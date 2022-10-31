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Киевская область (3918) Кировоградщина (595) обстрел (25742) Полтавщина (1052) Харьковщина (5576) Черкасщина (1031) Запорожская область (2826) Тарифы на электроэнергию (2138) Галущенко (243)

Отключение электроэнергии применили в 6 областях Украины, - Галущенко

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Из-за массированного ракетного обстрела энергетической инфраструктуры произошло частичное обесточивание в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетным обстрелам подверглись электрические подстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации. В результате этой массированной атаки произошло частичное обесточивание и экстренно введены графики отключения потребителей в г. Киеве, г. Черкассы, г. Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областей", - говорится в сообщении.

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Коментувати результати обстрілів, і що доведеться відключити, то все одно, що викладати фото місць прильотів. Навіщо надавати інформацію ворогові ??? Пане міністр, ви на чиєму боці???
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31.10.2022 12:10 Ответить
На боці піару.
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31.10.2022 12:12 Ответить
Так це піар на горі! Піар на крові. Це нормально?
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31.10.2022 12:22 Ответить
это называется полезные идиоты и хайпожеры
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31.10.2022 12:39 Ответить
Не здивуюсь, коли виявиться, що Г.Галущенко давав кремлю точні координати енергетичних об"єктів.
Людина КГБ/ФСБ-шніка А.Деркача.
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31.10.2022 12:13 Ответить
Усі органи влади заповнені російською зеленою агентурою. Ну шо тут поробиш?
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31.10.2022 12:16 Ответить
Коли 73% населення олігофрени-самогубці, то нічого не вдієш.
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31.10.2022 12:23 Ответить
Щось то загадкове відбувається з тим світлом.
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31.10.2022 12:16 Ответить
---діду,у вас три доньки і син.як то сталось?
--був голод,холод,медицина нерозвинута,світла не було,тєлєвізора,радия,інтернету..---Ну....а шо я мав вечором робити?
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31.10.2022 12:21 Ответить
 
 