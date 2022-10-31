Отключение электроэнергии применили в 6 областях Украины, - Галущенко
Из-за массированного ракетного обстрела энергетической инфраструктуры произошло частичное обесточивание в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.
"Ракетным обстрелам подверглись электрические подстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации. В результате этой массированной атаки произошло частичное обесточивание и экстренно введены графики отключения потребителей в г. Киеве, г. Черкассы, г. Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областей", - говорится в сообщении.
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Людина КГБ/ФСБ-шніка А.Деркача.
--був голод,холод,медицина нерозвинута,світла не було,тєлєвізора,радия,інтернету..---Ну....а шо я мав вечором робити?