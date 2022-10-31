Відключення електроенергії застосували у 6 областях України, - Галущенко
Через масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури відбулось часткове знеструмлення у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракетних обстрілів зазнали електричні підстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації. Внаслідок цієї масованої атаки відбулось часткове знеструмлення й екстрено запроваджені графіки відключення споживачів в м. Києві, м. Черкаси, м. Запоріжжя, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Полтавській областях", - йдеться в повідомленні.
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Людина КГБ/ФСБ-шніка А.Деркача.
--був голод,холод,медицина нерозвинута,світла не було,тєлєвізора,радия,інтернету..---Ну....а шо я мав вечором робити?