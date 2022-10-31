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Відключення електроенергії застосували у 6 областях України, - Галущенко

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

Через масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури відбулось часткове знеструмлення у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ

"Ракетних обстрілів зазнали електричні підстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації. Внаслідок цієї масованої атаки відбулось часткове знеструмлення й екстрено запроваджені графіки відключення споживачів в м. Києві, м. Черкаси, м. Запоріжжя, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Полтавській областях", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

Київська область (4026) обстріл (28523) Харківщина (6054) Запорізька область (3608) електроенергія (6198) Галущенко Герман (531) Кіровоградська область (569) Полтавська область (1115) Чернігівська область (909)


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Коментувати результати обстрілів, і що доведеться відключити, то все одно, що викладати фото місць прильотів. Навіщо надавати інформацію ворогові ??? Пане міністр, ви на чиєму боці???
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31.10.2022 12:10 Відповісти
На боці піару.
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31.10.2022 12:12 Відповісти
Так це піар на горі! Піар на крові. Це нормально?
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31.10.2022 12:22 Відповісти
это называется полезные идиоты и хайпожеры
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31.10.2022 12:39 Відповісти
Не здивуюсь, коли виявиться, що Г.Галущенко давав кремлю точні координати енергетичних об"єктів.
Людина КГБ/ФСБ-шніка А.Деркача.
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31.10.2022 12:13 Відповісти
Усі органи влади заповнені російською зеленою агентурою. Ну шо тут поробиш?
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31.10.2022 12:16 Відповісти
Коли 73% населення олігофрени-самогубці, то нічого не вдієш.
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31.10.2022 12:23 Відповісти
Щось то загадкове відбувається з тим світлом.
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31.10.2022 12:16 Відповісти
---діду,у вас три доньки і син.як то сталось?
--був голод,холод,медицина нерозвинута,світла не було,тєлєвізора,радия,інтернету..---Ну....а шо я мав вечором робити?
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31.10.2022 12:21 Відповісти
 
 