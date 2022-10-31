Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины. Предыдущие графики отключений отменены, - "Укрэнерго"
Сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены. Для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей. В дальнейшем величина требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.
"Друзья, мы снова просим вас о помощи. Наши ремонтные бригады уже начали ликвидацию повреждений там, где это позволили военные. Помочь им может каждый, у кого сейчас есть свет. Экономное потребление электроэнергии поможет удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей перегрузками", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
все направлено лишень на те, щоби людей щемити, підвищувати податки, присушувати бути наркоманами, та затикати їм тряпками рота...
ПВО будет сидеть и смотреть, как они будут бомбить наши города?
Они ссатся пересекать границу Украины, обстреливая наши города ракетами со своей территории не просто так.
Ніхто в світі навіть не заїкнувся проти України, коли наші атакували бухту в Севасі (окрім касапів, звісно). Бо то є військовий об'єкт.
Але, якщо військові отримують на своє забезпечення щось з крититичної цивільної інфраструктури - тоді звиняйте... це війна.
граються людськими, ба, чоловічими долями!
а зараз чомусь їх ніхто по законам воєнного часу не спромігся покарати .. хочаби відстороненням від "владних повновпжень", читай зловживань... не говорячи вже про розстріл всіх причетних
. зовнішнього ворога можуть, рука не дригається, а внутрішнього чомусь не можуть!.... парадокс!
от я один, боюсь ментовської машини. все життя мені піде нашкереберть...
а вони кого чи що бояться?
Ти я бачу на скільки лінива сутність, що навіть перепровірити те що розумні люди тобі пишуть лінишся. От саме основна маса нашого населення втілення твого безтолкового розуміння і недалекоглядності.
Передуванням цій статті було два відео-звернення директора цього заводу в першому від попереджує, що нема фінансування в другому повідомляє що так як не було профінансовано він звільнив 687 працівників.
Потім на нього у 2021 році ДБР заведе справу і начнуть пресувати (не викупаєш нічого?).
Ось посилання, відео нажаль не знайшов.
https://defence-ua.com/people_and_company/definansuvannja_pavlogradskogo_himichnogo_zavodu_suttjevo_nashkodit_oboronozdatnosti_ukrajini-492.html
Розмова закінчена тому, що я вже стримую себе, щоб не дати оцінку по адекватності та розумовим здібностям.
А то що до цього 2 роки порозвалювали все "реформатори"?? Багато стрельнули нептуни чи ще щось? Де результат роботи заводу за 3 роки? А як насправді було з 24 і по сей день я знаю не на словах. Сказочник.
особливо приємно читати на ютубі коменти бидла типу - бошехранізілєнскава, здорофья президенту и т.д.
пишу иногда - вы еще хуже кацапов по тупости то.
https://t.me/BerezaJuice/22891 Борислав Береза : "Когда просят не публиковать работу ПВО, то просят не делать это в привязке к местности, чтобы не выявить место нахождения ПВО. Видео работы ПВО в небе не показывает где оно находится. Так понятно? Или долбоебы не способны и это понять?"