Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины. Предыдущие графики отключений отменены, - "Укрэнерго"

Сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены. Для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей. В дальнейшем величина требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

"Друзья, мы снова просим вас о помощи. Наши ремонтные бригады уже начали ликвидацию повреждений там, где это позволили военные. Помочь им может каждый, у кого сейчас есть свет. Экономное потребление электроэнергии поможет удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей перегрузками", - говорится в сообщении.

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