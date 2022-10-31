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Новини Війна
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Нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі України. Попередні графіки відключень скасовано, - "Укренерго"

електрика,світло,відключення,віялові

Сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6-ї години ранку в усіх регіонах, наразі скасовано. Для ліквідації аварій, спричинених наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільчих мереж (обленерго) введені локальні обмеження споживачів в межах областей. Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

"Друзі, ми знову просимо вас про допомогу. Наші ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові. Допомогти їм може кожен, в кого зараз є світло. Заощадливе споживання електроенергії допоможе втримати баланс в енергосистемі і не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 3-4 години водопостачання повернуть споживачам лівого берега Києва та частково - правого, - Кличко

Автор: 

обстріл (28523) енергетика (2597) електроенергія (6198) Укренерго (2695)


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Топ коментарі
+17
https://t.me/BerezaJuice/22890 Борислав Береза : "Российские паблики заполнены фото и видео прилетов (на местности). И это не российские агенты, а наши доморощенные идиоты, которые все это выкладывают и комментируют "ти диви, летить", "ой, хлопці, я зараз таке бачу" и тд. Каким ********* надо быть, чтобы снимать и выкладывать фото и видео прилетов? Миллион раз писали и просили этого не делать, но хоть кол на голове теши. И эти же идиоты потом будут выбирать власть. *****, зла не хватает!"

https://t.me/BerezaJuice/22891 Борислав Береза : "Когда просят не публиковать работу ПВО, то просят не делать это в привязке к местности, чтобы не выявить место нахождения ПВО. Видео работы ПВО в небе не показывает где оно находится. Так понятно? Или долбоебы не способны и это понять?"
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31.10.2022 12:45
+15
Без аналогічних ударів по москальні чи хоч якихось ударів це гра в одні ворота. З нас показово ліплять образ жерти чи що? В сраку таку війну.
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31.10.2022 12:40
+14
кацапи *******, а у нас нічим цікаво хто зупинив ракетну програму в Україні, хто на весні не виділив кошти Павлоградському хімічному заводу де зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. При чому - єдиному виробнику такого пального. Через кого довелося скоротити 600 фахівців там.
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31.10.2022 12:43
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Без аналогічних ударів по москальні чи хоч якихось ударів це гра в одні ворота. З нас показово ліплять образ жерти чи що? В сраку таку війну.
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31.10.2022 12:40 Відповісти
Ви пропонуєте знищувати рашістку інфраструктуру замість рашістких сховищ та артилерії?
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31.10.2022 13:13 Відповісти
А які ще варіанти? Сховища та артилерію ми вже скоро рік як знищуємо. І що, сильно допомогло?
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31.10.2022 13:20 Відповісти
Дуже допомогло, як би не допомогло рашікі ще були б під Харковом
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02.11.2022 01:31 Відповісти
потрібно робити і те і інше....
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01.11.2022 05:01 Відповісти
На те і інше снарядів не достатньо
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02.11.2022 01:29 Відповісти
ну, то який висновок? ))) потрібно робити більше снарядів )))). хто там при владі? хто розпорядник? хто дозволив звільняти людей під час ВС? хто нічого не робить згідно взятих на себе обовязків головнокомандувача та президента, та законотворців та втконавчих органів?
все направлено лишень на те, щоби людей щемити, підвищувати податки, присушувати бути наркоманами, та затикати їм тряпками рота...
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02.11.2022 06:21 Відповісти
Сдаемся? Нас как бы не спрашивали нравится нам война или нет, просто напали на нас! И это кстати нас еще сильно спасает что благодаря западу пуйло не может бомбардировщики использовать, иначе прилетала бы не одна ракета а целые ТЭС сносили бы под ноль.
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31.10.2022 14:26 Відповісти
Благодаря якому Западу? Чим він допоміг аби запобігти гуманітарній катастрофі?
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31.10.2022 14:55 Відповісти
Тем что у тебя над головой бомбардировщики не летают. Ракеты это зло, но их мало и они дорогие. А вот если бы рашка могли бомбить, то у нас не то что электричества - вообще ничего целого не было бы...
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31.10.2022 21:01 Відповісти
І до чого тут Захід до бомбардировщиків?
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31.10.2022 22:13 Відповісти
А эти бомбардировщики какие то особенные для наших ракет?
ПВО будет сидеть и смотреть, как они будут бомбить наши города?
Они ссатся пересекать границу Украины, обстреливая наши города ракетами со своей территории не просто так.
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31.10.2022 22:50 Відповісти
Причину я Вам и указал =) Достать бомберы могут только Буки и С300-200 которых у нас не так уж много, ну и конечно еще обнаружить их нужно. Если бы не подстветка воздуха западом, то наше ПВО раздолбали бы в первый же день просто по радарам (что собственно они и пытались сделать).
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01.11.2022 01:41 Відповісти
Валера, в/ч 11960
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31.10.2022 18:35 Відповісти
пнх
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31.10.2022 22:15 Відповісти
кацапи *******, а у нас нічим цікаво хто зупинив ракетну програму в Україні, хто на весні не виділив кошти Павлоградському хімічному заводу де зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. При чому - єдиному виробнику такого пального. Через кого довелося скоротити 600 фахівців там.
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31.10.2022 12:43 Відповісти
Та наср@ти вже хто що там не зробив і заблокував, питання чи робляться зараз у великих кількостях безпілотники на 20-60 кг вибухівки для ударів по ворожій критичній інфраструктурі? Це зараз єдиний варіант для відповіді, якщо зараз не йде виробництво - керівників треба судити й призначати нових які зможуть налагодити виробництво.
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31.10.2022 12:46 Відповісти
Бити по ворогу потрібно не стільки по критичній інфраструкурі, як по військовій та інфраструктурі, яка забезпечує військові потреби (логістику, чи те ж саме енергопостачання; той же самий Кримський міст; чи аеродроми, які приймають військові вантажі). Тільки в такому випадку Україну неможливо буде звинуватити в тероризмі.
Ніхто в світі навіть не заїкнувся проти України, коли наші атакували бухту в Севасі (окрім касапів, звісно). Бо то є військовий об'єкт.
Але, якщо військові отримують на своє забезпечення щось з крититичної цивільної інфраструктури - тоді звиняйте... це війна.
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31.10.2022 12:58 Відповісти
При любих діях робиться оцінка "користь/шкода" все інше неважливо, аби було чим бити уже давно б ударили. Повірь.
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31.10.2022 19:39 Відповісти
не вірю! і не збираюся і не зобовязаний вірити... та ще й брехливим прихвостням підорашки, що здали країну! мкільки відомостей, як постлають хлопців тупо з автоматами проти танків! чк кидають на нуль, а потім "безвісти пропавший", а грлші, виділені на нього - собі в карман!
граються людськими, ба, чоловічими долями!
а зараз чомусь їх ніхто по законам воєнного часу не спромігся покарати .. хочаби відстороненням від "владних повновпжень", читай зловживань... не говорячи вже про розстріл всіх причетних

. зовнішнього ворога можуть, рука не дригається, а внутрішнього чомусь не можуть!.... парадокс!
от я один, боюсь ментовської машини. все життя мені піде нашкереберть...
а вони кого чи що бояться?
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01.11.2022 05:08 Відповісти
vony boyatsya sylnyi sud 👨‍⚖️
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01.11.2022 07:31 Відповісти
по всім обьєкткм потрібно бити... це банальна логіка...
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01.11.2022 05:02 Відповісти
На якій весні? По заводу в перший же тиждень війни прилетіли ракети і він припинив своє виробництво. Ще до початку весни
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31.10.2022 12:51 Відповісти
на весні 2020 року, звісно припинив бо уряд не виділив кошти. Було зроблено все щоб ми всрали - дилітанти при владі, заведені безтолкові генерали, міністри оборони, провалені програми по зброї, продовольственному забезпеченню, речовому, розігнаний волонтерський десант в МОУ, ліквідована вч Аерозвідки і ще мільйон всякого гімна з 2019 по 2022. Тільки чудо спасло нас спасло і партнерська допомога, але чудо як і допомога завжди траплятися не може. Бо що перше що друге це просто питання геополітичних процесів - десь там так вигідно, щоб тут відбувалося саме так, не швидше не повільніше. І згідно чиїхось розрахунків ряд подій приведе до їхнього бажаного результату. Всі завжди діють в своїх інтерасах, особливо в межах держав, а там цілі комбінації, стратегії, операції. Жалко що у нас одні зрадники, інші ворюги, а треті - якраз ті які зараз в полях.
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31.10.2022 17:44 Відповісти
Павлоградський завод припинив виробництво не тому, що коштів не виділили, а тому що в нього прилетіло декілька ракет. Точно те ж саме було б з будь-яким заводом, який працював би з вибуховими матеріалами.
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31.10.2022 19:02 Відповісти
Цитата: "Нагадаємо, директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман повідомив, що з початку року підприємство не отримує фінансування, а в Держоборонзамовленні на 2020-й рік не передбачені кошти на реалізацію його програм. Через це завод уже звільнив 687 працівників, якщо найближчим часом кошти не надійдуть, будуть звільнені ще 190."

Ти я бачу на скільки лінива сутність, що навіть перепровірити те що розумні люди тобі пишуть лінишся. От саме основна маса нашого населення втілення твого безтолкового розуміння і недалекоглядності.

Передуванням цій статті було два відео-звернення директора цього заводу в першому від попереджує, що нема фінансування в другому повідомляє що так як не було профінансовано він звільнив 687 працівників.

Потім на нього у 2021 році ДБР заведе справу і начнуть пресувати (не викупаєш нічого?).

Ось посилання, відео нажаль не знайшов.

https://defence-ua.com/people_and_company/definansuvannja_pavlogradskogo_himichnogo_zavodu_suttjevo_nashkodit_oboronozdatnosti_ukrajini-492.html

Розмова закінчена тому, що я вже стримую себе, щоб не дати оцінку по адекватності та розумовим здібностям.
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31.10.2022 19:33 Відповісти
Та нашо мені твої посилання? Я в лютому 22-го був на цьому заводі і спілкувався з директором цього заводу!
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31.10.2022 19:36 Відповісти
Так ти зараз скажеш, що і генерали нормальні у нас - ну так нормальні тільки нормальних поставили за 3 місяці до початку перегрупування основних сил капапстану і підготовки до війни. Що вони могли толкового зробити за 6 місяців? (рахую з вересня початок перегрупування військ РФ). Нічого дивного не находиш???! Ні?! був він на заводі...
А то що до цього 2 роки порозвалювали все "реформатори"?? Багато стрельнули нептуни чи ще щось? Де результат роботи заводу за 3 роки? А як насправді було з 24 і по сей день я знаю не на словах. Сказочник.
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31.10.2022 20:09 Відповісти
А звідки результат з'явиться коли замовлення немає чи не так Андерсон???! - Падіння прибутку у 80 разів та як підсумок 157 млн гривень збитків показало https://www.ukrmilitary.com/search/label/%D0%9F%D0%A5%D0%97 ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» за результатами роботи у 2020 році.
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31.10.2022 20:14 Відповісти
Ви всі ніяк не можете зрозуміти одного. Не вистачить ніяких трьох років, щоби підготувати армію до війни з другою армією світу. І 10 років не вистачить. Не тому треба було приділяти увагу. Ви виказуєте такі самі претензії, як пересічний вболівальник критикує збірну України в тому, що вона не змогла виграти у збірної Італії чи збірної Германії. З вашими тупими предъявами: а чому ви не підготувалися? У вас що, не такі самі тренажери, як в німців? У німців футбол то ціла культура, це школи на кожному кроці. Те саме з армією, повна аналогія. Кацапи армією займаються безкінечно, ввалюють такі гроші, які Україні і не снилися. І ви шукаєте причину в слабкості України в тому, що асфальт поклали раз за 30 років нарешті. Та не допоміг би той асфальт, якби його не поклали. І ті 50 чи скільки там мільярдів не вистачило би. Армія - це не просто взяли 50 мільярдів і купили купу дронів. Цим треба займатися роками. Тренування, полігони, обслуговування. Там такі розходи, що всього асфальту світу не вистачить. А ми ледве пенсіонерам пенсії виплачуємо і ледве кожну зиму переживаємо. Ви ніби з якоїсь іншої планети.
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31.10.2022 21:24 Відповісти
люди подсознательно пытаются найти легкие объяснения: влетели мы крупно, но все из-за асфальта или зеленского и т.п. На самом деле, даже если бы мы клепали все для войны посл. 3-5 лет (и то общество 3 года назад не поняло бы такого прикола), в 1ые же часы войны русские все равно разбомбили бы все склады и заводы...Мы не вытянем сами против россии...Это же ясно. Да, нам дают что-то, но это так, чтоб не умереть быстро. Здесь нужна мощная мировая антипутинская коалиция. Но весь мир (и даже США) сс*т руских...так что я не жду ничего хорошего. Только если чудо произойдет.
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31.10.2022 22:18 Відповісти
Це так здається що пред'яви тупі як для людини яка в процесах не приймала участі. На відміну від вас, є люди які безпосередньо та наочно бачили всі ці процеси з середини армії напротязі всих цих років і мають змогу звести причинно-наслідкові процеси. Щоб не мати хибної уяви. Дивлячись на вашу уяву про природу тих чи інших речей, все стає зрозуміло. Все набагато простіше і ясніше, одні крали гроші, інші давали хабарі, а зробити ракету, при тому що в країні ракетобудівна галузь була це не проблема, з тим що було де взяти все, паливо, матеріали і т.ін. І за 3 роки можна було при бажанні наклепати їх вдосталь - тільки аби було бажання. А його не було - було навпаки зупинити виробництво будь чого. Ми все побачили після 24, коли як виявилося нічого нема бо нічого не робили. Якби кацапи не довбойобами були нам глина була б всім. Багато через це з нами вже немає. Ви тут намагаєтесь х"й з пальцями порівнювати, і розказувати що все що можна робилося, - нех"уй п"здіти, якшо не знаєш, а не знаєте ви нічого. За 3 роки можна було зробити стільки всього по результатам тієї роботи наші люди не помирали б ротами за добу тільки через те що наша артилерія мовчала, ракет нема, снарядів нема, а були і гроші і час і потужності і можливості. Тільки не ті люди були які відповідали за ці процеси, зовсім не ті. Міліони на дороги були, а на ракети не були - ти поїдь це розкажи тим хто просив про підтримку, а їм її не давали, або пенсіонеру якому Дніпропетровській обл спалили хату тому що допустили зрадників тримати при владі, через що втратили кучу території здавалося б з простого для оборони напрямку. А людей скільки повбивали через це, що отакі бездарні методи підготовки привели до окупації таких великих територій і це ще не кінець нажаль.
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01.11.2022 14:38 Відповісти
хто-хто, Єрмак в пальто(((
особливо приємно читати на ютубі коменти бидла типу - бошехранізілєнскава, здорофья президенту и т.д.
пишу иногда - вы еще хуже кацапов по тупости то.
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01.11.2022 07:32 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/22890 Борислав Береза : "Российские паблики заполнены фото и видео прилетов (на местности). И это не российские агенты, а наши доморощенные идиоты, которые все это выкладывают и комментируют "ти диви, летить", "ой, хлопці, я зараз таке бачу" и тд. Каким ********* надо быть, чтобы снимать и выкладывать фото и видео прилетов? Миллион раз писали и просили этого не делать, но хоть кол на голове теши. И эти же идиоты потом будут выбирать власть. *****, зла не хватает!"

https://t.me/BerezaJuice/22891 Борислав Береза : "Когда просят не публиковать работу ПВО, то просят не делать это в привязке к местности, чтобы не выявить место нахождения ПВО. Видео работы ПВО в небе не показывает где оно находится. Так понятно? Или долбоебы не способны и это понять?"
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31.10.2022 12:45 Відповісти
Від п*здеця к п*здецю. Прямо наче по Подерв'янському.
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31.10.2022 12:50 Відповісти
Тепер ми пожинаємо плоди роботи нашої влади за 30 років і судити потрібно всіх президентів і уряди,які довели до цього стану,колись потужну і багату країну. Якщо не понесуть всі відповідальності,нічого в цій країні не зміниться
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31.10.2022 12:58 Відповісти
Ну зараз засудять кучму і кинуть на нари... Тобі з цим буде легше помирати? Чи це нам допоможе зараз перемогти? Тут втрачаємо людей та державу, а вони розкричались, що треба усіх судити і садити до в'язниці... Скоро вже не буде кому їх судити...
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31.10.2022 13:07 Відповісти
це два зебіла різного сорту. Один - Zеподляковий; інший - екстремісько-сволотний (або нацсучий... хоча "акакаяразніца"). Однаково зебіли обидва.
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31.10.2022 13:13 Відповісти
ось це ж так несподіванка правда? Вони не розуміють,що кацапи будуть лупити поки вони взагалді не знищуть енергетику і поки їм це позволяють робити? Вони думали,що кацапи змилостивляться і більше цього робити не будуть?
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31.10.2022 12:59 Відповісти
Тому Заходу необхідно надати нам можливості потопити весь чорноморський флот і обстрілювати їх територію включно з москвою й уралом.
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31.10.2022 20:05 Відповісти
КБ Луч при фінансуванні уже би зробило власний ЗРК середньої дії, на базі українскої ракети р-27, але Єлдак знищив українську ракетну програму за завданням центру.
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31.10.2022 13:03 Відповісти
Зе влада знову як обісцяна і смердить сечею.
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31.10.2022 13:59 Відповісти
На складах українського МО американські військові єксперти *знайшли* ракети,які пролежали там 7 місяців.І задають резонне питання -далі не дуже цунзурне,але зміст такий-А якого рожна вони не захищали ваше небо?
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31.10.2022 18:25 Відповісти
Думаю, что вполне пора Западу создать нам возможности утопить их весь черноморский флот и возможность обстреливать кацапию включительно с москвой и уралом. А то они день за днем уничтожают нашу инфраструктуру, а нам по их территории стрелять запрещают.
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31.10.2022 20:02 Відповісти
 
 