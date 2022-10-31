Нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі України. Попередні графіки відключень скасовано, - "Укренерго"
Сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6-ї години ранку в усіх регіонах, наразі скасовано. Для ліквідації аварій, спричинених наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільчих мереж (обленерго) введені локальні обмеження споживачів в межах областей. Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.
"Друзі, ми знову просимо вас про допомогу. Наші ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові. Допомогти їм може кожен, в кого зараз є світло. Заощадливе споживання електроенергії допоможе втримати баланс в енергосистемі і не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження", - йдеться у повідомленні.
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все направлено лишень на те, щоби людей щемити, підвищувати податки, присушувати бути наркоманами, та затикати їм тряпками рота...
ПВО будет сидеть и смотреть, как они будут бомбить наши города?
Они ссатся пересекать границу Украины, обстреливая наши города ракетами со своей территории не просто так.
Ніхто в світі навіть не заїкнувся проти України, коли наші атакували бухту в Севасі (окрім касапів, звісно). Бо то є військовий об'єкт.
Але, якщо військові отримують на своє забезпечення щось з крититичної цивільної інфраструктури - тоді звиняйте... це війна.
граються людськими, ба, чоловічими долями!
а зараз чомусь їх ніхто по законам воєнного часу не спромігся покарати .. хочаби відстороненням від "владних повновпжень", читай зловживань... не говорячи вже про розстріл всіх причетних
. зовнішнього ворога можуть, рука не дригається, а внутрішнього чомусь не можуть!.... парадокс!
от я один, боюсь ментовської машини. все життя мені піде нашкереберть...
а вони кого чи що бояться?
Ти я бачу на скільки лінива сутність, що навіть перепровірити те що розумні люди тобі пишуть лінишся. От саме основна маса нашого населення втілення твого безтолкового розуміння і недалекоглядності.
Передуванням цій статті було два відео-звернення директора цього заводу в першому від попереджує, що нема фінансування в другому повідомляє що так як не було профінансовано він звільнив 687 працівників.
Потім на нього у 2021 році ДБР заведе справу і начнуть пресувати (не викупаєш нічого?).
Ось посилання, відео нажаль не знайшов.
https://defence-ua.com/people_and_company/definansuvannja_pavlogradskogo_himichnogo_zavodu_suttjevo_nashkodit_oboronozdatnosti_ukrajini-492.html
Розмова закінчена тому, що я вже стримую себе, щоб не дати оцінку по адекватності та розумовим здібностям.
А то що до цього 2 роки порозвалювали все "реформатори"?? Багато стрельнули нептуни чи ще щось? Де результат роботи заводу за 3 роки? А як насправді було з 24 і по сей день я знаю не на словах. Сказочник.
особливо приємно читати на ютубі коменти бидла типу - бошехранізілєнскава, здорофья президенту и т.д.
пишу иногда - вы еще хуже кацапов по тупости то.
https://t.me/BerezaJuice/22891 Борислав Береза : "Когда просят не публиковать работу ПВО, то просят не делать это в привязке к местности, чтобы не выявить место нахождения ПВО. Видео работы ПВО в небе не показывает где оно находится. Так понятно? Или долбоебы не способны и это понять?"