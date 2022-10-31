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Молдова (1831) обстрел (25742) Воздушные силы (1994)

Россия использует воздушное пространство Молдовы для обстрелов Украины, - Воздушные Силы

ракета

Российские оккупанты неоднократно использовали воздушное пространство Молдовы для атак по территории Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"И с южного, и с северного направления атакуют Украину. При чем используют территорию Молдовы, воздушное пространство ее, для террористических атак по Украине. Это еще одно преступление, которое нужно документировать и показывать западному сообществу, потому что не впервые они через Молдову б'ют ракетами по Украине. По западу, по юго-западу", - отметил он.

Также, по словам Игната, неоднократно были зафиксированы полеты вражеских беспилотников в 5-10 километрах от румынской границы.

"То есть беспилотник оперативно-тактического уровня провоцирует таким образом страны НАТО", - добавил спикер Воздушных Сил.

Смотрите также: На севере Молдовы упала сбитая российская ракета, - МВД республики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+31
Те, що для нормальних людей є порушенням закону, для кацапів називається "смєкалочка" і працює виключно в одну сторону (тобто, якщо щось подібне застосувати щодо них, то починається всесвітнє виття про те, як їх, таких хороших, образили)
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31.10.2022 13:36
+25
Над Молдовою відкрите небо для пасажирських літаків?Тоді кацапи міжнародні терористи в квадраті.Чого чекає світ?Ще одного боїнга(не дай Боже)?Коли нарешті придушать кремлівську міль?
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31.10.2022 13:38
+24
Тут навіть нема чого обговорювати, кацапи всі кончені підараси.
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31.10.2022 13:39
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Те, що для нормальних людей є порушенням закону, для кацапів називається "смєкалочка" і працює виключно в одну сторону (тобто, якщо щось подібне застосувати щодо них, то починається всесвітнє виття про те, як їх, таких хороших, образили)
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31.10.2022 13:36 Ответить
правда, так і є
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31.10.2022 13:38 Ответить
Тут навіть нема чого обговорювати, кацапи всі кончені підараси.
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31.10.2022 13:39 Ответить
Nado toze takoi test zdelat i evo povesit offise na stenku chtobi koshmarit Latvijas vatnix kacapov... Xot moi rodsveniki vse vsegda nenavidili roSSijskix okupantov pri sovke.
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31.10.2022 17:23 Ответить
С
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31.10.2022 13:38 Ответить
Над Молдовою відкрите небо для пасажирських літаків?Тоді кацапи міжнародні терористи в квадраті.Чого чекає світ?Ще одного боїнга(не дай Боже)?Коли нарешті придушать кремлівську міль?
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31.10.2022 13:38 Ответить
тільки от проблема: Майя мовчить... Чи, вона - терпіла, погоджується?
Чи, може, я не почув її демаршів на касапів з цього приводу?
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31.10.2022 13:42 Ответить
Молдаваны офіційно сказали що прилетів на їх території не було
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31.10.2022 14:04 Ответить
На нашу територию в селе Наславча что прямо на границе упали только обломки ракет котрые сбили украинские ПВО
То есть на Днестре около Наславче есть украинская ГРЭс
видимо росияне метилы в нее
ракету сбили и пару осколков полетело в молдавское село
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31.10.2022 14:53 Ответить
Мая не молчит
как и в прошлых раз когда пролетели три ракеты над Молдовой
а сегодня упала на границе с Украиной после чего была сбита украинской ПВО
И Санду говорила как и ранее и как и сейчас всему свету что Путин террорист и нарушает наше воздушное пространство как государство которое на момент придерживаешься нейтралитета!!
если бы Молдова имела как Украина современные средства ПВО от НАТО - то мы их сами уничтожали!
скорее всего власти Молдовы просят сосед румынов котрые есть наши браться по крови что бы закрыли небо!
у них такая возможность есть
в Девеселу в Румынии стоит самая современная база ПВО
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31.10.2022 14:50 Ответить
А що таке абстрактний "світ"? - "Скільки у нього дивізій,?"
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31.10.2022 13:45 Ответить
Кацапні хоч і 10 боїнгів,їм похер.Скажуть,то Україна або Молдова самі себе збили.Хтось відповів за збитий 2014 р боїнг?
Раша розуміє лише мову сили.
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31.10.2022 14:32 Ответить
Молдові вже давно треба з Румунією об'єднуватись
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31.10.2022 13:39 Ответить
Так вони ж хотіли ще під час розпаду совка. Тоді ********* їм придністровську клоаку зробили.
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31.10.2022 13:41 Ответить
отож. розігнати той балаган негайно
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31.10.2022 13:42 Ответить
Думаю, що це відбудеться і дуже скоро...
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31.10.2022 13:44 Ответить
Ага! І заодно прихопить з собою весь Буджак (А це - третина Одеської області!)
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31.10.2022 13:58 Ответить
це тут до чого?
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31.10.2022 14:02 Ответить
Я трішки нижче пояснив
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31.10.2022 14:13 Ответить
Коли таке було? Я щось тоді такого наратива не чув. Може кацапсячі пропагандони таке роздували спеціально? Тоді ж кацапсячий телевізор по всьому совку гуляв без ніяких заборон. КАлЄсо полєчудєсное вертілось разом з пропагандою.
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31.10.2022 14:03 Ответить
так і є. Молдова та Румунія не мають до нас тер.претензій. А ті, що були, - вирішували в суді(статус о.Зміїний)
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31.10.2022 14:09 Ответить
Зразу після розвалу Союзу Я сам там був тоді (у відрядження ще з Росії їздив) Прийшлося покататься в тих місцях - Арциз, Сарата, Болград, Рені, Ізмаїл І "Ікаруси" з автоматчиками молдавськими на кордоні (там де відрізок траси проходить по молдовській території) І попів з корогвами, які кордон освячували У мене чорт один документи перевіряв, так пояснював мені (русскаму афицеру), що ми тепер на молдавській території (по Білгород-Дністровський) Так що трохи "в курсі"
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31.10.2022 14:12 Ответить
30 років пройшло. крім того, думка одного клоуна не аргумент. держави до нас претензій не мають, а коли мали - звертались до суду. це як наші про Кубань. Як би була нашою, але ніхто не думає "повертати"
В мене багато родичів в цих країнах. Маргиналів- румунських імперців набагато менше, ніж один відсоток.
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31.10.2022 14:19 Ответить
Я написав про те, що бачив власними очима! Думаю, саме це і змусило Кравчука "закрить очі" на діяльність УНА-УНСО на території Придністров"я
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31.10.2022 14:48 Ответить
я з вами не сперечаюсь, але подинокий випадок не відображає тенденцій, погодьтесь.
Ви, здається,тільки себе чуєте, бо жоден з моїх аргументів не був спростований.
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31.10.2022 14:51 Ответить
А я там "аргументів" не бачу Тому не бачу і необхідності щось "спростовувать" чи "заперечувать" Проблему, яка іменується "Придністров"я", молдовани тодішні створили собі самі - дурною "романізацією" з нагайкою в руках (Була-б у нас Фаріон тоді при владі -було-б те саме!) А росіяни скористалися цим і лише "підштовхнули" "російськомовних" у Молдові в потрібному напрямку
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31.10.2022 15:06 Ответить
Бред не рассказывай с молдавскими автоматчиками возле Арциза или Белгород Днестровска и тд
как то сам бывал в 92 в тех событиях с армией Лебедя в приднестроьв
никгода молдавские военные или полицейские не переходили украинскую границу с момента создания Украины!!!!!
заруби себе это на носу и не запускай соловьиный помёт!!!
то что Белгород Днестровск - это крепость Килия построеная нашим великим государем Штефаном чел Маре - это факт
так же как и вся територия от Белгорода Днестровска до Арциза, Килии, Рени, Измаила - это вся бывшая територия Молдовы котрая была окулирована большевиками после пакта Рибентроп Молотов !!
и далее после 1944гикогла пришёл к на м и к вам красный террор большевиков - эти молдавские земли были переданы Украине!
так же как и Северная Буковина тоже принадлежала Румынии и тоже по решению Кремля были переданы Украине!!
это факт
но все нормальные государства мира соблюдают соглашение Стокгольмского соглашения 1975 о признании всех существующих границ на тот момент!
и изменить их статус можно только с обоюдного согласия обеих сторон
так как это сделала ФРГ и ГДР по согласию обьеденивщись
так же как и Чехия и Словакию по обоюдному согласию разъединились!!
никто никому претензии не прьедявляет
и не рассказывай бред
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31.10.2022 15:07 Ответить
Понос виключи, "великомолдован"! Білгород-Дністровський:
VII ст. до н. е. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 фінікійська колонія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Офіусса https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-3 [3] ;
VI ст. до н. е. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F давньогрецька колонія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%80%D0%B0 Тіра ;
II ст. н. е. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F римське поселення Алба-Юлія;
VI ст. - східнослов'янське плем'я https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8 антів називало поселення Туріс;
IX-X ст. - східнослов'янські племена - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96 тиверці та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%96 уличі - назвали місто Білгород, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F візантійці - Левкополь («Біле місто»);
XIII ст. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 генуезці назвали місто Монкастро;
XV ст. - місто було в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Молдавському князівстві й називалось Четатя-Албе («Біла фортеця»);
https://uk.wikipedia.org/wiki/1484 1484 р. - місто й фортецю на понад три століття загарбала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османська імперія , його назву змінено на Аккерман («Білий камінь»);
https://uk.wikipedia.org/wiki/1812 1812 р. - згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_(1812) Бухарестською угодою місто, разом з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%8F Бессарабією й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E дельтою Дунаю , відійшло до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії під назвою Аккерман;
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р. - місто разом із рештою Бессарабії відійшло до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Королівства Румунія під назвою Четатя-Албе;
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 р. - місто разом із Бессарабією долучено до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР під назвою Аккерман;
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 р. - за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сталіна місто перейменували у Білгород-Дністровський, додавши уточнення «Дністровський», аби відрізняти від російського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Бєлгорода https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-4 [4] .
Ти хоч власну історію вивчи, "безтолоч"! От і не вір, коли молдован тупими обзивають! Ти - характерний представник ТАКИХ молдован Моя дружина наскільки вже толерантна до інших народів а ле інакше ніж "тормознутими" молдован не називає - вчилася з ними в Одесі (у технікумі)
Кілія́ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ізмаїльському районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеської області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , що лежить на березі Кілійського гирла https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Дунаю , адміністративний центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Кілійської міської громади .
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31.10.2022 15:21 Ответить
зрозумів. істерічка)
до побачення.
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31.10.2022 16:23 Ответить
Це ти про мене? Та я "спокійний як удав" Мені по роду роботи не можна було емоції проявлять! Юриспруденція - не місце проявлення емоцій
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31.10.2022 17:47 Ответить
Две причины, по которым это не произойдёт:
1-я - для этого нужно отказаться от Приднестровья или отвоевать его. Оба варианта нереалистичны.
2-я - воровать с грантов станет гораздо сложнее либо невозможно.

Всё, точка.
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31.10.2022 14:05 Ответить
все течет, все движется. это пожелание и, судя по динамике, вполне реальная перспектива.
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31.10.2022 14:07 Ответить
Хм

Самостоятельно нам не отбить, даже если Запад даст нам безлимитный тариф на получение вооружения.
Это просто не реально.
Или только после начала прямой конфронтации Запада и России.
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31.10.2022 14:43 Ответить
смотрите шире. происходящие процессы приобретают невиданные доселе масштабы, т.е. случиться может многое, в т.ч. случайная аннигиляция пмр
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31.10.2022 14:47 Ответить
Саша Кишиневкий
и ещё вариант
блокиррвать с всех сторон это загон сепаров с Приднестровья со всех сторон!
и с Украины и с Молдовы
с Украины уже получилось
осталось с нашей стороны
когла произойдёт???
очень скоро
моолова на днях подписала контракт с Болгарией о поставке и транзиту в Молдову газа из Турецкого потока или ТАНАП котрый идёт с Азербаждана а так же сжиженного газа и болгарских терминалов!!
таким образом Молдова себя обеспечить газон
а сепарам с Приднестровья если не заплатят 8 млрд долга нашему Молдова газ котрый они не оплатили последние десятилетия то они не получат не одного куба газа!!!!!
а если молдавская сторона разорвёт контракт с Газпромом котрый задолбал своим шантажом - то украинская сторона в тот же момент отключит трубу к сепарам!!!
плюс того заблокировать и экспорт Рыбницкого Металургического комбината в ЕС котрый пока работает и имеет лицензию с согласия молдовы
ну и на этом Приднестроьве полный конец!!!
и без всяких военных действий!!!!!
или есть сомнения?????
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31.10.2022 15:14 Ответить
Саша кишиневский
пора знать что с тех пор как Санду стала президентом и установила своё правительство во главе с Гаврилицэ( обе закончили Гарвард!!!)
с нашей казны небыло украдено не одного цента!!!
И из грантов в том числе!!!!!
если есть сведения откуда и кто украл при Санду - очень внимательно тебя слушаю???????
факты??????
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31.10.2022 15:17 Ответить
Первое - про газ.
Да, где купить типо не российский газ мы нашли, чем люди за него платить будут ?
А по поводу краж с грантов - это мы узнаем после них. И о том, как новые депутаты стали неожиданно талантливыми бизнесменами.
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31.10.2022 18:16 Ответить
На все що не НАТО кацапам насрати...
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31.10.2022 13:40 Ответить
На 95% уверен, если бы Кацапия 23-го февраля устроила провокацию на границе с Эстонией или Латвией, а затем напала бы на НАТО, то они бы как минимум обсирались еще месяц. Плюс по нормативным документам у НАТО предусмотрена сдача стран Балтии в плен кацапам и последующее освобождение. Даже при атаке на Польшу они ничего бы не сделали, типа согласились бы на мирный договор какой-то с уступками. Трамп бы в 25-ом году ваще бы исключил эти страны из НАТО.

Нынче все немного иначе стало, но еще не совсем. По-крайней мере весь мир увидел, что кацапы делают с оккупированными городами, как издеваются над гражданскими. И преступления нацистов на территории бывшего совка скорее всего частично сделаны самими освободителями против мирных, кто не хотел идти пушечным мясом при принудительной мобилизации штурмовать с 1 винтовкой на троих дзот очередной. Это немного изменило восприятия и необходимость давать военный отпор, запустит производство вооружений, Германия точно пойдет новые летаки клепать, но все это минимум через много лет будет реализовано.
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31.10.2022 13:45 Ответить
Так это Майя и только может обратиться в ООН с просьбой и военном вмешательстве против бандформирований шерифа. По сути мы плюс румынский спецназ (электростанцию захватить без разрушений) и все, страна освобождена. Но на данный момент там день и ночь работают фсбшные кацапские телеканалы, на улицах непрерывно подкупаются титушки за деньги на митинги, а прозападная молодежь свалила в большей части в Румынию и им плевать на Родину, они уж точно не пойдут бить рожи титушкам на улице с незначительным шансом получить в ответ. Тяжелая там ситуация, пропаганда без ограничений работает, а пропаганда это единственное достижение кацапов, т.к. человека в космос и победу против Гитлера сделали не русня, а другие нации в основном. Даже у нас в 2021-ом году после опросов по поводу письма ***** (ну этот бред про один народ в прошлом году с кучей фейков) было 20-25% в Киеве и 40% на Востоке страны согласны с ним, шо тут говорить про Молдавию.
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31.10.2022 13:40 Ответить
Я бы сказал другое
последний опрос показал что почти 80% молдаван пойдут если надо отстаивать свою землю и дома если надо!!!
и видимо остальные 20% опрошенных это местная вата и ещё Гагаузия и прочая сепаратная котрые остались везде не только у нас и не можем от них избавиться
всю титушню и прочий сброд с протестов вора Шора - полиция разогнала и кого нужно арестовала!!
а если буду провоцировать вооружение конфликты - их очень быстро ликвидируют
не сомневайся
хоть и большая часть трудоспособных выехала за границу- им не насрать на свою родину как ты пишешь!
ибо это их земля и тут остались родители и много родных
и если что многие вернуться если надо будет
мне лучше знать
Молдове боролись за свои земли веками и с турками , и с автор- венграми , и немчурой и касапами российскими и с большевиками
и как видишь мы не вымерли
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31.10.2022 15:25 Ответить
Это Мая как ты пишешь уважаемый политик во всем мире с прекрасным Гарвардским образованием и с ней с удовольствием встречаются видные политики мира
в нете есть видео как ей аплодирует весь зал ООН
в нете есть видео как ей аплодирует весь зал после выступления в Гарварде перед студентами( там дураков не берут даже за большие деньги)
вся Молдова подерживают своего президента за порядочность, ум, честность и за заботу
кроме конечно небольшой частью ватноголовых и прочей сепаратни
по этому те кого не устраивает Санду - мне уже понятно к какой категории принадлежит!!!
могу напомнить что вашего прокремлевского Додона таская сеголня по судам и скоро сядет на нары
как и вся его остальная сепаратная и шушера
Сандувас всех посадит куда нужно и по заслугам!!!!
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31.10.2022 15:31 Ответить
Ооочень смешная сказка про храбрую😁умную😀😀пчелку, только на хамовитых воплях-"где чаус" вся храбрость и ушла, с 24.02 пчёлка в улик, язык в задницу и очень умно по оксфордски не отсвечивайет, и шныряющих над уликом ракет не замечать-помогло?
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31.10.2022 21:57 Ответить
надо ликвидировать Приднестровье....
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31.10.2022 13:42 Ответить
Мені цікаво чому Модова не збиває? Чи нема чим в них?
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31.10.2022 13:42 Ответить
Не можна, бо путін нападе
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31.10.2022 13:51 Ответить
В принципі там наша ППО/ПРО навколо Одеси, і Вінниці, а поруч вже румунська повітряна "зона відповідальності". ХЗ, як ці ракети над Молдовою проскакують аж до Дністровської ГЕС...
В Молдови своєї ПРО (протиракетної, бо у цій статті мова йде саме про ракети) нема.
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31.10.2022 13:51 Ответить
Согласно педивикии из зенитного у них есть:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-125 С-125 «Нева» - 3 штуки
23-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 автоматическая спаренная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 зенитная установка - 28 штук
57-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 автоматическое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 зенитное орудие - 11 штук

Не знаю, как это всё может помочь против крылатых ракет.
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31.10.2022 14:05 Ответить
Ракети більш-менш збивають системи ППО від С-300 і вище.
Автоматичні зенітки - це для іранських мопедів.
Сьогоді вранці над моїм селом 4 крилаті на Київ пролетіли. Там швидкість скажена....
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31.10.2022 14:23 Ответить
В Украине иметься самые современные ПВО от НАТО
ракета которая долета до севера Молдовы по большой територии была сбита у самых наших северных границ далеко от линий фронта
у Молдовы нет к сожалению современных ПВО от НАТО как в Украине
когда мы получим - будем сбивать
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31.10.2022 16:39 Ответить
то якого куя молдовани з румунами їх не збивають
а тільки киздять...
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31.10.2022 13:46 Ответить
Чем не лучший повод расхерачить приднестровье?
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31.10.2022 13:46 Ответить
так, ліпше вже не буде
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31.10.2022 14:01 Ответить
тому що Молдова дозволяє це робити
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31.10.2022 13:58 Ответить
Що Молдова дозволяє робити?
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31.10.2022 14:03 Ответить
Молдова взагалі немає ПВО і ПРО тому і не збиває а в планах Росії також і Молдова бо вона була в СРСР тому показують що незабаром будемо в Молдові роблять такі провокації.
Але зараз захопити Молдову це нездійснена мрія путіна не можна зайти в Молдову не захопив Одесу але рашистів зупинили на Херсонщині навпаки їх відтісняють
Путін може також розбити і Молдову навіть не заходячи туди просто ракетами -помститися за те що Молдова не з Росією.
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31.10.2022 14:04 Ответить
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=122&obj=7839 вот здесь мо молдовы утверждает обратное----- В то же время, в контексте соответствующего инцидента, сообщаем вам, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве Республики Молдова.
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31.10.2022 14:11 Ответить
спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат оказался вруном ? это перевод ссобщения МО Молдовы --В то же время, в контексте соответствующего инцидента, сообщаем вам, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве Республики Молдова.
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31.10.2022 14:16 Ответить
То у вас такие системы наблюдения значит. Кстати, а какие у вас есть? Радары может какие современные?
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31.10.2022 14:34 Ответить
Ракета котрая сегодня упала на границе около села Наславча не пролетала по територии Молдовы
в конце концов есть и у румын современнейшие системы обнаружения НАТО
спроси у румын и послушаем что скажут??
росийскую ракету сбили над украинской територей
ибо над Молдавской територей украинская пво наврядли сработала по чужой територи
где логика??
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31.10.2022 15:51 Ответить
А молдавани, кандидати, *** в ЄС, тихо хавають і сидять на дупі рівно
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31.10.2022 14:29 Ответить
Молдаване не хавают
Мы молдаване ещё 1992 воевали с кацапами в Приднестроьве
молдаване гораздо раньше украинцев получили безвиз и соглашение о сводной торговле с ЕС ещё 2014 г
молдаване гораздо раньше подали заявление о кандидате о вступление в ЕС
а получили статус кандидата вместе уже с Украиной после того как вся Европа увидела как молдаване всей страной приняли первую волную беженцев в начале войны
и поселили в своих домах и делились последним куском хлеба
и до сих пор в Молдове в которой сеголня около 2 млн - у нас находиться более 500 тыс украинских беженцев в домах молдаван кототрым тоже тяжело но они никого не выгоняют и делятся последним куском хлеба!!!
тебе что молдаване поперёк горла стали?????
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31.10.2022 15:45 Ответить
с обеих сторон если гибли и молдоване и болгары и украинцы и русские...более того украинские патриоты неплохо трамбанули валантеров это вы с кацапами воевали?
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31.10.2022 17:08 Ответить
Если что то прилитает с территории дружественных стран, то разбираться с этим должен мид Украины. Ноты, вызов послов, вообщем МИД знает что делать. Но МИД ничего не делает, где нота об обстреле? Где ответ на эту ноту. Только встречи, телефонные разговоры и пиар Кулебы. Посмотрите сколько нот было создано за этот год. При том что на каждую страну есть целый отдел по работе с этой страной.

Новости мида с фильтром по стране Молдова - 3 встречи за год. Почему отдел по Молдове молчит?

https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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31.10.2022 15:32 Ответить
То есть хочешь обвинить Молдову что с нашей територии летят ракеты по Украине?????
я правильно понял или как??
что касается инцидента на сеголня- то ракета была сбита украинскими ПВО и упала на границе между Молдовой и Укоаиной
у Молдовы нет средств соврееных ПВО что бы сбивать современные ракеты
по это му либо эти ракеты должна сбивать Украина или Румыния
либо Молдове как и Украине нужно просить у НАТО современные средства ПВ
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31.10.2022 15:39 Ответить
Молдова, все, кто на ветке!
У вас исторический шанс - обращаетесь к Украине с просьбой помочь воостановить территориальную целестность РМ.
Через сутки Тирасполь ваш. Я 6 лет проработал в Кишинёве. У 1/3 росконтингента в Придурковье молдавские паспорта, ещё у 1/3 - украинские. 2 батальйона придурковских алкашей -это ни о чём.
Только за день до этого приймите закон, ограничиваюший выборное право жителей Придурковья на 10 лет.
И фсьо...
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31.10.2022 16:10 Ответить
Просить Украину это значить что украинские военные должны начать военные действия в Приднестроьве и представлять себе опасности погибнуть или быть раненым итд
Украине это не надо сеголня ибо есть свои проблемы по освобождению своих територии
проблема Приднестровья это молдавская проблем
и никак Украины
есть гораздо простой способ заставит Приднестроьвю здаться без никакого военного вторжения
тем более никто из Приднестровья и Молдовы не собираются воевать друг с другом ибо все понимают что незачем !
как только падет режим карлика кремлевского ( надеюсь очень скоро)- то весь вопрос с Приднестровьем решиться за день!
есть и другие варианты
так что терпения
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31.10.2022 16:52 Ответить
русские тоже до киева дошли а удержать не смогли так как земля горела под ногами так и в пмр будет . они 30 лет автономны
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31.10.2022 17:15 Ответить
а на вулиці хто зараз протестує? не молдавани? і не називай у Придністров'ї воювали.
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31.10.2022 16:13 Ответить
На улице протестует проценты ваты и другая часть Гагаузии и прочей алкашни
промотри видео
есть достаточно в нете какой там контингент собираеться
Самое больше они собрали пару тысяч на протестах
а Так не боле несколько сотен
это не показатель и не на что не может влиять
вся это братия и прочая титушня проплачена ворами Шора и др котрые убежали за границу за воровство в крупных размерах что бы не сели на нары
вот они и проплачивают эту алкашей и титушню что бы делали небольшой шум в Кишиневе!
ибо не думай что они пошли за идею или бесплатно !!
это всю рука Кремля пытается дестабилизировать у нас ситуацию!
ничего не получиться
получат немного по зубам и успокоятся
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31.10.2022 16:46 Ответить
тоесть если люди от отчаяния вышли против идиотов у власти они ватники и алкаши? в украине цена газа 1.6 -7 гривен газ у нас 70 гривен куб газа и 7 гривен 1 киловатт ...
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31.10.2022 17:26 Ответить
Потому что сцыкунва беззубая и ответить не можете,поэтому все будет продолжаться.
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31.10.2022 17:54 Ответить
 
 