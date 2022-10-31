Росія використовує повітряний простір Молдови для обстрілів України, - Повітряні Сили
Російські окупанти неодноразово використовували повітряний простір Молдови для атак по території України.
Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"І з південного, і з північного напрямку атакують Україну. При чому використовують територію Молдови, повітряний простір її, для терористичних атак по Україні. Це ще один злочин, який треба документувати та показувати західній спільноті, тому що не вперше вони через Молдову б'ють ракетами по Україні. По заходу, по південному заходу", - зазначив він.
Також, за словами Ігната, неодноразово були зафіксовані польоти ворожих безпілотників за 5-10 кілометрів від румунського кордону.
"Тобто безпілотник оперативно-тактичного рівня провокує таким чином країни НАТО", - додав речник Повітряних Сил.
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Чи, може, я не почув її демаршів на касапів з цього приводу?
То есть на Днестре около Наславче есть украинская ГРЭс
видимо росияне метилы в нее
ракету сбили и пару осколков полетело в молдавское село
как и в прошлых раз когда пролетели три ракеты над Молдовой
а сегодня упала на границе с Украиной после чего была сбита украинской ПВО
И Санду говорила как и ранее и как и сейчас всему свету что Путин террорист и нарушает наше воздушное пространство как государство которое на момент придерживаешься нейтралитета!!
если бы Молдова имела как Украина современные средства ПВО от НАТО - то мы их сами уничтожали!
скорее всего власти Молдовы просят сосед румынов котрые есть наши браться по крови что бы закрыли небо!
у них такая возможность есть
в Девеселу в Румынии стоит самая современная база ПВО
Раша розуміє лише мову сили.
В мене багато родичів в цих країнах. Маргиналів- румунських імперців набагато менше, ніж один відсоток.
Ви, здається,тільки себе чуєте, бо жоден з моїх аргументів не був спростований.
как то сам бывал в 92 в тех событиях с армией Лебедя в приднестроьв
никгода молдавские военные или полицейские не переходили украинскую границу с момента создания Украины!!!!!
заруби себе это на носу и не запускай соловьиный помёт!!!
то что Белгород Днестровск - это крепость Килия построеная нашим великим государем Штефаном чел Маре - это факт
так же как и вся територия от Белгорода Днестровска до Арциза, Килии, Рени, Измаила - это вся бывшая територия Молдовы котрая была окулирована большевиками после пакта Рибентроп Молотов !!
и далее после 1944гикогла пришёл к на м и к вам красный террор большевиков - эти молдавские земли были переданы Украине!
так же как и Северная Буковина тоже принадлежала Румынии и тоже по решению Кремля были переданы Украине!!
это факт
но все нормальные государства мира соблюдают соглашение Стокгольмского соглашения 1975 о признании всех существующих границ на тот момент!
и изменить их статус можно только с обоюдного согласия обеих сторон
так как это сделала ФРГ и ГДР по согласию обьеденивщись
так же как и Чехия и Словакию по обоюдному согласию разъединились!!
никто никому претензии не прьедявляет
и не рассказывай бред
VII ст. до н. е. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 фінікійська колонія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Офіусса https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-3 [3] ;
VI ст. до н. е. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F давньогрецька колонія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%80%D0%B0 Тіра ;
II ст. н. е. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F римське поселення Алба-Юлія;
VI ст. - східнослов'янське плем'я https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8 антів називало поселення Туріс;
IX-X ст. - східнослов'янські племена - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96 тиверці та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%96 уличі - назвали місто Білгород, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F візантійці - Левкополь («Біле місто»);
XIII ст. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 генуезці назвали місто Монкастро;
XV ст. - місто було в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Молдавському князівстві й називалось Четатя-Албе («Біла фортеця»);
https://uk.wikipedia.org/wiki/1484 1484 р. - місто й фортецю на понад три століття загарбала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османська імперія , його назву змінено на Аккерман («Білий камінь»);
https://uk.wikipedia.org/wiki/1812 1812 р. - згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_(1812) Бухарестською угодою місто, разом з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%8F Бессарабією й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E дельтою Дунаю , відійшло до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії під назвою Аккерман;
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р. - місто разом із рештою Бессарабії відійшло до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Королівства Румунія під назвою Четатя-Албе;
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 р. - місто разом із Бессарабією долучено до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР під назвою Аккерман;
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 р. - за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сталіна місто перейменували у Білгород-Дністровський, додавши уточнення «Дністровський», аби відрізняти від російського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Бєлгорода https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-4 [4] .
Ти хоч власну історію вивчи, "безтолоч"! От і не вір, коли молдован тупими обзивають! Ти - характерний представник ТАКИХ молдован Моя дружина наскільки вже толерантна до інших народів а ле інакше ніж "тормознутими" молдован не називає - вчилася з ними в Одесі (у технікумі)
Кілія́ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ізмаїльському районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеської області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , що лежить на березі Кілійського гирла https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Дунаю , адміністративний центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Кілійської міської громади .
до побачення.
1-я - для этого нужно отказаться от Приднестровья или отвоевать его. Оба варианта нереалистичны.
2-я - воровать с грантов станет гораздо сложнее либо невозможно.
Всё, точка.
Самостоятельно нам не отбить, даже если Запад даст нам безлимитный тариф на получение вооружения.
Это просто не реально.
Или только после начала прямой конфронтации Запада и России.
и ещё вариант
блокиррвать с всех сторон это загон сепаров с Приднестровья со всех сторон!
и с Украины и с Молдовы
с Украины уже получилось
осталось с нашей стороны
когла произойдёт???
очень скоро
моолова на днях подписала контракт с Болгарией о поставке и транзиту в Молдову газа из Турецкого потока или ТАНАП котрый идёт с Азербаждана а так же сжиженного газа и болгарских терминалов!!
таким образом Молдова себя обеспечить газон
а сепарам с Приднестровья если не заплатят 8 млрд долга нашему Молдова газ котрый они не оплатили последние десятилетия то они не получат не одного куба газа!!!!!
а если молдавская сторона разорвёт контракт с Газпромом котрый задолбал своим шантажом - то украинская сторона в тот же момент отключит трубу к сепарам!!!
плюс того заблокировать и экспорт Рыбницкого Металургического комбината в ЕС котрый пока работает и имеет лицензию с согласия молдовы
ну и на этом Приднестроьве полный конец!!!
и без всяких военных действий!!!!!
или есть сомнения?????
пора знать что с тех пор как Санду стала президентом и установила своё правительство во главе с Гаврилицэ( обе закончили Гарвард!!!)
с нашей казны небыло украдено не одного цента!!!
И из грантов в том числе!!!!!
если есть сведения откуда и кто украл при Санду - очень внимательно тебя слушаю???????
факты??????
Да, где купить типо не российский газ мы нашли, чем люди за него платить будут ?
А по поводу краж с грантов - это мы узнаем после них. И о том, как новые депутаты стали неожиданно талантливыми бизнесменами.
Нынче все немного иначе стало, но еще не совсем. По-крайней мере весь мир увидел, что кацапы делают с оккупированными городами, как издеваются над гражданскими. И преступления нацистов на территории бывшего совка скорее всего частично сделаны самими освободителями против мирных, кто не хотел идти пушечным мясом при принудительной мобилизации штурмовать с 1 винтовкой на троих дзот очередной. Это немного изменило восприятия и необходимость давать военный отпор, запустит производство вооружений, Германия точно пойдет новые летаки клепать, но все это минимум через много лет будет реализовано.
последний опрос показал что почти 80% молдаван пойдут если надо отстаивать свою землю и дома если надо!!!
и видимо остальные 20% опрошенных это местная вата и ещё Гагаузия и прочая сепаратная котрые остались везде не только у нас и не можем от них избавиться
всю титушню и прочий сброд с протестов вора Шора - полиция разогнала и кого нужно арестовала!!
а если буду провоцировать вооружение конфликты - их очень быстро ликвидируют
не сомневайся
хоть и большая часть трудоспособных выехала за границу- им не насрать на свою родину как ты пишешь!
ибо это их земля и тут остались родители и много родных
и если что многие вернуться если надо будет
мне лучше знать
Молдове боролись за свои земли веками и с турками , и с автор- венграми , и немчурой и касапами российскими и с большевиками
и как видишь мы не вымерли
в нете есть видео как ей аплодирует весь зал ООН
в нете есть видео как ей аплодирует весь зал после выступления в Гарварде перед студентами( там дураков не берут даже за большие деньги)
вся Молдова подерживают своего президента за порядочность, ум, честность и за заботу
кроме конечно небольшой частью ватноголовых и прочей сепаратни
по этому те кого не устраивает Санду - мне уже понятно к какой категории принадлежит!!!
могу напомнить что вашего прокремлевского Додона таская сеголня по судам и скоро сядет на нары
как и вся его остальная сепаратная и шушера
Сандувас всех посадит куда нужно и по заслугам!!!!
В Молдови своєї ПРО (протиракетної, бо у цій статті мова йде саме про ракети) нема.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-125 С-125 «Нева» - 3 штуки
23-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 автоматическая спаренная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 зенитная установка - 28 штук
57-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 автоматическое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 зенитное орудие - 11 штук
Не знаю, как это всё может помочь против крылатых ракет.
Автоматичні зенітки - це для іранських мопедів.
Сьогоді вранці над моїм селом 4 крилаті на Київ пролетіли. Там швидкість скажена....
ракета которая долета до севера Молдовы по большой територии была сбита у самых наших северных границ далеко от линий фронта
у Молдовы нет к сожалению современных ПВО от НАТО как в Украине
когда мы получим - будем сбивать
а тільки киздять...
Але зараз захопити Молдову це нездійснена мрія путіна не можна зайти в Молдову не захопив Одесу але рашистів зупинили на Херсонщині навпаки їх відтісняють
Путін може також розбити і Молдову навіть не заходячи туди просто ракетами -помститися за те що Молдова не з Росією.
в конце концов есть и у румын современнейшие системы обнаружения НАТО
спроси у румын и послушаем что скажут??
росийскую ракету сбили над украинской територей
ибо над Молдавской територей украинская пво наврядли сработала по чужой територи
где логика??
Мы молдаване ещё 1992 воевали с кацапами в Приднестроьве
молдаване гораздо раньше украинцев получили безвиз и соглашение о сводной торговле с ЕС ещё 2014 г
молдаване гораздо раньше подали заявление о кандидате о вступление в ЕС
а получили статус кандидата вместе уже с Украиной после того как вся Европа увидела как молдаване всей страной приняли первую волную беженцев в начале войны
и поселили в своих домах и делились последним куском хлеба
и до сих пор в Молдове в которой сеголня около 2 млн - у нас находиться более 500 тыс украинских беженцев в домах молдаван кототрым тоже тяжело но они никого не выгоняют и делятся последним куском хлеба!!!
тебе что молдаване поперёк горла стали?????
Новости мида с фильтром по стране Молдова - 3 встречи за год. Почему отдел по Молдове молчит?
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
я правильно понял или как??
что касается инцидента на сеголня- то ракета была сбита украинскими ПВО и упала на границе между Молдовой и Укоаиной
у Молдовы нет средств соврееных ПВО что бы сбивать современные ракеты
по это му либо эти ракеты должна сбивать Украина или Румыния
либо Молдове как и Украине нужно просить у НАТО современные средства ПВ
У вас исторический шанс - обращаетесь к Украине с просьбой помочь воостановить территориальную целестность РМ.
Через сутки Тирасполь ваш. Я 6 лет проработал в Кишинёве. У 1/3 росконтингента в Придурковье молдавские паспорта, ещё у 1/3 - украинские. 2 батальйона придурковских алкашей -это ни о чём.
Только за день до этого приймите закон, ограничиваюший выборное право жителей Придурковья на 10 лет.
И фсьо...
Украине это не надо сеголня ибо есть свои проблемы по освобождению своих територии
проблема Приднестровья это молдавская проблем
и никак Украины
есть гораздо простой способ заставит Приднестроьвю здаться без никакого военного вторжения
тем более никто из Приднестровья и Молдовы не собираются воевать друг с другом ибо все понимают что незачем !
как только падет режим карлика кремлевского ( надеюсь очень скоро)- то весь вопрос с Приднестровьем решиться за день!
есть и другие варианты
так что терпения
промотри видео
есть достаточно в нете какой там контингент собираеться
Самое больше они собрали пару тысяч на протестах
а Так не боле несколько сотен
это не показатель и не на что не может влиять
вся это братия и прочая титушня проплачена ворами Шора и др котрые убежали за границу за воровство в крупных размерах что бы не сели на нары
вот они и проплачивают эту алкашей и титушню что бы делали небольшой шум в Кишиневе!
ибо не думай что они пошли за идею или бесплатно !!
это всю рука Кремля пытается дестабилизировать у нас ситуацию!
ничего не получиться
получат немного по зубам и успокоятся