УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10067 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 797 73

Росія використовує повітряний простір Молдови для обстрілів України, - Повітряні Сили

ракета

Російські окупанти неодноразово використовували повітряний простір Молдови для атак по території України.

Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"І з південного, і з північного напрямку атакують Україну. При чому використовують територію Молдови, повітряний простір її, для терористичних атак по Україні. Це ще один злочин, який треба документувати та показувати західній спільноті, тому що не вперше вони через Молдову б'ють ракетами по Україні. По заходу, по південному заходу", - зазначив він.

Також, за словами Ігната, неодноразово були зафіксовані польоти ворожих безпілотників за 5-10 кілометрів від румунського кордону.

"Тобто безпілотник оперативно-тактичного рівня провокує таким чином країни НАТО", - додав речник Повітряних Сил.

Читайте: Окупанти випустили понад 50 крилатих ракет по Україні. 44 - збито, - Повітряні сили

Автор: 

Молдова (2071) обстріл (28523) Повітряні сили (2645)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+31
Те, що для нормальних людей є порушенням закону, для кацапів називається "смєкалочка" і працює виключно в одну сторону (тобто, якщо щось подібне застосувати щодо них, то починається всесвітнє виття про те, як їх, таких хороших, образили)
показати весь коментар
31.10.2022 13:36
+25
Над Молдовою відкрите небо для пасажирських літаків?Тоді кацапи міжнародні терористи в квадраті.Чого чекає світ?Ще одного боїнга(не дай Боже)?Коли нарешті придушать кремлівську міль?
показати весь коментар
31.10.2022 13:38
+24
Тут навіть нема чого обговорювати, кацапи всі кончені підараси.
показати весь коментар
31.10.2022 13:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Те, що для нормальних людей є порушенням закону, для кацапів називається "смєкалочка" і працює виключно в одну сторону (тобто, якщо щось подібне застосувати щодо них, то починається всесвітнє виття про те, як їх, таких хороших, образили)
показати весь коментар
31.10.2022 13:36 Відповісти
правда, так і є
показати весь коментар
31.10.2022 13:38 Відповісти
Тут навіть нема чого обговорювати, кацапи всі кончені підараси.
показати весь коментар
31.10.2022 13:39 Відповісти
Nado toze takoi test zdelat i evo povesit offise na stenku chtobi koshmarit Latvijas vatnix kacapov... Xot moi rodsveniki vse vsegda nenavidili roSSijskix okupantov pri sovke.
показати весь коментар
31.10.2022 17:23 Відповісти
С
показати весь коментар
31.10.2022 13:38 Відповісти
Над Молдовою відкрите небо для пасажирських літаків?Тоді кацапи міжнародні терористи в квадраті.Чого чекає світ?Ще одного боїнга(не дай Боже)?Коли нарешті придушать кремлівську міль?
показати весь коментар
31.10.2022 13:38 Відповісти
тільки от проблема: Майя мовчить... Чи, вона - терпіла, погоджується?
Чи, може, я не почув її демаршів на касапів з цього приводу?
показати весь коментар
31.10.2022 13:42 Відповісти
Молдаваны офіційно сказали що прилетів на їх території не було
показати весь коментар
31.10.2022 14:04 Відповісти
На нашу територию в селе Наславча что прямо на границе упали только обломки ракет котрые сбили украинские ПВО
То есть на Днестре около Наславче есть украинская ГРЭс
видимо росияне метилы в нее
ракету сбили и пару осколков полетело в молдавское село
показати весь коментар
31.10.2022 14:53 Відповісти
Мая не молчит
как и в прошлых раз когда пролетели три ракеты над Молдовой
а сегодня упала на границе с Украиной после чего была сбита украинской ПВО
И Санду говорила как и ранее и как и сейчас всему свету что Путин террорист и нарушает наше воздушное пространство как государство которое на момент придерживаешься нейтралитета!!
если бы Молдова имела как Украина современные средства ПВО от НАТО - то мы их сами уничтожали!
скорее всего власти Молдовы просят сосед румынов котрые есть наши браться по крови что бы закрыли небо!
у них такая возможность есть
в Девеселу в Румынии стоит самая современная база ПВО
показати весь коментар
31.10.2022 14:50 Відповісти
А що таке абстрактний "світ"? - "Скільки у нього дивізій,?"
показати весь коментар
31.10.2022 13:45 Відповісти
Кацапні хоч і 10 боїнгів,їм похер.Скажуть,то Україна або Молдова самі себе збили.Хтось відповів за збитий 2014 р боїнг?
Раша розуміє лише мову сили.
показати весь коментар
31.10.2022 14:32 Відповісти
Молдові вже давно треба з Румунією об'єднуватись
показати весь коментар
31.10.2022 13:39 Відповісти
Так вони ж хотіли ще під час розпаду совка. Тоді ********* їм придністровську клоаку зробили.
показати весь коментар
31.10.2022 13:41 Відповісти
отож. розігнати той балаган негайно
показати весь коментар
31.10.2022 13:42 Відповісти
Думаю, що це відбудеться і дуже скоро...
показати весь коментар
31.10.2022 13:44 Відповісти
Ага! І заодно прихопить з собою весь Буджак (А це - третина Одеської області!)
показати весь коментар
31.10.2022 13:58 Відповісти
це тут до чого?
показати весь коментар
31.10.2022 14:02 Відповісти
Я трішки нижче пояснив
показати весь коментар
31.10.2022 14:13 Відповісти
Коли таке було? Я щось тоді такого наратива не чув. Може кацапсячі пропагандони таке роздували спеціально? Тоді ж кацапсячий телевізор по всьому совку гуляв без ніяких заборон. КАлЄсо полєчудєсное вертілось разом з пропагандою.
показати весь коментар
31.10.2022 14:03 Відповісти
так і є. Молдова та Румунія не мають до нас тер.претензій. А ті, що були, - вирішували в суді(статус о.Зміїний)
показати весь коментар
31.10.2022 14:09 Відповісти
Зразу після розвалу Союзу Я сам там був тоді (у відрядження ще з Росії їздив) Прийшлося покататься в тих місцях - Арциз, Сарата, Болград, Рені, Ізмаїл І "Ікаруси" з автоматчиками молдавськими на кордоні (там де відрізок траси проходить по молдовській території) І попів з корогвами, які кордон освячували У мене чорт один документи перевіряв, так пояснював мені (русскаму афицеру), що ми тепер на молдавській території (по Білгород-Дністровський) Так що трохи "в курсі"
показати весь коментар
31.10.2022 14:12 Відповісти
30 років пройшло. крім того, думка одного клоуна не аргумент. держави до нас претензій не мають, а коли мали - звертались до суду. це як наші про Кубань. Як би була нашою, але ніхто не думає "повертати"
В мене багато родичів в цих країнах. Маргиналів- румунських імперців набагато менше, ніж один відсоток.
показати весь коментар
31.10.2022 14:19 Відповісти
Я написав про те, що бачив власними очима! Думаю, саме це і змусило Кравчука "закрить очі" на діяльність УНА-УНСО на території Придністров"я
показати весь коментар
31.10.2022 14:48 Відповісти
я з вами не сперечаюсь, але подинокий випадок не відображає тенденцій, погодьтесь.
Ви, здається,тільки себе чуєте, бо жоден з моїх аргументів не був спростований.
показати весь коментар
31.10.2022 14:51 Відповісти
А я там "аргументів" не бачу Тому не бачу і необхідності щось "спростовувать" чи "заперечувать" Проблему, яка іменується "Придністров"я", молдовани тодішні створили собі самі - дурною "романізацією" з нагайкою в руках (Була-б у нас Фаріон тоді при владі -було-б те саме!) А росіяни скористалися цим і лише "підштовхнули" "російськомовних" у Молдові в потрібному напрямку
показати весь коментар
31.10.2022 15:06 Відповісти
Бред не рассказывай с молдавскими автоматчиками возле Арциза или Белгород Днестровска и тд
как то сам бывал в 92 в тех событиях с армией Лебедя в приднестроьв
никгода молдавские военные или полицейские не переходили украинскую границу с момента создания Украины!!!!!
заруби себе это на носу и не запускай соловьиный помёт!!!
то что Белгород Днестровск - это крепость Килия построеная нашим великим государем Штефаном чел Маре - это факт
так же как и вся територия от Белгорода Днестровска до Арциза, Килии, Рени, Измаила - это вся бывшая територия Молдовы котрая была окулирована большевиками после пакта Рибентроп Молотов !!
и далее после 1944гикогла пришёл к на м и к вам красный террор большевиков - эти молдавские земли были переданы Украине!
так же как и Северная Буковина тоже принадлежала Румынии и тоже по решению Кремля были переданы Украине!!
это факт
но все нормальные государства мира соблюдают соглашение Стокгольмского соглашения 1975 о признании всех существующих границ на тот момент!
и изменить их статус можно только с обоюдного согласия обеих сторон
так как это сделала ФРГ и ГДР по согласию обьеденивщись
так же как и Чехия и Словакию по обоюдному согласию разъединились!!
никто никому претензии не прьедявляет
и не рассказывай бред
показати весь коментар
31.10.2022 15:07 Відповісти
Понос виключи, "великомолдован"! Білгород-Дністровський:
VII ст. до н. е. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 фінікійська колонія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Офіусса https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-3 [3] ;
VI ст. до н. е. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F давньогрецька колонія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%80%D0%B0 Тіра ;
II ст. н. е. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F римське поселення Алба-Юлія;
VI ст. - східнослов'янське плем'я https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8 антів називало поселення Туріс;
IX-X ст. - східнослов'янські племена - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96 тиверці та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%96 уличі - назвали місто Білгород, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F візантійці - Левкополь («Біле місто»);
XIII ст. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 генуезці назвали місто Монкастро;
XV ст. - місто було в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Молдавському князівстві й називалось Четатя-Албе («Біла фортеця»);
https://uk.wikipedia.org/wiki/1484 1484 р. - місто й фортецю на понад три століття загарбала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османська імперія , його назву змінено на Аккерман («Білий камінь»);
https://uk.wikipedia.org/wiki/1812 1812 р. - згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_(1812) Бухарестською угодою місто, разом з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%8F Бессарабією й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E дельтою Дунаю , відійшло до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії під назвою Аккерман;
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р. - місто разом із рештою Бессарабії відійшло до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Королівства Румунія під назвою Четатя-Албе;
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 р. - місто разом із Бессарабією долучено до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР під назвою Аккерман;
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 р. - за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сталіна місто перейменували у Білгород-Дністровський, додавши уточнення «Дністровський», аби відрізняти від російського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Бєлгорода https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-4 [4] .
Ти хоч власну історію вивчи, "безтолоч"! От і не вір, коли молдован тупими обзивають! Ти - характерний представник ТАКИХ молдован Моя дружина наскільки вже толерантна до інших народів а ле інакше ніж "тормознутими" молдован не називає - вчилася з ними в Одесі (у технікумі)
Кілія́ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ізмаїльському районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеської області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , що лежить на березі Кілійського гирла https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Дунаю , адміністративний центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Кілійської міської громади .
показати весь коментар
31.10.2022 15:21 Відповісти
зрозумів. істерічка)
до побачення.
показати весь коментар
31.10.2022 16:23 Відповісти
Це ти про мене? Та я "спокійний як удав" Мені по роду роботи не можна було емоції проявлять! Юриспруденція - не місце проявлення емоцій
показати весь коментар
31.10.2022 17:47 Відповісти
Две причины, по которым это не произойдёт:
1-я - для этого нужно отказаться от Приднестровья или отвоевать его. Оба варианта нереалистичны.
2-я - воровать с грантов станет гораздо сложнее либо невозможно.

Всё, точка.
показати весь коментар
31.10.2022 14:05 Відповісти
все течет, все движется. это пожелание и, судя по динамике, вполне реальная перспектива.
показати весь коментар
31.10.2022 14:07 Відповісти
Хм

Самостоятельно нам не отбить, даже если Запад даст нам безлимитный тариф на получение вооружения.
Это просто не реально.
Или только после начала прямой конфронтации Запада и России.
показати весь коментар
31.10.2022 14:43 Відповісти
смотрите шире. происходящие процессы приобретают невиданные доселе масштабы, т.е. случиться может многое, в т.ч. случайная аннигиляция пмр
показати весь коментар
31.10.2022 14:47 Відповісти
Саша Кишиневкий
и ещё вариант
блокиррвать с всех сторон это загон сепаров с Приднестровья со всех сторон!
и с Украины и с Молдовы
с Украины уже получилось
осталось с нашей стороны
когла произойдёт???
очень скоро
моолова на днях подписала контракт с Болгарией о поставке и транзиту в Молдову газа из Турецкого потока или ТАНАП котрый идёт с Азербаждана а так же сжиженного газа и болгарских терминалов!!
таким образом Молдова себя обеспечить газон
а сепарам с Приднестровья если не заплатят 8 млрд долга нашему Молдова газ котрый они не оплатили последние десятилетия то они не получат не одного куба газа!!!!!
а если молдавская сторона разорвёт контракт с Газпромом котрый задолбал своим шантажом - то украинская сторона в тот же момент отключит трубу к сепарам!!!
плюс того заблокировать и экспорт Рыбницкого Металургического комбината в ЕС котрый пока работает и имеет лицензию с согласия молдовы
ну и на этом Приднестроьве полный конец!!!
и без всяких военных действий!!!!!
или есть сомнения?????
показати весь коментар
31.10.2022 15:14 Відповісти
Саша кишиневский
пора знать что с тех пор как Санду стала президентом и установила своё правительство во главе с Гаврилицэ( обе закончили Гарвард!!!)
с нашей казны небыло украдено не одного цента!!!
И из грантов в том числе!!!!!
если есть сведения откуда и кто украл при Санду - очень внимательно тебя слушаю???????
факты??????
показати весь коментар
31.10.2022 15:17 Відповісти
Первое - про газ.
Да, где купить типо не российский газ мы нашли, чем люди за него платить будут ?
А по поводу краж с грантов - это мы узнаем после них. И о том, как новые депутаты стали неожиданно талантливыми бизнесменами.
показати весь коментар
31.10.2022 18:16 Відповісти
На все що не НАТО кацапам насрати...
показати весь коментар
31.10.2022 13:40 Відповісти
На 95% уверен, если бы Кацапия 23-го февраля устроила провокацию на границе с Эстонией или Латвией, а затем напала бы на НАТО, то они бы как минимум обсирались еще месяц. Плюс по нормативным документам у НАТО предусмотрена сдача стран Балтии в плен кацапам и последующее освобождение. Даже при атаке на Польшу они ничего бы не сделали, типа согласились бы на мирный договор какой-то с уступками. Трамп бы в 25-ом году ваще бы исключил эти страны из НАТО.

Нынче все немного иначе стало, но еще не совсем. По-крайней мере весь мир увидел, что кацапы делают с оккупированными городами, как издеваются над гражданскими. И преступления нацистов на территории бывшего совка скорее всего частично сделаны самими освободителями против мирных, кто не хотел идти пушечным мясом при принудительной мобилизации штурмовать с 1 винтовкой на троих дзот очередной. Это немного изменило восприятия и необходимость давать военный отпор, запустит производство вооружений, Германия точно пойдет новые летаки клепать, но все это минимум через много лет будет реализовано.
показати весь коментар
31.10.2022 13:45 Відповісти
Так это Майя и только может обратиться в ООН с просьбой и военном вмешательстве против бандформирований шерифа. По сути мы плюс румынский спецназ (электростанцию захватить без разрушений) и все, страна освобождена. Но на данный момент там день и ночь работают фсбшные кацапские телеканалы, на улицах непрерывно подкупаются титушки за деньги на митинги, а прозападная молодежь свалила в большей части в Румынию и им плевать на Родину, они уж точно не пойдут бить рожи титушкам на улице с незначительным шансом получить в ответ. Тяжелая там ситуация, пропаганда без ограничений работает, а пропаганда это единственное достижение кацапов, т.к. человека в космос и победу против Гитлера сделали не русня, а другие нации в основном. Даже у нас в 2021-ом году после опросов по поводу письма ***** (ну этот бред про один народ в прошлом году с кучей фейков) было 20-25% в Киеве и 40% на Востоке страны согласны с ним, шо тут говорить про Молдавию.
показати весь коментар
31.10.2022 13:40 Відповісти
Я бы сказал другое
последний опрос показал что почти 80% молдаван пойдут если надо отстаивать свою землю и дома если надо!!!
и видимо остальные 20% опрошенных это местная вата и ещё Гагаузия и прочая сепаратная котрые остались везде не только у нас и не можем от них избавиться
всю титушню и прочий сброд с протестов вора Шора - полиция разогнала и кого нужно арестовала!!
а если буду провоцировать вооружение конфликты - их очень быстро ликвидируют
не сомневайся
хоть и большая часть трудоспособных выехала за границу- им не насрать на свою родину как ты пишешь!
ибо это их земля и тут остались родители и много родных
и если что многие вернуться если надо будет
мне лучше знать
Молдове боролись за свои земли веками и с турками , и с автор- венграми , и немчурой и касапами российскими и с большевиками
и как видишь мы не вымерли
показати весь коментар
31.10.2022 15:25 Відповісти
Это Мая как ты пишешь уважаемый политик во всем мире с прекрасным Гарвардским образованием и с ней с удовольствием встречаются видные политики мира
в нете есть видео как ей аплодирует весь зал ООН
в нете есть видео как ей аплодирует весь зал после выступления в Гарварде перед студентами( там дураков не берут даже за большие деньги)
вся Молдова подерживают своего президента за порядочность, ум, честность и за заботу
кроме конечно небольшой частью ватноголовых и прочей сепаратни
по этому те кого не устраивает Санду - мне уже понятно к какой категории принадлежит!!!
могу напомнить что вашего прокремлевского Додона таская сеголня по судам и скоро сядет на нары
как и вся его остальная сепаратная и шушера
Сандувас всех посадит куда нужно и по заслугам!!!!
показати весь коментар
31.10.2022 15:31 Відповісти
Ооочень смешная сказка про храбрую😁умную😀😀пчелку, только на хамовитых воплях-"где чаус" вся храбрость и ушла, с 24.02 пчёлка в улик, язык в задницу и очень умно по оксфордски не отсвечивайет, и шныряющих над уликом ракет не замечать-помогло?
показати весь коментар
31.10.2022 21:57 Відповісти
надо ликвидировать Приднестровье....
показати весь коментар
31.10.2022 13:42 Відповісти
Мені цікаво чому Модова не збиває? Чи нема чим в них?
показати весь коментар
31.10.2022 13:42 Відповісти
Не можна, бо путін нападе
показати весь коментар
31.10.2022 13:51 Відповісти
В принципі там наша ППО/ПРО навколо Одеси, і Вінниці, а поруч вже румунська повітряна "зона відповідальності". ХЗ, як ці ракети над Молдовою проскакують аж до Дністровської ГЕС...
В Молдови своєї ПРО (протиракетної, бо у цій статті мова йде саме про ракети) нема.
показати весь коментар
31.10.2022 13:51 Відповісти
Согласно педивикии из зенитного у них есть:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-125 С-125 «Нева» - 3 штуки
23-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 автоматическая спаренная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 зенитная установка - 28 штук
57-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 автоматическое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 зенитное орудие - 11 штук

Не знаю, как это всё может помочь против крылатых ракет.
показати весь коментар
31.10.2022 14:05 Відповісти
Ракети більш-менш збивають системи ППО від С-300 і вище.
Автоматичні зенітки - це для іранських мопедів.
Сьогоді вранці над моїм селом 4 крилаті на Київ пролетіли. Там швидкість скажена....
показати весь коментар
31.10.2022 14:23 Відповісти
В Украине иметься самые современные ПВО от НАТО
ракета которая долета до севера Молдовы по большой територии была сбита у самых наших северных границ далеко от линий фронта
у Молдовы нет к сожалению современных ПВО от НАТО как в Украине
когда мы получим - будем сбивать
показати весь коментар
31.10.2022 16:39 Відповісти
то якого куя молдовани з румунами їх не збивають
а тільки киздять...
показати весь коментар
31.10.2022 13:46 Відповісти
Чем не лучший повод расхерачить приднестровье?
показати весь коментар
31.10.2022 13:46 Відповісти
так, ліпше вже не буде
показати весь коментар
31.10.2022 14:01 Відповісти
тому що Молдова дозволяє це робити
показати весь коментар
31.10.2022 13:58 Відповісти
Що Молдова дозволяє робити?
показати весь коментар
31.10.2022 14:03 Відповісти
Молдова взагалі немає ПВО і ПРО тому і не збиває а в планах Росії також і Молдова бо вона була в СРСР тому показують що незабаром будемо в Молдові роблять такі провокації.
Але зараз захопити Молдову це нездійснена мрія путіна не можна зайти в Молдову не захопив Одесу але рашистів зупинили на Херсонщині навпаки їх відтісняють
Путін може також розбити і Молдову навіть не заходячи туди просто ракетами -помститися за те що Молдова не з Росією.
показати весь коментар
31.10.2022 14:04 Відповісти
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=122&obj=7839 вот здесь мо молдовы утверждает обратное----- В то же время, в контексте соответствующего инцидента, сообщаем вам, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве Республики Молдова.
показати весь коментар
31.10.2022 14:11 Відповісти
спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат оказался вруном ? это перевод ссобщения МО Молдовы --В то же время, в контексте соответствующего инцидента, сообщаем вам, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве Республики Молдова.
показати весь коментар
31.10.2022 14:16 Відповісти
То у вас такие системы наблюдения значит. Кстати, а какие у вас есть? Радары может какие современные?
показати весь коментар
31.10.2022 14:34 Відповісти
Ракета котрая сегодня упала на границе около села Наславча не пролетала по територии Молдовы
в конце концов есть и у румын современнейшие системы обнаружения НАТО
спроси у румын и послушаем что скажут??
росийскую ракету сбили над украинской територей
ибо над Молдавской територей украинская пво наврядли сработала по чужой територи
где логика??
показати весь коментар
31.10.2022 15:51 Відповісти
А молдавани, кандидати, *** в ЄС, тихо хавають і сидять на дупі рівно
показати весь коментар
31.10.2022 14:29 Відповісти
Молдаване не хавают
Мы молдаване ещё 1992 воевали с кацапами в Приднестроьве
молдаване гораздо раньше украинцев получили безвиз и соглашение о сводной торговле с ЕС ещё 2014 г
молдаване гораздо раньше подали заявление о кандидате о вступление в ЕС
а получили статус кандидата вместе уже с Украиной после того как вся Европа увидела как молдаване всей страной приняли первую волную беженцев в начале войны
и поселили в своих домах и делились последним куском хлеба
и до сих пор в Молдове в которой сеголня около 2 млн - у нас находиться более 500 тыс украинских беженцев в домах молдаван кототрым тоже тяжело но они никого не выгоняют и делятся последним куском хлеба!!!
тебе что молдаване поперёк горла стали?????
показати весь коментар
31.10.2022 15:45 Відповісти
с обеих сторон если гибли и молдоване и болгары и украинцы и русские...более того украинские патриоты неплохо трамбанули валантеров это вы с кацапами воевали?
показати весь коментар
31.10.2022 17:08 Відповісти
Если что то прилитает с территории дружественных стран, то разбираться с этим должен мид Украины. Ноты, вызов послов, вообщем МИД знает что делать. Но МИД ничего не делает, где нота об обстреле? Где ответ на эту ноту. Только встречи, телефонные разговоры и пиар Кулебы. Посмотрите сколько нот было создано за этот год. При том что на каждую страну есть целый отдел по работе с этой страной.

Новости мида с фильтром по стране Молдова - 3 встречи за год. Почему отдел по Молдове молчит?

https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
показати весь коментар
31.10.2022 15:32 Відповісти
То есть хочешь обвинить Молдову что с нашей територии летят ракеты по Украине?????
я правильно понял или как??
что касается инцидента на сеголня- то ракета была сбита украинскими ПВО и упала на границе между Молдовой и Укоаиной
у Молдовы нет средств соврееных ПВО что бы сбивать современные ракеты
по это му либо эти ракеты должна сбивать Украина или Румыния
либо Молдове как и Украине нужно просить у НАТО современные средства ПВ
показати весь коментар
31.10.2022 15:39 Відповісти
Молдова, все, кто на ветке!
У вас исторический шанс - обращаетесь к Украине с просьбой помочь воостановить территориальную целестность РМ.
Через сутки Тирасполь ваш. Я 6 лет проработал в Кишинёве. У 1/3 росконтингента в Придурковье молдавские паспорта, ещё у 1/3 - украинские. 2 батальйона придурковских алкашей -это ни о чём.
Только за день до этого приймите закон, ограничиваюший выборное право жителей Придурковья на 10 лет.
И фсьо...
показати весь коментар
31.10.2022 16:10 Відповісти
Просить Украину это значить что украинские военные должны начать военные действия в Приднестроьве и представлять себе опасности погибнуть или быть раненым итд
Украине это не надо сеголня ибо есть свои проблемы по освобождению своих територии
проблема Приднестровья это молдавская проблем
и никак Украины
есть гораздо простой способ заставит Приднестроьвю здаться без никакого военного вторжения
тем более никто из Приднестровья и Молдовы не собираются воевать друг с другом ибо все понимают что незачем !
как только падет режим карлика кремлевского ( надеюсь очень скоро)- то весь вопрос с Приднестровьем решиться за день!
есть и другие варианты
так что терпения
показати весь коментар
31.10.2022 16:52 Відповісти
русские тоже до киева дошли а удержать не смогли так как земля горела под ногами так и в пмр будет . они 30 лет автономны
показати весь коментар
31.10.2022 17:15 Відповісти
а на вулиці хто зараз протестує? не молдавани? і не називай у Придністров'ї воювали.
показати весь коментар
31.10.2022 16:13 Відповісти
На улице протестует проценты ваты и другая часть Гагаузии и прочей алкашни
промотри видео
есть достаточно в нете какой там контингент собираеться
Самое больше они собрали пару тысяч на протестах
а Так не боле несколько сотен
это не показатель и не на что не может влиять
вся это братия и прочая титушня проплачена ворами Шора и др котрые убежали за границу за воровство в крупных размерах что бы не сели на нары
вот они и проплачивают эту алкашей и титушню что бы делали небольшой шум в Кишиневе!
ибо не думай что они пошли за идею или бесплатно !!
это всю рука Кремля пытается дестабилизировать у нас ситуацию!
ничего не получиться
получат немного по зубам и успокоятся
показати весь коментар
31.10.2022 16:46 Відповісти
тоесть если люди от отчаяния вышли против идиотов у власти они ватники и алкаши? в украине цена газа 1.6 -7 гривен газ у нас 70 гривен куб газа и 7 гривен 1 киловатт ...
показати весь коментар
31.10.2022 17:26 Відповісти
Потому что сцыкунва беззубая и ответить не можете,поэтому все будет продолжаться.
показати весь коментар
31.10.2022 17:54 Відповісти
 
 