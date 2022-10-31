СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководства и представителей Кировоградской епархии Украинской православной церкви московского патриархата.
По данным спецслужбы, отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам проживания фигурантов.
"Среди прочего у них обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом московским Кириллом и изъято большое количество изготовленных в РФ антиукраинских материалов. По предварительным оценкам, в их текстах содержатся признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины", - говорится в сообщении.
В частности, это:
ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
ст. 161 – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
В ходе досудебного расследования установлено, что антиукраинские материалы активно распространялись среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору. В частности, оправдывалась аннексия Крыма.
"Автор одной из выявленных книг - Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году из-за пророссийской позиции выехал в РФ. В настоящее время Новиков ведет собственный телеграм-канал, где продвигает нарративы в поддержку российских оккупационных войск, дискредитацию ВСУ и ненависть к украинской нации", - информируют в СБУ.
По инициативе СБУ все изъятые материалы отправлены на экспертизы. Служба безопасности продолжает расследовать данное уголовное производство и работает над привлечением к ответственности всех виновных в посягательстве на независимость, территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.
Напомним, с начала войны СБУ открыла 23 уголовных производства по подрывной деятельности отдельных представителей УПЦ МП, уже есть 33 подозреваемых - от классических агентов сбора информации до корректировщиков огня.
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Гепа з допою в 2014 підняи російський прапор в Харкові і що їм за це було?
Цікаво, куди Малюк ходить.
Доречі, хтось бачив ( чи хоча б чув) про наявність Томосу у московской церкві чи знає, коли "хрестилось" московське царство та хто його хрестив???
"70 років тому в Кремлі з ініціативи комуністичного тирана Сталіна відбулася історична подія - було прийнято рішення про створення нової церковної організації під назвою «Руська православна церква Московського патріархату» (РПЦ МП).
Таку назву було запропоновано особисто Сталіним .."
Такие же тупые и беременные .
Свідком розмови за участі священнослужителя на блокпосту був https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028DCZ62onJnDDNYvbDJ5fPN8khVZUU6fxULLa5x8t6n6AweCGLr9JjVSaMy4LAQFQl&id=100038968696640 активіст із Чернівців Дмитро Чернишов.
"18 жовтня став свідком цікавої і водночас неприємної ситуації. Увечері привезли знайомим на блокпост біля Чернівців теплі речі і якраз в цей час тероборона зупинила кортеж настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (в народі - Паші-Мерседеса). Виявилось, що коли вся країна воює проти російських окупантів він зі своїми підопічними повертався з закордонного відпочинку", - розповідає Чернишов.
"Але це не все. Хлопці з тероборони задали йому елементарне запитання "Чий Крим?", на що митрополит української церкви не зміг дати конкретної відповіді, лише сказав, що "Крим тих людей, які в ньому живуть". Судячи з того, скільки Росія зараз туди нагнала окупантів, по логіці Паші-Мерседеса, Крим явно не український", - каже активіст.