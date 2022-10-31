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Новости Война
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Кировоградщина (595) обыск (1882) СБУ (19456) священник (224) УПЦ МП (1550)

СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области

упц,мп

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководства и представителей Кировоградской епархии Украинской православной церкви московского патриархата.

По данным спецслужбы, отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам проживания фигурантов.

"Среди прочего у них обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом московским Кириллом и изъято большое количество изготовленных в РФ антиукраинских материалов. По предварительным оценкам, в их текстах содержатся признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины", - говорится в сообщении.

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В частности, это:

СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области 01 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области 01 ст. 161 – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

В ходе досудебного расследования установлено, что антиукраинские материалы активно распространялись среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору. В частности, оправдывалась аннексия Крыма.

СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области 03
СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области 04
СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области 05
СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области 06
СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области 07
СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области 08
СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области 09

"Автор одной из выявленных книг - Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году из-за пророссийской позиции выехал в РФ. В настоящее время Новиков ведет собственный телеграм-канал, где продвигает нарративы в поддержку российских оккупационных войск, дискредитацию ВСУ и ненависть к украинской нации", - информируют в СБУ.

По инициативе СБУ все изъятые материалы отправлены на экспертизы. Служба безопасности продолжает расследовать данное уголовное производство и работает над привлечением к ответственности всех виновных в посягательстве на независимость, территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

Напомним, с начала войны СБУ открыла 23 уголовных производства по подрывной деятельности отдельных представителей УПЦ МП, уже есть 33 подозреваемых - от классических агентов сбора информации до корректировщиков огня.
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Топ комментарии
+24
Та ясно що це агенти русні, імперіалісти і зрадники власного народу.
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31.10.2022 14:36
+16
почему не выселение на болота?
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31.10.2022 14:37
+16
Страстотерпцы ****** маасковские..***** их все депортировать! в их любимые ибеня..навсегда!
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31.10.2022 14:37
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Та ясно що це агенти русні, імперіалісти і зрадники власного народу.
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31.10.2022 14:36 Ответить
Все ясно, і знову жодного агента не затримано. Якщо це не політика Зеленського, то чому?
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31.10.2022 14:56 Ответить
Це виборці Зеленського і вороги України. Це місце злочинців і корисних ідіотів.Ці сектанти категорично проти Томосу і української автокефальної церкви, яка носить назву ПЦУ (Православна Церква України), а їх аж 11 тисяч приходів.
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31.10.2022 15:40 Ответить
Проведите одновременно по всей территории Украины ‼️Внезапно и молниеносно - там ещё оружие припрятано ‼️ХВАТИТ СОПЛИ ЖЕВАТЬ -8 МЕСЯЦЕВ ТЕРРОРА ,а то Буданов занимается болтовней на уровне блогеров
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31.10.2022 15:48 Ответить
Вже пізно. Точно після цього обшуку всі московські попи поховають літературу московського кирилка, колорадські стрічки і ще навіть повісять прапори України,
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31.10.2022 16:05 Ответить
Це Зе притягнув медведчука в Україну, а проросійські погляди богуслаєва проявились тільки в лютому 22 року?
Гепа з допою в 2014 підняи російський прапор в Харкові і що їм за це було?
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31.10.2022 16:26 Ответить
ви праві. Питання, чому це продовжується, під час повномасштабної війни (де питання стоїть про фізичне існування кожного українця), при повній монополії на владу у Зеленського(він може зробити більше, чим любий президент до нього)?
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31.10.2022 18:04 Ответить
Запитайте у Зеленського, в його руках вся влада в Україні.
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31.10.2022 20:07 Ответить
Що в нього запитать - навіщо він повернув медведчука в політику, чи чому ті хто підтримував та допомагав росіянам в 2014 так і залишились не покараними?
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31.10.2022 21:01 Ответить
"Гнана" Церква: УПЦ МП освятила два нові храми на Закарпатті
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31.10.2022 17:46 Ответить
почему не выселение на болота?
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31.10.2022 14:37 Ответить
Краще в обмінний фонд.
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31.10.2022 14:49 Ответить
Бо Баканов ходив до МП. І Татаров теж.
Цікаво, куди Малюк ходить.
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31.10.2022 15:04 Ответить
Вони мають свою капличку(церкву) УПЦ прямо ук Верховній Раді і туди ходять різні агенти "русского мироа", прикриваючись одежою монахів. Ходять без перевірки, з перепустками ВР України.Інших церков там немає.
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31.10.2022 15:43 Ответить
Ас, что нельзя быть атеистом⁉️Обязательно нужно зависеть от каких-то бредней
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31.10.2022 15:50 Ответить
Краще бути атеїстом в ПЦУ, ніж корисним ідіотом московської церкви (секти). Вся Україна задурена московськими попами. В кожному селі вони заходили в кожну родину і давали свої іконки, "балагословляли" російською. Всі "Ритуальні послуги" з московськими попами, всі цвинтарі з московськими попами...
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31.10.2022 16:10 Ответить
Страстотерпцы ****** маасковские..***** их все депортировать! в их любимые ибеня..навсегда!
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31.10.2022 14:37 Ответить
запикселенный поп явно "на сносях" )) хотя других там и не нет ))
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31.10.2022 14:38 Ответить
Хреста на них нема .
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31.10.2022 14:38 Ответить
Ряжених слуг сатани на їх кохану березу.
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31.10.2022 14:42 Ответить
що там викривати, якщо рпцмп підрозділ кдб з часу створення галіфешно-вусатою потворою
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31.10.2022 14:44 Ответить
усі бородаті фсб/кгб попи-3.14дераси в Україні мають або сидіти за гратами в буцегарні, або бути депортованими до )(уйло на паРашу !!!
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31.10.2022 14:50 Ответить
Зараз на мокшандії вой почнеться. Тих попів на кордон і підсрачник, що летіли на любу московію.
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31.10.2022 14:54 Ответить
Идет кровопролитная война, Россия стремится уничтожить Украину и ее народ. В такое сложное и трудное время не могу понять, почему в Украине легально действует отдел ФСБ - московский патриархат с центром в Лавре. Почему московские попы в открытую вредят Украине. Сколько это будет продолжаться. Разгоните московских попов.
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31.10.2022 14:57 Ответить
А в київську лавру чи голосіївську пустинь, де переховувався терорист Лусваргі, заглянути слабо?
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31.10.2022 15:01 Ответить
Почин відбувся, може скоро і до цих доберуться
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31.10.2022 15:06 Ответить
Ту секту всю потрібно вичистити як Авгієві конюшні.
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31.10.2022 15:02 Ответить
Ніззя, а то путен нападьот))
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31.10.2022 15:07 Ответить
Что эти черти в рясах делают в Украине? Гнать сраной метлой, этих еретиков, которые служат ***** и куйнде, а не Богу! У этих антихристов, альтернативный взгляд на Бога, как сказал куйндя, - сатанисты, мать их за ногу! СБУ, не допустите суд Линча, боюсь на костре, будут изгонять Дьявола!
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31.10.2022 15:10 Ответить
Коли Боневтік розжене фсбешний сатанат?
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31.10.2022 15:12 Ответить
Ніколи, у нього є на це тисячу переконань і виправдань. Наприклад один із них, що прихожани цих церков захищають Україну. Але вони забулися об'яснити тим прихожангам, що ця церква немає жодного відношення до України, що вона Україною прикривається і робить все, щоб Україну і українців знищити.
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31.10.2022 15:46 Ответить
Цей Іосаф кончений прокацапський ПІДАР ще той.
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31.10.2022 15:23 Ответить
Ха...можна подумати Сталін створив маскотский патріархат для "спасєнія души совецкого чєловєка" ... Але чомусь багато в цей ідіотизм вірить...
Доречі, хтось бачив ( чи хоча б чув) про наявність Томосу у московской церкві чи знає, коли "хрестилось" московське царство та хто його хрестив???

"70 років тому в Кремлі з ініціативи комуністичного тирана Сталіна відбулася історична подія - було прийнято рішення про створення нової церковної організації під назвою «Руська православна церква Московського патріархату» (РПЦ МП).

Таку назву було запропоновано особисто Сталіним .."
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31.10.2022 15:37 Ответить
Чому не закрита московська секта, яка в Україні з дозволу України називає себе Українська Православна Церква? Чому обдурені українці ідуть і цілують криваві руки вбивць українців і кожного місяця несуть туди мільярди доларів США? Чому в наших Лаврах сидять московські ФСБешники і топчуться по наших святинях, переписуючи рукописи на свою користь? Чому московські попи і їх тут сателіти до цього дня корегують російські ракети, а ми витрачаємо наші гроші на відбудову інфрастукрури? Чому більше одинадцяти тисяч різниїх храмів і моеатрирів "секти "русского мира" користуються пільгами на газ, електрику, вугілля, дрова і не спрачують податки? Це конспиративні квартири і місця перебування, підготовки ворогів України?
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31.10.2022 15:37 Ответить
Ну і що,ці мацковські підари- попи вже в Лук*янівському СІЗО? Риторичне питання...
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31.10.2022 15:46 Ответить
На моє переконання їх там не буде, вони можуть отримувати тільки нагороди від Президента, Верховної Ради, уряду і проводити "хресні ходи" по вигнанню українців, наприклад з Маріуполя. Куди диивиться влада? На своїх вірних виборців - прихожан УПЦ МП.
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31.10.2022 15:52 Ответить
Шок. Почему эти мрази ещё на свободе?
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31.10.2022 16:06 Ответить
Чому тільки зараз? Впевнений, що дуже велика частка лиха саме з їх наведень. Це ж життя українців, чому не трусити ціх падлюк заздалегідь?
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31.10.2022 16:07 Ответить
как?эта мразь ещё не запрещена в Украине?!
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31.10.2022 16:12 Ответить
На мій превеликий жаль і превелику злобу до влади
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31.10.2022 16:19 Ответить
не понимаю почему их еще не разогнали
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31.10.2022 16:23 Ответить
Отдайте их на растерзание в Церкви УПЦ Харьковской области.
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31.10.2022 16:28 Ответить
карочє отэць павло оп'ять не постраждав...
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31.10.2022 16:31 Ответить
Я зовсім не розумію,чого тут робить ця сатанінська секта.
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31.10.2022 16:34 Ответить
согласен...эти потомственные землекопы должны за тарелку супа обустраивать позиции правосеков...пожыттево.
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31.10.2022 16:43 Ответить
Когда запретят в Украине МП? Это же радистки Кэт.
Такие же тупые и беременные .
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31.10.2022 16:57 Ответить
И духу московского сатаната не должно быть в Украине.
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31.10.2022 16:59 Ответить
https://prm.ua*****-krym-namisnyk-kyievo-pecherskoi-lavry-povernuvsia-v-ukrainu-i-potrapyv-u-cherhovyy-skandal/ Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Петро Лєбєдь) 18 жовтня повернувся із закордонного відпочинку у Туреччині. При цьому на блокпосту біля Чернівців з релігійним діячем сталася неприємна історія, коли він відмовився відповідати на запитання "Чий Крим?"
Свідком розмови за участі священнослужителя на блокпосту був https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028DCZ62onJnDDNYvbDJ5fPN8khVZUU6fxULLa5x8t6n6AweCGLr9JjVSaMy4LAQFQl&id=100038968696640 активіст із Чернівців Дмитро Чернишов.
"18 жовтня став свідком цікавої і водночас неприємної ситуації. Увечері привезли знайомим на блокпост біля Чернівців теплі речі і якраз в цей час тероборона зупинила кортеж настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (в народі - Паші-Мерседеса). Виявилось, що коли вся країна воює проти російських окупантів він зі своїми підопічними повертався з закордонного відпочинку", - розповідає Чернишов.
"Але це не все. Хлопці з тероборони задали йому елементарне запитання "Чий Крим?", на що митрополит української церкви не зміг дати конкретної відповіді, лише сказав, що "Крим тих людей, які в ньому живуть". Судячи з того, скільки Росія зараз туди нагнала окупантів, по логіці Паші-Мерседеса, Крим явно не український", - каже активіст.
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31.10.2022 19:45 Ответить
Коли вже в Київі потрясете?
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31.10.2022 20:37 Ответить
 
 