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СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині

упц,мп

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви московського патріархату.

За даними спецслужби, окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

"Серед іншого у них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених в РФ антиукраїнських матеріалів. За попередніми оцінками, у їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це:

СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині 01 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині 01 ст. 161 - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Під час досудового розслідування встановлено, що антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ виявила 33 агентів та коригувальників вогню в рясах, - Малюк

СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині 03
СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині 04
СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині 05
СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині 06
СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині 07
СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині 08
СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині 09

"Автор однієї з виявлених книг - Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році через проросійську позицію виїхав до РФ. Наразі Новіков веде власний Телеграм-канал, де просуває наративи на підтримку російських окупаційних військ, дискредитацію ЗСУ та ненависть до української нації", - інформують у СБУ.

За ініціативи СБУ всі вилучені матеріали відправлені на експертизи. Служба безпеки продовжує розслідувати дане кримінальне провадження і працює над притягненням до відповідальності усіх винних у посяганні на незалежність, територіальну цілісність та державний суверенітет України.

Нагадаємо, з початку війни СБУ відкрила 23 кримінальні провадження щодо підривної діяльності окремих представників УПЦ МП, вже є 33 підозрюваних - від класичних агентів збору інформації до коригувальників вогню.

Автор: 

обшук (1973) СБУ (12826) священник (159) УПЦ МП (1208) Кіровоградська область (569)


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Топ коментарі
+24
Та ясно що це агенти русні, імперіалісти і зрадники власного народу.
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31.10.2022 14:36
+16
почему не выселение на болота?
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31.10.2022 14:37
+16
Страстотерпцы ****** маасковские..***** их все депортировать! в их любимые ибеня..навсегда!
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31.10.2022 14:37
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Та ясно що це агенти русні, імперіалісти і зрадники власного народу.
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31.10.2022 14:36 Відповісти
Все ясно, і знову жодного агента не затримано. Якщо це не політика Зеленського, то чому?
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31.10.2022 14:56 Відповісти
Це виборці Зеленського і вороги України. Це місце злочинців і корисних ідіотів.Ці сектанти категорично проти Томосу і української автокефальної церкви, яка носить назву ПЦУ (Православна Церква України), а їх аж 11 тисяч приходів.
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31.10.2022 15:40 Відповісти
Проведите одновременно по всей территории Украины ‼️Внезапно и молниеносно - там ещё оружие припрятано ‼️ХВАТИТ СОПЛИ ЖЕВАТЬ -8 МЕСЯЦЕВ ТЕРРОРА ,а то Буданов занимается болтовней на уровне блогеров
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31.10.2022 15:48 Відповісти
Вже пізно. Точно після цього обшуку всі московські попи поховають літературу московського кирилка, колорадські стрічки і ще навіть повісять прапори України,
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31.10.2022 16:05 Відповісти
Це Зе притягнув медведчука в Україну, а проросійські погляди богуслаєва проявились тільки в лютому 22 року?
Гепа з допою в 2014 підняи російський прапор в Харкові і що їм за це було?
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31.10.2022 16:26 Відповісти
ви праві. Питання, чому це продовжується, під час повномасштабної війни (де питання стоїть про фізичне існування кожного українця), при повній монополії на владу у Зеленського(він може зробити більше, чим любий президент до нього)?
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31.10.2022 18:04 Відповісти
Запитайте у Зеленського, в його руках вся влада в Україні.
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31.10.2022 20:07 Відповісти
Що в нього запитать - навіщо він повернув медведчука в політику, чи чому ті хто підтримував та допомагав росіянам в 2014 так і залишились не покараними?
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31.10.2022 21:01 Відповісти
"Гнана" Церква: УПЦ МП освятила два нові храми на Закарпатті
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31.10.2022 17:46 Відповісти
почему не выселение на болота?
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31.10.2022 14:37 Відповісти
Краще в обмінний фонд.
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31.10.2022 14:49 Відповісти
Бо Баканов ходив до МП. І Татаров теж.
Цікаво, куди Малюк ходить.
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31.10.2022 15:04 Відповісти
Вони мають свою капличку(церкву) УПЦ прямо ук Верховній Раді і туди ходять різні агенти "русского мироа", прикриваючись одежою монахів. Ходять без перевірки, з перепустками ВР України.Інших церков там немає.
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31.10.2022 15:43 Відповісти
Ас, что нельзя быть атеистом⁉️Обязательно нужно зависеть от каких-то бредней
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31.10.2022 15:50 Відповісти
Краще бути атеїстом в ПЦУ, ніж корисним ідіотом московської церкви (секти). Вся Україна задурена московськими попами. В кожному селі вони заходили в кожну родину і давали свої іконки, "балагословляли" російською. Всі "Ритуальні послуги" з московськими попами, всі цвинтарі з московськими попами...
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31.10.2022 16:10 Відповісти
Страстотерпцы ****** маасковские..***** их все депортировать! в их любимые ибеня..навсегда!
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31.10.2022 14:37 Відповісти
запикселенный поп явно "на сносях" )) хотя других там и не нет ))
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31.10.2022 14:38 Відповісти
Хреста на них нема .
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31.10.2022 14:38 Відповісти
Ряжених слуг сатани на їх кохану березу.
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31.10.2022 14:42 Відповісти
що там викривати, якщо рпцмп підрозділ кдб з часу створення галіфешно-вусатою потворою
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31.10.2022 14:44 Відповісти
усі бородаті фсб/кгб попи-3.14дераси в Україні мають або сидіти за гратами в буцегарні, або бути депортованими до )(уйло на паРашу !!!
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31.10.2022 14:50 Відповісти
Зараз на мокшандії вой почнеться. Тих попів на кордон і підсрачник, що летіли на любу московію.
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31.10.2022 14:54 Відповісти
Идет кровопролитная война, Россия стремится уничтожить Украину и ее народ. В такое сложное и трудное время не могу понять, почему в Украине легально действует отдел ФСБ - московский патриархат с центром в Лавре. Почему московские попы в открытую вредят Украине. Сколько это будет продолжаться. Разгоните московских попов.
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31.10.2022 14:57 Відповісти
А в київську лавру чи голосіївську пустинь, де переховувався терорист Лусваргі, заглянути слабо?
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31.10.2022 15:01 Відповісти
Почин відбувся, може скоро і до цих доберуться
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31.10.2022 15:06 Відповісти
Ту секту всю потрібно вичистити як Авгієві конюшні.
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31.10.2022 15:02 Відповісти
Ніззя, а то путен нападьот))
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31.10.2022 15:07 Відповісти
Что эти черти в рясах делают в Украине? Гнать сраной метлой, этих еретиков, которые служат ***** и куйнде, а не Богу! У этих антихристов, альтернативный взгляд на Бога, как сказал куйндя, - сатанисты, мать их за ногу! СБУ, не допустите суд Линча, боюсь на костре, будут изгонять Дьявола!
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31.10.2022 15:10 Відповісти
Коли Боневтік розжене фсбешний сатанат?
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31.10.2022 15:12 Відповісти
Ніколи, у нього є на це тисячу переконань і виправдань. Наприклад один із них, що прихожани цих церков захищають Україну. Але вони забулися об'яснити тим прихожангам, що ця церква немає жодного відношення до України, що вона Україною прикривається і робить все, щоб Україну і українців знищити.
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31.10.2022 15:46 Відповісти
Цей Іосаф кончений прокацапський ПІДАР ще той.
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31.10.2022 15:23 Відповісти
Ха...можна подумати Сталін створив маскотский патріархат для "спасєнія души совецкого чєловєка" ... Але чомусь багато в цей ідіотизм вірить...
Доречі, хтось бачив ( чи хоча б чув) про наявність Томосу у московской церкві чи знає, коли "хрестилось" московське царство та хто його хрестив???

"70 років тому в Кремлі з ініціативи комуністичного тирана Сталіна відбулася історична подія - було прийнято рішення про створення нової церковної організації під назвою «Руська православна церква Московського патріархату» (РПЦ МП).

Таку назву було запропоновано особисто Сталіним .."
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31.10.2022 15:37 Відповісти
Чому не закрита московська секта, яка в Україні з дозволу України називає себе Українська Православна Церква? Чому обдурені українці ідуть і цілують криваві руки вбивць українців і кожного місяця несуть туди мільярди доларів США? Чому в наших Лаврах сидять московські ФСБешники і топчуться по наших святинях, переписуючи рукописи на свою користь? Чому московські попи і їх тут сателіти до цього дня корегують російські ракети, а ми витрачаємо наші гроші на відбудову інфрастукрури? Чому більше одинадцяти тисяч різниїх храмів і моеатрирів "секти "русского мира" користуються пільгами на газ, електрику, вугілля, дрова і не спрачують податки? Це конспиративні квартири і місця перебування, підготовки ворогів України?
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31.10.2022 15:37 Відповісти
Ну і що,ці мацковські підари- попи вже в Лук*янівському СІЗО? Риторичне питання...
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31.10.2022 15:46 Відповісти
На моє переконання їх там не буде, вони можуть отримувати тільки нагороди від Президента, Верховної Ради, уряду і проводити "хресні ходи" по вигнанню українців, наприклад з Маріуполя. Куди диивиться влада? На своїх вірних виборців - прихожан УПЦ МП.
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31.10.2022 15:52 Відповісти
Шок. Почему эти мрази ещё на свободе?
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31.10.2022 16:06 Відповісти
Чому тільки зараз? Впевнений, що дуже велика частка лиха саме з їх наведень. Це ж життя українців, чому не трусити ціх падлюк заздалегідь?
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31.10.2022 16:07 Відповісти
как?эта мразь ещё не запрещена в Украине?!
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31.10.2022 16:12 Відповісти
На мій превеликий жаль і превелику злобу до влади
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31.10.2022 16:19 Відповісти
не понимаю почему их еще не разогнали
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31.10.2022 16:23 Відповісти
Отдайте их на растерзание в Церкви УПЦ Харьковской области.
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31.10.2022 16:28 Відповісти
карочє отэць павло оп'ять не постраждав...
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31.10.2022 16:31 Відповісти
Я зовсім не розумію,чого тут робить ця сатанінська секта.
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31.10.2022 16:34 Відповісти
согласен...эти потомственные землекопы должны за тарелку супа обустраивать позиции правосеков...пожыттево.
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31.10.2022 16:43 Відповісти
Когда запретят в Украине МП? Это же радистки Кэт.
Такие же тупые и беременные .
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31.10.2022 16:57 Відповісти
И духу московского сатаната не должно быть в Украине.
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31.10.2022 16:59 Відповісти
https://prm.ua*****-krym-namisnyk-kyievo-pecherskoi-lavry-povernuvsia-v-ukrainu-i-potrapyv-u-cherhovyy-skandal/ Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Петро Лєбєдь) 18 жовтня повернувся із закордонного відпочинку у Туреччині. При цьому на блокпосту біля Чернівців з релігійним діячем сталася неприємна історія, коли він відмовився відповідати на запитання "Чий Крим?"
Свідком розмови за участі священнослужителя на блокпосту був https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028DCZ62onJnDDNYvbDJ5fPN8khVZUU6fxULLa5x8t6n6AweCGLr9JjVSaMy4LAQFQl&id=100038968696640 активіст із Чернівців Дмитро Чернишов.
"18 жовтня став свідком цікавої і водночас неприємної ситуації. Увечері привезли знайомим на блокпост біля Чернівців теплі речі і якраз в цей час тероборона зупинила кортеж настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (в народі - Паші-Мерседеса). Виявилось, що коли вся країна воює проти російських окупантів він зі своїми підопічними повертався з закордонного відпочинку", - розповідає Чернишов.
"Але це не все. Хлопці з тероборони задали йому елементарне запитання "Чий Крим?", на що митрополит української церкви не зміг дати конкретної відповіді, лише сказав, що "Крим тих людей, які в ньому живуть". Судячи з того, скільки Росія зараз туди нагнала окупантів, по логіці Паші-Мерседеса, Крим явно не український", - каже активіст.
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31.10.2022 19:45 Відповісти
Коли вже в Київі потрясете?
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31.10.2022 20:37 Відповісти
 
 