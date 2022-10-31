8 человек получили ранения во время ракетного удара по Черновицкой области

Утром 31 октября россияне нанесли удар по объекту критической энергетической инфраструктуры Черновицкой области. 8 человек получили незначительные телесные повреждения.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 08:40 утра в результате ракетного удара поврежден объект критической энергетической инфраструктуры. Произошло возгорание. На место происшествия сразу выехали все соответствующие службы. В настоящее время пожар локализован. 8 человек получили незначительные телесные повреждения (порезы), в медицинской помощи не нуждаются", – говорится в сообщении.

Запаранюк подчеркнул, что все службы отработали слаженно и оперативно. Специалисты оценивают ущерб. Но уже сейчас очевидно, что последствия такого удара очень ощутимы для всей энергосистемы Украины. Есть значительные даже критические повреждения. При этом жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

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