Чехия хочет быть вовлечена в послевоенное восстановление Днепропетровщины, - премьер Фиала

Чехия хотела бы быть вовлечена в послевоенное восстановление Днепропетровской области.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы констатировали, что Чешская Республика хочет быть вовлечена в послевоенную реконструкцию и восстановление Украины, в частности мы говорили о Днепропетровской области", - сказал Фиала.

По его словам, в этом заинтересована не только Украина, но и чешский бизнес.

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