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Чехия хочет быть вовлечена в послевоенное восстановление Днепропетровщины, - премьер Фиала
Чехия хотела бы быть вовлечена в послевоенное восстановление Днепропетровской области.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы констатировали, что Чешская Республика хочет быть вовлечена в послевоенную реконструкцию и восстановление Украины, в частности мы говорили о Днепропетровской области", - сказал Фиала.
По его словам, в этом заинтересована не только Украина, но и чешский бизнес.
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+9 Дмитрий Анатольевич 1ca80f53
показать весь комментарий31.10.2022 16:01
+5 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий31.10.2022 15:47
+3 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий31.10.2022 15:51
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Все інше - лише засоби.
Це треба розуміти.
(ну вам жеж меньше придется отстраивать)))
( а мій коммент був трохи гумористичним)
Це ж скільки бабла!