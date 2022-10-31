РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7634 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Война
1 674 12
Днепропетровщина (3507) Чехия (1656) Фиала Петр (63) восстановления (129)

Чехия хочет быть вовлечена в послевоенное восстановление Днепропетровщины, - премьер Фиала

фіала

Чехия хотела бы быть вовлечена в послевоенное восстановление Днепропетровской области.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы констатировали, что Чешская Республика хочет быть вовлечена в послевоенную реконструкцию и восстановление Украины, в частности мы говорили о Днепропетровской области", - сказал Фиала.

По его словам, в этом заинтересована не только Украина, но и чешский бизнес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки на инфраструктуру Россия спланировала неделями ранее, Кремль использует зиму как оружие, - Буданов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Чехи допомогли дуже багато як для такої країни, пропорційно від військового бюджету значно більше ніж США.
показать весь комментарий
31.10.2022 16:01
+5
Турція рветься у регіональні лідери.
Все інше - лише засоби.
Це треба розуміти.
показать весь комментарий
31.10.2022 15:47
+3
Если не провалится политика пан-Тюркизма, которую проводит Эрдоган, то Турция будет не региональным лидером, а чем-то гораздо бОльшим. Тюрки живут от Китая до Босфора.
показать весь комментарий
31.10.2022 15:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эрдоган бросил Путину вызов в Черном море: Турция продолжит вывозить украинское зерно Выход России из "зерновой сделки" не произвел впечатления на турецкий флот: он продолжит гарантировать безопасность зерновозов.
показать весь комментарий
31.10.2022 15:46 Ответить
Турція рветься у регіональні лідери.
Все інше - лише засоби.
Це треба розуміти.
показать весь комментарий
31.10.2022 15:47 Ответить
Если не провалится политика пан-Тюркизма, которую проводит Эрдоган, то Турция будет не региональным лидером, а чем-то гораздо бОльшим. Тюрки живут от Китая до Босфора.
показать весь комментарий
31.10.2022 15:51 Ответить
От Китая до Гибралтара, скорее
показать весь комментарий
31.10.2022 16:06 Ответить
а Чехия (я дико извиняюсь) не хочет чуточку ПВО для этой прекрасной области притаранить?
(ну вам жеж меньше придется отстраивать)))
показать весь комментарий
31.10.2022 15:52 Ответить
Чехи допомогли дуже багато як для такої країни, пропорційно від військового бюджету значно більше ніж США.
показать весь комментарий
31.10.2022 16:01 Ответить
дякувати їм від душі !!!
( а мій коммент був трохи гумористичним)
показать весь комментарий
31.10.2022 16:07 Ответить
Хотілося б щоб завтра все закінчилося і почалася відбудова, але на жаль до цього ще дуже довго, ще дуже багато свинособак треба прикопати щоб орда відвалила.
показать весь комментарий
31.10.2022 16:02 Ответить
Така ж сама мрія у Мар'яши Безумної і Д'єрмака. Взяти участь у відновленні!
Це ж скільки бабла!
показать весь комментарий
31.10.2022 16:23 Ответить
А хто ж їх допустить до цього? Виділені кошти будуть дерибанити «слуги народу» на чолі з «найвеличнішим всіх часів і народів»!
показать весь комментарий
31.10.2022 16:38 Ответить
А хто ж Запоріжжя та Херсон буде відновлювати?
показать весь комментарий
31.10.2022 17:04 Ответить
Верещучка за власні кошти. Вона ж Чонгар розміновувала. Щоб "нашим людям" було зручніше їздити на "шатлах"...
показать весь комментарий
31.10.2022 17:15 Ответить
 
 