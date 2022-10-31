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Чехія хоче бути залученою до післявоєнного відновлення Дніпропетровщини, - прем’єр Фіала

фіала

Чехія хотіла б бути залученою до повоєнного відновлення Дніпропетровської області.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми констатували, що Чеська Республіка хоче бути залученою до післявоєнної реконструкції та відновлення України, зокрема ми говорили про Дніпропетровську область", - сказав Фіала.

За його словами, у цьому зацікавлена не лише Україна, а й чеський бізнес.

Також читайте: Прем’єр Чехії Фіала прибув із візитом до України

Автор: 

Чехія (1612) Фіала Петр (97) відновлення (579) Дніпропетровська область (3729)


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Топ коментарі
+9
Чехи допомогли дуже багато як для такої країни, пропорційно від військового бюджету значно більше ніж США.
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31.10.2022 16:01
+5
Турція рветься у регіональні лідери.
Все інше - лише засоби.
Це треба розуміти.
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31.10.2022 15:47
+3
Если не провалится политика пан-Тюркизма, которую проводит Эрдоган, то Турция будет не региональным лидером, а чем-то гораздо бОльшим. Тюрки живут от Китая до Босфора.
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31.10.2022 15:51
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Эрдоган бросил Путину вызов в Черном море: Турция продолжит вывозить украинское зерно Выход России из "зерновой сделки" не произвел впечатления на турецкий флот: он продолжит гарантировать безопасность зерновозов.
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31.10.2022 15:46 Відповісти
Турція рветься у регіональні лідери.
Все інше - лише засоби.
Це треба розуміти.
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31.10.2022 15:47 Відповісти
Если не провалится политика пан-Тюркизма, которую проводит Эрдоган, то Турция будет не региональным лидером, а чем-то гораздо бОльшим. Тюрки живут от Китая до Босфора.
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31.10.2022 15:51 Відповісти
От Китая до Гибралтара, скорее
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31.10.2022 16:06 Відповісти
а Чехия (я дико извиняюсь) не хочет чуточку ПВО для этой прекрасной области притаранить?
(ну вам жеж меньше придется отстраивать)))
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31.10.2022 15:52 Відповісти
Чехи допомогли дуже багато як для такої країни, пропорційно від військового бюджету значно більше ніж США.
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31.10.2022 16:01 Відповісти
дякувати їм від душі !!!
( а мій коммент був трохи гумористичним)
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31.10.2022 16:07 Відповісти
Хотілося б щоб завтра все закінчилося і почалася відбудова, але на жаль до цього ще дуже довго, ще дуже багато свинособак треба прикопати щоб орда відвалила.
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31.10.2022 16:02 Відповісти
Така ж сама мрія у Мар'яши Безумної і Д'єрмака. Взяти участь у відновленні!
Це ж скільки бабла!
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31.10.2022 16:23 Відповісти
А хто ж їх допустить до цього? Виділені кошти будуть дерибанити «слуги народу» на чолі з «найвеличнішим всіх часів і народів»!
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31.10.2022 16:38 Відповісти
А хто ж Запоріжжя та Херсон буде відновлювати?
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31.10.2022 17:04 Відповісти
Верещучка за власні кошти. Вона ж Чонгар розміновувала. Щоб "нашим людям" було зручніше їздити на "шатлах"...
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31.10.2022 17:15 Відповісти
 
 