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Чехія хоче бути залученою до післявоєнного відновлення Дніпропетровщини, - прем’єр Фіала
Чехія хотіла б бути залученою до повоєнного відновлення Дніпропетровської області.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми констатували, що Чеська Республіка хоче бути залученою до післявоєнної реконструкції та відновлення України, зокрема ми говорили про Дніпропетровську область", - сказав Фіала.
За його словами, у цьому зацікавлена не лише Україна, а й чеський бізнес.
Топ коментарі
+9 Дмитрий Анатольевич #460218
показати весь коментар31.10.2022 16:01
+5 Деніс Войцеховський
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+3 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар31.10.2022 15:51
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Це треба розуміти.
(ну вам жеж меньше придется отстраивать)))
( а мій коммент був трохи гумористичним)
Це ж скільки бабла!