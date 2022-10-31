Чехія хоче бути залученою до післявоєнного відновлення Дніпропетровщини, - прем’єр Фіала

Чехія хотіла б бути залученою до повоєнного відновлення Дніпропетровської області.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми констатували, що Чеська Республіка хоче бути залученою до післявоєнної реконструкції та відновлення України, зокрема ми говорили про Дніпропетровську область", - сказав Фіала.

За його словами, у цьому зацікавлена не лише Україна, а й чеський бізнес.

Також читайте: Прем’єр Чехії Фіала прибув із візитом до України