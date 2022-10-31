Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве. ФОТОрепортаж

В Николаеве устанавливают первые два бетонных укрытия на улицах города.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за постоянных обстрелов Николаева потребность в безопасных укрытиях для горожан достаточно велика. Поэтому по запросу Николаевской областной военной администрации компания ДТЭК ВИЭ предоставила два бетонных укрытия для жителей города", - говорится в сообщении.

Укрытия армированы, имеют необходимую сертификацию и способны оградить от потенциальных обломков или взрывной волны. Каждое из них рассчитано на 15 мест для краткосрочного пребывания.

Кроме того, известные киевские художники Виталий Гидеван (Gide1) и Елена Нойна (Noyna) нанесли на укрытие стенописи, чтобы они выглядели более привлекательно.

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