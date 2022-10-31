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Николаев (2108) обстрел (25742) укрытие (117)

Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве. ФОТОрепортаж

В Николаеве устанавливают первые два бетонных укрытия на улицах города.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за постоянных обстрелов Николаева потребность в безопасных укрытиях для горожан достаточно велика. Поэтому по запросу Николаевской областной военной администрации компания ДТЭК ВИЭ предоставила два бетонных укрытия для жителей города", - говорится в сообщении.

Укрытия армированы, имеют необходимую сертификацию и способны оградить от потенциальных обломков или взрывной волны. Каждое из них рассчитано на 15 мест для краткосрочного пребывания.

Кроме того, известные киевские художники Виталий Гидеван (Gide1) и Елена Нойна (Noyna) нанесли на укрытие стенописи, чтобы они выглядели более привлекательно.

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Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 01

Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 02
Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 03
Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 04
Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 05
Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 06
Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 07
Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 08
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Топ комментарии
+12
Норм. Таких треба усюди замість зупинок, тільки камери встановити щоб там безхатьки й ще хтось "туалет" не робив.
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31.10.2022 15:45
+6
Зробіть великі бетонні блоки і закрийте трансформатори, газові котельні, насоси та інше. Я розумію,що віажко, але із таким сусідом, який хоче вас знищити, бо як тоді він буде називатьися - тартарія чи московія? Менше грошей буде витрачатися на їх відбудову.
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31.10.2022 15:54
+5
И напишите крупными буквами что здесь нужно прятаться от орков которых вы всю жизнь считали *братским наротом*.
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31.10.2022 15:51
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Норм. Таких треба усюди замість зупинок, тільки камери встановити щоб там безхатьки й ще хтось "туалет" не робив.
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31.10.2022 15:45 Ответить
И напишите крупными буквами что здесь нужно прятаться от орков которых вы всю жизнь считали *братским наротом*.
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31.10.2022 15:51 Ответить
Расскажи лучше про Каролину Куек, Анну Герман, Шуфрича... Или про мадьярские флаги на гос. объектах Украины. Или может не хрен в чужом глазу ковырять?
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31.10.2022 16:05 Ответить
Зробіть великі бетонні блоки і закрийте трансформатори, газові котельні, насоси та інше. Я розумію,що віажко, але із таким сусідом, який хоче вас знищити, бо як тоді він буде називатьися - тартарія чи московія? Менше грошей буде витрачатися на їх відбудову.
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31.10.2022 15:54 Ответить
В принципі норм, якщо метрів 100 від епіцентру вибуху, або ближче, якщо заряд слабше, але наприклад калібр б'є точно і в епіцентрі блоки не допоможуть, бо вибухова хвиля зайде та знищить чи підпаде трансформатор або газ, це треба саркофаг робити, або надіятися, що точні ракети в них не безкінечні.
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31.10.2022 16:05 Ответить
я мав на увазі такі укриття, як саркофаги. Повільно, але збудуються. А то через кожну неділю прийдеться все відбудовувати на мільярди. Перевірити всіх працівників на предмет передпачі ними точних координатів ворогу і попросити в ЄС і США систему ППО і ПРО, щоб збивати на підльоті ракети.
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31.10.2022 16:20 Ответить
Так, вважаю, що працівників стратегічних об'єктів треба перевіряти на поліграфі, на предмет передачі даних, діючий той чи інший об'єкт чи ні. Самі координати та об'єкти рашисти можуть побачити з гугл карт, але ось чи діє він чи просто металолом, це може сказати тільки зрадник.
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31.10.2022 16:28 Ответить
не поможет. . Тонну взрывчатки и пять метров бетона не держит. Как обслуживать? Да и от ТП в основном "воздушка". Лучший способ как в Библии "око за око"
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31.10.2022 16:10 Ответить
З практики, калібр впав за 60 метрів від одноповерхової будівлі в півтори цеглини, вікна і двері в кругову винесло, але стіни цілі і правило двох стін спрацювало, люди живі.
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31.10.2022 16:15 Ответить
Вони сьогодні били не калібрами, а Х-сами з літаків. Подвійні бетонні перекриття витримають такі удари, або скоротять пошкодження.
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31.10.2022 16:22 Ответить
Это называется ЛСК - легкосбрасываемые конструкции. Укрытия на фото спасут от осколков и взрывной волны. Но если волна будет со стороны незащищенного входа внутри все будут трупы
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31.10.2022 16:59 Ответить
Я мав на увазі великі укриття для інфраструктури міста. Можливо щось можна прикрити, а щось будувати в підвалах, під землею? Я в цьому не спеціаліст, я тільки висловив свою думку.
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31.10.2022 20:04 Ответить
Не поможет. Это от осколков, а не от прямого попадания...
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31.10.2022 18:33 Ответить
Що можна сказати про данні укриття, там де нема підвалу підійде, бо ракети пускають не по подібним укриттям і при прямому влученні однаково небезпечно. Але там де є можливість обладнати підвал, то навіщо витрачати гроші на ці укриття.
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31.10.2022 16:12 Ответить
а шо би тим бетоном ,та )(уйла заллєло..шляк би його трафив
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31.10.2022 17:08 Ответить
Треба робити круглі, як юрти Середньої Азії (більш стійкі до перевертання, осколки рекошетять, витримує більший перепад тиску)
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31.10.2022 18:24 Ответить
 
 