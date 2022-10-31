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Перші два наземні бетонні укриття встановлюють у Миколаєві. ФОТОрепортаж

У Миколаєві встановлюють перші два бетонні укриття на вулицях міста.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА, інформує Цензор.НЕТ

"Через постійні обстріли Миколаєва потреба в безпечних укриттях для містян досить велика. Тому на запит Миколаївської обласної військової адміністрації компанія ДТЕК ВДЕ надала два бетонних укриття для мешканців міста", - йдеться у повідомленні.

Укриття армовані, мають необхідну сертифікацію та здатні захистити від потенційних уламків чи вибухової хвилі. Кожне з них розраховано на 15 сидячих місць для короткострокового перебування.

Крім того, відомі київські художники Віталій Гідеван (Gide1) та Олена Нойна (Noyna) нанесли на укриття стінописи, щоб ті виглядали більш привабливо.

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Перші два наземні бетонні укриття встановлюють у Миколаєві 01
Перші два наземні бетонні укриття встановлюють у Миколаєві 02
Перші два наземні бетонні укриття встановлюють у Миколаєві 03
Перші два наземні бетонні укриття встановлюють у Миколаєві 04
Перші два наземні бетонні укриття встановлюють у Миколаєві 05
Перші два наземні бетонні укриття встановлюють у Миколаєві 06
Перші два наземні бетонні укриття встановлюють у Миколаєві 07
Перші два наземні бетонні укриття встановлюють у Миколаєві 08

Автор: 

Миколаїв (1806) обстріл (28523) укриття (296)


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Топ коментарі
+12
Норм. Таких треба усюди замість зупинок, тільки камери встановити щоб там безхатьки й ще хтось "туалет" не робив.
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31.10.2022 15:45
+6
Зробіть великі бетонні блоки і закрийте трансформатори, газові котельні, насоси та інше. Я розумію,що віажко, але із таким сусідом, який хоче вас знищити, бо як тоді він буде називатьися - тартарія чи московія? Менше грошей буде витрачатися на їх відбудову.
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31.10.2022 15:54
+5
И напишите крупными буквами что здесь нужно прятаться от орков которых вы всю жизнь считали *братским наротом*.
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31.10.2022 15:51
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Норм. Таких треба усюди замість зупинок, тільки камери встановити щоб там безхатьки й ще хтось "туалет" не робив.
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31.10.2022 15:45 Відповісти
И напишите крупными буквами что здесь нужно прятаться от орков которых вы всю жизнь считали *братским наротом*.
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31.10.2022 15:51 Відповісти
Расскажи лучше про Каролину Куек, Анну Герман, Шуфрича... Или про мадьярские флаги на гос. объектах Украины. Или может не хрен в чужом глазу ковырять?
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31.10.2022 16:05 Відповісти
Зробіть великі бетонні блоки і закрийте трансформатори, газові котельні, насоси та інше. Я розумію,що віажко, але із таким сусідом, який хоче вас знищити, бо як тоді він буде називатьися - тартарія чи московія? Менше грошей буде витрачатися на їх відбудову.
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31.10.2022 15:54 Відповісти
В принципі норм, якщо метрів 100 від епіцентру вибуху, або ближче, якщо заряд слабше, але наприклад калібр б'є точно і в епіцентрі блоки не допоможуть, бо вибухова хвиля зайде та знищить чи підпаде трансформатор або газ, це треба саркофаг робити, або надіятися, що точні ракети в них не безкінечні.
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31.10.2022 16:05 Відповісти
я мав на увазі такі укриття, як саркофаги. Повільно, але збудуються. А то через кожну неділю прийдеться все відбудовувати на мільярди. Перевірити всіх працівників на предмет передпачі ними точних координатів ворогу і попросити в ЄС і США систему ППО і ПРО, щоб збивати на підльоті ракети.
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31.10.2022 16:20 Відповісти
Так, вважаю, що працівників стратегічних об'єктів треба перевіряти на поліграфі, на предмет передачі даних, діючий той чи інший об'єкт чи ні. Самі координати та об'єкти рашисти можуть побачити з гугл карт, але ось чи діє він чи просто металолом, це може сказати тільки зрадник.
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31.10.2022 16:28 Відповісти
не поможет. . Тонну взрывчатки и пять метров бетона не держит. Как обслуживать? Да и от ТП в основном "воздушка". Лучший способ как в Библии "око за око"
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31.10.2022 16:10 Відповісти
З практики, калібр впав за 60 метрів від одноповерхової будівлі в півтори цеглини, вікна і двері в кругову винесло, але стіни цілі і правило двох стін спрацювало, люди живі.
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31.10.2022 16:15 Відповісти
Вони сьогодні били не калібрами, а Х-сами з літаків. Подвійні бетонні перекриття витримають такі удари, або скоротять пошкодження.
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31.10.2022 16:22 Відповісти
Это называется ЛСК - легкосбрасываемые конструкции. Укрытия на фото спасут от осколков и взрывной волны. Но если волна будет со стороны незащищенного входа внутри все будут трупы
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31.10.2022 16:59 Відповісти
Я мав на увазі великі укриття для інфраструктури міста. Можливо щось можна прикрити, а щось будувати в підвалах, під землею? Я в цьому не спеціаліст, я тільки висловив свою думку.
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31.10.2022 20:04 Відповісти
Не поможет. Это от осколков, а не от прямого попадания...
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31.10.2022 18:33 Відповісти
Що можна сказати про данні укриття, там де нема підвалу підійде, бо ракети пускають не по подібним укриттям і при прямому влученні однаково небезпечно. Але там де є можливість обладнати підвал, то навіщо витрачати гроші на ці укриття.
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31.10.2022 16:12 Відповісти
а шо би тим бетоном ,та )(уйла заллєло..шляк би його трафив
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31.10.2022 17:08 Відповісти
Треба робити круглі, як юрти Середньої Азії (більш стійкі до перевертання, осколки рекошетять, витримує більший перепад тиску)
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31.10.2022 18:24 Відповісти
 
 