Перші два наземні бетонні укриття встановлюють у Миколаєві. ФОТОрепортаж

У Миколаєві встановлюють перші два бетонні укриття на вулицях міста.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Через постійні обстріли Миколаєва потреба в безпечних укриттях для містян досить велика. Тому на запит Миколаївської обласної військової адміністрації компанія ДТЕК ВДЕ надала два бетонних укриття для мешканців міста", - йдеться у повідомленні.

Укриття армовані, мають необхідну сертифікацію та здатні захистити від потенційних уламків чи вибухової хвилі. Кожне з них розраховано на 15 сидячих місць для короткострокового перебування.

Крім того, відомі київські художники Віталій Гідеван (Gide1) та Олена Нойна (Noyna) нанесли на укриття стінописи, щоб ті виглядали більш привабливо.

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