Сегодня наша ПВО уничтожила около 80% российских ракет, - Шмыгаль
Украинская ПВО эффективно отработала во время утренних российских ракетных обстрелов, уничтожив 80% вражеских ракет.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на совместной с главой правительства Чехии Петром Фиалой пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня практически 80% выпущенных ракет уничтожила наше ПВО, что, конечно, предотвратило инфраструктурные потери, а также потери жизней и здоровье украинцев. К сожалению, часть ракет долетели до своих целей. Конечно, это наносит катастрофические последствия с точки зрения нашей энергетической, тепловой инфраструктуры, водоснабжения. Но хочу поблагодарить наших спасателей, наших энергетиков, которые буквально в первые минуты после обстрелов спешат на работу, тушат пожары, начинают восстанавливать разрушенное",- сказал Шмигаль.
Он в очередной раз подчеркнул, что Россия целенаправленно уничтожает энергетическую систему Украины, ведь наше государство из-за таких обстрелов много теряет, но пытается как можно быстрее все восстановить.
"Имеем в этом помощь и поддержку партнеров, в части этого восстановления. Я убежден, она будет расти. Мы также принимаем меры по защите нашего неба и по защите наших энергетических объектов", - добавил глава правительства, подчеркнув, что больше информации предоставить не может, чтобы ее не использовал враг.
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і тим, хто пам"ятає про це... і не забуває що і ПВО треба оновлювати і поповнювати новими...
Шмигаль, краще звітуй, як покарані КЕРІВНИКИ, що порушили Закон України
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності
1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.
{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }
2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.