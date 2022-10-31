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Новости Война
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обстрел (25742) ПВО (2485) Шмыгаль Денис (2588)

Сегодня наша ПВО уничтожила около 80% российских ракет, - Шмыгаль

шмигаль

Украинская ПВО эффективно отработала во время утренних российских ракетных обстрелов, уничтожив 80% вражеских ракет.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на совместной с главой правительства Чехии Петром Фиалой пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня практически 80% выпущенных ракет уничтожила наше ПВО, что, конечно, предотвратило инфраструктурные потери, а также потери жизней и здоровье украинцев. К сожалению, часть ракет долетели до своих целей. Конечно, это наносит катастрофические последствия с точки зрения нашей энергетической, тепловой инфраструктуры, водоснабжения. Но хочу поблагодарить наших спасателей, наших энергетиков, которые буквально в первые минуты после обстрелов спешат на работу, тушат пожары, начинают восстанавливать разрушенное",- сказал Шмигаль.

Читайте: Ракетами и дронами повреждено 18 объектов, преимущественно энергетических, - Шмыгаль

Он в очередной раз подчеркнул, что Россия целенаправленно уничтожает энергетическую систему Украины, ведь наше государство из-за таких обстрелов много теряет, но пытается как можно быстрее все восстановить.

"Имеем в этом помощь и поддержку партнеров, в части этого восстановления. Я убежден, она будет расти. Мы также принимаем меры по защите нашего неба и по защите наших энергетических объектов", - добавил глава правительства, подчеркнув, что больше информации предоставить не может, чтобы ее не использовал враг.
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Топ комментарии
+6
Без образ, пане Денисе, але яке ви до цього маєте відношення?
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31.10.2022 16:19
+5
Если это не пиар от "зеленых", то такой ПВО-ПРО, такими вооруженными силами можно просто гордиться
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31.10.2022 16:44
+3
дякувати котикам з ПВО...
і тим, хто пам"ятає про це... і не забуває що і ПВО треба оновлювати і поповнювати новими...
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31.10.2022 16:41
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Правила форума Совет форумчан
Це напевно вже калькулятор придбав, бо вранці з відсотками було дуже погано
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31.10.2022 16:15 Ответить
что ты постоянно рекламируешь этот канал...?
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31.10.2022 18:03 Ответить
Друзі! Хто, ще не підписав петицію, до резидента США - Джо Байдена, щодо передачі Україні систем ПРО Patriot, не лінуйтесь, та підписуйте. https://www.change.org/p/give-to-ukraine-air-defense-patriot Підписувати тут

Це займе не більше 1 хвилини вашого часу, а може зберегти життя Українців. Долучайтесь, підписуйте, та допомагайте розповсюджувати.
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31.10.2022 16:18 Ответить
Без образ, пане Денисе, але яке ви до цього маєте відношення?
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31.10.2022 16:19 Ответить
А він на Рєзнікова схожий...
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31.10.2022 16:22 Ответить
Та тут швидше на Арестовича(
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31.10.2022 16:23 Ответить
Йому теж як і всім СН попіарися хочеться.
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31.10.2022 16:28 Ответить
Ага, все літо й чутно не було. Я вже почав забувати, хто це такий. Але вже тиждень поспіль прямо не сходить зі сторінок. До чого б це?
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31.10.2022 16:33 Ответить
Та не - у Арестовича гранатомет, который он ******* в ОП
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31.10.2022 17:15 Ответить
точно ручной пулємьот, а нє ручниє часи?
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31.10.2022 18:01 Ответить
Тогда ракет было 55. 11 это как раз 20 процентов.
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31.10.2022 16:38 Ответить
Слава кму?
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31.10.2022 16:40 Ответить
дякувати котикам з ПВО...
і тим, хто пам"ятає про це... і не забуває що і ПВО треба оновлювати і поповнювати новими...
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31.10.2022 16:41 Ответить
Сьогодні українські сили ППО збили річний бюджет Бурятії.
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31.10.2022 16:43 Ответить
Если это не пиар от "зеленых", то такой ПВО-ПРО, такими вооруженными силами можно просто гордиться
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31.10.2022 16:44 Ответить
А хто шмигаль і куди?
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31.10.2022 18:02 Ответить
Ми пахали сьогодні, каже МУХА, сидячи на розі у ВОЛА!!!!
Шмигаль, краще звітуй, як покарані КЕРІВНИКИ, що порушили Закон України
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності

1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.

{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }

2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.
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31.10.2022 19:47 Ответить
Мабудь сам на кнопку тиснув!
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31.10.2022 19:50 Ответить
 
 