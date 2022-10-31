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Новости Война
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Ракетами и дронами повреждено 18 объектов, преимущественно энергетических, - Шмыгаль

леп

Российские террористы в очередной раз массированно атаковали Украину. Их цель – не военные объекты, а гражданская критическая инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

"Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. Последствия могли быть намного хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более чем 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44. Спасибо бойцам, которые защищают наше небо. Также спасибо энергетикам, которые в эти минуты ликвидируют последствия российских атак. Ремонтные бригады работают на полную мощность", – отмечает Шмыгаль.

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Он также информирует, что на Киевщине, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковщине продолжаются локальные аварийные отключения.

"Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть. Будем едины и солидарны в энергосбережении!" - резюмирует глава Кабмина.
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Топ комментарии
+22
Шось я не зрозумів- якщо з 50 ракет, збили 44, то чому пошкоджено 18 об'єктів?
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31.10.2022 12:50
+19
Та ми і без світла бачимо, що орки підар…си
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31.10.2022 12:19
+16
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31.10.2022 12:35
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Сколько здесь рашистского и прорашистского гавна, а может и порохоботы. Как скабеева перекручитвают не замечая слова - "ПОНАД 50"
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01.11.2022 06:38 Ответить
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