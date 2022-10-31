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Ракетами та дронами пошкоджено 18 об’єктів, переважно енергетичних, - Шмигаль

леп

Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль - не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

"Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо. Також дякую енергетикам, які в ці хвилини ліквідовують наслідки російських атак. Ремонтні бригади працюють на повну потужність", - зазначає Шмигаль.

Він також інформує, що на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення.

"Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині та солідарні в енергозаощадженні!", - резюмує очільник Кабміну.

Також читайте: Українська ППО сьогодні показала безпрецедентно класний результат, - речник Повітряних сил Ігнат

Автор: 

обстріл (28523) ракети (4026) енергетика (2597) дрони (4714) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+22
Шось я не зрозумів- якщо з 50 ракет, збили 44, то чому пошкоджено 18 об'єктів?
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31.10.2022 12:50
+19
Та ми і без світла бачимо, що орки підар…си
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31.10.2022 12:19
+16
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31.10.2022 12:35
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Сколько здесь рашистского и прорашистского гавна, а может и порохоботы. Как скабеева перекручитвают не замечая слова - "ПОНАД 50"
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01.11.2022 06:38 Відповісти
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