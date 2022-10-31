Сьогодні наша ППО знищила близько 80% російських ракет, - Шмигаль
Українська ППО ефективно відпрацювала під час ранкових російських ракетних обстрілів, знищивши 80% ворожих ракет.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на спільній з главою уряду Чехії Петром Фіалою пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні практично 80% ракет, які були випущені, знищила наша ППО, що, звичайно, запобігло інфраструктурим втратам, а також втратам життів та здоров'я українців. На жаль, частина ракет долетіли до своїх цілей. Звичайно, це наносить катастрофічні наслідки з точки зору нашої енергетичної,теплової інфраструктури, водопостачання. Але хочу подякувати нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які буквально у перші хвилини після обстрілів поспішають на роботу, гасять пожежі, починають відновлювати зруйноване",- сказав Шмигаль.
Він вкотре наголосив на тому, що Росія цілеспрямовано нищить енергетичну систему України, адже наша держава через такі обстріли багато втрачає, але намагається якнайшвидше все відновити.
"Маємо у цьому допомогу та підтримку партнерів, в частині цього відновлення. Я переконаний, вона буде зростати. Ми також вживаємо заходи для захисту нашого неба і для захисту наших енергетичних об'єктів", - додав глава уряду, наголосивши, що більше інформації надати не може, аби її не використав ворог.
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і тим, хто пам"ятає про це... і не забуває що і ПВО треба оновлювати і поповнювати новими...
Шмигаль, краще звітуй, як покарані КЕРІВНИКИ, що порушили Закон України
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності
1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.
{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }
2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.