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Новини Війна
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Сьогодні наша ППО знищила близько 80% російських ракет, - Шмигаль

шмигаль

Українська ППО ефективно відпрацювала під час ранкових російських ракетних обстрілів, знищивши 80% ворожих ракет.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на спільній з главою уряду Чехії Петром Фіалою пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні практично 80% ракет, які були випущені, знищила наша ППО, що, звичайно, запобігло інфраструктурим втратам, а також втратам життів та здоров'я українців. На жаль, частина ракет долетіли до своїх цілей. Звичайно, це наносить катастрофічні наслідки з точки зору нашої енергетичної,теплової інфраструктури, водопостачання. Але хочу подякувати нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які буквально у перші хвилини після обстрілів поспішають на роботу, гасять пожежі, починають відновлювати зруйноване",- сказав Шмигаль.

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Він вкотре наголосив на тому, що Росія цілеспрямовано нищить енергетичну систему України, адже наша держава через такі обстріли багато втрачає, але намагається якнайшвидше все відновити.

"Маємо у цьому допомогу та підтримку партнерів, в частині цього відновлення. Я переконаний, вона буде зростати. Ми також вживаємо заходи для захисту нашого неба і для захисту наших енергетичних об'єктів", - додав глава уряду, наголосивши, що більше інформації надати не може, аби її не використав ворог.

Автор: 

обстріл (28523) ППО (3193) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+6
Без образ, пане Денисе, але яке ви до цього маєте відношення?
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31.10.2022 16:19
+5
Если это не пиар от "зеленых", то такой ПВО-ПРО, такими вооруженными силами можно просто гордиться
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31.10.2022 16:44
+3
дякувати котикам з ПВО...
і тим, хто пам"ятає про це... і не забуває що і ПВО треба оновлювати і поповнювати новими...
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31.10.2022 16:41
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Це напевно вже калькулятор придбав, бо вранці з відсотками було дуже погано
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31.10.2022 16:15 Відповісти
что ты постоянно рекламируешь этот канал...?
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31.10.2022 18:03 Відповісти
Друзі! Хто, ще не підписав петицію, до резидента США - Джо Байдена, щодо передачі Україні систем ПРО Patriot, не лінуйтесь, та підписуйте. https://www.change.org/p/give-to-ukraine-air-defense-patriot Підписувати тут

Це займе не більше 1 хвилини вашого часу, а може зберегти життя Українців. Долучайтесь, підписуйте, та допомагайте розповсюджувати.
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31.10.2022 16:18 Відповісти
Без образ, пане Денисе, але яке ви до цього маєте відношення?
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31.10.2022 16:19 Відповісти
А він на Рєзнікова схожий...
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31.10.2022 16:22 Відповісти
Та тут швидше на Арестовича(
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31.10.2022 16:23 Відповісти
Йому теж як і всім СН попіарися хочеться.
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31.10.2022 16:28 Відповісти
Ага, все літо й чутно не було. Я вже почав забувати, хто це такий. Але вже тиждень поспіль прямо не сходить зі сторінок. До чого б це?
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31.10.2022 16:33 Відповісти
Та не - у Арестовича гранатомет, который он ******* в ОП
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31.10.2022 17:15 Відповісти
точно ручной пулємьот, а нє ручниє часи?
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31.10.2022 18:01 Відповісти
Тогда ракет было 55. 11 это как раз 20 процентов.
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31.10.2022 16:38 Відповісти
Слава кму?
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31.10.2022 16:40 Відповісти
дякувати котикам з ПВО...
і тим, хто пам"ятає про це... і не забуває що і ПВО треба оновлювати і поповнювати новими...
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31.10.2022 16:41 Відповісти
Сьогодні українські сили ППО збили річний бюджет Бурятії.
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31.10.2022 16:43 Відповісти
Если это не пиар от "зеленых", то такой ПВО-ПРО, такими вооруженными силами можно просто гордиться
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31.10.2022 16:44 Відповісти
А хто шмигаль і куди?
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31.10.2022 18:02 Відповісти
Ми пахали сьогодні, каже МУХА, сидячи на розі у ВОЛА!!!!
Шмигаль, краще звітуй, як покарані КЕРІВНИКИ, що порушили Закон України
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності

1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.

{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }

2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.
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31.10.2022 19:47 Відповісти
Мабудь сам на кнопку тиснув!
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31.10.2022 19:50 Відповісти
 
 