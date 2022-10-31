Сьогодні наша ППО знищила близько 80% російських ракет, - Шмигаль

Українська ППО ефективно відпрацювала під час ранкових російських ракетних обстрілів, знищивши 80% ворожих ракет.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на спільній з главою уряду Чехії Петром Фіалою пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні практично 80% ракет, які були випущені, знищила наша ППО, що, звичайно, запобігло інфраструктурим втратам, а також втратам життів та здоров'я українців. На жаль, частина ракет долетіли до своїх цілей. Звичайно, це наносить катастрофічні наслідки з точки зору нашої енергетичної,теплової інфраструктури, водопостачання. Але хочу подякувати нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які буквально у перші хвилини після обстрілів поспішають на роботу, гасять пожежі, починають відновлювати зруйноване",- сказав Шмигаль.

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Він вкотре наголосив на тому, що Росія цілеспрямовано нищить енергетичну систему України, адже наша держава через такі обстріли багато втрачає, але намагається якнайшвидше все відновити.

"Маємо у цьому допомогу та підтримку партнерів, в частині цього відновлення. Я переконаний, вона буде зростати. Ми також вживаємо заходи для захисту нашого неба і для захисту наших енергетичних об'єктів", - додав глава уряду, наголосивши, що більше інформації надати не може, аби її не використав ворог.