СБУ разоблачила очередного сторонника "русского мира" в Ривненской области
Мужчина был активным сторонником военной агрессии РФ против Украины, поддерживал зверства оккупантов и прославлял их противоправную деятельность.
Об этом сообщили на Facebook-странице Ривненской облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.
"В соцсетях фигурант распространял российские нарративы из пропагандистских пабликов и размещал деструктивный контент антиукраинского содержания, в котором утверждал, что военная агрессия РФ против Украины – это исключительно "гражданский конфликт". Кроме этого, злоумышленник неоднократно вступал в полемику с другими пользователями соцсетей, где активно отстаивал свои пророссийские взгляды", - говорится в сообщении.
В ходе обысков по месту жительства указанного украинофоба изъяты устройства, которые использовались для распространения антиукраинских материалов.
В настоящее время фигурант при процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 436-2 УК "Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".
Меры по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ региона, досудебное расследование осуществляют следователи СВ УСБУ в Ривненской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Система обнаруживает дроны-камикадзе и с большой точностью, уничтожает их.
Результаты успешной работы Системы, видны, иранские дроны уничтожаются.
С другой стороны, пару дней тому, было голосовании в ООН об уничтожения ядерного оружия Израиля:
- Украина и Россия поддержали резолюцию
- Канада и США проголосовали против....
>Парадокс, с одной стороны Израиль поставил Украине...С другой стороны... Украина и Россия поддержали резолюцию... об уничтожения ядерного оружия Израиля
Я не знайшов згадагої вами резолюції у бібліотеці Об'єднаних націй:
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Voting+Data Search Results - United Nations Digital Library System
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Приїжджайте.краще. у місто " Чорних полковників " /Світловодськ / . де незмінно правлять виповзні КДБ Тут вони дійсно при ділі : на всих керівних посадах./від міськради. до соцжаху. ---- всі . без виключення . новоспечені власники-- глитаї. здирники--комунальники . і формують реальну політику своїми цинічними знущаннями над злиденними пенсіонерами та АТО--шниками / вже НЕодноразово писав про про ці витівки--підлоту.../ І головне : всі вони. без винятку. вчорашні РИГИ ...які такі комфортні за своєю завуальованою підступністю--- нашому Зе- керманичу...А СБУ тут їх дуже поважає. всіляко оберігає...А. якщо хтось рипнеться супроти. то буде що зімною...ПО--перше: відберуть субсидію і вже ніхто. і ніякі суди НЕ допоможуть Вам...затрамбують у бездонну боргоау клоаку... По--друге :систематично. як НЕ забанять так виріжуть кабель, до комп*ютера; одночасно перестануть вітатися з Вами всі знайомі і сусіди /це у них коронний коньок... спадкували від КДБ .../ А глухими--темними ночами . так тихенько. хтось буде підкрадатися . і гупнувши у двері . щосили.-- лопотіти по східцях на вихід ...Місцеве СБУ у нас лише. для боротьби з неугодними до можновладців...