СБУ разоблачила очередного сторонника "русского мира" в Ривненской области

Мужчина был активным сторонником военной агрессии РФ против Украины, поддерживал зверства оккупантов и прославлял их противоправную деятельность.

Об этом сообщили на Facebook-странице Ривненской облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

"В соцсетях фигурант распространял российские нарративы из пропагандистских пабликов и размещал деструктивный контент антиукраинского содержания, в котором утверждал, что военная агрессия РФ против Украины – это исключительно "гражданский конфликт". Кроме этого, злоумышленник неоднократно вступал в полемику с другими пользователями соцсетей, где активно отстаивал свои пророссийские взгляды", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства указанного украинофоба изъяты устройства, которые использовались для распространения антиукраинских материалов.

В настоящее время фигурант при процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 436-2 УК "Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Меры по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ региона, досудебное расследование осуществляют следователи СВ УСБУ в Ривненской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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