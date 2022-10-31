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Новости Агрессия России против Украины
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СБУ разоблачила очередного сторонника "русского мира" в Ривненской области

сбу

Мужчина был активным сторонником военной агрессии РФ против Украины, поддерживал зверства оккупантов и прославлял их противоправную деятельность.

Об этом сообщили на Facebook-странице Ривненской облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

"В соцсетях фигурант распространял российские нарративы из пропагандистских пабликов и размещал деструктивный контент антиукраинского содержания, в котором утверждал, что военная агрессия РФ против Украины – это исключительно "гражданский конфликт". Кроме этого, злоумышленник неоднократно вступал в полемику с другими пользователями соцсетей, где активно отстаивал свои пророссийские взгляды", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства указанного украинофоба изъяты устройства, которые использовались для распространения антиукраинских материалов.

В настоящее время фигурант при процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 436-2 УК "Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Меры по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ региона, досудебное расследование осуществляют следователи СВ УСБУ в Ривненской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также смотрите: 60-летнюю сторонницу "русского мира" разоблачили в Одесской области

СБУ (19920) русский мир (615) Ровенская область (1236)


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Топ комментарии
+7
Треба змінити кримінальний кодекс, щоб за такі дії, було передбачено по життєве з конфіскацією
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31.10.2022 16:46
+7
А вы думаєте, що вата живе тільки на сході? Я по роботі часто їздив по західним регіонам, повірте, ватоголових там не менше
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31.10.2022 17:00
+5
Менше. Там в багатьох місцевих радах немає ригів взагалі. На відміну від сходу та півдня.
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31.10.2022 17:10
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Правила форума Совет форумчан
Треба змінити кримінальний кодекс, щоб за такі дії, було передбачено по життєве з конфіскацією
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31.10.2022 16:46 Ответить
Депутаты МРАЗИ под себя такие слабые законы придумали , а суды ,вообще забудут паспорт забрать и браслета не хвати для корректировщиков огн
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31.10.2022 17:10 Ответить
Судьи вообще с рашистскими паспортами под подушкой, так что от них другого ждать нечего
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31.10.2022 21:27 Ответить
Чергова мерзенна ублюдіна...
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31.10.2022 16:49 Ответить
По законам воєнного часу розстріл.Доки ми не будемо їх знищувати діла не буде.
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31.10.2022 16:55 Ответить
Як мешканець того регіону може мати проросійські погляди?! Тільки за гроші. Якийсь ку.ва продажний.
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31.10.2022 16:58 Ответить
А вы думаєте, що вата живе тільки на сході? Я по роботі часто їздив по західним регіонам, повірте, ватоголових там не менше
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31.10.2022 17:00 Ответить
Яке ваше визначення ватоголових? Про какіхразніц погоджуся. Хтось їздив на заробітки до москаля навіть після 2014. Бігали у московський патріархат. І досі бігають
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31.10.2022 17:09 Ответить
Менше. Там в багатьох місцевих радах немає ригів взагалі. На відміну від сходу та півдня.
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31.10.2022 17:10 Ответить
московський пархат...
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31.10.2022 17:33 Ответить
Не того масштабу, якбо ж викрили з ... ОПанас була б новина, коментами б завалили
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31.10.2022 17:08 Ответить
Парадокс, с одной стороны Израиль поставил Украине , через Польшу, разведданные , для борьбы с дронами-камикадзе, а также Системы Smart Shooter .
Система обнаруживает дроны-камикадзе и с большой точностью, уничтожает их.
Результаты успешной работы Системы, видны, иранские дроны уничтожаются.
С другой стороны, пару дней тому, было голосовании в ООН об уничтожения ядерного оружия Израиля:
- Украина и Россия поддержали резолюцию
- Канада и США проголосовали против....
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31.10.2022 17:24 Ответить
@

>Парадокс, с одной стороны Израиль поставил Украине...С другой стороны... Украина и Россия поддержали резолюцию... об уничтожения ядерного оружия Израиля

Я не знайшов згадагої вами резолюції у бібліотеці Об'єднаних націй:

https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Voting+Data Search Results - United Nations Digital Library System

Будь-ласка, наведіть джерело вашої (дез)інформації.
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31.10.2022 18:08 Ответить
не тре дуже напрягатися - йдеш до будинку і дивишся в яку сторону супутникова антена встановлена - там і ватоголове мешкає ...
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31.10.2022 17:52 Ответить
А який у нього аккаунт був на "Цензорі"?
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31.10.2022 17:59 Ответить
Начинать надо с попов и депутатов. И судебный приговор должен быть единственным для всех - пожизненное, а лучше шахты, например, в Желтых водах.
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31.10.2022 18:46 Ответить
--- ЦЕ лише імітація -- реагування СБУ на прояви затурканої бидлоти кремлівським зомбоящиком.../всі знають: що ліліпутінські суди . що окопались в Україні геть всіх їх виправдають з посилом на конституційну наявність "Свободи слова " в Доктрині України...
Приїжджайте.краще. у місто " Чорних полковників " /Світловодськ / . де незмінно правлять виповзні КДБ Тут вони дійсно при ділі : на всих керівних посадах./від міськради. до соцжаху. ---- всі . без виключення . новоспечені власники-- глитаї. здирники--комунальники . і формують реальну політику своїми цинічними знущаннями над злиденними пенсіонерами та АТО--шниками / вже НЕодноразово писав про про ці витівки--підлоту.../ І головне : всі вони. без винятку. вчорашні РИГИ ...які такі комфортні за своєю завуальованою підступністю--- нашому Зе- керманичу...А СБУ тут їх дуже поважає. всіляко оберігає...А. якщо хтось рипнеться супроти. то буде що зімною...ПО--перше: відберуть субсидію і вже ніхто. і ніякі суди НЕ допоможуть Вам...затрамбують у бездонну боргоау клоаку... По--друге :систематично. як НЕ забанять так виріжуть кабель, до комп*ютера; одночасно перестануть вітатися з Вами всі знайомі і сусіди /це у них коронний коньок... спадкували від КДБ .../ А глухими--темними ночами . так тихенько. хтось буде підкрадатися . і гупнувши у двері . щосили.-- лопотіти по східцях на вихід ...Місцеве СБУ у нас лише. для боротьби з неугодними до можновладців...
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25.11.2022 17:37 Ответить
 
 