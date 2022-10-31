СБУ викрила чергового прихильника "русского мира" у Рівненській області

Чоловік був активним прихильником військової агресії РФ проти України, підтримував звірства окупантів та прославляв їхню протиправну діяльність.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Рівненської обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"У соцмережах фігурант поширював російські наративи з пропагандистських пабліків та розміщував деструктивний контент антиукраїнського змісту, у якому стверджував, що військова агресія РФ проти України - це виключно "громадянський конфлікт". Крім цього, зловмисник неодноразово вступав у полеміку з іншими дописувачами соцмереж, де активно відстоював свої проросійські погляди", - йдеться в повідомленні.

У ході проведених обшуків за місцем проживання вказаного українофоба вилучено пристрої, які використовувались для розповсюдження антиукраїнських матеріалів.

Наразі фігуранту за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 ККУ "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводилися співробітниками СБУ регіону, досудове розслідування здійснюють слідчі СВ УСБУ в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 60-річну прихильницю "русского мира" викрили в Одеській області