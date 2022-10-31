УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10012 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 374 19

СБУ викрила чергового прихильника "русского мира" у Рівненській області

сбу

Чоловік був активним прихильником військової агресії РФ проти України, підтримував звірства окупантів та прославляв їхню протиправну діяльність.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Рівненської обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ

"У соцмережах фігурант поширював російські наративи з пропагандистських пабліків та розміщував деструктивний контент антиукраїнського змісту, у якому стверджував, що військова агресія РФ  проти України - це виключно "громадянський конфлікт". Крім цього, зловмисник неодноразово вступав у полеміку з іншими дописувачами соцмереж, де активно відстоював свої проросійські погляди", - йдеться в повідомленні.

У ході проведених обшуків за місцем проживання вказаного українофоба вилучено пристрої, які використовувались для розповсюдження антиукраїнських матеріалів.

Наразі фігуранту за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 ККУ "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводилися співробітниками СБУ регіону, досудове розслідування здійснюють слідчі СВ УСБУ в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 60-річну прихильницю "русского мира" викрили в Одеській області

Автор: 

СБУ (12826) русский мир (452) Рівненська область (1175)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Треба змінити кримінальний кодекс, щоб за такі дії, було передбачено по життєве з конфіскацією
показати весь коментар
31.10.2022 16:46
+7
А вы думаєте, що вата живе тільки на сході? Я по роботі часто їздив по західним регіонам, повірте, ватоголових там не менше
показати весь коментар
31.10.2022 17:00
+5
Менше. Там в багатьох місцевих радах немає ригів взагалі. На відміну від сходу та півдня.
показати весь коментар
31.10.2022 17:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба змінити кримінальний кодекс, щоб за такі дії, було передбачено по життєве з конфіскацією
показати весь коментар
31.10.2022 16:46 Відповісти
Депутаты МРАЗИ под себя такие слабые законы придумали , а суды ,вообще забудут паспорт забрать и браслета не хвати для корректировщиков огн
показати весь коментар
31.10.2022 17:10 Відповісти
Судьи вообще с рашистскими паспортами под подушкой, так что от них другого ждать нечего
показати весь коментар
31.10.2022 21:27 Відповісти
Чергова мерзенна ублюдіна...
показати весь коментар
31.10.2022 16:49 Відповісти
По законам воєнного часу розстріл.Доки ми не будемо їх знищувати діла не буде.
показати весь коментар
31.10.2022 16:55 Відповісти
Як мешканець того регіону може мати проросійські погляди?! Тільки за гроші. Якийсь ку.ва продажний.
показати весь коментар
31.10.2022 16:58 Відповісти
А вы думаєте, що вата живе тільки на сході? Я по роботі часто їздив по західним регіонам, повірте, ватоголових там не менше
показати весь коментар
31.10.2022 17:00 Відповісти
Яке ваше визначення ватоголових? Про какіхразніц погоджуся. Хтось їздив на заробітки до москаля навіть після 2014. Бігали у московський патріархат. І досі бігають
показати весь коментар
31.10.2022 17:09 Відповісти
Менше. Там в багатьох місцевих радах немає ригів взагалі. На відміну від сходу та півдня.
показати весь коментар
31.10.2022 17:10 Відповісти
московський пархат...
показати весь коментар
31.10.2022 17:33 Відповісти
Не того масштабу, якбо ж викрили з ... ОПанас була б новина, коментами б завалили
показати весь коментар
31.10.2022 17:08 Відповісти
Парадокс, с одной стороны Израиль поставил Украине , через Польшу, разведданные , для борьбы с дронами-камикадзе, а также Системы Smart Shooter .
Система обнаруживает дроны-камикадзе и с большой точностью, уничтожает их.
Результаты успешной работы Системы, видны, иранские дроны уничтожаются.
С другой стороны, пару дней тому, было голосовании в ООН об уничтожения ядерного оружия Израиля:
- Украина и Россия поддержали резолюцию
- Канада и США проголосовали против....
показати весь коментар
31.10.2022 17:24 Відповісти
@

>Парадокс, с одной стороны Израиль поставил Украине...С другой стороны... Украина и Россия поддержали резолюцию... об уничтожения ядерного оружия Израиля

Я не знайшов згадагої вами резолюції у бібліотеці Об'єднаних націй:

https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Voting+Data Search Results - United Nations Digital Library System

Будь-ласка, наведіть джерело вашої (дез)інформації.
показати весь коментар
31.10.2022 18:08 Відповісти
не тре дуже напрягатися - йдеш до будинку і дивишся в яку сторону супутникова антена встановлена - там і ватоголове мешкає ...
показати весь коментар
31.10.2022 17:52 Відповісти
А який у нього аккаунт був на "Цензорі"?
показати весь коментар
31.10.2022 17:59 Відповісти
Начинать надо с попов и депутатов. И судебный приговор должен быть единственным для всех - пожизненное, а лучше шахты, например, в Желтых водах.
показати весь коментар
31.10.2022 18:46 Відповісти
--- ЦЕ лише імітація -- реагування СБУ на прояви затурканої бидлоти кремлівським зомбоящиком.../всі знають: що ліліпутінські суди . що окопались в Україні геть всіх їх виправдають з посилом на конституційну наявність "Свободи слова " в Доктрині України...
Приїжджайте.краще. у місто " Чорних полковників " /Світловодськ / . де незмінно правлять виповзні КДБ Тут вони дійсно при ділі : на всих керівних посадах./від міськради. до соцжаху. ---- всі . без виключення . новоспечені власники-- глитаї. здирники--комунальники . і формують реальну політику своїми цинічними знущаннями над злиденними пенсіонерами та АТО--шниками / вже НЕодноразово писав про про ці витівки--підлоту.../ І головне : всі вони. без винятку. вчорашні РИГИ ...які такі комфортні за своєю завуальованою підступністю--- нашому Зе- керманичу...А СБУ тут їх дуже поважає. всіляко оберігає...А. якщо хтось рипнеться супроти. то буде що зімною...ПО--перше: відберуть субсидію і вже ніхто. і ніякі суди НЕ допоможуть Вам...затрамбують у бездонну боргоау клоаку... По--друге :систематично. як НЕ забанять так виріжуть кабель, до комп*ютера; одночасно перестануть вітатися з Вами всі знайомі і сусіди /це у них коронний коньок... спадкували від КДБ .../ А глухими--темними ночами . так тихенько. хтось буде підкрадатися . і гупнувши у двері . щосили.-- лопотіти по східцях на вихід ...Місцеве СБУ у нас лише. для боротьби з неугодними до можновладців...
показати весь коментар
25.11.2022 17:37 Відповісти
 
 