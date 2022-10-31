СБУ викрила чергового прихильника "русского мира" у Рівненській області
Чоловік був активним прихильником військової агресії РФ проти України, підтримував звірства окупантів та прославляв їхню протиправну діяльність.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Рівненської обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"У соцмережах фігурант поширював російські наративи з пропагандистських пабліків та розміщував деструктивний контент антиукраїнського змісту, у якому стверджував, що військова агресія РФ проти України - це виключно "громадянський конфлікт". Крім цього, зловмисник неодноразово вступав у полеміку з іншими дописувачами соцмереж, де активно відстоював свої проросійські погляди", - йдеться в повідомленні.
У ході проведених обшуків за місцем проживання вказаного українофоба вилучено пристрої, які використовувались для розповсюдження антиукраїнських матеріалів.
Наразі фігуранту за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 ККУ "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".
Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводилися співробітниками СБУ регіону, досудове розслідування здійснюють слідчі СВ УСБУ в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
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Система обнаруживает дроны-камикадзе и с большой точностью, уничтожает их.
Результаты успешной работы Системы, видны, иранские дроны уничтожаются.
С другой стороны, пару дней тому, было голосовании в ООН об уничтожения ядерного оружия Израиля:
- Украина и Россия поддержали резолюцию
- Канада и США проголосовали против....
>Парадокс, с одной стороны Израиль поставил Украине...С другой стороны... Украина и Россия поддержали резолюцию... об уничтожения ядерного оружия Израиля
Я не знайшов згадагої вами резолюції у бібліотеці Об'єднаних націй:
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Voting+Data Search Results - United Nations Digital Library System
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Приїжджайте.краще. у місто " Чорних полковників " /Світловодськ / . де незмінно правлять виповзні КДБ Тут вони дійсно при ділі : на всих керівних посадах./від міськради. до соцжаху. ---- всі . без виключення . новоспечені власники-- глитаї. здирники--комунальники . і формують реальну політику своїми цинічними знущаннями над злиденними пенсіонерами та АТО--шниками / вже НЕодноразово писав про про ці витівки--підлоту.../ І головне : всі вони. без винятку. вчорашні РИГИ ...які такі комфортні за своєю завуальованою підступністю--- нашому Зе- керманичу...А СБУ тут їх дуже поважає. всіляко оберігає...А. якщо хтось рипнеться супроти. то буде що зімною...ПО--перше: відберуть субсидію і вже ніхто. і ніякі суди НЕ допоможуть Вам...затрамбують у бездонну боргоау клоаку... По--друге :систематично. як НЕ забанять так виріжуть кабель, до комп*ютера; одночасно перестануть вітатися з Вами всі знайомі і сусіди /це у них коронний коньок... спадкували від КДБ .../ А глухими--темними ночами . так тихенько. хтось буде підкрадатися . і гупнувши у двері . щосили.-- лопотіти по східцях на вихід ...Місцеве СБУ у нас лише. для боротьби з неугодними до можновладців...