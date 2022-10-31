У ДТЭК закончилось оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры
У компании ДТЭК закончилось оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры, не хватает денег на его закупку.
Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух вражеских "волн атак", которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионами долларов. Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого. Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема у всех энергетиков", - отметил Сахарук.
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показать весь комментарий31.10.2022 17:14
+18 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+17 Kan Kan 21c2f560
показать весь комментарий31.10.2022 17:20
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Пожалуйста, подождите...
Ніколи не був у захваті від ДКЕК та її дій, але...
Я уявляю
система релейного захисту та автоматики, система управління та сигналізації,
система власних потреб, система надійного електропостачання найбільш відповідальних споживачів,- то є обладнання і кабеля з проводами.
тож мовчіть електрику) і не лізьте з домового щитку у незнайомі справи
Так ще є проєктування і узгодження. А як ви хотіли, щоб легко було? Колись нам придеться все рівно ховати підстанції під землю, ми ж не Афріка)
Так ні .Ми купували кацапський бітум.
Подивіться в якому стані держ. підприємства ((.
Той хто «дарить» - нехай і вирішує на яких умовах це буде
Аме так тут зелени марадери вже на енергетичну галузь хлебала поразкривали
Та інші з Дніпра на Дунай чи як ви собі уявляєте підготовку?
Знов нічого? Дивна дивина!!!
А що, окрім мародерства, взагалі зробила ЗЄ-влада?
Ему убытки из заблокированных активов рфии вернут, на те трансформаторы совковые изношенные ему пох, в замке во франции светло и тепло.
Убивая нашу систему, они ничем не рискуют, так сидят и со светом и с газом и с ядерным топливом.
Не будет света, не будет ничего. Города гавном заплывут.
Ответка будет или так и будем кидаться словами, как Кличко, как наш президент и другие, которые явно будут жить не так как мы без света.
Вы хотели в европу? Они нам помочь не могут. Бабы еще как-то с детьми сбегут на запад, а мужики наши сдохнут все здесь, потому как выехать нельзя, ты мясо и должен умереть за еврейскую державу.
Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності
1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.
{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }
2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.