РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7793 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
17 877 85
обстрел (25742) энергетика (2466) ДТЭК (501)

У ДТЭК закончилось оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры

енергетика

У компании ДТЭК закончилось оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры, не хватает денег на его закупку.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух вражеских "волн атак", которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионами долларов. Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого. Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема у всех энергетиков", - отметил Сахарук.

Читайте: Повреждены энергообъекты, питающие Бориспольский, Броварский, Переяславский, Вышгородский и Ирпенский районы Киевщины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Ну що, пора націоналізовувати за 1 гривню.
показать весь комментарий
31.10.2022 17:14
+18
Ахмєтов-так продай свою хатинку саму дороговартісну у Європі і будуть кошти...
показать весь комментарий
31.10.2022 17:13
+17
Обращайтесь к Бене в Центрєнерго, можете вам поможет
показать весь комментарий
31.10.2022 17:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Денюжек просят мудаки.
показать весь комментарий
31.10.2022 17:11 Ответить
так, просять, ви навіть не маєте уяви скільки потрібно!

Ніколи не був у захваті від ДКЕК та її дій, але...
показать весь комментарий
31.10.2022 17:26 Ответить
Запаси для ремоту були, інакше неможливо екплуатувати на протязі стількох років СИСТЕМУ, великі, маля, не мені судити і не вам
показать весь комментарий
31.10.2022 19:08 Ответить
Халява закончилась. Вы зелёные мудаки можете сколько угодно спихивать на других просраный шанс подготовки к войне, но всем давно понятно, что вы ОБІСРАЛИСЬ
показать весь комментарий
31.10.2022 17:31 Ответить
С чего ты взял, что я зеленый? Я за Пороха как раз
показать весь комментарий
31.10.2022 17:38 Ответить
Трусы одень или крестик сними! За Пороха он... Можешь называть себя кем угодно, но это не является оправданием идиотизма или ********
показать весь комментарий
31.10.2022 17:47 Ответить
А шо,только зелёные виноваты шо к войне не подготовились?и шо всем давно понятно???.ты тут имееш возможность писать благодаря зелёным...,залужным...думай шо пишеш
показать весь комментарий
31.10.2022 18:07 Ответить
Да никакой ДТЕК не выдержит такой постоянной финансовой нагрузки. Да и не их это функция. Даже страховики не страхуют от таких проишествий...
показать весь комментарий
31.10.2022 18:22 Ответить
готовиться надо было к войне,а не дупой думать
показать весь комментарий
31.10.2022 18:34 Ответить
*******. Может его не надо ставить на том же месте где было взорваное ? Меня поражало что в начале войны кацапня ********* по нефтебазам и ниодин ******* не догадался разлить топливо по цистернам и бензовозам и отогнать куда то подальше от места которое известно и по которому ******** ракетами.
показать весь комментарий
31.10.2022 17:13 Ответить
так, не треба, але тоді доведеться перекладати усі лінії електропередачі і не тільки! Ви уявляєте проблему? Енергетика це не тільки тр-ри та лінії, це багато того, про що 99,99% не знає і воно їм не потрібно знати. Але не треба "совєти" від лоха, вибачте.

Я уявляю
показать весь комментарий
31.10.2022 17:31 Ответить
Сложно выкопать котлован и сделать бетонный бункер ? Хрен с теми проводами. Дорогостоящий трансформатор спрячьте глубже.
показать весь комментарий
31.10.2022 17:33 Ответить
Ви, абсолютно необізнаний лох, вибачте
показать весь комментарий
31.10.2022 18:01 Ответить
И что дешевле и быстрее ? Купить провода или оборудование. Не лох ты нах
показать весь комментарий
31.10.2022 17:34 Ответить
ви навіть не уявляєте про що говорите. обладнання і дроти, то НІ ЩО
показать весь комментарий
31.10.2022 18:03 Ответить
Ну навчить мене, що ще потрібно, я послухаю)
показать весь комментарий
31.10.2022 19:07 Ответить
готові вчитися пару років мінімум? нах довбню
показать весь комментарий
31.10.2022 19:09 Ответить
Я інженер-електрик за освітою, а довбнем тут зараз виглядаєш саме ти
показать весь комментарий
31.10.2022 19:13 Ответить
За освітою я ЕНЕРГЕТИК, а не електрик, вчився на диспетчера системи, 40 років в енергетиці, приймав участь у розробка, які утілені в промисловість і ПРАЦЮЮТЬ нах
показать весь комментарий
31.10.2022 19:20 Ответить
Значить у вас проблеми з лексикою) Ви кажете, що є ще щось, окрім обладнання і проводів. А я кажу, що немає. Технологічні карти, графіки навантаження, графіки регламентного технологічного обслуговування, це єдине що не обладнання. Все інше: джерела електроенергії, система передачі електроенергії, система перетворення електроенергії, система розподілу електроенергії,
система релейного захисту та автоматики, система управління та сигналізації,
система власних потреб, система надійного електропостачання найбільш відповідальних споживачів,- то є обладнання і кабеля з проводами.
показать весь комментарий
31.10.2022 19:29 Ответить
реактори, компенсатори, вимикачі, система захистів, контролю, ВЧ зв"язок, керування, вимірювання, розрахунки для усього цього, про це у вас ані слова. про монтаж, налагодження та випробування я вже мовчу.

тож мовчіть електрику) і не лізьте з домового щитку у незнайомі справи
показать весь комментарий
31.10.2022 20:28 Ответить
Реактори і компенсатори відносяться до систем перетворювання електроенергії, вимикачи відносяться до систем розподілу електроенергії, я про це писав Про системи релейного захисту та автоматики, про системи управління та сигналізації я теж писав. І я не зовсім цивільний електрик

Так ще є проєктування і узгодження. А як ви хотіли, щоб легко було? Колись нам придеться все рівно ховати підстанції під землю, ми ж не Афріка)
показать весь комментарий
31.10.2022 21:04 Ответить
і де все це брати? як узгоджувати різнокліберне, з різними системами передачі даних? потрібен генпроектант і поїхало...
показать весь комментарий
31.10.2022 20:34 Ответить
Не ставить на место где было взорвано....неставить кого? Ремонт поврежденной инфраструктуры не проводить? Ну тогда давно без света сидели бы. Строить новое - это годы, а не те часы, которые есть на почин.
показать весь комментарий
31.10.2022 17:33 Ответить
Дивно, що раніше не подумали про це
показать весь комментарий
31.10.2022 17:13 Ответить
Раньше купувпли електрику у бульбафюрера, гроші шли з держави
показать весь комментарий
31.10.2022 17:18 Ответить
Вот я вам сегодня скажу что завтра война и возможно ваш дом снесут. Вы что новый построите? Также и в энергетике - вы что еще одну построить хотите, дублирующую? Денег и времени представляете сколько надо? А для пуйла просто в два раза больше целей...
показать весь комментарий
31.10.2022 21:13 Ответить
Ахмєтов-так продай свою хатинку саму дороговартісну у Європі і будуть кошти...
показать весь комментарий
31.10.2022 17:13 Ответить
Обращайтесь к Бене в Центрєнерго, можете вам поможет
показать весь комментарий
31.10.2022 17:20 Ответить
Ну що, пора націоналізовувати за 1 гривню.
показать весь комментарий
31.10.2022 17:14 Ответить
Це націоналізм.
показать весь комментарий
31.10.2022 17:18 Ответить
Це як при слугах в 1917 ті теж були слуги народу
показать весь комментарий
31.10.2022 17:21 Ответить
Сейчас ударим видосиком по асфальту и разгильдяйству
показать весь комментарий
31.10.2022 17:16 Ответить
пора будувати дороги!
показать весь комментарий
31.10.2022 17:16 Ответить
Диванний стратег пише: "Денюжек просят мудаки". Який запас обладнання мав би бути при таких наростаючих темпах руйнувань?
показать весь комментарий
31.10.2022 17:17 Ответить
Пусть дядя ахмет, хотя бы сейчас за свои купит часть оборудования.
показать весь комментарий
31.10.2022 17:19 Ответить
А може треба було виробляти або купувати засоби ППО ?
Так ні .Ми купували кацапський бітум.
показать весь комментарий
31.10.2022 19:55 Ответить
А які запаси накопичила влада до 24 лютого?
показать весь комментарий
31.10.2022 17:20 Ответить
Напевно вони навіть і не знають , що таке мобрезерв. Державою керувати, це не з суфлера на камеру читати
показать весь комментарий
31.10.2022 17:41 Ответить
Єдиний вихід зараз це націоналізувати всі енергетичні компанії, тоді може бути розмова з союзниками про "дарунок" обладнання для них.
показать весь комментарий
31.10.2022 17:21 Ответить
Та що вам все націоналізувати? Наклали оком на щось?
Подивіться в якому стані держ. підприємства ((.
Той хто «дарить» - нехай і вирішує на яких умовах це буде
показать весь комментарий
31.10.2022 17:43 Ответить
СА
Аме так тут зелени марадери вже на енергетичну галузь хлебала поразкривали
показать весь комментарий
31.10.2022 17:58 Ответить
теперь рыжий шалаш свой на лазурном берегу выставит на аукцион?
показать весь комментарий
31.10.2022 17:19 Ответить
Бідний Ахметка. Плачеться денег нет. **** вийми з офшорів.
показать весь комментарий
31.10.2022 17:21 Ответить
треба ******* інфракструктуру кацапів, нема іншого вибора
показать весь комментарий
31.10.2022 17:24 Ответить
Олігарху?А міністерству енергетики,кабміну,рнбо-ні?Це їхні прямі обовязки контролювати і допомагати?
показать весь комментарий
31.10.2022 17:26 Ответить
Ти ба, оце так підготовка до війни і "найгіршої зими в історії України". Офігєть просто.
показать весь комментарий
31.10.2022 17:24 Ответить
По вашому нам треба перенести Дніпро ГЕС
Та інші з Дніпра на Дунай чи як ви собі уявляєте підготовку?
показать весь комментарий
31.10.2022 17:39 Ответить
Убезпечити обладнане ТП, рознести трансформатори подалі один від одного де дозволяли земельні ділянки. Закопати під бетон де можливо. Зробити резер обладнання -про такий сценарій говорили з літа.
показать весь комментарий
31.10.2022 17:46 Ответить
Саме так. Плюс закупити резервне і ремонтне обладнання з розрахунком на важкі часи. Кілька масованих атак за один місяць - а в них уже закінчилося обладнання! А зимою що буде?
показать весь комментарий
31.10.2022 17:59 Ответить
План звучит не плохо, миллиардов на сто думаю и пару лет на исполнение. Но тут вдруг обнаруживается что еще есть электростанции которые фиг переедут и мы приехали... А зимой будет пизнец, это было и так очевидно что будем без электричества сидеть, к сожалению ломать всегда проще чем строить...
показать весь комментарий
31.10.2022 21:18 Ответить
Шось ти дуже розумний, або таксіст, або проти зекоманди голосував в 2019
показать весь комментарий
01.11.2022 09:40 Ответить
По суті зауваження є? )
показать весь комментарий
01.11.2022 10:12 Ответить
Немає звісно. Є багато питань до влади.
показать весь комментарий
01.11.2022 10:38 Ответить
Браво!Кабмін про...бав!РНБО так за Порохом ганяється що теж про....бало енергетичну безпеку!Слава зеленим рукожопам!Нам лідор нації світити буде!
показать весь комментарий
31.10.2022 17:25 Ответить
Закончилось,так купи,ахметка всегда хвастался миллиардами,покупал всех президентов и политиков,а теперь расплакался,вытри сопли и работай гниида.
показать весь комментарий
31.10.2022 17:28 Ответить
Кричить сильніше щоб вороги чули,це ваша проблема,для чого це знати публічно всім?чи може народу на обладнання скинуться бідному ДТЕК?
показать весь комментарий
31.10.2022 17:29 Ответить
Треба забрати гроші з асфальту і купити обладнаня.
показать весь комментарий
31.10.2022 17:32 Ответить
Це як Ахметов віддав теплоенерго,а виявилось там труби всі в жахливому стані,почався прорив на прориві. Ахметов косив бабло з людей за тепло та гарячу воду,а нічого не робив вся система згнила,тоді і віддав. Тепер місто три шкури дере під видом що вони ж ремонтують,а насправді латають діри весь час,прориви магістралі такі,що машини провалюються. Отак у нас все й відбувається
показать весь комментарий
31.10.2022 17:34 Ответить
Швидко Ахметов здувся .
показать весь комментарий
31.10.2022 17:36 Ответить
Вже всі занили. Досить. Є те що є. Можемо клясти Зєлю і всіх інших презів до сьомого коліна, але наші проблеми це не вирішить. Краще подумайте як пережити цю зиму. Бо це тільки квіточки
показать весь комментарий
31.10.2022 17:38 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2022 17:41 Ответить
получается порошенко для зелени, как байден для парашы и парашных подьездов ))
показать весь комментарий
31.10.2022 17:59 Ответить
ТОГДА ДТЕК ВИНОВНА В МОНОПОЛИИ !!!
показать весь комментарий
31.10.2022 17:42 Ответить
Нада сдавать грошI притулI на обладнання
показать весь комментарий
31.10.2022 17:44 Ответить
Власники різних енерго - Ахметка, Суркіси, VS Energy (кацапи) тощо. Всі дотаційні. Є ще питання?
показать весь комментарий
31.10.2022 17:47 Ответить
А матеріали на будівництві віли маріупольського гудка в Монако ще не закінчились?
показать весь комментарий
31.10.2022 17:54 Ответить
лично я уверен, что ахметка не бросит всё на произвол судьбы и поддержит дтек акцией с потужными гудками!
показать весь комментарий
31.10.2022 18:01 Ответить
как дела , зеля ??? твои папики оставили страну без света , скажим им спасибо , и тем 75% дебилам , которые согласились на это.
показать весь комментарий
31.10.2022 18:01 Ответить
Гадаю, націоналізація дуже допоможе у пошуку матеріалу.
показать весь комментарий
31.10.2022 18:06 Ответить
І що зробила ЗЄ-влада, щоб цього не сталося?

Знов нічого? Дивна дивина!!!

А що, окрім мародерства, взагалі зробила ЗЄ-влада?
показать весь комментарий
31.10.2022 18:12 Ответить
Стратегическая энергосистема руках бандита...

Ему убытки из заблокированных активов рфии вернут, на те трансформаторы совковые изношенные ему пох, в замке во франции светло и тепло.
показать весь комментарий
31.10.2022 18:23 Ответить
У рыжего донецкого ублюдка ахметки денег нет, ха-ха-ха. Ну если уже так прям тяжело ему, пускай свою дорогую хату в Лондоне продаст и распустит никому не нужный этот футбольный клуб шлактер
показать весь комментарий
31.10.2022 18:36 Ответить
я поражаюсь тому, как через СМИ сливают закрытую информацию.
показать весь комментарий
31.10.2022 19:09 Ответить
Рашисты убивают нашу энергоструктуру, пока мы им грозим невидимым кулачком.
Убивая нашу систему, они ничем не рискуют, так сидят и со светом и с газом и с ядерным топливом.
Не будет света, не будет ничего. Города гавном заплывут.
Ответка будет или так и будем кидаться словами, как Кличко, как наш президент и другие, которые явно будут жить не так как мы без света.
Вы хотели в европу? Они нам помочь не могут. Бабы еще как-то с детьми сбегут на запад, а мужики наши сдохнут все здесь, потому как выехать нельзя, ты мясо и должен умереть за еврейскую державу.
показать весь комментарий
31.10.2022 19:11 Ответить
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності

1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.

{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }

2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.
показать весь комментарий
31.10.2022 19:39 Ответить
Ренат, а шо так?
показать весь комментарий
31.10.2022 20:27 Ответить
А у чому проблема? Нехай держава забере усі премії у "Нафтогаз", які вони собі там на три мільярди повиписували, і придбає ДТЕК частину обладнання
показать весь комментарий
01.11.2022 16:51 Ответить
 
 