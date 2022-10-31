У ДТЭК закончилось оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры

У компании ДТЭК закончилось оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры, не хватает денег на его закупку.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух вражеских "волн атак", которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионами долларов. Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого. Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема у всех энергетиков", - отметил Сахарук.

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