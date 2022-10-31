У ДТЕК закінчилося обладнання для ремонту пошкодженої інфраструктури

У компанії ДТЕК закінчилося обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури, не вистачає грошей на його закупівлю.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих "хвиль атак", які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. Та жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів. Наразі вже є певні складності з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого. Зараз працюємо над тим, яким чином його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів. Нині це є проблемою у всіх енергетиків", - зазначив Сахарук.

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