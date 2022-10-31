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У ДТЕК закінчилося обладнання для ремонту пошкодженої інфраструктури
У компанії ДТЕК закінчилося обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури, не вистачає грошей на його закупівлю.
Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих "хвиль атак", які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. Та жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів. Наразі вже є певні складності з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого. Зараз працюємо над тим, яким чином його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів. Нині це є проблемою у всіх енергетиків", - зазначив Сахарук.
Топ коментарі
+20 Player New
показати весь коментар31.10.2022 17:14
+18 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар31.10.2022 17:13
+17 Kan Kan #518965
показати весь коментар31.10.2022 17:20
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Ніколи не був у захваті від ДКЕК та її дій, але...
Я уявляю
система релейного захисту та автоматики, система управління та сигналізації,
система власних потреб, система надійного електропостачання найбільш відповідальних споживачів,- то є обладнання і кабеля з проводами.
тож мовчіть електрику) і не лізьте з домового щитку у незнайомі справи
Так ще є проєктування і узгодження. А як ви хотіли, щоб легко було? Колись нам придеться все рівно ховати підстанції під землю, ми ж не Афріка)
Так ні .Ми купували кацапський бітум.
Подивіться в якому стані держ. підприємства ((.
Той хто «дарить» - нехай і вирішує на яких умовах це буде
Аме так тут зелени марадери вже на енергетичну галузь хлебала поразкривали
Та інші з Дніпра на Дунай чи як ви собі уявляєте підготовку?
Знов нічого? Дивна дивина!!!
А що, окрім мародерства, взагалі зробила ЗЄ-влада?
Ему убытки из заблокированных активов рфии вернут, на те трансформаторы совковые изношенные ему пох, в замке во франции светло и тепло.
Убивая нашу систему, они ничем не рискуют, так сидят и со светом и с газом и с ядерным топливом.
Не будет света, не будет ничего. Города гавном заплывут.
Ответка будет или так и будем кидаться словами, как Кличко, как наш президент и другие, которые явно будут жить не так как мы без света.
Вы хотели в европу? Они нам помочь не могут. Бабы еще как-то с детьми сбегут на запад, а мужики наши сдохнут все здесь, потому как выехать нельзя, ты мясо и должен умереть за еврейскую державу.
Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності
1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.
{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }
2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.