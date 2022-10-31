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У ДТЕК закінчилося обладнання для ремонту пошкодженої інфраструктури

енергетика

У компанії ДТЕК закінчилося обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури, не вистачає грошей на його закупівлю.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих "хвиль атак", які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. Та жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів. Наразі вже є певні складності з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого. Зараз працюємо над тим, яким чином його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів. Нині це є проблемою у всіх енергетиків", - зазначив Сахарук.

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Автор: 

обстріл (28523) енергетика (2597) ДТЕК (1982)


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Топ коментарі
+20
Ну що, пора націоналізовувати за 1 гривню.
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31.10.2022 17:14
+18
Ахмєтов-так продай свою хатинку саму дороговартісну у Європі і будуть кошти...
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31.10.2022 17:13
+17
Обращайтесь к Бене в Центрєнерго, можете вам поможет
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31.10.2022 17:20
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Денюжек просят мудаки.
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31.10.2022 17:11 Відповісти
так, просять, ви навіть не маєте уяви скільки потрібно!

Ніколи не був у захваті від ДКЕК та її дій, але...
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31.10.2022 17:26 Відповісти
Запаси для ремоту були, інакше неможливо екплуатувати на протязі стількох років СИСТЕМУ, великі, маля, не мені судити і не вам
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31.10.2022 19:08 Відповісти
Халява закончилась. Вы зелёные мудаки можете сколько угодно спихивать на других просраный шанс подготовки к войне, но всем давно понятно, что вы ОБІСРАЛИСЬ
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31.10.2022 17:31 Відповісти
С чего ты взял, что я зеленый? Я за Пороха как раз
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31.10.2022 17:38 Відповісти
Трусы одень или крестик сними! За Пороха он... Можешь называть себя кем угодно, но это не является оправданием идиотизма или ********
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31.10.2022 17:47 Відповісти
А шо,только зелёные виноваты шо к войне не подготовились?и шо всем давно понятно???.ты тут имееш возможность писать благодаря зелёным...,залужным...думай шо пишеш
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31.10.2022 18:07 Відповісти
Да никакой ДТЕК не выдержит такой постоянной финансовой нагрузки. Да и не их это функция. Даже страховики не страхуют от таких проишествий...
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31.10.2022 18:22 Відповісти
готовиться надо было к войне,а не дупой думать
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31.10.2022 18:34 Відповісти
*******. Может его не надо ставить на том же месте где было взорваное ? Меня поражало что в начале войны кацапня ********* по нефтебазам и ниодин ******* не догадался разлить топливо по цистернам и бензовозам и отогнать куда то подальше от места которое известно и по которому ******** ракетами.
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31.10.2022 17:13 Відповісти
так, не треба, але тоді доведеться перекладати усі лінії електропередачі і не тільки! Ви уявляєте проблему? Енергетика це не тільки тр-ри та лінії, це багато того, про що 99,99% не знає і воно їм не потрібно знати. Але не треба "совєти" від лоха, вибачте.

Я уявляю
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31.10.2022 17:31 Відповісти
Сложно выкопать котлован и сделать бетонный бункер ? Хрен с теми проводами. Дорогостоящий трансформатор спрячьте глубже.
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31.10.2022 17:33 Відповісти
Ви, абсолютно необізнаний лох, вибачте
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31.10.2022 18:01 Відповісти
И что дешевле и быстрее ? Купить провода или оборудование. Не лох ты нах
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31.10.2022 17:34 Відповісти
ви навіть не уявляєте про що говорите. обладнання і дроти, то НІ ЩО
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31.10.2022 18:03 Відповісти
Ну навчить мене, що ще потрібно, я послухаю)
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31.10.2022 19:07 Відповісти
готові вчитися пару років мінімум? нах довбню
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31.10.2022 19:09 Відповісти
Я інженер-електрик за освітою, а довбнем тут зараз виглядаєш саме ти
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31.10.2022 19:13 Відповісти
За освітою я ЕНЕРГЕТИК, а не електрик, вчився на диспетчера системи, 40 років в енергетиці, приймав участь у розробка, які утілені в промисловість і ПРАЦЮЮТЬ нах
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31.10.2022 19:20 Відповісти
Значить у вас проблеми з лексикою) Ви кажете, що є ще щось, окрім обладнання і проводів. А я кажу, що немає. Технологічні карти, графіки навантаження, графіки регламентного технологічного обслуговування, це єдине що не обладнання. Все інше: джерела електроенергії, система передачі електроенергії, система перетворення електроенергії, система розподілу електроенергії,
система релейного захисту та автоматики, система управління та сигналізації,
система власних потреб, система надійного електропостачання найбільш відповідальних споживачів,- то є обладнання і кабеля з проводами.
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31.10.2022 19:29 Відповісти
реактори, компенсатори, вимикачі, система захистів, контролю, ВЧ зв"язок, керування, вимірювання, розрахунки для усього цього, про це у вас ані слова. про монтаж, налагодження та випробування я вже мовчу.

тож мовчіть електрику) і не лізьте з домового щитку у незнайомі справи
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31.10.2022 20:28 Відповісти
Реактори і компенсатори відносяться до систем перетворювання електроенергії, вимикачи відносяться до систем розподілу електроенергії, я про це писав Про системи релейного захисту та автоматики, про системи управління та сигналізації я теж писав. І я не зовсім цивільний електрик

Так ще є проєктування і узгодження. А як ви хотіли, щоб легко було? Колись нам придеться все рівно ховати підстанції під землю, ми ж не Афріка)
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31.10.2022 21:04 Відповісти
і де все це брати? як узгоджувати різнокліберне, з різними системами передачі даних? потрібен генпроектант і поїхало...
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31.10.2022 20:34 Відповісти
Не ставить на место где было взорвано....неставить кого? Ремонт поврежденной инфраструктуры не проводить? Ну тогда давно без света сидели бы. Строить новое - это годы, а не те часы, которые есть на почин.
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31.10.2022 17:33 Відповісти
Дивно, що раніше не подумали про це
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31.10.2022 17:13 Відповісти
Раньше купувпли електрику у бульбафюрера, гроші шли з держави
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31.10.2022 17:18 Відповісти
Вот я вам сегодня скажу что завтра война и возможно ваш дом снесут. Вы что новый построите? Также и в энергетике - вы что еще одну построить хотите, дублирующую? Денег и времени представляете сколько надо? А для пуйла просто в два раза больше целей...
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31.10.2022 21:13 Відповісти
Ахмєтов-так продай свою хатинку саму дороговартісну у Європі і будуть кошти...
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31.10.2022 17:13 Відповісти
Обращайтесь к Бене в Центрєнерго, можете вам поможет
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31.10.2022 17:20 Відповісти
Ну що, пора націоналізовувати за 1 гривню.
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31.10.2022 17:14 Відповісти
Це націоналізм.
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31.10.2022 17:18 Відповісти
Це як при слугах в 1917 ті теж були слуги народу
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31.10.2022 17:21 Відповісти
Сейчас ударим видосиком по асфальту и разгильдяйству
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31.10.2022 17:16 Відповісти
пора будувати дороги!
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31.10.2022 17:16 Відповісти
Диванний стратег пише: "Денюжек просят мудаки". Який запас обладнання мав би бути при таких наростаючих темпах руйнувань?
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31.10.2022 17:17 Відповісти
Пусть дядя ахмет, хотя бы сейчас за свои купит часть оборудования.
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31.10.2022 17:19 Відповісти
А може треба було виробляти або купувати засоби ППО ?
Так ні .Ми купували кацапський бітум.
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31.10.2022 19:55 Відповісти
А які запаси накопичила влада до 24 лютого?
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31.10.2022 17:20 Відповісти
Напевно вони навіть і не знають , що таке мобрезерв. Державою керувати, це не з суфлера на камеру читати
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31.10.2022 17:41 Відповісти
Єдиний вихід зараз це націоналізувати всі енергетичні компанії, тоді може бути розмова з союзниками про "дарунок" обладнання для них.
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31.10.2022 17:21 Відповісти
Та що вам все націоналізувати? Наклали оком на щось?
Подивіться в якому стані держ. підприємства ((.
Той хто «дарить» - нехай і вирішує на яких умовах це буде
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31.10.2022 17:43 Відповісти
СА
Аме так тут зелени марадери вже на енергетичну галузь хлебала поразкривали
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31.10.2022 17:58 Відповісти
теперь рыжий шалаш свой на лазурном берегу выставит на аукцион?
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31.10.2022 17:19 Відповісти
Бідний Ахметка. Плачеться денег нет. **** вийми з офшорів.
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31.10.2022 17:21 Відповісти
треба ******* інфракструктуру кацапів, нема іншого вибора
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31.10.2022 17:24 Відповісти
Олігарху?А міністерству енергетики,кабміну,рнбо-ні?Це їхні прямі обовязки контролювати і допомагати?
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31.10.2022 17:26 Відповісти
Ти ба, оце так підготовка до війни і "найгіршої зими в історії України". Офігєть просто.
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31.10.2022 17:24 Відповісти
По вашому нам треба перенести Дніпро ГЕС
Та інші з Дніпра на Дунай чи як ви собі уявляєте підготовку?
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31.10.2022 17:39 Відповісти
Убезпечити обладнане ТП, рознести трансформатори подалі один від одного де дозволяли земельні ділянки. Закопати під бетон де можливо. Зробити резер обладнання -про такий сценарій говорили з літа.
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31.10.2022 17:46 Відповісти
Саме так. Плюс закупити резервне і ремонтне обладнання з розрахунком на важкі часи. Кілька масованих атак за один місяць - а в них уже закінчилося обладнання! А зимою що буде?
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31.10.2022 17:59 Відповісти
План звучит не плохо, миллиардов на сто думаю и пару лет на исполнение. Но тут вдруг обнаруживается что еще есть электростанции которые фиг переедут и мы приехали... А зимой будет пизнец, это было и так очевидно что будем без электричества сидеть, к сожалению ломать всегда проще чем строить...
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31.10.2022 21:18 Відповісти
Шось ти дуже розумний, або таксіст, або проти зекоманди голосував в 2019
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01.11.2022 09:40 Відповісти
По суті зауваження є? )
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01.11.2022 10:12 Відповісти
Немає звісно. Є багато питань до влади.
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01.11.2022 10:38 Відповісти
Браво!Кабмін про...бав!РНБО так за Порохом ганяється що теж про....бало енергетичну безпеку!Слава зеленим рукожопам!Нам лідор нації світити буде!
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31.10.2022 17:25 Відповісти
Закончилось,так купи,ахметка всегда хвастался миллиардами,покупал всех президентов и политиков,а теперь расплакался,вытри сопли и работай гниида.
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31.10.2022 17:28 Відповісти
Кричить сильніше щоб вороги чули,це ваша проблема,для чого це знати публічно всім?чи може народу на обладнання скинуться бідному ДТЕК?
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31.10.2022 17:29 Відповісти
Треба забрати гроші з асфальту і купити обладнаня.
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31.10.2022 17:32 Відповісти
Це як Ахметов віддав теплоенерго,а виявилось там труби всі в жахливому стані,почався прорив на прориві. Ахметов косив бабло з людей за тепло та гарячу воду,а нічого не робив вся система згнила,тоді і віддав. Тепер місто три шкури дере під видом що вони ж ремонтують,а насправді латають діри весь час,прориви магістралі такі,що машини провалюються. Отак у нас все й відбувається
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31.10.2022 17:34 Відповісти
Швидко Ахметов здувся .
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31.10.2022 17:36 Відповісти
Вже всі занили. Досить. Є те що є. Можемо клясти Зєлю і всіх інших презів до сьомого коліна, але наші проблеми це не вирішить. Краще подумайте як пережити цю зиму. Бо це тільки квіточки
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31.10.2022 17:38 Відповісти
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31.10.2022 17:41 Відповісти
получается порошенко для зелени, как байден для парашы и парашных подьездов ))
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31.10.2022 17:59 Відповісти
ТОГДА ДТЕК ВИНОВНА В МОНОПОЛИИ !!!
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31.10.2022 17:42 Відповісти
Нада сдавать грошI притулI на обладнання
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31.10.2022 17:44 Відповісти
Власники різних енерго - Ахметка, Суркіси, VS Energy (кацапи) тощо. Всі дотаційні. Є ще питання?
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31.10.2022 17:47 Відповісти
А матеріали на будівництві віли маріупольського гудка в Монако ще не закінчились?
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31.10.2022 17:54 Відповісти
лично я уверен, что ахметка не бросит всё на произвол судьбы и поддержит дтек акцией с потужными гудками!
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31.10.2022 18:01 Відповісти
как дела , зеля ??? твои папики оставили страну без света , скажим им спасибо , и тем 75% дебилам , которые согласились на это.
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31.10.2022 18:01 Відповісти
Гадаю, націоналізація дуже допоможе у пошуку матеріалу.
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31.10.2022 18:06 Відповісти
І що зробила ЗЄ-влада, щоб цього не сталося?

Знов нічого? Дивна дивина!!!

А що, окрім мародерства, взагалі зробила ЗЄ-влада?
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31.10.2022 18:12 Відповісти
Стратегическая энергосистема руках бандита...

Ему убытки из заблокированных активов рфии вернут, на те трансформаторы совковые изношенные ему пох, в замке во франции светло и тепло.
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31.10.2022 18:23 Відповісти
У рыжего донецкого ублюдка ахметки денег нет, ха-ха-ха. Ну если уже так прям тяжело ему, пускай свою дорогую хату в Лондоне продаст и распустит никому не нужный этот футбольный клуб шлактер
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31.10.2022 18:36 Відповісти
я поражаюсь тому, как через СМИ сливают закрытую информацию.
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31.10.2022 19:09 Відповісти
Рашисты убивают нашу энергоструктуру, пока мы им грозим невидимым кулачком.
Убивая нашу систему, они ничем не рискуют, так сидят и со светом и с газом и с ядерным топливом.
Не будет света, не будет ничего. Города гавном заплывут.
Ответка будет или так и будем кидаться словами, как Кличко, как наш президент и другие, которые явно будут жить не так как мы без света.
Вы хотели в европу? Они нам помочь не могут. Бабы еще как-то с детьми сбегут на запад, а мужики наши сдохнут все здесь, потому как выехать нельзя, ты мясо и должен умереть за еврейскую державу.
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31.10.2022 19:11 Відповісти
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності

1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.

{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }

2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.
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31.10.2022 19:39 Відповісти
Ренат, а шо так?
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31.10.2022 20:27 Відповісти
А у чому проблема? Нехай держава забере усі премії у "Нафтогаз", які вони собі там на три мільярди повиписували, і придбає ДТЕК частину обладнання
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01.11.2022 16:51 Відповісти
 
 