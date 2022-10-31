Россия пытается загнать нас в депрессию, но усиливает наш гнев, - Кличко
Россия пытается запугать украинцев атаками на энергетическую инфраструктуру, но вызывает еще больший гнев. В Кремле пока не поняли, что народ нельзя победить.
Об этом в интервью швейцарскому изданию "20 Minuten" заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Владимир Путин посылает свои беспилотники против нашей критической инфраструктуры и разрушает наши системы отопления. Он хочет, чтобы мы мерзли зимой. Россия пытается ввести нас в депрессию, посеять хаос в городе, посеять страх и террор. Но она достигает противоположного. Из-за уничтожения на территории нашей Родине растет наш гнев. В Москве не поняли, что иногда можно победить армии, но никогда – народ и нацию. Мы сильны, и у Путина нет шансов", – заявил Кличко.
Виталий Кличко также рассказал, как Киев готовится противостоять энергетическому террору Путина.
"Мы пытаемся противодействовать этому, разработали разные сценарии и установили более тысячи отопительных локаций по всему городу. Здесь люди могут поспать и согреться. Мы также купили немало резервных генераторов для школ и больниц. Мы выключили фонари. Световые панели также выключены, и наши электробусы снова работают на бензине и дизеле. В каждом районе города каждый день на несколько часов выключают электроэнергию. Зима будет непростой, но мы готовы", - сообщил мэр.
Кличко подчеркнул, что в нынешней сложной ситуации украинские громады помогают друг другу, поскольку проблема с электроснабжением – общая проблема. Ведь в стране разрушена каждая третья электростанция.
Пожалуйста, подождите...
І в заслугу цьому кловуну ставлять що вінневтік. Бо більше нема що.
Цей Головнокомандувач щось значить для народу, який з 2014 року сприймає паРашку тільки як ворога?Серйозно? Якби він втік, то армія і добровольці гірше не воювали б.....але ти як паРашкінець віриш, що цар щось вирішує...
Кончені, якщо ви робили ставку на то, що звичайні українці сдадуться - то не треба було звичайних українців мордувать, гвалтувать і катувать. А тепер даже останній щур сильно задумається, чи бігти до вас, бо в темряві, в лайні і без води краще, ніж в підвалі з електрикою поданою до геніталій.
Діти моєї бабусі уроки вчили при свічках.
І нічого не трапилось,школу позакінчували,всі отримали освіту,і вищу в тому числі....
Не було холодильників,телевізорів,інтернету.
Ми,внуки,все літо були в селі,на свіжому повітрі,натуральні смачні продукти...
Піч топили зранку,а вранці наступного дня в хаті вже було холодно...і нічого,не вмерли.
Зараз війна,треба це розуміти....головне - залишитись живими та допомагати бійцям на фронті.Ми переможемо,в цьому немає ні йоти сумніву,бо ми - Українці!
А ви,впевнена,сидите на дивані і ні копіки не перерахували для перемоги.
Але, по-перше, вам не відомо, хто і скільки чого робить і де, а по-друге - люби, Боже, правду. Ну смішно і неправильно якось це виглядає, розумієте, коли людина з благополуччя пише, що "треба трошки перечекать, все буде добре, та й біс з нею з тією електрикою, нащо вона вам". Такі фразочки в цьому контексті бісять не менше за кацапські ракети, зрозумійте! А за підтримку ЗСУ - ще раз спасибі і уклін до землі.
Никакой ответственности!
Никаких ограничений!
Только возможности!
Во 2 ВМВ гневно шли в атаку с кирпичами,очень помогло.
Ты бы лучше гневно асфальт отшкрябал,в который деньги на армию ушли
Тільки удари по інфраструктурі кацапів, хоча б на дистанції ствольної артилерії, електропідстанції, ж/д вузли, бази ГСМ в брянській, курській, бєлгородській.
Вся ця інфраструктура використовується і для забезпечення кацапської армії. То ж - це законна ціль для ЗСУ!
Друге питання, чому наша влада досі не підготувала громади до критичних випробувань, хоча часу з початку війни було вдосталь.
https://www.youtube.com/watch?v=RhZ0cNqGPg8