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Киев (24762) Кличко (4455) обстрел (25742)

Россия пытается загнать нас в депрессию, но усиливает наш гнев, - Кличко

кличко

Россия пытается запугать украинцев атаками на энергетическую инфраструктуру, но вызывает еще больший гнев. В Кремле пока не поняли, что народ нельзя победить.

Об этом в интервью швейцарскому изданию "20 Minuten" заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

Владимир Путин посылает свои беспилотники против нашей критической инфраструктуры и разрушает наши системы отопления. Он хочет, чтобы мы мерзли зимой. Россия пытается ввести нас в депрессию, посеять хаос в городе, посеять страх и террор. Но она достигает противоположного. Из-за уничтожения на территории нашей Родине растет наш гнев. В Москве не поняли, что иногда можно победить армии, но никогда – народ и нацию. Мы сильны, и у Путина нет шансов", – заявил Кличко.

Виталий Кличко также рассказал, как Киев готовится противостоять энергетическому террору Путина.

"Мы пытаемся противодействовать этому, разработали разные сценарии и установили более тысячи отопительных локаций по всему городу. Здесь люди могут поспать и согреться. Мы также купили немало резервных генераторов для школ и больниц. Мы выключили фонари. Световые панели также выключены, и наши электробусы снова работают на бензине и дизеле. В каждом районе города каждый день на несколько часов выключают электроэнергию. Зима будет непростой, но мы готовы", - сообщил мэр.

Кличко подчеркнул, что в нынешней сложной ситуации украинские громады помогают друг другу, поскольку проблема с электроснабжением – общая проблема. Ведь в стране разрушена каждая третья электростанция.

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Топ комментарии
+28
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31.10.2022 18:14
+18
Я маю свій місцевий (український) телеграм-чат.Де близько 2 тисяч місцевих. Всі без світла,води. Багато хто без роботи. Але жоден не пікеув,що треба здаватись. Так,незручно,страшно,холодно,але ніхто здаватись не збирається. Думаю,те ж саме і в інших населених пунктах. Або путін взагалі не розуміє українців або хоче на прощання добре на₴рати.
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31.10.2022 18:17
+10
Каzапам піzда! По-любе!!!
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31.10.2022 18:17
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31.10.2022 18:14 Ответить
Не треба. Я теж не втік. А з такого гамнокамандующего як Осел толку ноль. Всі про це добре знають.
І в заслугу цьому кловуну ставлять що вінневтік. Бо більше нема що.
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31.10.2022 18:33 Ответить
Ну, роль Президента у щоденних відосах загалом грає пристойно. Тіьлки б ще розігнав довкола себе вшивоту типу татарових-єрмачків-арахамій-безуглих і військовим не заважав бити російських окупантів. Після Перемоги йому багато гріхів спишеться, але це якщо буде його перший і останній строк...
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31.10.2022 21:57 Ответить
До чого цей висер?
Цей Головнокомандувач щось значить для народу, який з 2014 року сприймає паРашку тільки як ворога?Серйозно? Якби він втік, то армія і добровольці гірше не воювали б.....але ти як паРашкінець віриш, що цар щось вирішує...
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31.10.2022 18:36 Ответить
Так він і не втік, бо Порошенка боявся дужче за Путіна. А Порошенко був у Києві і не збирався тікати. От що значить конкуренція! Можна сказати, що Петро зробив Наполеона!
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31.10.2022 22:04 Ответить
А Володиимр Кличко ще й приїхав сюди.
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31.10.2022 19:02 Ответить
Як там притулки УПЦФСБ, пробитий?
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31.10.2022 18:15 Ответить
Я маю свій місцевий (український) телеграм-чат.Де близько 2 тисяч місцевих. Всі без світла,води. Багато хто без роботи. Але жоден не пікеув,що треба здаватись. Так,незручно,страшно,холодно,але ніхто здаватись не збирається. Думаю,те ж саме і в інших населених пунктах. Або путін взагалі не розуміє українців або хоче на прощання добре на₴рати.
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31.10.2022 18:17 Ответить
Доки ви, кацапня срана, не виздихаєте.
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31.10.2022 18:42 Ответить
Не розумію, кацапи реально сподіваються, що ми добровільно підемо як барани на заклання в підвали?
Кончені, якщо ви робили ставку на то, що звичайні українці сдадуться - то не треба було звичайних українців мордувать, гвалтувать і катувать. А тепер даже останній щур сильно задумається, чи бігти до вас, бо в темряві, в лайні і без води краще, ніж в підвалі з електрикою поданою до геніталій.
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31.10.2022 19:25 Ответить
Кацапи - сцикливі раби, у яких 20 мужиків розганяє один мєнт, вони по собі судять. Думкають, що українців можна налякати обстрілами і не розуміють, що нас це тільки більше бісить. Ненависть до їх гнійного стада вже зашкалює.
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31.10.2022 19:30 Ответить
Нема там "мужиків", тільки анальні раби кадир-овців.
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31.10.2022 19:32 Ответить
Цей плєшивий сцикливий чемоданний сруль може тільки гадити і терроризувати цивільних. Гнійний опариш, як і всі кацапи.
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31.10.2022 18:43 Ответить
Так.
Діти моєї бабусі уроки вчили при свічках.
І нічого не трапилось,школу позакінчували,всі отримали освіту,і вищу в тому числі....
Не було холодильників,телевізорів,інтернету.
Ми,внуки,все літо були в селі,на свіжому повітрі,натуральні смачні продукти...
Піч топили зранку,а вранці наступного дня в хаті вже було холодно...і нічого,не вмерли.
Зараз війна,треба це розуміти....головне - залишитись живими та допомагати бійцям на фронті.Ми переможемо,в цьому немає ні йоти сумніву,бо ми - Українці!
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31.10.2022 19:16 Ответить
Люби боже правду. Але легко дуже під італійським прапорцем розказувать, як нам насправді електрика не потрібна))
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31.10.2022 19:26 Ответить
Постійно перераховую кошти на потреби армії.Мій син на передовій.
А ви,впевнена,сидите на дивані і ні копіки не перерахували для перемоги.
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31.10.2022 19:31 Ответить
Та бог з вами, шановна! Перераховуєте - честь вам і уклін до ніг, а за сина так і взагалі дяка шалена.

Але, по-перше, вам не відомо, хто і скільки чого робить і де, а по-друге - люби, Боже, правду. Ну смішно і неправильно якось це виглядає, розумієте, коли людина з благополуччя пише, що "треба трошки перечекать, все буде добре, та й біс з нею з тією електрикою, нащо вона вам". Такі фразочки в цьому контексті бісять не менше за кацапські ракети, зрозумійте! А за підтримку ЗСУ - ще раз спасибі і уклін до землі.
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31.10.2022 19:35 Ответить
Я думаю швидко відновлять навіть такі руйнування. В нас в березні трансформатори побили і дроти валялись по всьому селу-місяць на повне відновлення від ДТЕК. З яких тільки міст не приїхали відновляти. А зараз ще й Захід допомогає грошима і запчастинами. Навіть якісь модульні електростанції везуть. Буде дуже важко,але,думаю,повного блекауту не буде.
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31.10.2022 22:42 Ответить
Треба ім якісь антидеприсанти - хотя би в вигляді дронів .
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31.10.2022 18:17 Ответить
Каzапам піzда! По-любе!!!
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31.10.2022 18:17 Ответить
Если страна погрузится во тьму, то наступит PURGE NIGHT!
Никакой ответственности!
Никаких ограничений!
Только возможности!
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31.10.2022 18:18 Ответить
Менше фільми дивися панікер кімнатний )
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31.10.2022 19:37 Ответить
А ты значит крутой перец с маленьким членом, сопляк.
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31.10.2022 19:51 Ответить
Так, великий гнів, і не тільки до мордора, але й до посібників його у нас, оглядайтесь
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31.10.2022 18:20 Ответить
Все ж таки не даремно ми пройшли Майдан, ООС, щоб витримати масштабний напад.
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31.10.2022 18:23 Ответить
судя по тому, шо не просыхает не один онвамнедимон, там у самих парашников депрессия ещё та. "шахматный мир в беспокойстве!" , карпов тоже низко пал, как соопчают тамошние менты. "по их данным, карпов упал сам. изначально его доставили в ГКБ № 13 с закрытой черепно-мозговой травмой и в состоянии алкогольного опьянения". )))
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31.10.2022 18:24 Ответить
))) и плюс к этому ещё одна прикольная и символичная новость - на параше началось бурление говн. "В ночь на 28 октября в Волгограде произошел прорыв двух канализационных магистральных трубопроводов. Из дыр хлынул поток фекальных вод, затопивший новую набережную и детскую железную дорогу. Позже в двух районах Волгограда объявили режим ЧС" ))) и это ещё туда развернувшиеся дроны не долетали".
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31.10.2022 18:32 Ответить
Ну одним Гневом тут вряд ли справиться.
Во 2 ВМВ гневно шли в атаку с кирпичами,очень помогло.
Ты бы лучше гневно асфальт отшкрябал,в который деньги на армию ушли
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31.10.2022 18:28 Ответить
Украине не нужно сбивать ракеты и беспилотники, а нужно атаковать места их производства и стартовые позиции!!! Какое оружие может предоставить Запад для этих целей, или какими средствами Запад может помочь в достижении этих целей???
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31.10.2022 18:29 Ответить
Нікакімі
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31.10.2022 21:39 Ответить
це все пусті балачки,потрібно ******* нещадно їхні Електростанції у відповідь
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31.10.2022 18:30 Ответить
100%. З березня це пишу, коли ще орки на протилежному березі р.Ірпінь стояли і херачили по нас градами.
Тільки удари по інфраструктурі кацапів, хоча б на дистанції ствольної артилерії, електропідстанції, ж/д вузли, бази ГСМ в брянській, курській, бєлгородській.
Вся ця інфраструктура використовується і для забезпечення кацапської армії. То ж - це законна ціль для ЗСУ!
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31.10.2022 19:07 Ответить
Россия думает, что ведет психологическую операцию по деморализации и склонению Украинцев к прекращению сопротивления, а на деле это Украинцев только консолидирует к еще большей борьбе, чтобы победить все препятствия и стать еще сильнее!
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31.10.2022 18:31 Ответить
Россия хочет оставить Украинцев без света, воды, отопления. Россия думает, что ведет психологическую операцию по деморализации и склонению Украинцев к прекращению сопротивления, а на деле это Украинцев только консолидирует к еще большей борьбе, чтобы победить все препятствия и стать еще сильнее! Украина выстроит сильнейшую ПВО и ПРО. Украина получит истребители перехватчики ракет и дронов. Украина получит вооружения и все средства для уничтожения мест производства ракет и дронов и Украина будет уничтожать все места пусковые и всеми средствами и с какой точки бы не велись запуски! Украина становиться только сильнее и сильнее! А Россия становиться слабее и слабее!

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31.10.2022 18:36 Ответить
Я уже не уверен во гневе Виталька. Ближе к зиме уже реально депрессия наступает.
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31.10.2022 18:41 Ответить
***** коньяку і перерахуй кошти на ЗСУ чи ти 100 років плануєш жити )
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31.10.2022 19:36 Ответить
... Або зрозуміли, що не можуть народ перемогти і просто гадять бо - кацапи анальний гній планети і террористи.
Друге питання, чому наша влада досі не підготувала громади до критичних випробувань, хоча часу з початку війни було вдосталь.
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31.10.2022 18:54 Ответить
Кличко не сміши яка депресія ) всіма силами допомагаємо нашим військовим ...
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31.10.2022 19:35 Ответить
Єдине що українців заганяє у депресію це кількість ракет-дронів, які Україна запускає по РФ...
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31.10.2022 20:02 Ответить
Віталій Кличко і підери з 95 кварталу

https://www.youtube.com/watch?v=RhZ0cNqGPg8
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31.10.2022 20:04 Ответить
 
 