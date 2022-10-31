Россия пытается загнать нас в депрессию, но усиливает наш гнев, - Кличко

Россия пытается запугать украинцев атаками на энергетическую инфраструктуру, но вызывает еще больший гнев. В Кремле пока не поняли, что народ нельзя победить.

Об этом в интервью швейцарскому изданию "20 Minuten" заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

Владимир Путин посылает свои беспилотники против нашей критической инфраструктуры и разрушает наши системы отопления. Он хочет, чтобы мы мерзли зимой. Россия пытается ввести нас в депрессию, посеять хаос в городе, посеять страх и террор. Но она достигает противоположного. Из-за уничтожения на территории нашей Родине растет наш гнев. В Москве не поняли, что иногда можно победить армии, но никогда – народ и нацию. Мы сильны, и у Путина нет шансов", – заявил Кличко.

Виталий Кличко также рассказал, как Киев готовится противостоять энергетическому террору Путина.

"Мы пытаемся противодействовать этому, разработали разные сценарии и установили более тысячи отопительных локаций по всему городу. Здесь люди могут поспать и согреться. Мы также купили немало резервных генераторов для школ и больниц. Мы выключили фонари. Световые панели также выключены, и наши электробусы снова работают на бензине и дизеле. В каждом районе города каждый день на несколько часов выключают электроэнергию. Зима будет непростой, но мы готовы", - сообщил мэр.

Кличко подчеркнул, что в нынешней сложной ситуации украинские громады помогают друг другу, поскольку проблема с электроснабжением – общая проблема. Ведь в стране разрушена каждая третья электростанция.

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