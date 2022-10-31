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Бондарь Михаил (93) Львовщина (2794) ПР (10596) Козицкий (98)

Во Львовской области бывший регионал незаконно строит хлебзавод, – нардеп

бондар

На Львовщине экс-нардеп от Партии регионов Владимир Мисик строит хлебопекарный комплекс "Кулиничи" без разрешения на выполнение строительных работ.

Об этом сообщает нардеп Михаил Бондарь на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Во Львовской области хлебопекарный комплекс "Кулиничи" Владимира Мисика – экс-регионала, голосовавшего за диктаторские законы и финансировавшего храмы УПЦ МП – строится без разрешения! В ГИАГ (Государственной инспекции архитектуры и градостроительства) даже не поступало заявление о выдаче разрешения на выполнение строительных работ, нет его и в реестре строительной деятельности", – пишет Бондарь.

Нардеп приводит ответ ГИАГ на свое обращение по поводу законности строительства. Также нардеп говорит, что на свое обращение по этому вопросу во Львовскую ОВА он получил отписку – письмо было перенаправлено в Оброшинский сельсовет, на территории которого строится хлебзавод Мисика.

"Выходит, что бизнес, принадлежащий бывшему регионалу-кнопкодаву, продолжает действовать по тому самому "беспределу", как и во времена Януковича. И похоже, как и во времена Януковича, у этого бизнеса есть солидный покровитель, позволяющий не учитывать никакие законы и правила",  – отмечает Михаил Бондарь.

Нардеп также обратился к главе Львовской ОВА Козицкому с вопросом относительно того, знал ли тот об отсутствии документов на строительство, когда вместе с Мисиком участвовал в торжествах по поводу его открытия.

Читайте также: В парламенте требуют от главы Львовской ОВА Козицкого объяснить приглашение в регион бизнеса экс-регионала Мисика

"Что ж, будем разбираться и напоминать всем участникам этого коррупционного звена, что времена изменились. Плевать в лицо Украине и украинцам больше не получится, и "золотой батон" здесь не поможет. Вопрос только к главе ОВА Козицкому: было ли известно об отсутствии разрешения на строительство во время всех торжественных мероприятий по поводу начала этого строительства с участием главы области?" – пишет Бондарь.

Как сообщалось ранее, бывший нардеп Александр Черненко заявил, что россияне планируют удары по продовольственной безопасности Украины через свой бизнес на ее территории. В частности, во Львовской области для этого может быть использован монополист хлебопекарной отрасли – группа компаний "Кулиничи" экс-регионала Владимира Мисика.
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Топ комментарии
+17
Апять проста савпадєніє...
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31.10.2022 18:37
+17
Патронний завод ніхто незаконно не будує?
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31.10.2022 18:49
+15
Ага, може. Какаяразніца? А потім, ... "Як же так вийшло?"
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31.10.2022 18:55
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Апять проста савпадєніє...
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31.10.2022 18:37 Ответить
як що цього ніхто не бачить
то це означає що вся вершушка в долі або самі такі ж сепари як цей риг
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31.10.2022 19:12 Ответить
План Маршала уже действует в Украине, пусть строит, когда будет готов, перейдет в госсобственность.
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31.10.2022 19:38 Ответить
Садовий в долі?
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31.10.2022 18:39 Ответить
Это его жизненное кредо...
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31.10.2022 18:42 Ответить
А до чого тут Садовий? Він не голова сільради.
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31.10.2022 19:21 Ответить
А дозволи на будівництво хто підписує?
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31.10.2022 20:01 Ответить
Сільрада
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31.10.2022 21:38 Ответить
до чого Садовий до ОВА та будівництва у області? звідки такі дебіли беруться...
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31.10.2022 21:07 Ответить
Чутки доходять, що без долі Садового нічого в області не вирішується...
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31.10.2022 21:11 Ответить
"целина" по новому - есть хлеб, будет и хлебзавод! и это он ещё своё "возрождение" не начинал.
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31.10.2022 18:43 Ответить
но малую землю под завод уже получил
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31.10.2022 18:54 Ответить
"немалаА земля" )
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31.10.2022 19:43 Ответить
Та нехай собі будує !
Він же людей буде годувати і створить робочі місця , а не виводить гроші за кордон . Може він вже став хорошим і навіть у церкву ходить щонеділі .
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31.10.2022 18:47 Ответить
І як бєня ларьок пофарбував
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31.10.2022 18:54 Ответить
Ага, може. Какаяразніца? А потім, ... "Як же так вийшло?"
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31.10.2022 18:55 Ответить
"Може він вже став хорошим і навіть у церкву ходить щонеділі" . скоріш всього він і не перестає ходити в церкву мацковського сатанату і молиться на кирюху з куйлом всія рабсєї?х/з Регіонали взагалі то "рашистські гаманці в Україні"
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31.10.2022 19:33 Ответить
Хто в яке "г" вступав, чи то в риги чи єси - це ще нічого не означає. Мені байдуже хто такий Мисик чи Бондар. Підприємець будує хлібопекарню за свої кошти щоб пекти хліб для населення!!! на території (землі) с.Оброшино Пустомитівського району. Люди, ви що усі разом подуріли, що тут поганого? А коли ПП у кожному місці відкривав шоколадні магазини, то що, а хіба він не був міністром у Яника і Азірова??? і що, народ обрав президентом, потім ще іншого. Коли був винуватий за свою діяльність, то треба було реагувати, а тепер ... через десять років "Ой, будує пекарню!" Та не вивозить украдені мільйони як інша сволота через чопську митницю чемоданами. Що жаба задавила? А сам хоча будку збудував на своєму округу №119 на львівщині? А щодо документації, то дуже дивно, що підприємець не має документів на будівництво, але у період воєнного стану питання будівництва, отримання дозвільної документації спрощені!!! А взагалі, то , коли люди при здоровому глузду, то повинні розуміти, що на таке будівництво (пекти хліб для населення) у воєнний час не повинно бути потрібно жодних бюрократичних цидулок чи дозволів. Диви, пекарню будує.... Та відзнаку треба за таке давати...
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31.10.2022 19:33 Ответить
дурень!
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31.10.2022 21:08 Ответить
Нігуя собі -- а Садовии .
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31.10.2022 18:47 Ответить
Население уменьшилось,а потребность в хлебе увеличилась
Чи все с мяса на хлеб переходят,где логика?
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31.10.2022 18:49 Ответить
Патронний завод ніхто незаконно не будує?
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31.10.2022 18:49 Ответить
То только барыга Порошенко может,да еще и за свой Счёт в добавок.
Вот ворюга.
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31.10.2022 19:04 Ответить
І де він? Маю на увазі патронний завод.
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31.10.2022 20:55 Ответить
Что радует так что это предприятие, а не очередной ТРЦ. Еще бы швейные фабрики, заводы холодильников, телевизоров, сборочные цеха автогигантов, сборочные линии электроники и тд. Хоть незаконно стройте. А то ничего не производим от слова совсем. Соседний кацапстан даже при условии что фирмы уходят все равно может производить продукцию, просто без старого бренда. Они же заводы не разрушают, уходя, западные фирмы. А нам уготовали место гречкосеев.
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31.10.2022 18:51 Ответить
******* колишні регіонали хлібобулочні вироби
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31.10.2022 18:52 Ответить
Ключове в темі слово "сільрада", в сільрадах інший розклад по земельних питаннях. Під цей свєчной заводік напевне і категорію землі правильно оформили, і висновки і рішення. Чомусь селяни не паряться за завод, а сторонніх з іншої місцевості аж припікає. Селян влаштовує, сільраду теж - є робота, є податки, якась нова інфраструктура
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31.10.2022 18:53 Ответить
А конкуренти ? Це ж їм болить... а людям добре, бо мають роботу!
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31.10.2022 19:31 Ответить
Якщо селян влаштує хай і медвечук там завод будує? Чмошники малороси...
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31.10.2022 19:51 Ответить
на львівщині все прогнило і садовий і козицький і вся львівщина
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31.10.2022 18:54 Ответить
ЗЕ, як і його посіпаки в областях- то невиправна злодійська і зрадницька наволоч. При тім ЗЕ і його шоблу вибирали ВИ, пані та панове #73!!!! Приколів вам хотілося? Поірзати хотілося до всикачки? Тільки тепер ЗЕ перейшов на рівень вище - він тепер хером не по клаві роялі возить, а по ваших, "приколісти", хавальниках. ...Іржіть далі....
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31.10.2022 18:56 Ответить
Згоден частково. Область не підпорядкована Садовому - він є мером міста Львів. Пряме питання в цім плані до "очільників" облЗЕадміністрацій. А що за Садовим шлейф, як за кометою- то безперечно. І "ета нЄ другоЄ", це річ паралельна, але питання мера вирішує громада Львова. На разі я вів про ОДА..
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31.10.2022 19:20 Ответить
До чого тут міський голова Львова А.Садовий ? У нього тільки місто, орган місцевого самоврядування. В області всіма справами заправляє голова обласної державної адміністрації.
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31.10.2022 19:28 Ответить
До чого цей спіч ? При чому хлібзавод до ЗЕ ?
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31.10.2022 19:37 Ответить


До чого цей спіч ? При чому хлібзавод до ЗЕ ? ....То тоді поверни ще й димінського, амністуй в кримінальному і політичному плані і нехай далі сволота благоденствує на наших теренах???
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31.10.2022 19:43 Ответить
Порівняв смертельне ДТП в 2017 з хлібзаводом, який ще буде платити податки і давати робочі місця
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31.10.2022 19:54 Ответить
провадити бізнес навіть у мережевій пекарні типу тих же кулиничів має не якийсь ригоанал чи зе,а нормальна людина. Ригам минулого не вірю принципово- до пороха теж питань вагон і чорновіл-джуніор теж туди, політтехнолог зашмарканий.
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31.10.2022 20:32 Ответить
Напевно тому що Зе у свій час був співзасновником партії регіонів?
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31.10.2022 19:45 Ответить
Не впізнав Вас, Петро Олексійович. Багатим будете.
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31.10.2022 20:36 Ответить
Автор явно не читач, тільки писач. Одним із співзасновників партії регіонів був порох, а зе як тоді і до тепер є дешевою лахудрою. Сутність цю свою він в наркокумарі своєму наклав на Україну на черговому збіговиську собі поідбних, котре транслювало бабушкіне Г+Г. Як же то бидло в залі всцикалося від ржачу тоді....
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31.10.2022 20:58 Ответить
Що сказати хотіли?
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31.10.2022 21:00 Ответить
бізнесюки від пекарень "ізначально" були совдепівськими саме у Львові...і дітиська їхні...
овощєбаза карочє.
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31.10.2022 18:57 Ответить
Молодець !!!! Хай будує !!!!
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31.10.2022 18:57 Ответить
ти взагалі дебіл? будує БЕЗ дозволу!
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31.10.2022 21:09 Ответить
"И похоже, как и во времена Януковича, у этого бизнеса есть солидный покровитель, позволяющий не учитывать никакие законы и правила"

Я даже знаю какую должность занимает этот покровитель, с подпольной кличкой боневтик.
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31.10.2022 19:03 Ответить
А то нічого, що на фото не регіонал, а сам Михайло Бондар, який повідомив про цього регіонала? Цензор накрутив чуток.
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31.10.2022 19:04 Ответить
абсолютна правда..
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31.10.2022 19:11 Ответить
може занадто православна заточка у мисика?

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31.10.2022 19:15 Ответить
Але бізнес можна в будь-який момент забрати як Межигір'я в Януковича та його рахунки це зараз війна тому нікому немає діла розбиратись
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31.10.2022 19:06 Ответить
У регіоналів партнерство зі "Слугами"- для когось це таємниця?!
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31.10.2022 19:10 Ответить
Пора уже линчевать за такие художества "недоторканых"!Апрокуратура в курсе??????Или...................................................................................
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31.10.2022 19:17 Ответить
харківське ригло постраждало від кацапів...
львівське ригло своїх нє брасаєт...ось і все.
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31.10.2022 19:21 Ответить
Ого, а тако можна? Тут гараж поставив в дворі то зразу муніципали прибігли-верещать незаконно!
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31.10.2022 19:29 Ответить
рЫги и слаги это одного поля ягоды, в ваЗЕлиновский Сброд вошли не состоявшиеся рЫги и их "помощники" гетьманцев, паДлоляк и т.д
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31.10.2022 19:33 Ответить
Биба и Боба! драка за место под солнцем!
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31.10.2022 19:36 Ответить
а мисики тепер в коаліціі 3 слугами і ім все до3волено
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31.10.2022 20:03 Ответить
Ви ж пам'ятаєте, як гістерично нещодавно збирали гроші на дрони-камікадзе?

Вчора Притула купив два комплекси "SHARK" за 15 мільйонів 250 тисяч гривень.

Щойно в етері "Еспресо" (29.10.2022 о 16:07 год.) Касьянов здав фактичного власника фірми "Укрспецсистемс" (виробника безпілотників Shark).

Це Арахамія.

(с) Яків Євгенович

А ще згадаймо білоруські оборудки голови ЗЕленої фракції.









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31.10.2022 21:15 Ответить
Абрахамія це хіба типовий українець? Притула , це те чмо що має "свояком" ворюгу Хомутинника і праці та вавтна каналі Піздчука?
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31.10.2022 21:35 Ответить
НАБУ, СБУ, ДБР , прокуратура ану!!! Час перевірити цю харківську гниду, та за одно перевірити як він побудував свій "бізнес" на Київщині!!!?!!
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31.10.2022 21:28 Ответить
Козицького, та його батька треба копати ногами, як і боневтика та його ко, тільки Ухман проти, бо ці злодії дають машини на ЗСУ, гріхи замолюють.
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31.10.2022 22:21 Ответить
«хай строїть», «він же для людей», «хлібчик людям», «робочи місця»,-нічого не міняється. Навіть війна не може вибити всю цю вату з голови людей. А якщо ху...ло буде будувати ковбасний цех, теж «хай будує», теж робочі місця? Ключове слово- «незаконно будує»...Ми ж хочемо жити в правовій державі, по закону а не по поняттях. Колись треба починати, чому б не зараз? Агов, люди?
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31.10.2022 23:01 Ответить
Хлібзавод- це завжди добре.
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01.11.2022 04:06 Ответить
"Кулиничи" - это бизнес Азарова. Вот чья сошка этот Мисик.
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01.11.2022 06:29 Ответить
 
 