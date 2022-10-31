Во Львовской области бывший регионал незаконно строит хлебзавод, – нардеп
На Львовщине экс-нардеп от Партии регионов Владимир Мисик строит хлебопекарный комплекс "Кулиничи" без разрешения на выполнение строительных работ.
Об этом сообщает нардеп Михаил Бондарь на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Во Львовской области хлебопекарный комплекс "Кулиничи" Владимира Мисика – экс-регионала, голосовавшего за диктаторские законы и финансировавшего храмы УПЦ МП – строится без разрешения! В ГИАГ (Государственной инспекции архитектуры и градостроительства) даже не поступало заявление о выдаче разрешения на выполнение строительных работ, нет его и в реестре строительной деятельности", – пишет Бондарь.
Нардеп приводит ответ ГИАГ на свое обращение по поводу законности строительства. Также нардеп говорит, что на свое обращение по этому вопросу во Львовскую ОВА он получил отписку – письмо было перенаправлено в Оброшинский сельсовет, на территории которого строится хлебзавод Мисика.
"Выходит, что бизнес, принадлежащий бывшему регионалу-кнопкодаву, продолжает действовать по тому самому "беспределу", как и во времена Януковича. И похоже, как и во времена Януковича, у этого бизнеса есть солидный покровитель, позволяющий не учитывать никакие законы и правила", – отмечает Михаил Бондарь.
Нардеп также обратился к главе Львовской ОВА Козицкому с вопросом относительно того, знал ли тот об отсутствии документов на строительство, когда вместе с Мисиком участвовал в торжествах по поводу его открытия.
"Что ж, будем разбираться и напоминать всем участникам этого коррупционного звена, что времена изменились. Плевать в лицо Украине и украинцам больше не получится, и "золотой батон" здесь не поможет. Вопрос только к главе ОВА Козицкому: было ли известно об отсутствии разрешения на строительство во время всех торжественных мероприятий по поводу начала этого строительства с участием главы области?" – пишет Бондарь.
Как сообщалось ранее, бывший нардеп Александр Черненко заявил, что россияне планируют удары по продовольственной безопасности Украины через свой бизнес на ее территории. В частности, во Львовской области для этого может быть использован монополист хлебопекарной отрасли – группа компаний "Кулиничи" экс-регионала Владимира Мисика.
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то це означає що вся вершушка в долі або самі такі ж сепари як цей риг
Він же людей буде годувати і створить робочі місця , а не виводить гроші за кордон . Може він вже став хорошим і навіть у церкву ходить щонеділі .
Чи все с мяса на хлеб переходят,где логика?
Вот ворюга.
До чого цей спіч ? При чому хлібзавод до ЗЕ ? ....То тоді поверни ще й димінського, амністуй в кримінальному і політичному плані і нехай далі сволота благоденствує на наших теренах???
овощєбаза карочє.
Я даже знаю какую должность занимает этот покровитель, с подпольной кличкой боневтик.
львівське ригло своїх нє брасаєт...ось і все.
Вчора Притула купив два комплекси "SHARK" за 15 мільйонів 250 тисяч гривень.
Щойно в етері "Еспресо" (29.10.2022 о 16:07 год.) Касьянов здав фактичного власника фірми "Укрспецсистемс" (виробника безпілотників Shark).
Це Арахамія.
(с) Яків Євгенович
А ще згадаймо білоруські оборудки голови ЗЕленої фракції.