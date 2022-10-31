У Львівській області колишній регіонал незаконно будує хлібзавод, – нардеп

На Львівщині екснардеп від Партії регіонів Володимир Мисик будує хлібопекарський комплекс "Кулиничі" без дозволу на виконання будівельних робіт.

Про це повідомляє нардеп Михайло Бондар на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У Львівській області хлібопекарський комплекс "Кулиничі" Володимира Мисика - ексрегіонала що голосував за диктаторські закони і фінансував храми УПЦ МП, будується без дозволу! До ДІАМ (Державної інспекції архітектури та містобудування) навіть не надходила заява про видачу дозволу на виконання будівельних робіт, немає його і у реєстрі будівельної діяльності", - пише Бондар.

Нардеп наводить відповідь ДІАМ на своє звернення щодо законності будівництва. Також, нардеп каже що на своє звернення з цього питання до Львівської ОВА він отримав відписку - лист було перенаправлено до Оброшинської сільради на території якої будується хлібзавод Мисика.

"Виходить, що бізнес який належить колишньому регіоналу-кнопкодаву, продовжує діяти по тому самому "бєспрєдєлу" як і в часи Януковича. І схоже, як і в часи Януковича у цього бізнеса є солідний покровитель, який дозволяє не зважати на жодні закони і правила", - відзначає Бондар.

Нардеп також звернувся до очільника Львівської ОВА Козицького із питанням щодо того, чи знав той про відсутність документів на будівництво коли разом з Мисиком брав участь в урочистостях щодо його відкриття.

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"Що ж, будемо розбиратись та нагадувати всім частинам цієї корупційної ланки що часи змінились. Плювати в обличчя Україні і українцям більше не вийде і "золотий батон" тут не допоможе. Питання лише до очільника ОВА Козицького: а чи було відомо про відсутність дозволу на будівництво під час усіх урочистих заходів щодо початку цього будівництва за участю голови області?", - пише Бондар.

Як повідомлялось раніше, колишній нардеп Олександр Черненко заявив, що росіяни планують удари по продовольчій безпеці України через свій бізнес на її території. Зокрема, на Львівщині для цього може бути використаний монополіст хлібопекарської галузі – група компаній "Кулиничі", ексрегіонала Володимира Мисика.