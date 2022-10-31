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У Львівській області колишній регіонал незаконно будує хлібзавод, – нардеп

бондар

На Львівщині екснардеп від Партії регіонів Володимир Мисик будує хлібопекарський комплекс "Кулиничі" без дозволу на виконання будівельних робіт.

Про це повідомляє нардеп Михайло Бондар на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У Львівській області хлібопекарський комплекс "Кулиничі" Володимира Мисика - ексрегіонала що голосував за диктаторські закони і фінансував храми УПЦ МП, будується без дозволу! До ДІАМ (Державної інспекції архітектури та містобудування) навіть не надходила заява про видачу дозволу на виконання будівельних робіт, немає його і у реєстрі будівельної діяльності", - пише Бондар.

Нардеп наводить відповідь ДІАМ на своє звернення щодо законності будівництва. Також, нардеп каже що на своє звернення з цього питання до Львівської ОВА він отримав відписку - лист було перенаправлено до Оброшинської сільради на території якої будується хлібзавод Мисика.

"Виходить, що бізнес який належить колишньому регіоналу-кнопкодаву, продовжує діяти по тому самому "бєспрєдєлу" як і в часи Януковича. І схоже, як і в часи Януковича у цього бізнеса є солідний покровитель, який дозволяє не зважати на жодні закони і правила", - відзначає Бондар.

Нардеп також звернувся до очільника Львівської ОВА Козицького із питанням щодо того, чи знав той про відсутність документів на будівництво коли разом з Мисиком брав участь в урочистостях щодо його відкриття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У парламенті вимагають від голови Львівської ОВА Козицького пояснити запрошення в регіон бізнесу ексрегіонала Мисика

"Що ж, будемо розбиратись та нагадувати всім частинам цієї корупційної ланки що часи змінились. Плювати в обличчя Україні і українцям більше не вийде і "золотий батон" тут не допоможе. Питання лише до очільника ОВА Козицького: а чи було відомо про відсутність дозволу на будівництво під час усіх урочистих заходів щодо початку цього будівництва за участю голови області?", - пише Бондар.

Як повідомлялось раніше, колишній нардеп Олександр Черненко заявив, що росіяни планують удари по продовольчій безпеці України через свій бізнес на її території. Зокрема, на Львівщині для цього може бути використаний монополіст хлібопекарської галузі – група компаній "Кулиничі", ексрегіонала Володимира Мисика.

Автор: 

Бондар Михайло (33) ПР (1043) Козицький Максим (126) Львівська область (2428)


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Топ коментарі
+17
Апять проста савпадєніє...
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31.10.2022 18:37
+17
Патронний завод ніхто незаконно не будує?
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31.10.2022 18:49
+15
Ага, може. Какаяразніца? А потім, ... "Як же так вийшло?"
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31.10.2022 18:55
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Апять проста савпадєніє...
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31.10.2022 18:37 Відповісти
як що цього ніхто не бачить
то це означає що вся вершушка в долі або самі такі ж сепари як цей риг
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31.10.2022 19:12 Відповісти
План Маршала уже действует в Украине, пусть строит, когда будет готов, перейдет в госсобственность.
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31.10.2022 19:38 Відповісти
Садовий в долі?
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31.10.2022 18:39 Відповісти
Это его жизненное кредо...
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31.10.2022 18:42 Відповісти
А до чого тут Садовий? Він не голова сільради.
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31.10.2022 19:21 Відповісти
А дозволи на будівництво хто підписує?
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31.10.2022 20:01 Відповісти
Сільрада
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31.10.2022 21:38 Відповісти
до чого Садовий до ОВА та будівництва у області? звідки такі дебіли беруться...
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31.10.2022 21:07 Відповісти
Чутки доходять, що без долі Садового нічого в області не вирішується...
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31.10.2022 21:11 Відповісти
"целина" по новому - есть хлеб, будет и хлебзавод! и это он ещё своё "возрождение" не начинал.
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31.10.2022 18:43 Відповісти
но малую землю под завод уже получил
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31.10.2022 18:54 Відповісти
"немалаА земля" )
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31.10.2022 19:43 Відповісти
Та нехай собі будує !
Він же людей буде годувати і створить робочі місця , а не виводить гроші за кордон . Може він вже став хорошим і навіть у церкву ходить щонеділі .
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31.10.2022 18:47 Відповісти
І як бєня ларьок пофарбував
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31.10.2022 18:54 Відповісти
Ага, може. Какаяразніца? А потім, ... "Як же так вийшло?"
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31.10.2022 18:55 Відповісти
"Може він вже став хорошим і навіть у церкву ходить щонеділі" . скоріш всього він і не перестає ходити в церкву мацковського сатанату і молиться на кирюху з куйлом всія рабсєї?х/з Регіонали взагалі то "рашистські гаманці в Україні"
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31.10.2022 19:33 Відповісти
Хто в яке "г" вступав, чи то в риги чи єси - це ще нічого не означає. Мені байдуже хто такий Мисик чи Бондар. Підприємець будує хлібопекарню за свої кошти щоб пекти хліб для населення!!! на території (землі) с.Оброшино Пустомитівського району. Люди, ви що усі разом подуріли, що тут поганого? А коли ПП у кожному місці відкривав шоколадні магазини, то що, а хіба він не був міністром у Яника і Азірова??? і що, народ обрав президентом, потім ще іншого. Коли був винуватий за свою діяльність, то треба було реагувати, а тепер ... через десять років "Ой, будує пекарню!" Та не вивозить украдені мільйони як інша сволота через чопську митницю чемоданами. Що жаба задавила? А сам хоча будку збудував на своєму округу №119 на львівщині? А щодо документації, то дуже дивно, що підприємець не має документів на будівництво, але у період воєнного стану питання будівництва, отримання дозвільної документації спрощені!!! А взагалі, то , коли люди при здоровому глузду, то повинні розуміти, що на таке будівництво (пекти хліб для населення) у воєнний час не повинно бути потрібно жодних бюрократичних цидулок чи дозволів. Диви, пекарню будує.... Та відзнаку треба за таке давати...
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31.10.2022 19:33 Відповісти
дурень!
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31.10.2022 21:08 Відповісти
Нігуя собі -- а Садовии .
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31.10.2022 18:47 Відповісти
Население уменьшилось,а потребность в хлебе увеличилась
Чи все с мяса на хлеб переходят,где логика?
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31.10.2022 18:49 Відповісти
Патронний завод ніхто незаконно не будує?
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31.10.2022 18:49 Відповісти
То только барыга Порошенко может,да еще и за свой Счёт в добавок.
Вот ворюга.
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31.10.2022 19:04 Відповісти
І де він? Маю на увазі патронний завод.
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31.10.2022 20:55 Відповісти
Что радует так что это предприятие, а не очередной ТРЦ. Еще бы швейные фабрики, заводы холодильников, телевизоров, сборочные цеха автогигантов, сборочные линии электроники и тд. Хоть незаконно стройте. А то ничего не производим от слова совсем. Соседний кацапстан даже при условии что фирмы уходят все равно может производить продукцию, просто без старого бренда. Они же заводы не разрушают, уходя, западные фирмы. А нам уготовали место гречкосеев.
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31.10.2022 18:51 Відповісти
******* колишні регіонали хлібобулочні вироби
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31.10.2022 18:52 Відповісти
Ключове в темі слово "сільрада", в сільрадах інший розклад по земельних питаннях. Під цей свєчной заводік напевне і категорію землі правильно оформили, і висновки і рішення. Чомусь селяни не паряться за завод, а сторонніх з іншої місцевості аж припікає. Селян влаштовує, сільраду теж - є робота, є податки, якась нова інфраструктура
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31.10.2022 18:53 Відповісти
А конкуренти ? Це ж їм болить... а людям добре, бо мають роботу!
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31.10.2022 19:31 Відповісти
Якщо селян влаштує хай і медвечук там завод будує? Чмошники малороси...
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31.10.2022 19:51 Відповісти
на львівщині все прогнило і садовий і козицький і вся львівщина
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31.10.2022 18:54 Відповісти
ЗЕ, як і його посіпаки в областях- то невиправна злодійська і зрадницька наволоч. При тім ЗЕ і його шоблу вибирали ВИ, пані та панове #73!!!! Приколів вам хотілося? Поірзати хотілося до всикачки? Тільки тепер ЗЕ перейшов на рівень вище - він тепер хером не по клаві роялі возить, а по ваших, "приколісти", хавальниках. ...Іржіть далі....
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31.10.2022 18:56 Відповісти
Згоден частково. Область не підпорядкована Садовому - він є мером міста Львів. Пряме питання в цім плані до "очільників" облЗЕадміністрацій. А що за Садовим шлейф, як за кометою- то безперечно. І "ета нЄ другоЄ", це річ паралельна, але питання мера вирішує громада Львова. На разі я вів про ОДА..
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31.10.2022 19:20 Відповісти
До чого тут міський голова Львова А.Садовий ? У нього тільки місто, орган місцевого самоврядування. В області всіма справами заправляє голова обласної державної адміністрації.
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31.10.2022 19:28 Відповісти
До чого цей спіч ? При чому хлібзавод до ЗЕ ?
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31.10.2022 19:37 Відповісти


До чого цей спіч ? При чому хлібзавод до ЗЕ ? ....То тоді поверни ще й димінського, амністуй в кримінальному і політичному плані і нехай далі сволота благоденствує на наших теренах???
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31.10.2022 19:43 Відповісти
Порівняв смертельне ДТП в 2017 з хлібзаводом, який ще буде платити податки і давати робочі місця
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31.10.2022 19:54 Відповісти
провадити бізнес навіть у мережевій пекарні типу тих же кулиничів має не якийсь ригоанал чи зе,а нормальна людина. Ригам минулого не вірю принципово- до пороха теж питань вагон і чорновіл-джуніор теж туди, політтехнолог зашмарканий.
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31.10.2022 20:32 Відповісти
Напевно тому що Зе у свій час був співзасновником партії регіонів?
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31.10.2022 19:45 Відповісти
Не впізнав Вас, Петро Олексійович. Багатим будете.
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31.10.2022 20:36 Відповісти
Автор явно не читач, тільки писач. Одним із співзасновників партії регіонів був порох, а зе як тоді і до тепер є дешевою лахудрою. Сутність цю свою він в наркокумарі своєму наклав на Україну на черговому збіговиську собі поідбних, котре транслювало бабушкіне Г+Г. Як же то бидло в залі всцикалося від ржачу тоді....
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31.10.2022 20:58 Відповісти
Що сказати хотіли?
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31.10.2022 21:00 Відповісти
бізнесюки від пекарень "ізначально" були совдепівськими саме у Львові...і дітиська їхні...
овощєбаза карочє.
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31.10.2022 18:57 Відповісти
Молодець !!!! Хай будує !!!!
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31.10.2022 18:57 Відповісти
ти взагалі дебіл? будує БЕЗ дозволу!
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31.10.2022 21:09 Відповісти
"И похоже, как и во времена Януковича, у этого бизнеса есть солидный покровитель, позволяющий не учитывать никакие законы и правила"

Я даже знаю какую должность занимает этот покровитель, с подпольной кличкой боневтик.
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31.10.2022 19:03 Відповісти
А то нічого, що на фото не регіонал, а сам Михайло Бондар, який повідомив про цього регіонала? Цензор накрутив чуток.
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31.10.2022 19:04 Відповісти
абсолютна правда..
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31.10.2022 19:11 Відповісти
може занадто православна заточка у мисика?

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31.10.2022 19:15 Відповісти
Але бізнес можна в будь-який момент забрати як Межигір'я в Януковича та його рахунки це зараз війна тому нікому немає діла розбиратись
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31.10.2022 19:06 Відповісти
У регіоналів партнерство зі "Слугами"- для когось це таємниця?!
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31.10.2022 19:10 Відповісти
Пора уже линчевать за такие художества "недоторканых"!Апрокуратура в курсе??????Или...................................................................................
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31.10.2022 19:17 Відповісти
харківське ригло постраждало від кацапів...
львівське ригло своїх нє брасаєт...ось і все.
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31.10.2022 19:21 Відповісти
Ого, а тако можна? Тут гараж поставив в дворі то зразу муніципали прибігли-верещать незаконно!
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31.10.2022 19:29 Відповісти
рЫги и слаги это одного поля ягоды, в ваЗЕлиновский Сброд вошли не состоявшиеся рЫги и их "помощники" гетьманцев, паДлоляк и т.д
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31.10.2022 19:33 Відповісти
Биба и Боба! драка за место под солнцем!
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31.10.2022 19:36 Відповісти
а мисики тепер в коаліціі 3 слугами і ім все до3волено
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31.10.2022 20:03 Відповісти
Ви ж пам'ятаєте, як гістерично нещодавно збирали гроші на дрони-камікадзе?

Вчора Притула купив два комплекси "SHARK" за 15 мільйонів 250 тисяч гривень.

Щойно в етері "Еспресо" (29.10.2022 о 16:07 год.) Касьянов здав фактичного власника фірми "Укрспецсистемс" (виробника безпілотників Shark).

Це Арахамія.

(с) Яків Євгенович

А ще згадаймо білоруські оборудки голови ЗЕленої фракції.









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31.10.2022 21:15 Відповісти
Абрахамія це хіба типовий українець? Притула , це те чмо що має "свояком" ворюгу Хомутинника і праці та вавтна каналі Піздчука?
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31.10.2022 21:35 Відповісти
НАБУ, СБУ, ДБР , прокуратура ану!!! Час перевірити цю харківську гниду, та за одно перевірити як він побудував свій "бізнес" на Київщині!!!?!!
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31.10.2022 21:28 Відповісти
Козицького, та його батька треба копати ногами, як і боневтика та його ко, тільки Ухман проти, бо ці злодії дають машини на ЗСУ, гріхи замолюють.
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31.10.2022 22:21 Відповісти
«хай строїть», «він же для людей», «хлібчик людям», «робочи місця»,-нічого не міняється. Навіть війна не може вибити всю цю вату з голови людей. А якщо ху...ло буде будувати ковбасний цех, теж «хай будує», теж робочі місця? Ключове слово- «незаконно будує»...Ми ж хочемо жити в правовій державі, по закону а не по поняттях. Колись треба починати, чому б не зараз? Агов, люди?
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31.10.2022 23:01 Відповісти
Хлібзавод- це завжди добре.
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01.11.2022 04:06 Відповісти
"Кулиничи" - это бизнес Азарова. Вот чья сошка этот Мисик.
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01.11.2022 06:29 Відповісти
 
 