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Киев (24762) мобильная связь (432) Тарифы на электроэнергию (2138) Минцифры (313)

В Киеве из-за повреждений электросети возможны перебои мобильной связи, - Минцифры

телефон,мобільний

В Киеве вследствие российских обстрелов в понедельник, 31 октября, без электричества остались 450 базовых станций мобильных операторов.

Об этом сообщил директор департамента мобильного интернета Министерства цифровой трансформации Станислав Прибитько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Это значит, что в течение дня будут перебои с мобильной связью. В некоторых районах города ее почти не будет", – написал чиновник.

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Он добавил, что ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденных электростанций.
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На лівому березі вже торба зі зв'язком. Горіть ви в пеклі, кляті москалі!
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31.10.2022 18:49 Ответить
как пишешь без связи?
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31.10.2022 19:16 Ответить
Ну вот я пишу с интернета проводоного , а дозвонится на правый берег не могу.(оператор моб. lifecell)
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31.10.2022 21:06 Ответить
Кулінічі тримає риг? Все, більше не купую
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31.10.2022 19:54 Ответить
Київ. Поділ. Людина винесла свій ґенератор, аби кияни та гості столиці, які залишились без електропостачання та, відповідно, звя'зку, підзарядили свої пристрої. Безкоштовно.

І цю націю варвари з півночі намагаються тероризувати ракетами й темрявою? Павло Нусс, Тг





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31.10.2022 21:11 Ответить
нафуй тогда нужна минцифры?
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31.10.2022 23:09 Ответить
 
 