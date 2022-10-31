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У Києві через пошкодження електромережі можливі перебої мобільного зв’язку, - Мінцифри

телефон,мобільний

У Києві внаслідок російського обстрілу в понеділок, 31 жовтня, без електрики залишились 450 базових станцій мобільних операторів.

Про це повідомив директор департамента мобільного інтернету Міністерства цифрової трансформації Станіслав Прибитько, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Це означає, що протягом дня будуть перебої з мобільним зв’язком. У деяких районах міста його майже не буде", – написав чиновник.

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Він додав, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених електростанцій.

Автор: 

Київ (19490) мобільний зв’язок (1025) електроенергія (6198) Мінцифри (1187)


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На лівому березі вже торба зі зв'язком. Горіть ви в пеклі, кляті москалі!
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31.10.2022 18:49 Відповісти
как пишешь без связи?
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31.10.2022 19:16 Відповісти
Ну вот я пишу с интернета проводоного , а дозвонится на правый берег не могу.(оператор моб. lifecell)
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31.10.2022 21:06 Відповісти
Кулінічі тримає риг? Все, більше не купую
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31.10.2022 19:54 Відповісти
Київ. Поділ. Людина винесла свій ґенератор, аби кияни та гості столиці, які залишились без електропостачання та, відповідно, звя'зку, підзарядили свої пристрої. Безкоштовно.

І цю націю варвари з півночі намагаються тероризувати ракетами й темрявою? Павло Нусс, Тг





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31.10.2022 21:11 Відповісти
нафуй тогда нужна минцифры?
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31.10.2022 23:09 Відповісти
 
 