У Києві через пошкодження електромережі можливі перебої мобільного зв’язку, - Мінцифри
У Києві внаслідок російського обстрілу в понеділок, 31 жовтня, без електрики залишились 450 базових станцій мобільних операторів.
Про це повідомив директор департамента мобільного інтернету Міністерства цифрової трансформації Станіслав Прибитько, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
"Це означає, що протягом дня будуть перебої з мобільним зв’язком. У деяких районах міста його майже не буде", – написав чиновник.
Він додав, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених електростанцій.
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