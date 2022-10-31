У Києві через пошкодження електромережі можливі перебої мобільного зв’язку, - Мінцифри

У Києві внаслідок російського обстрілу в понеділок, 31 жовтня, без електрики залишились 450 базових станцій мобільних операторів.

Про це повідомив директор департамента мобільного інтернету Міністерства цифрової трансформації Станіслав Прибитько, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Це означає, що протягом дня будуть перебої з мобільним зв’язком. У деяких районах міста його майже не буде", – написав чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через ракетні атаки електропостачання обмежили в усіх регіонах України, - Укренерго

Він додав, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених електростанцій.