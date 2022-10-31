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Через ракетні атаки електропостачання обмежили в усіх регіонах України, - Укренерго

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НЕК "Укренерго" о 17:00 надало обленерго обсяги для застосування графіків аварійного відключення споживачів по всій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії у телеграмі.

"Через сьогоднішніі ракетні атаки терорашистів пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах.

Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

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Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою.

"Укренерго" разом з операторами розподільчих мереж робить все можливе для того, щоб відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру в найкоротші терміни. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Просимо українців про розуміння і допомогу. Запитання собі "Що я можу вимкнути" і вимикання зайвого – це допомога нам на енергетичному фронті", - розповіли в компанії.

Автор: 

енергетика (2597) електроенергія (6198) Укренерго (2695)


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Вже діє (((
Полягали спать....а шо робить?
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31.10.2022 18:31 Відповісти
****** тварюки, коли в нас немає світла, кожна запалена свічка горить за ваш упокій
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31.10.2022 18:33 Відповісти
Єслі в кранє нєт води - rusня вигрибе *****.
Якщо в крані є вода - все одно rusні *****!
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31.10.2022 18:38 Відповісти
Нічого, мабуть, зараз задіють затверджені талановитими Гончаренком-Шмигалем, відповідно до ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період", ПЛАНИ технічного прикриття паливно-енергетичної галузі в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!!
За три роки на енергетичних прокладках рахамія з сотоваріщами копійчину немаленьку вторгували та усе підготували з каламойським та фірташем!!
За виконання вимог Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності

Інформація актуальна на 20.09.2016

https://xn--80**************.com/download/zakon-ukrajini-pro-vnesennya-zmin-zakonu-2005-17572.html завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.

2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.
З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію""( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 16, ст.255 ). Верховна Рада України. 2005
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31.10.2022 18:59 Відповісти
Сьогодні з 6-00 до 14-00 не було світла.
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31.10.2022 19:19 Відповісти
Вимикайте електропостачання нафтопровода "дружба".Досить палити українську ел.енергію на кацапську нафту та допомагати ворогу продавати нафту.
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31.10.2022 19:54 Відповісти
Думаю, что вполне пора Западу создать нам возможности утопить их весь черноморский флот и возможность обстреливать кацапию включительно с москвой и уралом. А то они день за днем уничтожают нашу инфраструктуру, а нам по их территории стрелять запрещают.
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31.10.2022 19:57 Відповісти
 
 