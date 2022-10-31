Через ракетні атаки електропостачання обмежили в усіх регіонах України, - Укренерго

НЕК "Укренерго" о 17:00 надало обленерго обсяги для застосування графіків аварійного відключення споживачів по всій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії у телеграмі.

"Через сьогоднішніі ракетні атаки терорашистів пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах.



Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

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Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою.



"Укренерго" разом з операторами розподільчих мереж робить все можливе для того, щоб відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру в найкоротші терміни. Ремонтні бригади працюють цілодобово.



Просимо українців про розуміння і допомогу. Запитання собі "Що я можу вимкнути" і вимикання зайвого – це допомога нам на енергетичному фронті", - розповіли в компанії.