Через ракетні атаки електропостачання обмежили в усіх регіонах України, - Укренерго
НЕК "Укренерго" о 17:00 надало обленерго обсяги для застосування графіків аварійного відключення споживачів по всій країні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії у телеграмі.
"Через сьогоднішніі ракетні атаки терорашистів пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах.
Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.
Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою.
"Укренерго" разом з операторами розподільчих мереж робить все можливе для того, щоб відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру в найкоротші терміни. Ремонтні бригади працюють цілодобово.
Просимо українців про розуміння і допомогу. Запитання собі "Що я можу вимкнути" і вимикання зайвого – це допомога нам на енергетичному фронті", - розповіли в компанії.
Будь ласка, зачекайте...
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Полягали спать....а шо робить?
Якщо в крані є вода - все одно rusні *****!
За три роки на енергетичних прокладках рахамія з сотоваріщами копійчину немаленьку вторгували та усе підготували з каламойським та фірташем!!
За виконання вимог Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності
Інформація актуальна на 20.09.2016
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1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.
2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.
З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію""( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 16, ст.255 ). Верховна Рада України. 2005