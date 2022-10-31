Из-за ракетных атак электроснабжение ограничили во всех регионах Украины, - Укрэнерго
НЭК "Укрэнерго" в 17:00 предоставило облэнерго объемы для применения графиков аварийного отключения потребителей по всей стране.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале.
"Из-за сегодняшних ракетных атак террорашистов повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы сразу в нескольких регионах.
Для устранения последствий в 17:00 диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.
Теперь ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян. Такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной.
"Укрэнерго" вместе с операторами распределительных сетей делает все возможное для того, чтобы восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру в кратчайшие сроки. Ремонтные бригады работают круглосуточно.
Просим украинцев о понимании и помощи. Вопрос себе "Что я могу выключить?" и выключение лишнего – это помощь нам на энергетическом фронте", – рассказали в компании.
Пожалуйста, подождите...
Полягали спать....а шо робить?
Якщо в крані є вода - все одно rusні *****!
За три роки на енергетичних прокладках рахамія з сотоваріщами копійчину немаленьку вторгували та усе підготували з каламойським та фірташем!!
За виконання вимог Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності
Інформація актуальна на 20.09.2016
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1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.
2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.
З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію""( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 16, ст.255 ). Верховна Рада України. 2005