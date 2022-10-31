Из-за ракетных атак электроснабжение ограничили во всех регионах Украины, - Укрэнерго

НЭК "Укрэнерго" в 17:00 предоставило облэнерго объемы для применения графиков аварийного отключения потребителей по всей стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале.

"Из-за сегодняшних ракетных атак террорашистов повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы сразу в нескольких регионах.

Для устранения последствий в 17:00 диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Читайте также: Россия пытается загнать нас в депрессию, но усиливает наш гнев, - Кличко

Теперь ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян. Такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной.

"Укрэнерго" вместе с операторами распределительных сетей делает все возможное для того, чтобы восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру в кратчайшие сроки. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

Просим украинцев о понимании и помощи. Вопрос себе "Что я могу выключить?" и выключение лишнего – это помощь нам на энергетическом фронте", – рассказали в компании.