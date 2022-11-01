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"Метинвест" сначала агрессии направил в поддержку Украины более 2 млрд грн

метінвест

За 250 дней российской агрессии в поддержку армии, мирных жителей и своих сотрудников компания направила 2,1 млрд грн.

Об этом сообщает официальный сайт Группы "Метинвест", информирует Цензор.НЕТ.

По словам генерального директора Группы Юрия Рыженкова, "Метинвест" – это надежная опора Украины, это команда из многих тысяч людей, вкладывающих душу в помощь стране.

"Что такое "Метинвест"? Для всего мира – это сталь. В небоскребах и кораблях. В вагонах и рельсах. На атлантическом побережье и на дне Адриатики. Однако для Украины "Метинвест" – это надежная опора. Это тысячи людей, вкладывающих душу в свое дело, заботящихся о земляках и служащих в рядах ВСУ. С первого дня войны "Метинвест" помогает стране быть сильной. Мы везде, где нужна поддержка. И вместе мы приближаем победу Украины", - заявил Рыженков.

Одна из самых масштабных инициатив компании – гуманитарный проект "Спасаем жизнь", созданный в координации с Фондом Рината Ахметова. Более 294 тысяч украинцев уже получили пищевые продукты и средства гигиены. За время войны из-за границы в Украину доставлено более 3900 тонн жизненно необходимых грузов. К проекту присоединились 189 компаний со всего мира – Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.

Кроме того, в рамках проекта "Спасаем жизнь" мощную поддержку получает медицинская отрасль. С начала войны в больницы Украины доставлены медпрепараты, расходные материалы и оборудование на общую сумму 240 тысяч евро. Следовательно, медики смогут помочь более 70 тысячам людей.

Группа также помогает жителям прифронтовых регионов подготовиться к зиме. В частности, в укрытия Авдеевки доставляют печи для обогрева помещений и приготовления пищи.

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В поддержку военных "Метинвест" направил 1,4 млрд грн.

Вместе с тем сообщается, что предприятия "Метинвеста" ощутили влияние ряда дестабилизационных факторов, среди которых: рост себестоимости производства, падение цен на продукцию и нарушенная логистика. Несмотря на все, "Метинвест" пытается наладить работу предприятий, где это безопасно для людей и экономически целесообразно.

"Метинвест" работает на уровне 30-50% от довоенных мощностей. Доставку продукции усложняет логистика: порты Черного моря недоступны для экспорта угля, железной руды и стали из Украины. Поэтому компания ищет альтернативные пути поставки продукции потребителям по железной дороге, однако цена на такие перевозки остается высокой.
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Топ комментарии
+10
Именно такие «компании» и их владельцы фактически уничтожили государство Украина; обобрали бюджет путём неуплаты налогов и возврата НДМ за фиктивный экспорт; именно они обанкротили, а впоследствии, присвоили миллиардные активы страны. Теперь, сколько бы они не «старались помочь», это как лить воду в дырявую бочку. Да и те два миллиарда - капля в море для решения тех проблем, которые породили «бизнесмены с большой дороги»
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31.10.2022 19:52
+8
Интернет сохранил сотни телепередач «гудящего спасителя дамбаса», в которых ублюдков из рашки и их пособников называют «ополченцы», «отряды самообороны», «добровольцы». Они еще верили, что будет по ихнему, но «фишка легла» иначе. «гудящий» все равно с прибылью, ну разве что имение не в Ботаническом саду дамбаса, а на берегу средиземного моря.
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31.10.2022 19:56
+8
Це лише половина правди. Вони ж іще загравали з кацапами, шантажуючи Україну. Згадайте "усльіштє_данбас!".
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31.10.2022 19:57
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і так гуділи день і ніч в підтримку, шо й посадили ще й акумулятори в машинах.
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31.10.2022 19:45 Ответить
Интернет сохранил сотни телепередач «гудящего спасителя дамбаса», в которых ублюдков из рашки и их пособников называют «ополченцы», «отряды самообороны», «добровольцы». Они еще верили, что будет по ихнему, но «фишка легла» иначе. «гудящий» все равно с прибылью, ну разве что имение не в Ботаническом саду дамбаса, а на берегу средиземного моря.
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31.10.2022 19:56 Ответить
то ви згадайте коли Зеленський нарешті війну війною назвав, тільки підкажіть який сенс, зараз піднімати ці питання, кому це вигідно!?
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03.11.2022 12:24 Ответить
Именно такие «компании» и их владельцы фактически уничтожили государство Украина; обобрали бюджет путём неуплаты налогов и возврата НДМ за фиктивный экспорт; именно они обанкротили, а впоследствии, присвоили миллиардные активы страны. Теперь, сколько бы они не «старались помочь», это как лить воду в дырявую бочку. Да и те два миллиарда - капля в море для решения тех проблем, которые породили «бизнесмены с большой дороги»
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31.10.2022 19:52 Ответить
Це лише половина правди. Вони ж іще загравали з кацапами, шантажуючи Україну. Згадайте "усльіштє_данбас!".
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31.10.2022 19:57 Ответить
А смысл им заигрывать, если у них там находились компании не посредственно в зоне риска? Им как раз стабильность нужна была в регионе
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07.11.2022 19:58 Ответить
* НДС
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31.10.2022 19:59 Ответить
А не чинуши коррумпированные? А не разворовывание бюджета? А не закупки, которые были только на бумаге?
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01.11.2022 16:22 Ответить
пачімута не вірю рижому уйопку.
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31.10.2022 19:54 Ответить
Чутье Вас не подвело, это - коварный враг Украины.
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31.10.2022 19:57 Ответить
та действительно, направляющий помощь ВСУ, простым жителям, это враг, а орки которые нас обстреливают белые и пушистые, по вашему так выходит
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03.11.2022 18:57 Ответить
Бред. Бот, тебе пора, остановись и выключи ком. Твои мозги уже не варят.
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04.11.2022 05:50 Ответить
Ахмєтка ще років 20 має ЗСУ фінансувати, аби відкупити ті гріхи, що він у 2014 році разом з іншими "донецькими" в Україні наробив...
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31.10.2022 19:55 Ответить
если бы не в пропасть, а это уже зависит только от нас, какой путь выберем после нашей победы, но все таки надеюсь, что украинцы будут строить Украину для украинцев
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01.11.2022 19:03 Ответить
ви випадково не раша змі читаєте, тому що якби жили в Донецьку, знали б прекрасно, хто й що робив й хто чекав "руськага міра"
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03.11.2022 12:26 Ответить
скільки "байрактарів" бронежителів.станцій "старлік" пікапів.і т.д відправив хитрий "ахмет" .допомагаючи українській армії?Тишина
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31.10.2022 19:55 Ответить
так там же написано - на выплату працiвникам своєі компаніі
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31.10.2022 20:47 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw

https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw Курбанова LIVE

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%822023 #Бюджет2023 І на «Марафон» все ж таки заклали гроші 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
📺 +1,4 млрд грн , хоча відповідну правку збили під час першого читання «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіціи‌ноі‌ інформаціи‌ноі‌ продукціі‌, фінансова підтримка системи державного іномовлення Украі‌ни»
Перше читання - 535 млн грн
Друге читання 1,94 млрд грн
Як Вам, шановні???
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31.10.2022 20:52 Ответить
Бронежилеты это вообще мимо, потому что компания их производит и бесплатно отправляет на фронт, уже отправили 150 тысяч, машины они тоже отправляли. А ещё отправляли рации, каски, питание и т.д. Почему тишина? Это ж за 3 секунды гуглится
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01.11.2022 16:20 Ответить
кароче все рыжему должны...
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31.10.2022 19:57 Ответить
сейчас все мы, работаем на нашу общую победу, на победу над орками, ради свободной и независимой Украины
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01.11.2022 19:05 Ответить
Дорога ложка к обеду. Эти деньги в 2014-м могли прекратить эту войну ещё тогда.
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31.10.2022 20:04 Ответить
что уже гадать, прошлого не вернуть, знаю одно, что раша готовилась к войне уже давно
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01.11.2022 19:00 Ответить
Что за бред? Т.е. если "дорога ложка к обеду", то пусть сейчас не помогает, потому что якобы в чьей-то фантазии всё можно было остановить в 2014? Так в 2014 и остановили, напомню, что полномасштабной войны у нас не было
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03.11.2022 18:01 Ответить
а такі "буржуйки" сліпим і "зеленим" в очі не "світять"Нє?

https://focus.ua/uk/digital/524049-vsu-poluchili-dron-razvedchik-h10-poseidon-ii-za-300-tys-evro-chto-izvestno-o-bpla
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31.10.2022 23:53 Ответить
А украли в українського народу мільярди доларів.
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31.10.2022 20:32 Ответить
"Метінвест спочатку агресії направив на підтримку України більше 2 млрд грн." - Так це ж набагато менше ніж ціна Ахметової "хатинки" в Лондоні (на виведені з України через офшорки гроші).
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31.10.2022 20:42 Ответить
не на на підтримку України а на выплату своим сотрудникам - вот манипулятор же
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31.10.2022 20:49 Ответить
Ну, как ни странно, обычно в свободном доступе денег всегда меньше, чем вложено в активы
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01.11.2022 16:03 Ответить
доволі дивне повідомлення, чомусь інші в кого "хатки" нічим не гірші, сидять в безпечних країнах й відверто забили на Україну та допомогу ЗСУ
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08.11.2022 18:47 Ответить
На промышленных предприятиях мощности трансформаторов и подстанций дублируются, не говоря о том что многие цеха законсервированны, поделиться не хочет?
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31.10.2022 23:24 Ответить
странно почему вы не главный энергетик страны, а лишь диванный "эксперт", в энергосистеме работают далеко не глупые люди, знающие свое дело
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03.11.2022 18:54 Ответить
Руде лайно нагуділось,нагодувало ватників в Лугандоні,наПіАрилось на авто "Швидкої допомоги" і медиках. Люди купляють те що допоможе армії воювати,а воно лікувати вирішило,як він ще домовини не почав купляти для загинувших воїнів.
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31.10.2022 23:54 Ответить
А что, покупать машины скорой помощи это плохо, что ли? И что плохого в лечении? А дроны его компании тоже покупали и отправляли на фронт
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01.11.2022 15:59 Ответить
Боюсь с той степень разрушений, которые наблюдаются по Украине, нужно будет еще не меньше помогать и стране и людям, чтобы пережить весь этот Армагеддон под названием война
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01.11.2022 22:34 Ответить
Чем больше нас бьют, тем больше мы объединяемся и готовы бороться и помогать в борьбе.
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03.11.2022 17:59 Ответить
украинцы объединились, вместе мы сила, поэтому оркам не на что рассчитывать, победа будет за нами
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03.11.2022 18:49 Ответить
здається, це велика сума, але як для такої потужної компанії, то нормально. Кожен має допомагати відповідно до своїх можливостей
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08.11.2022 16:49 Ответить
как пример остальному украинскому бизнесу, объединяться и помогать нашей армии, тем самым приближать нашу победу
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08.11.2022 18:19 Ответить
допомога має значення, це просто без слів, на скільки розумію, зараз на заводах виготовляють речі теж для армії, тому дякую за роботу
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08.11.2022 18:46 Ответить
 
 