Зеленский и премьер Чехии Фиала подписали Совместную декларацию о евроатлантической перспективе Украины

В ходе встречи в Киеве президент Владимир Зеленский и премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала подписали Совместную декларацию о евроатлантической перспективе Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках стратегического курса нашего государства на обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора. С подписанием документа на уровне президента Украины и премьер-министра Чехии зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы обретения Украинским государством членства в НАТО, как только позволят условия.

В декларации отдельно отмечено намерение Чешской Республики продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки Украине.

Как отметил Зеленский, это первый документ, который подписывает Украина с целью ускорения евроатлантической интеграции.

"Мы зафиксировали этой декларацией, что будем усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехия подтвердила, что поддерживает наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса, как только позволят условия", – сказал президент.

"Будем работать, чтобы такие совместные декларации были подписаны и с другими государствами – членами НАТО", – отметил Зеленский.

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