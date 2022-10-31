Зеленський і прем’єр Чехії Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

Під час зустрічі в Києві президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору. З підписанням документа зафіксовано підтримку чеською стороною перспективи набуття Українською державою членства в НАТО щойно дозволять умови.

У декларації окремо відзначено намір Чеської Республіки продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні.

Як наголосив Зеленський, це – перший документ, який підписує Україна з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.

"Ми зафіксували цією декларацією, що посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом Альянсу щойно дозволять умови", – сказав президент.

"Будемо працювати, щоб такі спільні декларації були підписані й з іншими державами – членами НАТО", – зазначив Зеленський.

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