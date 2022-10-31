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Зеленський і прем’єр Чехії Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

зеленський,фіала

Під час зустрічі в Києві президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору. З підписанням документа зафіксовано підтримку чеською стороною перспективи набуття Українською державою членства в НАТО щойно дозволять умови.

У декларації окремо відзначено намір Чеської Республіки продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні.

Як наголосив Зеленський, це – перший документ, який підписує Україна з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.

"Ми зафіксували цією декларацією, що посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом Альянсу щойно дозволять умови", – сказав президент.

"Будемо працювати, щоб такі спільні декларації були підписані й з іншими державами – членами НАТО", – зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО мають упевнитися, що Україна потрібна Альянсу, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Чехія (1612) членство в НАТО (1720) Фіала Петр (97)


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Тю, из пустого - в порожнее.
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31.10.2022 20:14 Відповісти
Дякуємо чехам та їхній владі за підтримку!
Разом помстимося краснопузим за Прагу 1968 року.
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31.10.2022 20:15 Відповісти
Ніц про обстріли сьогодні.., Чеха не кусає чи може танків підкинув а там є?
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31.10.2022 20:17 Відповісти
Зепіаніст зі своєю харьоюскоро в бункер не залізе
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31.10.2022 20:27 Відповісти
 
 