Украине нужен энергетический "Рамштайн", – Порошенко
Петр Порошенко призвал западных союзников предоставить Украине оборудование для оперативного ремонта энергетической инфраструктуры, которую разрушают ракетные обстрелы РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
В эфире хорватского телеканала N1 политик заметил, что Путин пытается принудить Украину к капитуляции из-за разрушения объектов критической инфраструктуры. Однако, украинцы демонстрируют чрезвычайную устойчивость в этой ситуации, подчеркнул Порошенко.
"К сожалению, более 35% энергетической инфраструктуры Украины разрушены. Ни одна страна не выживает в Европе при таких условиях, но мы, украинцы, готовы к этому, потому что для нас свобода, демократия и возвращение в европейскую семью народов значительно важнее, чем отсутствие энергии, воды, электричества. И лучше быть в темноте, чем быть рабом", – подчеркнул Порошенко.
"Это лишь еще одно доказательство того, что Украина сейчас является наиболее еврооптимистичной страной на континенте. Мы рассчитываем на поддержку европейцев, Соединенных Штатов, стран-членов НАТО", – отметил Президент.
"Самая срочная должна быть помощь с противоракетной и противовоздушной обороной, и это может помочь закрыть небо. А второй пункт – это критические объекты, я имею в виду генераторы, трансформаторы для энергетической инфраструктуры", – пояснил Порошенко.
"Потому что украинцы, которые работают в энергетической сфере с определенным риском для собственной жизни, зная, что ракеты прилетают на электростанции, остаются там и пытаются за очень короткое время вернуть энергоснабжение Киеву, всей Украине. Но нам нужны запчасти, которые помогут нам бороться с энергетическим шантажом Путина", – подчеркнул Порошенко.
"Спасибо за "Рамштайн" и поставки оружия, но сегодня нам также нужен энергетический "Рамштайн". И я как пятый президент Украины инициировал и призвал все страны-члены организовать это и продемонстрировать такой тип солидарности с Украиной", – отметил Порошенко.
"Наши партнеры должны осудить эти атаки. Мы просим обязательно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. И в течение короткого срока Путин должен явиться за решеткой в Гааге для рассмотрения в Международном суде", – убежден Порошенко.
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А нам нужно пару сотен газотурбинных электростанций компактных и мобильные трансформаторы. Доставка сжиженного газа и дизеля не является проблемой. Все это есть и это можно передать, только вот вопрос, почему это не было сделано еще при начале войны? Неоднократно этот вопрос поднимался, ну вдруг не понадобились бы они, ну и вернули бы назад.
Повноціне ППО США і союзники, напевне, можуть надати теоретично...
Але практично - не можуть. Хоча би тому, що:
1.це обладнання потрібно надавати разом зі своїми військовими спеціалістами. Тобто, це буде означати введення військ НАТО для захисту України, з усіма наслідками. Було б якнайкраще, але... міжнародні зобов'язання, навіть по лінії ООН, говорять, що це неможливо... Хіба що - наплювати на цю думку... але з Іраком таке вже проходили, вдруге НАТО на таке не піде.
2.Тому перед направленням до України такої техніки в країнах НАТО навчають наших українських спеціалістів працювати на ній. А це - потребує часу...
3. Ну, і потрібно ще таку техніку для України виготовити... нехай навіть не для України, а для влсних ЗС, на заміну тої робочої, яка передається нам з діючих в/частин країн НАТО. Також потребує часу
Я вже мовчу про те, що до діяльності Єр+Зе в наших союзників є власні перестороги... Недарма Джонсонюк та Дуда стільки раз "мотались" по Києву...
https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw Курбанова LIVE
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%822023 #Бюджет2023 І на «Марафон» все ж таки заклали гроші 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
📺 +1,4 млрд грн , хоча відповідну правку збили під час першого читання «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіціиноі інформаціиноі продукціі, фінансова підтримка системи державного іномовлення Украіни»
Перше читання - 535 млн грн
Друге читання 1,94 млрд грн
Як Вам, шановні???
Може почують, якщо відірвуть писки від корита
Нє прокатіло?
Закликаю водіїв та пішоходів бути уважними у темну пору доби, - Зеленський Джерело:
Так от, саме Порох та очолювана ним партія (з числа реально спроможних фізичних та юридичних осіб) найбільше зробили для України, в т.ч. для її обороноздатності; і не тільки словами, пропагандою своїх переконань, а й практично.
Але зеьіли завдяки брехливій пропаганді беніного Г+Г вирішили, що Порох і його команда наживалися під час війни... на цих же ракетах... в тім числі...
Ждёт морозов посильнее.
Ну , ти як завжди, "в своем репертуаре".
І цю націю варвари з півночі намагаються тероризувати ракетами й темрявою? Павло Нусс, Тг
https://t.me/operativnoZSU/53028 Зокрема, з останньою, от цією, якою він погрожує світу ядерною війною, якщо Україна встоїть як незалежна держава ...
Така ж сама маячня в на цій сторінці. За телеканал, який йому не подобається; за "апшори сліпий траст", де жоден правоохороний орган цивілізованого світу (і навіть з укрсучвлади) жодного порушення чи криміналу не побачив; про pin-код, який його ніхто не запитував; -- все це маячня, яка жодним чином не стосується ні теми інфи, ні теми коментів, але сере отим Дімоном...