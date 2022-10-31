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Новости Война
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Украине нужен энергетический "Рамштайн", – Порошенко

порошенко

Петр Порошенко призвал западных союзников предоставить Украине оборудование для оперативного ремонта энергетической инфраструктуры, которую разрушают ракетные обстрелы РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В эфире хорватского телеканала N1 политик заметил, что Путин пытается принудить Украину к капитуляции из-за разрушения объектов критической инфраструктуры. Однако, украинцы демонстрируют чрезвычайную устойчивость в этой ситуации, подчеркнул Порошенко.

"К сожалению, более 35% энергетической инфраструктуры Украины разрушены. Ни одна страна не выживает в Европе при таких условиях, но мы, украинцы, готовы к этому, потому что для нас свобода, демократия и возвращение в европейскую семью народов значительно важнее, чем отсутствие энергии, воды, электричества. И лучше быть в темноте, чем быть рабом", – подчеркнул Порошенко.

"Это лишь еще одно доказательство того, что Украина сейчас является наиболее еврооптимистичной страной на континенте. Мы рассчитываем на поддержку европейцев, Соединенных Штатов, стран-членов НАТО", – отметил Президент.

"Самая срочная должна быть помощь с противоракетной и противовоздушной обороной, и это может помочь закрыть небо. А второй пункт – это критические объекты, я имею в виду генераторы, трансформаторы для энергетической инфраструктуры", – пояснил Порошенко.

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"Потому что украинцы, которые работают в энергетической сфере с определенным риском для собственной жизни, зная, что ракеты прилетают на электростанции, остаются там и пытаются за очень короткое время вернуть энергоснабжение Киеву, всей Украине. Но нам нужны запчасти, которые помогут нам бороться с энергетическим шантажом Путина", – подчеркнул Порошенко.

"Спасибо за "Рамштайн" и поставки оружия, но сегодня нам также нужен энергетический "Рамштайн". И я как пятый президент Украины инициировал и призвал все страны-члены организовать это и продемонстрировать такой тип солидарности с Украиной", – отметил Порошенко.

"Наши партнеры должны осудить эти атаки. Мы просим обязательно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. И в течение короткого срока Путин должен явиться за решеткой в ​​Гааге для рассмотрения в Международном суде", – убежден Порошенко.

помощь (7804) Порошенко Петр (19602) энергетика (2562)


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Топ комментарии
+16
Нагадує йолопам що треба робити.
Може почують, якщо відірвуть писки від корита
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31.10.2022 20:52
+16
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31.10.2022 21:00
+15
Як саме? Ви ж Зеленського за месію видавали.
Нє прокатіло?
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31.10.2022 20:53
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Правила форума Совет форумчан
партнерам дешевше було б надати відповідне озброєння для знищення засобів, якими відбуваються атаки, ніж постійно витрачатись на оновлення обладнання...
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31.10.2022 20:44 Ответить
Уже сказали (и то благодаря английской чести, так бы молчали и кивали головой), что у НАТО нету технической возможности гарантированно на 100% отследить перемещение и загрузку в ракету тактических ядерных зарядов. И тем самым каждая запущенная в нас стратегическая ракета - это уничтожение опасного вооружения, представляющего опасность для стран НАТО, при этом потенциально имеющее внутри ядерную боеголовку. Если бы нам поставили ПРО полноценное (а именно самолеты с ракетами воздух-воздух, это надежно сбивает эти медленные заметные крылатые ракеты), то кацапы не тратили бы свои стратегические ракеты против нас. А так они тратят, тратят также запчасти со складов хранения на новые ракеты, уменьшают свой военный потенциал в плане применения ядерного оружия. Все НАТО это в высшей степени устраивает, ну а ущерб они готовы так или иначе компенсировать, ведь формально от этих ударов незначительное число жертв в их понимании.

А нам нужно пару сотен газотурбинных электростанций компактных и мобильные трансформаторы. Доставка сжиженного газа и дизеля не является проблемой. Все это есть и это можно передать, только вот вопрос, почему это не было сделано еще при начале войны? Неоднократно этот вопрос поднимался, ну вдруг не понадобились бы они, ну и вернули бы назад.
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31.10.2022 20:50 Ответить
"Если бы нам поставили ПРО полноценное (а именно самолеты с ракетами воздух-воздух, это надежно сбивает эти медленные заметные крылатые ракеты)"

Повноціне ППО США і союзники, напевне, можуть надати теоретично...
Але практично - не можуть. Хоча би тому, що:
1.це обладнання потрібно надавати разом зі своїми військовими спеціалістами. Тобто, це буде означати введення військ НАТО для захисту України, з усіма наслідками. Було б якнайкраще, але... міжнародні зобов'язання, навіть по лінії ООН, говорять, що це неможливо... Хіба що - наплювати на цю думку... але з Іраком таке вже проходили, вдруге НАТО на таке не піде.
2.Тому перед направленням до України такої техніки в країнах НАТО навчають наших українських спеціалістів працювати на ній. А це - потребує часу...
3. Ну, і потрібно ще таку техніку для України виготовити... нехай навіть не для України, а для влсних ЗС, на заміну тої робочої, яка передається нам з діючих в/частин країн НАТО. Також потребує часу

Я вже мовчу про те, що до діяльності Єр+Зе в наших союзників є власні перестороги... Недарма Джонсонюк та Дуда стільки раз "мотались" по Києву...
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31.10.2022 21:39 Ответить
Ти такий воєнний "експерт". Краще скажи , що це за такий мега "популярний" хорватський телеканал (звиняй назву його забув)? Іншого каналу не було , щоб про Рамштайн у глав Європейських країн спитати?
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31.10.2022 22:14 Ответить
До ВАЗеленського притензій не маєте? На що йшли гроші воюючої країни три роки? На що їх витрачають зараз?

https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw Курбанова LIVE

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%822023 #Бюджет2023 І на «Марафон» все ж таки заклали гроші 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
📺 +1,4 млрд грн , хоча відповідну правку збили під час першого читання «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіціи‌ноі‌ інформаціи‌ноі‌ продукціі‌, фінансова підтримка системи державного іномовлення Украі‌ни»
Перше читання - 535 млн грн
Друге читання 1,94 млрд грн
Як Вам, шановні???
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31.10.2022 20:56 Ответить
зеленський і тоді, і нині не надасть ані ппо, ані генератори, до нього питаннь давно вже немає лише з однієї причини - відповідей не буде... суд потім буде...
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31.10.2022 21:02 Ответить
Надо будет - спросят..
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31.10.2022 20:46 Ответить
треба в Гаазі допитувати...
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31.10.2022 23:35 Ответить
Україна потребує всього о
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31.10.2022 20:48 Ответить
так! саме всього, що допоможе вижити...
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31.10.2022 20:55 Ответить
Хто би сумнівався, що Україна потребує всього "О".
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31.10.2022 22:02 Ответить
Яка свіжа думка !
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31.10.2022 20:48 Ответить
Нагадує йолопам що треба робити.
Може почують, якщо відірвуть писки від корита
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31.10.2022 20:52 Ответить
Звичайно. Месії завжди так роблять.
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31.10.2022 20:52 Ответить
Як саме? Ви ж Зеленського за месію видавали.
Нє прокатіло?
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31.10.2022 20:53 Ответить
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31.10.2022 21:00 Ответить
Оце справжній Месія:

Закликаю водіїв та пішоходів бути уважними у темну пору доби, - Зеленський Джерело:
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31.10.2022 21:23 Ответить
Як точно відмічено. Барин нагадує про Панаму та "сліпий" траст.
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31.10.2022 21:35 Ответить
Відразу до 73 відпрацьованих що не так? Асфальт вам підорги ще не сниться.... Та мені погуй порох не порох а де всі ракети пПО і про які ми Українці Розробили Де Млять?
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31.10.2022 20:54 Ответить
до речі, до речі, основний посил про Пороха правильний. Чи про Пороха, чи про будь-яку інщу особу... Дивитися потрібно не стільки на особу, не на прізвище "на ньому", а оцінювати потрібно політику, яку сповідує та особа (в т.ч. юридична, не тільки фізична, стосується політичної сили); а також на те, як та особа впроваджувала в минулому свої ідеї в життя. Тобто, потрібно оцінювати і практичні кроки особи, не тільки її менталітет та переконання (синонім: ідеологію).
Так от, саме Порох та очолювана ним партія (з числа реально спроможних фізичних та юридичних осіб) найбільше зробили для України, в т.ч. для її обороноздатності; і не тільки словами, пропагандою своїх переконань, а й практично.
Але зеьіли завдяки брехливій пропаганді беніного Г+Г вирішили, що Порох і його команда наживалися під час війни... на цих же ракетах... в тім числі...
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31.10.2022 21:21 Ответить
Дураку понятно,что в декабре Ху.ло по отоплению ударит.
Ждёт морозов посильнее.
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31.10.2022 20:59 Ответить
Кожному хто не цікавиться політикою най буде снитися.,.... немає слів... Якщо ти раб то є раб. Вірю ЗСУ та ЗСУ!
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31.10.2022 20:59 Ответить
Порох - сила!
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31.10.2022 21:01 Ответить
в минулому який в тебе був логін тут, на форумі цензора?
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31.10.2022 21:23 Ответить
Може тобі щє номер та пінкод банківської картки сказати?
Ну , ти як завжди, "в своем репертуаре".
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01.11.2022 06:09 Ответить
Київ. Поділ. Людина винесла свій ґенератор, аби кияни та гості столиці, які залишились без електропостачання та, відповідно, звя'зку, підзарядили свої пристрої. Безкоштовно.

І цю націю варвари з півночі намагаються тероризувати ракетами й темрявою? Павло Нусс, Тг





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31.10.2022 21:10 Ответить
А як там "ленд-ліз" поживає? Щось все затихло, хоча стільки було "піару"..
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31.10.2022 21:23 Ответить
Ответственний за Ленд-лиз у нас Беня!
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31.10.2022 21:38 Ответить
З маячнею Дімона всі знайомі?
https://t.me/operativnoZSU/53028 Зокрема, з останньою, от цією, якою він погрожує світу ядерною війною, якщо Україна встоїть як незалежна держава ...
Така ж сама маячня в на цій сторінці. За телеканал, який йому не подобається; за "апшори сліпий траст", де жоден правоохороний орган цивілізованого світу (і навіть з укрсучвлади) жодного порушення чи криміналу не побачив; про pin-код, який його ніхто не запитував; -- все це маячня, яка жодним чином не стосується ні теми інфи, ні теми коментів, але сере отим Дімоном...
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01.11.2022 19:58 Ответить
 
 