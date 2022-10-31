Украине нужен энергетический "Рамштайн", – Порошенко

Петр Порошенко призвал западных союзников предоставить Украине оборудование для оперативного ремонта энергетической инфраструктуры, которую разрушают ракетные обстрелы РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В эфире хорватского телеканала N1 политик заметил, что Путин пытается принудить Украину к капитуляции из-за разрушения объектов критической инфраструктуры. Однако, украинцы демонстрируют чрезвычайную устойчивость в этой ситуации, подчеркнул Порошенко.

"К сожалению, более 35% энергетической инфраструктуры Украины разрушены. Ни одна страна не выживает в Европе при таких условиях, но мы, украинцы, готовы к этому, потому что для нас свобода, демократия и возвращение в европейскую семью народов значительно важнее, чем отсутствие энергии, воды, электричества. И лучше быть в темноте, чем быть рабом", – подчеркнул Порошенко.

"Это лишь еще одно доказательство того, что Украина сейчас является наиболее еврооптимистичной страной на континенте. Мы рассчитываем на поддержку европейцев, Соединенных Штатов, стран-членов НАТО", – отметил Президент.

"Самая срочная должна быть помощь с противоракетной и противовоздушной обороной, и это может помочь закрыть небо. А второй пункт – это критические объекты, я имею в виду генераторы, трансформаторы для энергетической инфраструктуры", – пояснил Порошенко.

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"Потому что украинцы, которые работают в энергетической сфере с определенным риском для собственной жизни, зная, что ракеты прилетают на электростанции, остаются там и пытаются за очень короткое время вернуть энергоснабжение Киеву, всей Украине. Но нам нужны запчасти, которые помогут нам бороться с энергетическим шантажом Путина", – подчеркнул Порошенко.

"Спасибо за "Рамштайн" и поставки оружия, но сегодня нам также нужен энергетический "Рамштайн". И я как пятый президент Украины инициировал и призвал все страны-члены организовать это и продемонстрировать такой тип солидарности с Украиной", – отметил Порошенко.

"Наши партнеры должны осудить эти атаки. Мы просим обязательно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. И в течение короткого срока Путин должен явиться за решеткой в ​​Гааге для рассмотрения в Международном суде", – убежден Порошенко.