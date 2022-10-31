Україні потрібен енергетичний "Рамштайн", – Порошенко
Петро Порошенко закликав західних союзників надати Україні обладнання для оперативного ремонту енергетичної інфраструктури, яку руйнують ракетні обстріли РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
В ефірі хорватського телеканалу N1 політик зауважив, що Путін намагається змусити Україну до капітуляції через руйнування об‘єктів критичноі інфраструктури. Однак українці демонструють надзвичайну стійкість у цій ситуації, наголосив Порошенко.
"На жаль, понад 35% енергетичної інфраструктури України зруйновано. Жодна країна не виживає в Європі за таких умов, але ми, українці, готові до цього, тому що для нас свобода, демократія та повернення до європейської сім’ї народів значно важливіше, ніж відсутність енергії, води, електрики. І краще бути в темряві, ніж бути рабом", – наголосив Порошенко.
"Це лише ще один доказ того, що Україна зараз є найбільш єврооптимістичною країною на континенті. Ми розраховуємо на підтримку європейців, Сполучених Штатів, країн-членів НАТО", – зауважив п’ятий Президент.
"Найбільш терміновою має бути допомога з протиракетною та протиповітряною обороною, і це може допомогти закрити небо. А другий пункт – це критичні об’єкти, я маю на увазі генератори, трансформатори для енергетичної інфраструктури", – пояснив Порошенко.
"Тому що українці, які працюють в енергетичній сфері з певним ризиком для власного життя, знаючи, що ракети прилітають на електростанції, лишаються там і намагаються за надзвичайно короткий час повернути енергопостачання Києву, всій Україні. Але нам потрібні запчастини, які допоможуть нам боротися з енергетичним шантажем Путіна", – наголосив Порошенко.
"Дякуємо за "Рамштайн" і постачання зброї, але сьогодні нам такожпотрібен енергетичний "Рамштайн". І я як п’ятий президент України ініціював і закликав усі країни-члени організувати це та продемонструвати такий тип солідарності з Україною", – зазначив Порошенко.
"Наші партнери повинні засудити ці атаки. Ми просимо обов’язково скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. І протягом короткого терміну Путін повинен з’явитися за гратами в Гаазі для розгляду в Міжнародному суді", – переконаний Порошенко.
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А нам нужно пару сотен газотурбинных электростанций компактных и мобильные трансформаторы. Доставка сжиженного газа и дизеля не является проблемой. Все это есть и это можно передать, только вот вопрос, почему это не было сделано еще при начале войны? Неоднократно этот вопрос поднимался, ну вдруг не понадобились бы они, ну и вернули бы назад.
Повноціне ППО США і союзники, напевне, можуть надати теоретично...
Але практично - не можуть. Хоча би тому, що:
1.це обладнання потрібно надавати разом зі своїми військовими спеціалістами. Тобто, це буде означати введення військ НАТО для захисту України, з усіма наслідками. Було б якнайкраще, але... міжнародні зобов'язання, навіть по лінії ООН, говорять, що це неможливо... Хіба що - наплювати на цю думку... але з Іраком таке вже проходили, вдруге НАТО на таке не піде.
2.Тому перед направленням до України такої техніки в країнах НАТО навчають наших українських спеціалістів працювати на ній. А це - потребує часу...
3. Ну, і потрібно ще таку техніку для України виготовити... нехай навіть не для України, а для влсних ЗС, на заміну тої робочої, яка передається нам з діючих в/частин країн НАТО. Також потребує часу
Я вже мовчу про те, що до діяльності Єр+Зе в наших союзників є власні перестороги... Недарма Джонсонюк та Дуда стільки раз "мотались" по Києву...
https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw Курбанова LIVE
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%822023 #Бюджет2023 І на «Марафон» все ж таки заклали гроші 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
📺 +1,4 млрд грн , хоча відповідну правку збили під час першого читання «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіціиноі інформаціиноі продукціі, фінансова підтримка системи державного іномовлення Украіни»
Перше читання - 535 млн грн
Друге читання 1,94 млрд грн
Як Вам, шановні???
Може почують, якщо відірвуть писки від корита
Нє прокатіло?
Закликаю водіїв та пішоходів бути уважними у темну пору доби, - Зеленський Джерело:
Так от, саме Порох та очолювана ним партія (з числа реально спроможних фізичних та юридичних осіб) найбільше зробили для України, в т.ч. для її обороноздатності; і не тільки словами, пропагандою своїх переконань, а й практично.
Але зеьіли завдяки брехливій пропаганді беніного Г+Г вирішили, що Порох і його команда наживалися під час війни... на цих же ракетах... в тім числі...
Ждёт морозов посильнее.
Ну , ти як завжди, "в своем репертуаре".
І цю націю варвари з півночі намагаються тероризувати ракетами й темрявою? Павло Нусс, Тг
https://t.me/operativnoZSU/53028 Зокрема, з останньою, от цією, якою він погрожує світу ядерною війною, якщо Україна встоїть як незалежна держава ...
Така ж сама маячня в на цій сторінці. За телеканал, який йому не подобається; за "апшори сліпий траст", де жоден правоохороний орган цивілізованого світу (і навіть з укрсучвлади) жодного порушення чи криміналу не побачив; про pin-код, який його ніхто не запитував; -- все це маячня, яка жодним чином не стосується ні теми інфи, ні теми коментів, але сере отим Дімоном...