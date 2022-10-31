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Настало время для мира предоставить России статус государства-террориста, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что Россия ударами по гражданской инфраструктуре Украины де-факто признала себя террористическим государством, пора всему миру предоставить ему соответствующий статус.
Об этом Резников написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Россия продолжает наносить ракетно-беспилотные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Они не стесняются быть де-факто террористическим государством", - отметил он.
По его словам, мир уже должен предоставить стране-агрессору соответствующий статус и относиться к ней соответственно, как это сделали Латвия, Эстония, Польша, ПАСЕ.
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Топ комментарии
+5 Ksenia VB
показать весь комментарий31.10.2022 20:56
+3 Володимир Шевченко #347198
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+3 Sashko Poweroid
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Ви ж упирі кажете в день одне, а вночі робите протилежне !
Щоб ви, тварюки повиздихали !
Стаття 2. Заборона пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федераціїяк держави-терориста проти України
1. Російська Федерація є державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.
Те, що ти мені впарюєш, є закон "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну", а не "Про визнання Російської Федерації державою-терористом". Відчуй різницю і тебе одразу попустить. Те, що там написано, то лише слова не підтверджені Законом.