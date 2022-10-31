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Новости Санкции против России
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Настало время для мира предоставить России статус государства-террориста, - Резников

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что Россия ударами по гражданской инфраструктуре Украины де-факто признала себя террористическим государством, пора всему миру предоставить ему соответствующий статус.

Об этом Резников написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает наносить ракетно-беспилотные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Они не стесняются быть де-факто террористическим государством", - отметил он.

Смотрите также: Польский сенат признал власти России террористическим режимом. ФОТОрепортаж

По его словам, мир уже должен предоставить стране-агрессору соответствующий статус и относиться к ней соответственно, как это сделали Латвия, Эстония, Польша, ПАСЕ.

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Автор: 

россия (95569) санкции (11296) терроризм (18691) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+5
Такого ще у світі не було. Парашня зганьбилась на віка
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31.10.2022 20:56
+3
Ну дайбог
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31.10.2022 20:44
+3
Україна вже надала такого статусу наросісі?
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31.10.2022 20:49
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Ну дайбог
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31.10.2022 20:44 Ответить
Ну у вас підтримка терористів я бачу в пріоритеті, ще не всі двигуни для гелікоптерів та літаків відправили оркам ?
Ви ж упирі кажете в день одне, а вночі робите протилежне !
Щоб ви, тварюки повиздихали !
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01.11.2022 07:44 Ответить
Держава-***** уже куда актуальней...
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31.10.2022 20:47 Ответить
Україна вже надала такого статусу наросісі?
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31.10.2022 20:49 Ответить
https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/227020.html Читай ботяра
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31.10.2022 20:55 Ответить
А можно газ террористов прокачивать и деньги за это получать?
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31.10.2022 21:07 Ответить
Дурнику, навіщо мені посилання на слова Стефанчука? Його слова, то є маніпулювання, для таких як ти, бо ти ж навіть не перейшов за посиланням яке привів Стефанчук, навіть не на сам закон, а на пропозиції *********** до законопроекту. Закону, "Про визнання Російської Федерації державою-терористом" не існує в природі. А той закон, який прийнято, називається "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну" і в пояснювальній записці від Миколи Княжицького, автору цього закону, була пропозиція (Пункт третій - "Росію пропонується визнати державою-терористом..."), але вона так і залишилась пропозицією. Отак, дурнику. То хто з нас ботяра? )))
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01.11.2022 17:30 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text Ти не просто бот, ти - тупорилий профнепридатний бот!

Стаття 2. Заборона пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федераціїяк держави-терориста проти України

1. Російська Федерація є державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.
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01.11.2022 18:31 Ответить
Ти дійсно дурний чи прикидаєшся? Як не розумієш, що таке закони, як вони пишуться і приймаються, то моя тобі порада: "Сходи в крамницю, купи собі трішки мізків". )))
Те, що ти мені впарюєш, є закон "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну", а не "Про визнання Російської Федерації державою-терористом". Відчуй різницю і тебе одразу попустить. Те, що там написано, то лише слова не підтверджені Законом.
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01.11.2022 21:50 Ответить
Украина тебе шо хош на бумажке выдаст,выполнять то все равно ничего не будет
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31.10.2022 21:08 Ответить
Не суди да несудим будешь
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31.10.2022 21:42 Ответить
Ліпше взагалі позбавити статусу "держави"
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31.10.2022 20:53 Ответить
Давно пора! 👍
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31.10.2022 20:53 Ответить
Світ сц.ть...
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31.10.2022 20:55 Ответить
Такого ще у світі не було. Парашня зганьбилась на віка
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31.10.2022 20:56 Ответить
Тоді доведеться і з Радбезу ООН оленів викидати - бізнес Гутерреша збанкрутіє.
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31.10.2022 21:00 Ответить
А во главе этой недопарашки главный террорист-усамабенхуйлокабаев *******..................мать его суку ********.......................................................
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31.10.2022 21:10 Ответить
Це фашистська держава.Тільки нацисти там не відокремлена ідеологічна група,а все населення.
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31.10.2022 21:19 Ответить
Прийшов час для світу надавати Росії стусанів.
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31.10.2022 21:21 Ответить
 
 