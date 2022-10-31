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Новини Санкції проти Росії
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Прийшов час для світу надати Росії статус держави-терориста, - Резніков

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що Росія ударами по цивільній інфраструктурі України де-факто визнала себе терористичною державою, настав час всьому світу надати їй відповідний статус.

Про це Резніков написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує завдавати ракетно-безпілотних ударів по цивільній інфраструктурі України. Вони не соромляться бути де-факто терористичною державою", - зазначив він.

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За його словам, світ вже повинен надати країні-агресору відповідний статус і ставитись до неї відповідно, як це зробили Латвія, Естонія, Польща, ПАРЄ.

Автор: 

росія (65223) санкції (11840) тероризм (2867) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+5
Такого ще у світі не було. Парашня зганьбилась на віка
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31.10.2022 20:56
+3
Ну дайбог
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31.10.2022 20:44
+3
Україна вже надала такого статусу наросісі?
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31.10.2022 20:49
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Ну дайбог
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31.10.2022 20:44 Відповісти
Ну у вас підтримка терористів я бачу в пріоритеті, ще не всі двигуни для гелікоптерів та літаків відправили оркам ?
Ви ж упирі кажете в день одне, а вночі робите протилежне !
Щоб ви, тварюки повиздихали !
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01.11.2022 07:44 Відповісти
Держава-***** уже куда актуальней...
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31.10.2022 20:47 Відповісти
Україна вже надала такого статусу наросісі?
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31.10.2022 20:49 Відповісти
https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/227020.html Читай ботяра
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31.10.2022 20:55 Відповісти
А можно газ террористов прокачивать и деньги за это получать?
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31.10.2022 21:07 Відповісти
Дурнику, навіщо мені посилання на слова Стефанчука? Його слова, то є маніпулювання, для таких як ти, бо ти ж навіть не перейшов за посиланням яке привів Стефанчук, навіть не на сам закон, а на пропозиції *********** до законопроекту. Закону, "Про визнання Російської Федерації державою-терористом" не існує в природі. А той закон, який прийнято, називається "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну" і в пояснювальній записці від Миколи Княжицького, автору цього закону, була пропозиція (Пункт третій - "Росію пропонується визнати державою-терористом..."), але вона так і залишилась пропозицією. Отак, дурнику. То хто з нас ботяра? )))
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01.11.2022 17:30 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text Ти не просто бот, ти - тупорилий профнепридатний бот!

Стаття 2. Заборона пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федераціїяк держави-терориста проти України

1. Російська Федерація є державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.
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01.11.2022 18:31 Відповісти
Ти дійсно дурний чи прикидаєшся? Як не розумієш, що таке закони, як вони пишуться і приймаються, то моя тобі порада: "Сходи в крамницю, купи собі трішки мізків". )))
Те, що ти мені впарюєш, є закон "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну", а не "Про визнання Російської Федерації державою-терористом". Відчуй різницю і тебе одразу попустить. Те, що там написано, то лише слова не підтверджені Законом.
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01.11.2022 21:50 Відповісти
Украина тебе шо хош на бумажке выдаст,выполнять то все равно ничего не будет
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31.10.2022 21:08 Відповісти
Не суди да несудим будешь
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31.10.2022 21:42 Відповісти
Ліпше взагалі позбавити статусу "держави"
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31.10.2022 20:53 Відповісти
Давно пора! 👍
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31.10.2022 20:53 Відповісти
Світ сц.ть...
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31.10.2022 20:55 Відповісти
Такого ще у світі не було. Парашня зганьбилась на віка
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31.10.2022 20:56 Відповісти
Тоді доведеться і з Радбезу ООН оленів викидати - бізнес Гутерреша збанкрутіє.
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31.10.2022 21:00 Відповісти
А во главе этой недопарашки главный террорист-усамабенхуйлокабаев *******..................мать его суку ********.......................................................
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31.10.2022 21:10 Відповісти
Це фашистська держава.Тільки нацисти там не відокремлена ідеологічна група,а все населення.
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31.10.2022 21:19 Відповісти
Прийшов час для світу надавати Росії стусанів.
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31.10.2022 21:21 Відповісти
 
 