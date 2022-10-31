Прийшов час для світу надати Росії статус держави-терориста, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що Росія ударами по цивільній інфраструктурі України де-факто визнала себе терористичною державою, настав час всьому світу надати їй відповідний статус.

Про це Резніков написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує завдавати ракетно-безпілотних ударів по цивільній інфраструктурі України. Вони не соромляться бути де-факто терористичною державою", - зазначив він.

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За його словам, світ вже повинен надати країні-агресору відповідний статус і ставитись до неї відповідно, як це зробили Латвія, Естонія, Польща, ПАРЄ.