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Прийшов час для світу надати Росії статус держави-терориста, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що Росія ударами по цивільній інфраструктурі України де-факто визнала себе терористичною державою, настав час всьому світу надати їй відповідний статус.
Про це Резніков написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Росія продовжує завдавати ракетно-безпілотних ударів по цивільній інфраструктурі України. Вони не соромляться бути де-факто терористичною державою", - зазначив він.
За його словам, світ вже повинен надати країні-агресору відповідний статус і ставитись до неї відповідно, як це зробили Латвія, Естонія, Польща, ПАРЄ.
Топ коментарі
+5 Ksenia VB
показати весь коментар31.10.2022 20:56
+3 Володимир Шевченко #347198
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+3 Sashko Poweroid
показати весь коментар31.10.2022 20:49
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Ви ж упирі кажете в день одне, а вночі робите протилежне !
Щоб ви, тварюки повиздихали !
Стаття 2. Заборона пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федераціїяк держави-терориста проти України
1. Російська Федерація є державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.
Те, що ти мені впарюєш, є закон "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну", а не "Про визнання Російської Федерації державою-терористом". Відчуй різницю і тебе одразу попустить. Те, що там написано, то лише слова не підтверджені Законом.