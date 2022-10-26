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Польський сенат визнав владу Росії терористичним режимом

Польський сенат 26 жовтня одноголосно ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт верхньої палати парламенту Польщі.

"Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, щоб виростити їх режимними яничарами. Депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії", - йдеться в резолюції.

Сенатори наголошують, що все те, що добре відомо з історії, режим Путіна повторює дії сталінського та нацистського режимів.

"Саме тому Росія повинна бути переможена і позбавлена ​​можливості загрожувати своїм сусідам", - закликали сенатори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США контактує з Конгресом щодо визнання Росії спонсором тероризму

Депутати також закликали міжнародну спільноту надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду у розслідуванні злочинів, скоєних Росією в Україні.

Польський сенат визнав владу Росії терористичним режимом 01
Польський сенат визнав владу Росії терористичним режимом 02
Польський сенат визнав владу Росії терористичним режимом 03
Польський сенат визнав владу Росії терористичним режимом 04

Також читайте: Після сьогоднішніх масованих ракетних атак деякі країни визнають РФ державою-терористом, - Кулеба

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним. 18 жовтня парламент Естонії ухвалив заяву, в якій оголосив російський режим терористичним.

Автор: 

Польща (8496) росія (65122) тероризм (2866)


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Топ коментарі
+72
Дякуємо.
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26.10.2022 17:15
+38
организатор теракта на месте преступления

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26.10.2022 17:19
+36
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26.10.2022 17:21
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26.10.2022 17:14 Відповісти
Дякуємо.
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26.10.2022 17:15 Відповісти
А що наші?
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26.10.2022 17:16 Відповісти
очі в очі, і щось там бачить
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26.10.2022 17:30 Відповісти
Наші 14 квітня ухвалили.
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26.10.2022 17:31 Відповісти
ви помиляєтися,, про геноцид Є, про терористів ні слова!

https://jurliga.ligazakon.net/news/210603_plenarne-zasdannya-vr-14-kvtnya-yak-vazhliv-rshennya-priynyali-deputati
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26.10.2022 17:35 Відповісти
З чого іи вирішили, що я помиляюсь, якщо по вашому власному посиланню, чотирнадцатий зверху, це 7214, у якому це прям у назві закону навіть є: "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну".
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26.10.2022 17:40 Відповісти
людина бачить те,що хочить бачити просто
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26.10.2022 17:47 Відповісти
Це недовіра до зеленої монобільшості, я в чомусь його розумію, його питання доречні. Єдине що можна і самому все знайти у відкритих джерелах, але хто тоді і за що буде сертися у коментах?
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26.10.2022 17:50 Відповісти
недовіра це добре,але коли це переростає в те,що навіть під новиною про погоду в дощах допустимо винний зеленський то це уже ******* шизофренією
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26.10.2022 17:53 Відповісти
Є недовіра, а є параноя. Людям треба підходити до всього з холодним розрахунком.
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26.10.2022 18:10 Відповісти
Шизофреніею ******* звинувачення Наумова не у держзраді, а у шахрайстві.
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26.10.2022 18:11 Відповісти
Шизофренія це «прі чьом тут зєлєнскій» під кожним пройобом без винятку.
При чому, написане тими, у кого Порох був «прі чьом» навіть за брудний під'їзд в їх будинку
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26.10.2022 20:55 Відповісти
Цікаво, а ти прийшов сюди «сертися у коментах», чи є ще якась мета?
Якщо не секрет, яка?
Відкрити очі на неймовірні здобутки української влади у справі спротиву агресору
За два роки, що пройшли з моменту твоєї реєстрації, жодного разу не зустрічав толкового коменту під цим ніком на злобу дня.
Ти раптом прозрів, чи нічого було сказати?
Питаю чисто із цікавості.
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26.10.2022 20:48 Відповісти
Про заборону пропаганди!!!
А держав террористов ещё не придумали,только спонсоров террористов.
Опять наплели херни,лижбы людям мозги засрать
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26.10.2022 18:06 Відповісти
Это закон о запрете пропаганды российским террористическим режимом блаблабла
Где закон о признании российской власти террористическим режимом?
Его нет.
То есть по сути закон о запрете пропаганды юридически не имеет смысла потому что власть россии не признана террористическим режимом. Налицо противоречие.
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26.10.2022 21:16 Відповісти
вірно!!!!
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27.10.2022 04:59 Відповісти
"як до держави-терориста"
і

"визнати терористичним режимов та країною)державою-терористом(-еою, -тессою, _чинею)"
все-таки дещо різні речі...
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27.10.2022 04:53 Відповісти
Одноголосно. Цікаво як проголосувала б українська ВР...
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26.10.2022 17:16 Відповісти
Краще спитати чи виносилося таке питання у Раді...
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26.10.2022 17:17 Відповісти
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26.10.2022 17:53 Відповісти
Ви можете зайти на сайт Верховної Ради і подивитись, хто і як голосував і на яких етапах.
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26.10.2022 17:33 Відповісти
От нащо ти людям солодку зраду обламуєш?
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26.10.2022 17:51 Відповісти
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26.10.2022 18:11 Відповісти
Польша обоснованно считает Моцковию террористическим государством ещё с 1920 года, когда красная Орда вторглась в Польшу, зверски убивая мирных жителей, разграбляя музеи, костёлы и сжигая госпитали, переполненными ранеными польскими солдатами.
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27.10.2022 07:55 Відповісти
Це означає що тепер якщо якийсь 95 квартал буде знову продавати свої фільми та серіали на кацапію то їх тепер зможуть за це посадити
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26.10.2022 17:16 Відповісти
так, але не в нашій країні(
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26.10.2022 17:31 Відповісти
а всего то понадобилось приехать Президенту Штайнмайеру и своими глазками убедиться в том, о чем проголосовал сенат...
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26.10.2022 17:17 Відповісти
Еще би папу римского в бомбосховище на пару часів
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26.10.2022 17:22 Відповісти
И чтоб в это время по бомбосховищу что-то серъёзное прилетело...
Может бы в чувства старого дурака привело...
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26.10.2022 22:07 Відповісти
Одноголосно! У польському сенаті більше українського духу, ніж у ВР.
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26.10.2022 17:17 Відповісти
Бо поляки загалом - єдина нація, об'єднана єдиною історією, мовою, єдиними героями і єдиною нелюбов'ю до радянського минулого взагалі і зокрема до русні(так, є ******** совкодрочерів, є росієфіли, але таких досить мало) . Бо поляки вигнали гебешну наволоч яка займала високі пости як тільки змогли це зробити. Бо в Польщі за відверте небажання розмовляти польскою або зневажання історії, героїв та символів можна нажити собі на сраку великих проблем.

В випадку України ж ситуація хрєнова далі нема куди. Де мало того що в країні вже непристойно довго живе просто величезна купа російского гівна, яке пишається тим, що відверто та навіть показушно зневажає культуру, історію і мову країни, в якій живе, та ще й 30 років на це заплющували очі і багато представників з цієї купи лайна тепер обіймають високі посади і досі можуть багато на що впливати. Нажаль.
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26.10.2022 17:42 Відповісти
Директор "Мотор Січ" тому яскравий приклад.
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26.10.2022 17:55 Відповісти
Ви описуєте наслідки, а причина у тому, що поляки не були 70 років окуповані москалями у складі срср, що завдяки Україні в них нема спільного кордону з москалями, і що москалі не зазіхають на їхню історичну спадщину, а тому не вкладали таке величезне бабло і ресурси у пропаганду і агентів впливу, як в Україні.
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26.10.2022 18:32 Відповісти

1. Поляки були частиною російської імперії.
2. У поляків є спільний кордон з рф.
3. Зазіхають і гроші вкладали, але спочатку треба було поглинути нас і вже аж потім вони.
4. До речі рф вкладає гроші в пропаганду не те що в кожній країні єс, а навіть на пропаганду в африці, індії, арабських країнах і так далі. Напевне немає такої країни на пропаганду в якій не виділяла б рф гроші.

Єдине що відрізняє ситуацію поляків від нашої це те що кремль не крав їх історію, а тому асимілювати йому їх на порядок складніше.
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26.10.2022 20:03 Відповісти
Дякую за підтвердження всіх моїх тезисів другорядними подробицями.
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26.10.2022 20:52 Відповісти
одна з основних переваг полякiв - католицька церква, що зберегла нацiю, коли не було своєї держави.

що робив та робить москальський сатанат, що знищував та знищує до цих пiр все yкраїнське, Ви i самi добре знаете.

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27.10.2022 07:02 Відповісти
що заважало самим українцям (всі ці роки незалежності) боротися і знищувати у себе в хаті москальське фсбшне лайно?
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27.10.2022 07:11 Відповісти
зкацапленiсть величезноi частини населення, совкова зазомбованiсть, вiдсутнiсть нацiональноi

гiдностi.
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27.10.2022 07:19 Відповісти
хто хоче - робить, хто не хоче - шукає причини.
Бандера не шукав. але "він не прийде ї порядок не наведе"
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27.10.2022 07:49 Відповісти
До того ж у те, щоб українці не були єдиною націю, поляки свого часу немало сил доклали - десь на другому місці після москалів. Тому ваша багатослівна, але однобока констатація фактів справляє не щире, маніпулятивне враження.
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26.10.2022 18:40 Відповісти
Тим не менш поляки так і не хочуть визнавати падіння літака з Качинским наслідком терористичних дій росії.
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27.10.2022 02:18 Відповісти
Польскому сенату за здоровий глузд та позицію-респектище...
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26.10.2022 17:17 Відповісти
+100500!!!
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26.10.2022 18:41 Відповісти
организатор теракта на месте преступления

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26.10.2022 17:19 Відповісти
тот кто заказал
"Этот снимок сделан сразу же после крушения самолета президента Леха Качинского."

КАТЫНЬ-2. Сенсационное фото *уйла и туска опубликовал польский журнал

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26.10.2022 18:31 Відповісти
Возможно за удачное сокрытие этого теракта Шойгу и сделал карьеру.
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26.10.2022 19:12 Відповісти
в сети было видео с места падения где заснято как кацапы достреливали выживших сразу после падения самолета.
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27.10.2022 07:05 Відповісти
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26.10.2022 17:20 Відповісти
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26.10.2022 17:21 Відповісти
Ni, užo pri začatiji.
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27.10.2022 02:21 Відповісти
Красавцы
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26.10.2022 17:22 Відповісти
Китай может захватить восточные области России - Forbes
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26.10.2022 17:24 Відповісти
Та все поскоріше би, *****. А то всі соплі жують. Тільки у українців є яйця.
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26.10.2022 18:39 Відповісти
На мою думку,дуже важливо кожній країні публічно винести визначення діям і намірам росії.Треба побудити Євросоюз,щоб не вийшло як з Абхазією та Придністров"ям.А рашкє сподобалось,як єврокраїни "проглотили пілюлю"...
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26.10.2022 17:24 Відповісти
Крим і Донбас теж проковтнули
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26.10.2022 18:03 Відповісти
Лёд тронулся!
Кацапстан вне закона,мировой изгой!
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26.10.2022 17:27 Відповісти
Шановні польські друзі, дякую Вам!
Польща навіки ввійшла в історію ********* світу як найкращий друг Українців!
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26.10.2022 17:28 Відповісти
Молодци!
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26.10.2022 17:29 Відповісти
Войцех Коссак. "Черкесы в Краковском предместье". 1912 г.
Это антирусское восстание 1863 г. Его еще называют Январское восстание. Краковское предместье - это проспект в Варшаве. В город врываются российские войска. Последних художник изобразил в виде орды черкесов, несущихся по городу с православным знаменем. Правда, черкесы - мусульмане, но это не важно. Черкесы палят в воздух из всех видов оружия, машут плетками, прохожие разбегаются.
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26.10.2022 17:29 Відповісти
Це не черкеси, а терські козаки.
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26.10.2022 18:58 Відповісти
хрін вам в дупу а не "десатанізація"
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26.10.2022 17:31 Відповісти
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26.10.2022 17:37 Відповісти
Милі місця... 💙💛
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26.10.2022 17:47 Відповісти
Оце дуже добра новина. Дивно, наскільки Польща одностайна в порівнянні з іншими суперстарими цивілізаціями і демократіями
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26.10.2022 17:38 Відповісти
Бо поляки добре знають чим є кацапи і намагаються не забувати.
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26.10.2022 17:46 Відповісти
Дякуемо,друзi! Як добре що у вас нема такоi наволочi в парламентi як у нас
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26.10.2022 17:49 Відповісти
В Польше никогда не приходится сомневаться. Сказали - Сделали
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26.10.2022 18:06 Відповісти
Коли вже метро лукашенківська Варшавскою зроблять? Чи, сукі, щось вже заважае?
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26.10.2022 18:10 Відповісти
Rosja uznana za reżim terrorystyczny. Jest jednogłośna decyzja Senatu
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26.10.2022 18:23 Відповісти
Як мені ці поляки(зразка 2022року) подобаються...просто тащусь від них...все чітко і своєчасно....все по-справі....

Власні СПГ і газова незалежність від Росії, підтримка біженців, допомога армії...тепер Росія-терорист....
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26.10.2022 18:28 Відповісти
Нация, которую ещё лет 10 назад я абсолютно не воспринимал как союзников с оглядкой на историю, внезапно оказалась в миллионы раз более братской, чем кацапия.
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26.10.2022 19:09 Відповісти
нажаль, в історії все мое змінюватись до напаки....😥
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27.10.2022 05:07 Відповісти
Велика подяка Польщі...
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26.10.2022 19:21 Відповісти
полякам респект!
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26.10.2022 19:21 Відповісти
Интересно, украинский флаг у них в сенате сейчас постоянно стоит? Или это к голосованию вынесли?
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26.10.2022 19:22 Відповісти
він не повинен там бути (як обовязковий). і нічого тут образливого немає.
("повинен" це, типу, "должен"...)
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27.10.2022 05:09 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!ПОЛЬША 👍👍👍👍👍
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26.10.2022 19:31 Відповісти
Дякуємо полякам. Вони нікого не забоялися. А коли ми визнаємо росію терористичною державою офіційно і заборонемо з ними проводити все?
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26.10.2022 20:00 Відповісти
https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/227020.html Руслан Стефанчук: Парламент України визнав росію державою-терористом ще 22 травня 2022 року - на рівні Закону
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26.10.2022 20:29 Відповісти
Браво! Вчинок сміливого та мудрого народу!
Дай Боже розуму Українцям не обирати більш николи ******* з телевізора.
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26.10.2022 21:41 Відповісти
Щира подяка полякам за підтримку та допомогу нашій краіні , в такі страшні часи для нас 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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27.10.2022 00:17 Відповісти
Польша может вступать в войну. У Польши Армия сильная тоже. Или так быстро оккупируем Россию на перевоспитание, а если потянуть то РФ выснажется больше и развалится.
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27.10.2022 08:34 Відповісти
 
 