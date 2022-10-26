Польський сенат визнав владу Росії терористичним режимом
Польський сенат 26 жовтня одноголосно ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт верхньої палати парламенту Польщі.
"Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, щоб виростити їх режимними яничарами. Депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії", - йдеться в резолюції.
Сенатори наголошують, що все те, що добре відомо з історії, режим Путіна повторює дії сталінського та нацистського режимів.
"Саме тому Росія повинна бути переможена і позбавлена можливості загрожувати своїм сусідам", - закликали сенатори.
Депутати також закликали міжнародну спільноту надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду у розслідуванні злочинів, скоєних Росією в Україні.
Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним. 18 жовтня парламент Естонії ухвалив заяву, в якій оголосив російський режим терористичним.
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При чому, написане тими, у кого Порох був «прі чьом» навіть за брудний під'їзд в їх будинку
Якщо не секрет, яка?
Відкрити очі на неймовірні здобутки української влади у справі спротиву агресору
За два роки, що пройшли з моменту твоєї реєстрації, жодного разу не зустрічав толкового коменту під цим ніком на злобу дня.
Ти раптом прозрів, чи нічого було сказати?
Питаю чисто із цікавості.
А держав террористов ещё не придумали,только спонсоров террористов.
Опять наплели херни,лижбы людям мозги засрать
Где закон о признании российской власти террористическим режимом?
Его нет.
То есть по сути закон о запрете пропаганды юридически не имеет смысла потому что власть россии не признана террористическим режимом. Налицо противоречие.
і
"визнати терористичним режимов та країною)державою-терористом(-еою, -тессою, _чинею)"
все-таки дещо різні речі...
Может бы в чувства старого дурака привело...
В випадку України ж ситуація хрєнова далі нема куди. Де мало того що в країні вже непристойно довго живе просто величезна купа російского гівна, яке пишається тим, що відверто та навіть показушно зневажає культуру, історію і мову країни, в якій живе, та ще й 30 років на це заплющували очі і багато представників з цієї купи лайна тепер обіймають високі посади і досі можуть багато на що впливати. Нажаль.
1. Поляки були частиною російської імперії.
2. У поляків є спільний кордон з рф.
3. Зазіхають і гроші вкладали, але спочатку треба було поглинути нас і вже аж потім вони.
4. До речі рф вкладає гроші в пропаганду не те що в кожній країні єс, а навіть на пропаганду в африці, індії, арабських країнах і так далі. Напевне немає такої країни на пропаганду в якій не виділяла б рф гроші.
Єдине що відрізняє ситуацію поляків від нашої це те що кремль не крав їх історію, а тому асимілювати йому їх на порядок складніше.
що робив та робить москальський сатанат, що знищував та знищує до цих пiр все yкраїнське, Ви i самi добре знаете.
гiдностi.
Бандера не шукав. але "він не прийде ї порядок не наведе"
"Этот снимок сделан сразу же после крушения самолета президента Леха Качинского."
КАТЫНЬ-2. Сенсационное фото *уйла и туска опубликовал польский журнал
Кацапстан вне закона,мировой изгой!
Польща навіки ввійшла в історію ********* світу як найкращий друг Українців!
Это антирусское восстание 1863 г. Его еще называют Январское восстание. Краковское предместье - это проспект в Варшаве. В город врываются российские войска. Последних художник изобразил в виде орды черкесов, несущихся по городу с православным знаменем. Правда, черкесы - мусульмане, но это не важно. Черкесы палят в воздух из всех видов оружия, машут плетками, прохожие разбегаются.
Власні СПГ і газова незалежність від Росії, підтримка біженців, допомога армії...тепер Росія-терорист....
("повинен" це, типу, "должен"...)
Дай Боже розуму Українцям не обирати більш николи ******* з телевізора.