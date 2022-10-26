Польський сенат визнав владу Росії терористичним режимом

Польський сенат 26 жовтня одноголосно ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт верхньої палати парламенту Польщі.

"Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, щоб виростити їх режимними яничарами. Депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії", - йдеться в резолюції.

Сенатори наголошують, що все те, що добре відомо з історії, режим Путіна повторює дії сталінського та нацистського режимів.

"Саме тому Росія повинна бути переможена і позбавлена ​​можливості загрожувати своїм сусідам", - закликали сенатори.

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Депутати також закликали міжнародну спільноту надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду у розслідуванні злочинів, скоєних Росією в Україні.









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Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним. 18 жовтня парламент Естонії ухвалив заяву, в якій оголосив російський режим терористичним.