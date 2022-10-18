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Парламент Естонії оголосив Росію терористичним режимом

тероризм,росія

Парламент Естонії у вівторок ухвалив заяву, в якій засудив анексію територій України та оголосив Росію терористичним режимом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Підтримуючи заклик парламенту України до країн та міжнародних організацій, Рійгікогу (парламент Естонії. - Ред.) оголошує Росію терористичним режимом, а Російську Федерацію - країною, яка підтримує тероризм, діям якої ми повинні протистояти разом. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство прийняти аналогічні декларації", - йдеться в заяві.

Рійгікогу рішуче засуджує військові дії РФ проти України та незаконну анексію територій та заявляє, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України шляхом агресії та фіктивних "референдумів".

"Порушення закону ніколи не може створити закону. Путінський режим із його погрозами ядерного нападу перетворив Росію на найбільшу загрозу світу як у Європі, так і в усьому світі", - наголошується в документі.

Читайте: Європарламент голосуватиме за визнання Росії державою-спонсором тероризму

Рійгікогу підтримує розслідування, ініційовані Міжнародним Судом ООН та Міжнародним кримінальним судом, щоб виявити злочини, скоєні на території України, та вважає за необхідне притягти до відповідальності винних у злочинах агресії у міжнародному спеціальному трибуналі.

У заяві Рійгікогу також засуджує використання збройних груп, створених за підтримки влади РФ, таких як "група Вагнера", в агресії та вважає за необхідне оголосити збройні сили так званих "ЛДНР", а також приватну військову компанію "Вагнера" терористичними організаціями.

Рійгікогу підтримує вимогу позбавити РФ статусу постійного члена Ради Безпеки ООН, та закликає держави-члени ЄС бути єдиними у застосуванні додаткових економічних санкцій та санкцій проти приватних осіб щодо РФ та її союзника Білорусі, а також стежити за суворим дотриманням уже запроваджених  санкцій.

Рійгікогу закликає держави-члени ЄС та НАТО рішуче збільшити військову допомогу Україні, яка потрібна для протистояння агресії РФ та відновлення суверенітету України на її території в межах її міжнародно визнаних кордонів. У заяві також йдеться про необхідність збільшення гуманітарної допомоги Україні та підтримки країни у період післявоєнного відновлення.

Також читайте: Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ: "Міжнародний порядок не може вижити, якщо існує безкарність"

Автор: 

росія (65002) тероризм (2865) Естонія (1606)


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Топ коментарі
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18.10.2022 13:49
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18.10.2022 13:50
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18.10.2022 13:51
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18.10.2022 13:45 Відповісти
Дякуємо братам
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18.10.2022 13:47 Відповісти
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18.10.2022 13:48 Відповісти
Это фото фейк с какого то мероприятия реконструкторов. Не стоит уподобляться ватникам и постить фейки, это понижает рейтинг остальных комментаторов постящих правду!
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18.10.2022 14:32 Відповісти
А це теж фейк ?????
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18.10.2022 15:39 Відповісти
а это нет
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18.10.2022 18:30 Відповісти
Що сказати хотів?
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18.10.2022 19:33 Відповісти
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18.10.2022 13:49 Відповісти
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18.10.2022 13:50 Відповісти
👏👏👏😻
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18.10.2022 13:50 Відповісти
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18.10.2022 13:51 Відповісти
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18.10.2022 13:55 Відповісти
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18.10.2022 13:52 Відповісти
Та теж не москалем був.
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18.10.2022 15:58 Відповісти
Щиро дякуємо.
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18.10.2022 13:52 Відповісти
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18.10.2022 13:54 Відповісти
Я помню, я нажрусь!
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18.10.2022 14:28 Відповісти
Незабаром
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18.10.2022 14:00 Відповісти
Раздеть кацапов до трусов
У ТЕРРОРИСТОВ НЕФТЬ И ГАЗ НЕ ПОКУПАЮТ
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18.10.2022 14:02 Відповісти
Три поросёнка, пардон, свиньи. Три старые свиньи. Лавр-срав, Мед-пипець и Зах-нах.
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18.10.2022 14:48 Відповісти
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18.10.2022 14:01 Відповісти
а наша ВР признала?🤔
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18.10.2022 14:08 Відповісти
Янелох-бонэвтик,уклонист-наркоман,шмаркля-......короче,а ты признал?
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18.10.2022 14:19 Відповісти
я да, но я не депутат🤷‍♂️
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18.10.2022 15:04 Відповісти
Когда слишком очевидно--- много не думают, просто действуют. А когда наоборот, тянут, думают, примеряют--- дрочат получается. На су- ***.
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18.10.2022 14:14 Відповісти
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18.10.2022 14:26 Відповісти
Ось після ПАРЕ вже Естонія визнала Росію спонсором тероризму і поступово цей ланцюг потягнеться далі
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18.10.2022 14:26 Відповісти
Моей Латвии повезло и "повезло" - 2 соседа страны Балтии и сразу 2 соседа ********!

Сдаётся мне, что Эстонцы когда то выкопали чудское озеро и запустили туда крокодилов, чтобы защититься от паРАШИ. Жаль крокодилы не прижились в северной стране...
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18.10.2022 14:27 Відповісти
Хай домовяться з шотландцями на оренду Нессі
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18.10.2022 19:43 Відповісти
Запитали. Не дали, сказали лише одна штука і не ділиться.
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18.10.2022 20:29 Відповісти
Шо за херня! З румунського готелю не можу завантажити гіфку....

От тобі і чотири зірки.....румунських...
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18.10.2022 14:37 Відповісти
дякую вам всім, естонці!
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18.10.2022 15:02 Відповісти
чим більше країн оголосять касапів терористами - тим скоріше і США, і ООН сподобляться на це.
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18.10.2022 15:01 Відповісти
Вы бы видели , какой визг подняли наши ватники от святой руси в сетях. Еще бы. Гопников назвали гопниками , а не асвабадителями. Ска, как же от этой нечисти избавиться-то. Эстонию ненавидят , расею любят , издалека правда, уехать нехотят , ибо там жизнь х@евая.
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18.10.2022 15:02 Відповісти
Ну а что ты хочешь, до 1940 года, население Эстонии составляли в основном эстонцы, немцы, русские, евреи, те русские, были лояльны эстонскому государству, красной заразой заражены не были, по сути являлись прибалтами и интегрированы в эстонское общество, и по своей ментальности были европейцы, а потом с большевиками, хлынули красные пролетарии, которые загадили своим менталитетом местную культуру, в Таллинне, при СССР район Копли, в основном жили пролетарии тогда, и как у них в лаптеногии принято, район в 1950 1960е превратили в криминальный анклав, где даже между собой поделили участки, в 70 80е,уже не было так, но только к 2000м годам, уже район стал приличный и стали заселятся эстонцами и по улице можно ходить ночью спокойно, а воют как раз потомки понаехавших, потому в сердце у них нет Эстонии, а есть как они считают, часть недоимперии, но власть начинает уже бороться, но пока так вяло.
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18.10.2022 15:59 Відповісти
Таких упоротых ватников только отстреливать надо , другой вариант не поможет …
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18.10.2022 16:04 Відповісти
А українська рада вважає Кацапію дружньою державою. Нічого дивного.
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18.10.2022 18:04 Відповісти
Эстонцам респект и уважуха!
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18.10.2022 18:43 Відповісти
 
 