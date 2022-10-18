Парламент Естонії оголосив Росію терористичним режимом

Парламент Естонії у вівторок ухвалив заяву, в якій засудив анексію територій України та оголосив Росію терористичним режимом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Підтримуючи заклик парламенту України до країн та міжнародних організацій, Рійгікогу (парламент Естонії. - Ред.) оголошує Росію терористичним режимом, а Російську Федерацію - країною, яка підтримує тероризм, діям якої ми повинні протистояти разом. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство прийняти аналогічні декларації", - йдеться в заяві.

Рійгікогу рішуче засуджує військові дії РФ проти України та незаконну анексію територій та заявляє, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України шляхом агресії та фіктивних "референдумів".

"Порушення закону ніколи не може створити закону. Путінський режим із його погрозами ядерного нападу перетворив Росію на найбільшу загрозу світу як у Європі, так і в усьому світі", - наголошується в документі.

Читайте: Європарламент голосуватиме за визнання Росії державою-спонсором тероризму

Рійгікогу підтримує розслідування, ініційовані Міжнародним Судом ООН та Міжнародним кримінальним судом, щоб виявити злочини, скоєні на території України, та вважає за необхідне притягти до відповідальності винних у злочинах агресії у міжнародному спеціальному трибуналі.

У заяві Рійгікогу також засуджує використання збройних груп, створених за підтримки влади РФ, таких як "група Вагнера", в агресії та вважає за необхідне оголосити збройні сили так званих "ЛДНР", а також приватну військову компанію "Вагнера" терористичними організаціями.

Рійгікогу підтримує вимогу позбавити РФ статусу постійного члена Ради Безпеки ООН, та закликає держави-члени ЄС бути єдиними у застосуванні додаткових економічних санкцій та санкцій проти приватних осіб щодо РФ та її союзника Білорусі, а також стежити за суворим дотриманням уже запроваджених санкцій.

Рійгікогу закликає держави-члени ЄС та НАТО рішуче збільшити військову допомогу Україні, яка потрібна для протистояння агресії РФ та відновлення суверенітету України на її території в межах її міжнародно визнаних кордонів. У заяві також йдеться про необхідність збільшення гуманітарної допомоги Україні та підтримки країни у період післявоєнного відновлення.

Також читайте: Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ: "Міжнародний порядок не може вижити, якщо існує безкарність"