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Новости Война
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Парламент Эстонии объявил Россию террористическим режимом

тероризм,росія

Парламент Эстонии во вторник принял заявление, в котором осудил аннексию территорий Украины и объявил Россию террористическим режимом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поддерживая призыв парламента Украины к странам и международным организациям, Рийгикогу (парламент Эстонии. – Ред.) объявляет Россию террористическим режимом, а Российскую Федерацию – страной, поддерживающей терроризм, действиям которой мы должны противостоять вместе. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", – говорится в заявлении.

Рийгикогу решительно осуждает военные действия РФ против Украины и незаконную аннексию территорий и заявляет, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины путем агрессии и фиктивных "референдумов".

"Нарушение закона никогда не может создать закон. Путинский режим с его угрозами ядерного нападения превратил Россию в самую большую угрозу миру как в Европе, так и во всем мире", - отмечается в документе.

Смотрите: Литва, Латвия и Эстония призывают создать спецтрибунал против руководства РФ: "Международный порядок не может выжить, если существует безнаказанность"

Рийгикогу поддерживает расследование, инициированное Международным Судом ООН и Международным уголовным судом, чтобы выявить преступления, совершенные на территории Украины, и считает необходимым привлечь к ответственности виновных в преступлениях агрессии в международном специальном трибунале.

В заявлении Рийгикогу также осуждает использование вооруженных групп, созданных при поддержке властей РФ, таких как "группа Вагнера", в агрессии и считает необходимым объявить вооруженные силы так называемых ЛДНР, а также частную военную компанию "Вагнера" террористическими организациями.

Рийгикогу поддерживает требование лишить РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены ЕС быть едиными в применении дополнительных экономических санкций и санкций против частных лиц в отношении РФ и ее союзника Беларуси, а также следить за строгим соблюдением уже введенных санкций.

Рийгикогу призывает государства-члены ЕС и НАТО решительно увеличить военную помощь Украине, необходимой для противостояния агрессии РФ и восстановления суверенитета Украины на ее территории в пределах ее международно признанных границ. В заявлении также говорится о необходимости увеличения гуманитарной помощи Украине и поддержки страны в период послевоенного восстановления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине

россия (95413) терроризм (18689) Эстония (1418)


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Топ комментарии
+59
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18.10.2022 13:49
+58
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18.10.2022 13:50
+32
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18.10.2022 13:51
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18.10.2022 13:45 Ответить
Дякуємо братам
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18.10.2022 13:47 Ответить
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18.10.2022 13:48 Ответить
Это фото фейк с какого то мероприятия реконструкторов. Не стоит уподобляться ватникам и постить фейки, это понижает рейтинг остальных комментаторов постящих правду!
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18.10.2022 14:32 Ответить
А це теж фейк ?????
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18.10.2022 15:39 Ответить
а это нет
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18.10.2022 18:30 Ответить
Що сказати хотів?
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18.10.2022 19:33 Ответить
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18.10.2022 13:49 Ответить
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18.10.2022 13:50 Ответить
👏👏👏😻
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18.10.2022 13:50 Ответить
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18.10.2022 13:51 Ответить
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18.10.2022 13:55 Ответить
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18.10.2022 13:52 Ответить
Та теж не москалем був.
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18.10.2022 15:58 Ответить
Щиро дякуємо.
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18.10.2022 13:52 Ответить
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18.10.2022 13:54 Ответить
Я помню, я нажрусь!
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18.10.2022 14:28 Ответить
Незабаром
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18.10.2022 14:00 Ответить
Раздеть кацапов до трусов
У ТЕРРОРИСТОВ НЕФТЬ И ГАЗ НЕ ПОКУПАЮТ
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18.10.2022 14:02 Ответить
Три поросёнка, пардон, свиньи. Три старые свиньи. Лавр-срав, Мед-пипець и Зах-нах.
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18.10.2022 14:48 Ответить
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18.10.2022 14:01 Ответить
а наша ВР признала?🤔
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18.10.2022 14:08 Ответить
Янелох-бонэвтик,уклонист-наркоман,шмаркля-......короче,а ты признал?
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18.10.2022 14:19 Ответить
я да, но я не депутат🤷‍♂️
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18.10.2022 15:04 Ответить
Когда слишком очевидно--- много не думают, просто действуют. А когда наоборот, тянут, думают, примеряют--- дрочат получается. На су- ***.
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18.10.2022 14:14 Ответить
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18.10.2022 14:26 Ответить
Ось після ПАРЕ вже Естонія визнала Росію спонсором тероризму і поступово цей ланцюг потягнеться далі
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18.10.2022 14:26 Ответить
Моей Латвии повезло и "повезло" - 2 соседа страны Балтии и сразу 2 соседа ********!

Сдаётся мне, что Эстонцы когда то выкопали чудское озеро и запустили туда крокодилов, чтобы защититься от паРАШИ. Жаль крокодилы не прижились в северной стране...
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18.10.2022 14:27 Ответить
Хай домовяться з шотландцями на оренду Нессі
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18.10.2022 19:43 Ответить
Запитали. Не дали, сказали лише одна штука і не ділиться.
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18.10.2022 20:29 Ответить
Шо за херня! З румунського готелю не можу завантажити гіфку....

От тобі і чотири зірки.....румунських...
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18.10.2022 14:37 Ответить
дякую вам всім, естонці!
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18.10.2022 15:02 Ответить
чим більше країн оголосять касапів терористами - тим скоріше і США, і ООН сподобляться на це.
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18.10.2022 15:01 Ответить
Вы бы видели , какой визг подняли наши ватники от святой руси в сетях. Еще бы. Гопников назвали гопниками , а не асвабадителями. Ска, как же от этой нечисти избавиться-то. Эстонию ненавидят , расею любят , издалека правда, уехать нехотят , ибо там жизнь х@евая.
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18.10.2022 15:02 Ответить
Ну а что ты хочешь, до 1940 года, население Эстонии составляли в основном эстонцы, немцы, русские, евреи, те русские, были лояльны эстонскому государству, красной заразой заражены не были, по сути являлись прибалтами и интегрированы в эстонское общество, и по своей ментальности были европейцы, а потом с большевиками, хлынули красные пролетарии, которые загадили своим менталитетом местную культуру, в Таллинне, при СССР район Копли, в основном жили пролетарии тогда, и как у них в лаптеногии принято, район в 1950 1960е превратили в криминальный анклав, где даже между собой поделили участки, в 70 80е,уже не было так, но только к 2000м годам, уже район стал приличный и стали заселятся эстонцами и по улице можно ходить ночью спокойно, а воют как раз потомки понаехавших, потому в сердце у них нет Эстонии, а есть как они считают, часть недоимперии, но власть начинает уже бороться, но пока так вяло.
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18.10.2022 15:59 Ответить
Таких упоротых ватников только отстреливать надо , другой вариант не поможет …
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18.10.2022 16:04 Ответить
А українська рада вважає Кацапію дружньою державою. Нічого дивного.
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18.10.2022 18:04 Ответить
Эстонцам респект и уважуха!
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18.10.2022 18:43 Ответить
 
 