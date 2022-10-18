Парламент Эстонии объявил Россию террористическим режимом

Парламент Эстонии во вторник принял заявление, в котором осудил аннексию территорий Украины и объявил Россию террористическим режимом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поддерживая призыв парламента Украины к странам и международным организациям, Рийгикогу (парламент Эстонии. – Ред.) объявляет Россию террористическим режимом, а Российскую Федерацию – страной, поддерживающей терроризм, действиям которой мы должны противостоять вместе. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", – говорится в заявлении.

Рийгикогу решительно осуждает военные действия РФ против Украины и незаконную аннексию территорий и заявляет, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины путем агрессии и фиктивных "референдумов".

"Нарушение закона никогда не может создать закон. Путинский режим с его угрозами ядерного нападения превратил Россию в самую большую угрозу миру как в Европе, так и во всем мире", - отмечается в документе.

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Рийгикогу поддерживает расследование, инициированное Международным Судом ООН и Международным уголовным судом, чтобы выявить преступления, совершенные на территории Украины, и считает необходимым привлечь к ответственности виновных в преступлениях агрессии в международном специальном трибунале.

В заявлении Рийгикогу также осуждает использование вооруженных групп, созданных при поддержке властей РФ, таких как "группа Вагнера", в агрессии и считает необходимым объявить вооруженные силы так называемых ЛДНР, а также частную военную компанию "Вагнера" террористическими организациями.

Рийгикогу поддерживает требование лишить РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены ЕС быть едиными в применении дополнительных экономических санкций и санкций против частных лиц в отношении РФ и ее союзника Беларуси, а также следить за строгим соблюдением уже введенных санкций.

Рийгикогу призывает государства-члены ЕС и НАТО решительно увеличить военную помощь Украине, необходимой для противостояния агрессии РФ и восстановления суверенитета Украины на ее территории в пределах ее международно признанных границ. В заявлении также говорится о необходимости увеличения гуманитарной помощи Украине и поддержки страны в период послевоенного восстановления.

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