Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство одобрило новый пакет военной помощи для украинских военных
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.
По ее словам, Эстония отправляет в Украину зимнюю военную форму, снаряжение и амуницию.
"Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - писала Кая Каллас.
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