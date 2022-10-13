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Новости Война
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Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине

каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство одобрило новый пакет военной помощи для украинских военных

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.

По ее словам, Эстония отправляет в Украину зимнюю военную форму, снаряжение и амуницию.

"Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - писала Кая Каллас.

Читайте также: Москва хочет переговоров с Киевом, чтобы получить то, чего не имела сначала, - Каллас

Автор: 

помощь (7764) Эстония (1412) ВСУ (6547) Каллас Кая (185)


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Топ комментарии
+6
Гарно дякуємо друзі.
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13.10.2022 12:43
+6
Дякуємо.
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13.10.2022 12:47
+6
Щиро дякуємо, Естоніє.
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13.10.2022 12:48
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Гарно дякуємо друзі.
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13.10.2022 12:43 Ответить
Дякуємо.
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13.10.2022 12:47 Ответить
Щиро дякуємо, Естоніє.
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13.10.2022 12:48 Ответить
Ех, була б Естонія Німетчиною!!! І навпаки....
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13.10.2022 13:08 Ответить
Нам одной хватает!
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13.10.2022 13:27 Ответить
Ту самую зимнюю форму, которой должно было заняться Минобороны, поставляет маленькая Эстония. Резников тебе не стыдно? Понятно что прицелы и патроны сделать своими силами возможности нет, но пошить форму, это абсолютно реально. Заодно бы и финансово помогли очень многим украинцам, кто готов взяться за эту работу.
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13.10.2022 13:26 Ответить
Справжні друзі, щиро дякуємо!
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13.10.2022 13:43 Ответить
Естонія передала українським військовим дрони, куплені далекобійником із Пскова Володимиром Шиловим для російської армії, https://twitter.com/kaitsepolitsei/status/1577001423815876608 повідомили в естонській поліції.
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13.10.2022 14:02 Ответить
Мы,что не можем обеспечить ВСУ отечественным зимним обмундированием?Сие, не делает чести мо и его министерству. Это позор!
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13.10.2022 20:10 Ответить
 
 