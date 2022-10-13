Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас повідомила, що уряд схвалив новий пакет військової допомоги для українських військових
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Twitter.
За її словами, Естонія відправляє в Україну зимову військову форму, спорядження та амуніцію.
"Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", на писала Кая Каллас.
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