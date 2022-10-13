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Новини Війна
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Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас повідомила, що уряд схвалив новий пакет військової допомоги для українських військових

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Twitter.

За її словами, Естонія відправляє в Україну зимову військову форму, спорядження та амуніцію.

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"Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", на писала Кая Каллас.

допомога (8295) Естонія (1597) ЗСУ (7500) Каллас Кая (251)


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Топ коментарі
+6
Гарно дякуємо друзі.
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13.10.2022 12:43
+6
Дякуємо.
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13.10.2022 12:47
+6
Щиро дякуємо, Естоніє.
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13.10.2022 12:48
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Гарно дякуємо друзі.
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13.10.2022 12:43 Відповісти
Дякуємо.
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13.10.2022 12:47 Відповісти
Щиро дякуємо, Естоніє.
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13.10.2022 12:48 Відповісти
Ех, була б Естонія Німетчиною!!! І навпаки....
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13.10.2022 13:08 Відповісти
Нам одной хватает!
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13.10.2022 13:27 Відповісти
Ту самую зимнюю форму, которой должно было заняться Минобороны, поставляет маленькая Эстония. Резников тебе не стыдно? Понятно что прицелы и патроны сделать своими силами возможности нет, но пошить форму, это абсолютно реально. Заодно бы и финансово помогли очень многим украинцам, кто готов взяться за эту работу.
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13.10.2022 13:26 Відповісти
Справжні друзі, щиро дякуємо!
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13.10.2022 13:43 Відповісти
Естонія передала українським військовим дрони, куплені далекобійником із Пскова Володимиром Шиловим для російської армії, https://twitter.com/kaitsepolitsei/status/1577001423815876608 повідомили в естонській поліції.
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13.10.2022 14:02 Відповісти
Мы,что не можем обеспечить ВСУ отечественным зимним обмундированием?Сие, не делает чести мо и его министерству. Это позор!
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13.10.2022 20:10 Відповісти
 
 