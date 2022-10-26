Польский сенат признал власти России террористическим режимом. ФОТОрепортаж

Польский сенат 26 октября единогласно принял резолюцию о признании властей России террористическим режимом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт верхней палаты парламента Польши.

"Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей на оккупированных территориях. Они похищают украинских детей, чтобы вырастить их режимными янычарами. Депортируют, расселяют и отправляют граждан Украины на дальнюю периферию России", - говорится в резолюции.

Сенаторы подчеркивают, что все то, что хорошо известно по истории, режим Путина повторяет действия сталинского и нацистского режимов.

"Именно поэтому Россия должна быть побеждена и лишена возможности угрожать своим соседям", - призвали сенаторы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу позвонил министрам обороны Индии и Китая: Рассказал о "грязной бомбе"

Депутаты также призвали международное сообщество оказать полную поддержку Международному уголовному суду по расследованию преступлений, совершенных Россией в Украине.









Также читайте: Госдепартамент США контактирует с Конгрессом о признании России спонсором терроризма

Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей нынешний российский режим террористическим. 18 октября парламент Эстонии принял заявление, в котором объявил российский режим террористическим.