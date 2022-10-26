Польский сенат признал власти России террористическим режимом. ФОТОрепортаж
Польский сенат 26 октября единогласно принял резолюцию о признании властей России террористическим режимом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт верхней палаты парламента Польши.
"Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей на оккупированных территориях. Они похищают украинских детей, чтобы вырастить их режимными янычарами. Депортируют, расселяют и отправляют граждан Украины на дальнюю периферию России", - говорится в резолюции.
Сенаторы подчеркивают, что все то, что хорошо известно по истории, режим Путина повторяет действия сталинского и нацистского режимов.
"Именно поэтому Россия должна быть побеждена и лишена возможности угрожать своим соседям", - призвали сенаторы.
Депутаты также призвали международное сообщество оказать полную поддержку Международному уголовному суду по расследованию преступлений, совершенных Россией в Украине.
Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей нынешний российский режим террористическим. 18 октября парламент Эстонии принял заявление, в котором объявил российский режим террористическим.
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При чому, написане тими, у кого Порох був «прі чьом» навіть за брудний під'їзд в їх будинку
Якщо не секрет, яка?
Відкрити очі на неймовірні здобутки української влади у справі спротиву агресору
За два роки, що пройшли з моменту твоєї реєстрації, жодного разу не зустрічав толкового коменту під цим ніком на злобу дня.
Ти раптом прозрів, чи нічого було сказати?
Питаю чисто із цікавості.
А держав террористов ещё не придумали,только спонсоров террористов.
Опять наплели херни,лижбы людям мозги засрать
Где закон о признании российской власти террористическим режимом?
Его нет.
То есть по сути закон о запрете пропаганды юридически не имеет смысла потому что власть россии не признана террористическим режимом. Налицо противоречие.
і
"визнати терористичним режимов та країною)державою-терористом(-еою, -тессою, _чинею)"
все-таки дещо різні речі...
Может бы в чувства старого дурака привело...
В випадку України ж ситуація хрєнова далі нема куди. Де мало того що в країні вже непристойно довго живе просто величезна купа російского гівна, яке пишається тим, що відверто та навіть показушно зневажає культуру, історію і мову країни, в якій живе, та ще й 30 років на це заплющували очі і багато представників з цієї купи лайна тепер обіймають високі посади і досі можуть багато на що впливати. Нажаль.
1. Поляки були частиною російської імперії.
2. У поляків є спільний кордон з рф.
3. Зазіхають і гроші вкладали, але спочатку треба було поглинути нас і вже аж потім вони.
4. До речі рф вкладає гроші в пропаганду не те що в кожній країні єс, а навіть на пропаганду в африці, індії, арабських країнах і так далі. Напевне немає такої країни на пропаганду в якій не виділяла б рф гроші.
Єдине що відрізняє ситуацію поляків від нашої це те що кремль не крав їх історію, а тому асимілювати йому їх на порядок складніше.
що робив та робить москальський сатанат, що знищував та знищує до цих пiр все yкраїнське, Ви i самi добре знаете.
гiдностi.
Бандера не шукав. але "він не прийде ї порядок не наведе"
"Этот снимок сделан сразу же после крушения самолета президента Леха Качинского."
КАТЫНЬ-2. Сенсационное фото *уйла и туска опубликовал польский журнал
Кацапстан вне закона,мировой изгой!
Польща навіки ввійшла в історію ********* світу як найкращий друг Українців!
Это антирусское восстание 1863 г. Его еще называют Январское восстание. Краковское предместье - это проспект в Варшаве. В город врываются российские войска. Последних художник изобразил в виде орды черкесов, несущихся по городу с православным знаменем. Правда, черкесы - мусульмане, но это не важно. Черкесы палят в воздух из всех видов оружия, машут плетками, прохожие разбегаются.
Власні СПГ і газова незалежність від Росії, підтримка біженців, допомога армії...тепер Росія-терорист....
("повинен" це, типу, "должен"...)
Дай Боже розуму Українцям не обирати більш николи ******* з телевізора.