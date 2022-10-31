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Новости Война
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"Зерновое соглашение" остается в силе, несмотря на заявления РФ, - ООН

оон

Организация Объединенных Наций не считает, что приостановка Россией участия в "зерновом соглашении" означает утрату ею силы, и инспекторы ООН продолжат проверку судов, транспортирующих зерно из украинских портов.

Об этом журналистам на брифинге после заседания Совета Безопасности ООН заявил заместитель генерального секретаря Организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы твердо придерживаемся мнения, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановку участия в ней России", – подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН опровергла ложь РФ о причастности "зернового коридора" к атаке на российские корабли: "Ни одно гражданское судно в это время не было в коридоре"

"Россия не прекратила действие "зернового соглашения" и не вышла из него. Они заявили, что приостановили участие в нем на неопределенный срок. И, как результат этого, мы продолжаем через эту инициативу направлять движущиеся судна (с Украины); вместе с Турцией, где это возможно, и с Украиной – проверять эти суда", – добавил Гриффитс.

В то же время, заместитель генсека ООН добавил, что Организация как посредник продолжает взаимодействовать с российской стороной, чтобы решить поднятые ею вопросы. "Чем быстрее мы можем полностью возобновить участие России, тем лучше", – отметил он.

зерно (1070) ООН (4168)


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Топ комментарии
+19
иными словами: русня иди нах...
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31.10.2022 21:59
+11
Дипломати, сер.
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31.10.2022 22:04
+9
ООН сказала путе "свисти, свисти, приятно слушать"

если они дойдут до того, что рашу из СОБЕЗА ООН выпнут то я поверю, что у ООН где то есть яйца, просто они забыли, где именно, потому что долго не пользовались
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31.10.2022 22:05
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иными словами: русня иди нах...
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31.10.2022 21:59 Ответить
Дипломати, сер.
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31.10.2022 22:04 Ответить
"иными словами: русня иди нах..." и не ****-вайся
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01.11.2022 12:18 Ответить
подлости кацапья нет границ... так что не расслабляйтесь...
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31.10.2022 22:00 Ответить
так вже вдарили ракетами по баржах...
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31.10.2022 22:03 Ответить
так... нажаль там двоє загиблих і один зник безвісти...
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31.10.2022 22:05 Ответить
ООН і яйця - це щось новеньке.
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31.10.2022 22:02 Ответить
ООН сказала путе "свисти, свисти, приятно слушать"

если они дойдут до того, что рашу из СОБЕЗА ООН выпнут то я поверю, что у ООН где то есть яйца, просто они забыли, где именно, потому что долго не пользовались
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31.10.2022 22:05 Ответить
Перднули кацам в ухо и пожелали приятного дня
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31.10.2022 22:07 Ответить
єдине, чого досі не розуиію, на що витрачається дорогоцінний час, що інспектують уповноважені особи? чи бува не вивозять з України замість зерна зелений папір з фото не наших президентів? чи карпатський ліс? чи тисячі літаків та танків буремним африканстким дітлахам?...
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31.10.2022 22:07 Ответить
По-моему, маленького Вову кинули через /уй.
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31.10.2022 22:11 Ответить
А по мойму надели на него,дали по шее и он крутится как пропеллер
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31.10.2022 22:21 Ответить
Представляю как путлер в своем бункере на слюну и говно исходит...

https://www.youtube.com/watch?v=Px2bYkmv5ZI
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01.11.2022 11:21 Ответить
Украина с Парашей никаких зерновых угод не подписывала. Поэтому заявления ООН на эту тему не имеют для Украины никакого юридического смысла.
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31.10.2022 22:11 Ответить
ООН нащупала у себе яйця?
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31.10.2022 22:14 Ответить
Мабуть хтось підказав, що в штанах має щось бути )
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31.10.2022 23:08 Ответить
Все йде по плану.Путлер капут!
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31.10.2022 22:26 Ответить
Флот НАТО повинен зайти у Чорне море!!!
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31.10.2022 23:02 Ответить
И какая реакция будет на обстрел баржи с зерном в порту? Или это не часть зернового договора?
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31.10.2022 23:38 Ответить
Разумеется, ведь РФ здесь абсолютно не при чем.
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01.11.2022 08:52 Ответить
 
 