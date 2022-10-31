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Новини Війна
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"Зернова угода" залишається чинною попри заяви РФ, - ООН

зерно

Організація Об’єднаних Націй не вважає, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" означає втрату нею чинності, й інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.

Про це журналістам на брифінгу після засідання Ради Безпеки ООН заявив заступник генерального секретаря Організації з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми твердо дотримуємося думки, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, незважаючи на призупинення участі в ній Росії", – наголосив він.

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"Росія не припинила дію "зернової угоди" і не вийшла з неї. Вони заявили, що призупинили участь у ній на невизначений термін. І, як результат цього, ми продовжуємо через цю ініціативу направляти судна, які рухаються (з України); разом із Туреччиною, де це можливо, і з Україною – перевіряти ці судна", – додав Гріффітс.

Водночас заступник генсека ООН додав, що Організація як посередник продовжує взаємодіяти з російською стороною, щоб вирішити порушені нею питання. "Чим швидше ми можемо повністю відновити участь Росії, тим краще", – зазначив він.

Автор: 

зерно (3119) ООН (3347)


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Топ коментарі
+19
иными словами: русня иди нах...
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31.10.2022 21:59
+11
Дипломати, сер.
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31.10.2022 22:04
+9
ООН сказала путе "свисти, свисти, приятно слушать"

если они дойдут до того, что рашу из СОБЕЗА ООН выпнут то я поверю, что у ООН где то есть яйца, просто они забыли, где именно, потому что долго не пользовались
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31.10.2022 22:05
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иными словами: русня иди нах...
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31.10.2022 21:59 Відповісти
Дипломати, сер.
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31.10.2022 22:04 Відповісти
"иными словами: русня иди нах..." и не ****-вайся
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01.11.2022 12:18 Відповісти
подлости кацапья нет границ... так что не расслабляйтесь...
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31.10.2022 22:00 Відповісти
так вже вдарили ракетами по баржах...
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31.10.2022 22:03 Відповісти
так... нажаль там двоє загиблих і один зник безвісти...
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31.10.2022 22:05 Відповісти
ООН і яйця - це щось новеньке.
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31.10.2022 22:02 Відповісти
ООН сказала путе "свисти, свисти, приятно слушать"

если они дойдут до того, что рашу из СОБЕЗА ООН выпнут то я поверю, что у ООН где то есть яйца, просто они забыли, где именно, потому что долго не пользовались
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31.10.2022 22:05 Відповісти
Перднули кацам в ухо и пожелали приятного дня
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31.10.2022 22:07 Відповісти
єдине, чого досі не розуиію, на що витрачається дорогоцінний час, що інспектують уповноважені особи? чи бува не вивозять з України замість зерна зелений папір з фото не наших президентів? чи карпатський ліс? чи тисячі літаків та танків буремним африканстким дітлахам?...
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31.10.2022 22:07 Відповісти
По-моему, маленького Вову кинули через /уй.
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31.10.2022 22:11 Відповісти
А по мойму надели на него,дали по шее и он крутится как пропеллер
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31.10.2022 22:21 Відповісти
Представляю как путлер в своем бункере на слюну и говно исходит...

https://www.youtube.com/watch?v=Px2bYkmv5ZI
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01.11.2022 11:21 Відповісти
Украина с Парашей никаких зерновых угод не подписывала. Поэтому заявления ООН на эту тему не имеют для Украины никакого юридического смысла.
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31.10.2022 22:11 Відповісти
ООН нащупала у себе яйця?
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31.10.2022 22:14 Відповісти
Мабуть хтось підказав, що в штанах має щось бути )
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31.10.2022 23:08 Відповісти
Все йде по плану.Путлер капут!
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31.10.2022 22:26 Відповісти
Флот НАТО повинен зайти у Чорне море!!!
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31.10.2022 23:02 Відповісти
И какая реакция будет на обстрел баржи с зерном в порту? Или это не часть зернового договора?
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31.10.2022 23:38 Відповісти
Разумеется, ведь РФ здесь абсолютно не при чем.
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01.11.2022 08:52 Відповісти
 
 