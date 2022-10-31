"Зернова угода" залишається чинною попри заяви РФ, - ООН

Організація Об’єднаних Націй не вважає, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" означає втрату нею чинності, й інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.

Про це журналістам на брифінгу після засідання Ради Безпеки ООН заявив заступник генерального секретаря Організації з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми твердо дотримуємося думки, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, незважаючи на призупинення участі в ній Росії", – наголосив він.

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"Росія не припинила дію "зернової угоди" і не вийшла з неї. Вони заявили, що призупинили участь у ній на невизначений термін. І, як результат цього, ми продовжуємо через цю ініціативу направляти судна, які рухаються (з України); разом із Туреччиною, де це можливо, і з Україною – перевіряти ці судна", – додав Гріффітс.

Водночас заступник генсека ООН додав, що Організація як посередник продовжує взаємодіяти з російською стороною, щоб вирішити порушені нею питання. "Чим швидше ми можемо повністю відновити участь Росії, тим краще", – зазначив він.