Украина предложила Молдове помощь в расследовании факта падения российской ракеты

Части ракеты упали на частный сектор и повлекли разрушение зданий.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предложил министру внутренних дел Республики Молдова Анне Ревенко помощь в расследовании факта падения российской ракеты. Как сообщает Департамент коммуникаций МВД Украины, об этом Монастырский сказал на видеоконференции с Ревенко, обсуждая сегодняшнюю ситуацию с падением остатков российской ракеты на севере Молдовы, передает Цензор.НЕТ.

Ревенко рассказала, что в результате падения обломков ракеты пострадавших и погибших нет, но "боевые части упали на частный сектор, повлекшие разрушение зданий". Она отметила, что в настоящее время выясняется тип и маркировка боеприпаса в рамках начатого расследования.

Читайте: Кишинев высылает дипломата РФ после падения обломков российской ракеты на территорию Молдовы

"Кроме нас, ответную реакцию готовит министерство иностранных дел. Ведь все понимают последствия, которые может влечь за собой этот инцидент", - добавила глава МВД Республики Молдова.

Министр внутренних дел Украины предложил совместную работу по расследованию факта падения российской ракеты.

"Мы не сомневаемся в профессионализме и объективности расследования этого инцидента. Уверен, что долго искать доказательства российской агрессии не нужно, но в случае необходимости мы готовы оказать экспертную помощь", - подчеркнул Монастырский.