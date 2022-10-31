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Новости Война
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Украина предложила Молдове помощь в расследовании факта падения российской ракеты

молдова

Части ракеты упали на частный сектор и повлекли разрушение зданий.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предложил министру внутренних дел Республики Молдова Анне Ревенко помощь в расследовании факта падения российской ракеты. Как сообщает Департамент коммуникаций МВД Украины, об этом Монастырский сказал на видеоконференции с Ревенко, обсуждая сегодняшнюю ситуацию с падением остатков российской ракеты на севере Молдовы, передает Цензор.НЕТ.

Ревенко рассказала, что в результате падения обломков ракеты пострадавших и погибших нет, но "боевые части упали на частный сектор, повлекшие разрушение зданий". Она отметила, что в настоящее время выясняется тип и маркировка боеприпаса в рамках начатого расследования.

Читайте: Кишинев высылает дипломата РФ после падения обломков российской ракеты на территорию Молдовы

"Кроме нас, ответную реакцию готовит министерство иностранных дел. Ведь все понимают последствия, которые может влечь за собой этот инцидент", - добавила глава МВД Республики Молдова.

Министр внутренних дел Украины предложил совместную работу по расследованию факта падения российской ракеты.

"Мы не сомневаемся в профессионализме и объективности расследования этого инцидента. Уверен, что долго искать доказательства российской агрессии не нужно, но в случае необходимости мы готовы оказать экспертную помощь", - подчеркнул Монастырский.

крылатые ракеты (881) Молдова (1872) расследование (3041) россия (95569)


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Топ комментарии
+6
Навіщо тим сцикунам допомога?
Вже декілька разів, над ними літали кацапськи ракети, а вони мовчали як риби.
Лише коли гепнулось кацапське залізо, рота роззявили.
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31.10.2022 22:46
+6
Украинський стронгмен Алексей Новиков победил на турнире Rogue Invitational и стал самым сильным человеком на планете.
После победы Новиков выразил поддержку Украине, используя популярные лозунги.
https://twitter.com/i/status/1587147601480237056
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31.10.2022 22:50
+5
Я уже всьо расследовал. Ракета упала
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31.10.2022 22:52
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Навіщо тим сцикунам допомога?
Вже декілька разів, над ними літали кацапськи ракети, а вони мовчали як риби.
Лише коли гепнулось кацапське залізо, рота роззявили.
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31.10.2022 22:46 Ответить
А где были такие ссыкуны как ты (или предки твои) когда в приднестровье конфликт был,забыл как украинцы москалей поддерживали и обвиняли молдаван что заставляют русских по молдавски говорить?Да ты и сейчас ссыкун или бот,у тебя имени своего нет,или не так украинес смит?
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01.11.2022 01:16 Ответить
Молдова маленькая и слабая страна. Военную помощь не получает и не состоит в НАТО. Зато ты большой и сильный и можешь унижать и обижать маленьких. Тебе это даже нравиться. Герою Слава.
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01.11.2022 06:11 Ответить
Украинський стронгмен Алексей Новиков победил на турнире Rogue Invitational и стал самым сильным человеком на планете.
После победы Новиков выразил поддержку Украине, используя популярные лозунги.
https://twitter.com/i/status/1587147601480237056
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31.10.2022 22:50 Ответить
Я уже всьо расследовал. Ракета упала
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31.10.2022 22:52 Ответить
Сверхточные рассейские ракеты не могут попасть даже в заданную страну.
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31.10.2022 22:52 Ответить
Сверхточный удар пришёлся на Молдову.
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31.10.2022 22:55 Ответить
навряд чи це потрібно робити... бо ще звинуватять щУкраїну за те, що збила ворожу ракету не над своєю територією, а над Молдовою...
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31.10.2022 22:57 Ответить
Тю, а чьо не считать , шо это атака Молдовы?Тем более , шо ракеты заходят со стороны Молдовы?
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31.10.2022 23:01 Ответить
Молдова перед россией боится слово сказать, а тут еще будет Украине что-то высказывать
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31.10.2022 23:39 Ответить
Молдова спустя пару часов после падения ракеты об'явила рэфовского посла персоной нон гранта. То есть вышибла на расею обратно
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01.11.2022 00:01 Ответить
Хіба це був сам посол, а не хтось з дипломатів?
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01.11.2022 00:57 Ответить
Посол на месте...Молдова объявила одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата
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01.11.2022 08:16 Ответить
Вахтера?..тодi чекайте наступних прильотiв...
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01.11.2022 09:19 Ответить
Сперва про тв дали "ambasador". Потом было уточнение, что "reprezentant al ambasadei ruse"
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01.11.2022 10:27 Ответить
а самой смуглянке молдаванке остается только собирать виноград и махать кулачком. Но только пусть разберется сначала в а кто в этом виноват.....
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31.10.2022 23:56 Ответить
Уже разобрались, раз посла рэфии шурнули из страны. Расследование нужно для документирования и обращения в международные инстанции.
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01.11.2022 00:03 Ответить
А давайте без принизливих призвисьок, тому що цим ми принижаємо тільки себе.
Питання прольоту ракет через територію Молдови занадто серйозне, враховуючи, що перша пролетіла іще 24 лютого.
Але дуже добре, що хоча б у жовтні почалися розслідування і хоча б якісь дипломатичні здвиги. Звісно що пізно, але хоча б почалися.
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01.11.2022 00:25 Ответить
не тре жити ілюзіями, єдиний вихід для Молдови, це - об'єднання з Румунією!!!! інакше ім - кіздєц!!!! у них ніфуя нема, ні армііі ні зброі ні ППО ...... заодно вирішили б питання придністров'я раз і назавжди!!!! в іхній ситуаціі, РЕАЛЬНО - АДІН НАРОД!!
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01.11.2022 03:08 Ответить
Я Вас удивлю, наверное.

Ни одна партия и ни один политик, обещавшие перед выборами воссоединение с Румынией, после победы на выборах, больше не вспоминали об этом, до следующих выборов.
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01.11.2022 06:48 Ответить
Да кто ж от кормушки откажется? На самом деле вопрос об'единения легко решается. Достаточно провести референдум
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01.11.2022 10:28 Ответить
Проблема в том, что объединением должны заниматься истинные патриоты.
А это звание оккупировали дегенераты, потому имеем то, что имеем.
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01.11.2022 12:20 Ответить
Moldova = Romania
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01.11.2022 07:14 Ответить
 
 