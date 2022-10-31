Україна запропонувала Молдові допомогу в розслідуванні факту падіння російської ракети
Частини ракети впали на приватний сектор, спричинивши руйнування будівель.
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запропонував міністру внутрішніх справ Республіки Молдова Анні Ревенко допомогу у розслідуванні факту падіння російської ракети. Як повідомляє Департамент комунікацій МВС України, про це Монастирський сказав під час відеоконференції з Ревенко, обговорюючи сьогоднішню ситуацію з падінням залишків російської ракети на півночі Молдови, передає Цензор.НЕТ.
Ревенко розповіла, що внаслідок падіння уламків ракети постраждалих і загиблих немає, але "бойові частини впали на приватний сектор, спричинивши руйнування будівель". Вона зазначила, що наразі з’ясовуються тип і маркування боєприпасу в рамках розпочатого розслідування.
"Окрім нас, відповідну реакцію готує міністерство закордонних справ. Адже усі розуміють наслідки, які може тягнути за собою цей інцидент", - додала очільниця МВС Республіки Молдова.
Міністр внутрішніх справ України запропонував спільну роботу у розслідуванні факту падіння російської ракети.
"Ми не сумніваємося у професіоналізмі та об’єктивності розслідування цього інциденту. Впевнений, що довго шукати докази російської агресії не потрібно, але у разі потреби ми готові надати експертну допомогу", - підкреслив Монастирський.
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Вже декілька разів, над ними літали кацапськи ракети, а вони мовчали як риби.
Лише коли гепнулось кацапське залізо, рота роззявили.
После победы Новиков выразил поддержку Украине, используя популярные лозунги.
https://twitter.com/i/status/1587147601480237056
Питання прольоту ракет через територію Молдови занадто серйозне, враховуючи, що перша пролетіла іще 24 лютого.
Але дуже добре, що хоча б у жовтні почалися розслідування і хоча б якісь дипломатичні здвиги. Звісно що пізно, але хоча б почалися.
Ни одна партия и ни один политик, обещавшие перед выборами воссоединение с Румынией, после победы на выборах, больше не вспоминали об этом, до следующих выборов.
А это звание оккупировали дегенераты, потому имеем то, что имеем.