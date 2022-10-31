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Новини Війна
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Україна запропонувала Молдові допомогу в розслідуванні факту падіння російської ракети

молдова

Частини ракети впали на приватний сектор, спричинивши руйнування будівель.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запропонував міністру внутрішніх справ Республіки Молдова Анні Ревенко допомогу у розслідуванні факту падіння російської ракети. Як повідомляє Департамент комунікацій МВС України, про це Монастирський сказав під час відеоконференції з Ревенко, обговорюючи сьогоднішню ситуацію з падінням залишків російської ракети на півночі Молдови, передає Цензор.НЕТ.

Ревенко розповіла, що внаслідок падіння уламків ракети постраждалих і загиблих немає, але "бойові частини впали на приватний сектор, спричинивши руйнування будівель". Вона зазначила, що наразі з’ясовуються тип і маркування боєприпасу в рамках розпочатого розслідування.

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"Окрім нас, відповідну реакцію готує міністерство закордонних справ. Адже усі розуміють наслідки, які може тягнути за собою цей інцидент", - додала очільниця МВС Республіки Молдова.

Міністр внутрішніх справ України запропонував спільну роботу у розслідуванні факту падіння російської ракети.

"Ми не сумніваємося у професіоналізмі та об’єктивності розслідування цього інциденту. Впевнений, що довго шукати докази російської агресії не потрібно, але у разі потреби ми готові надати експертну допомогу", - підкреслив Монастирський.

Автор: 

крилаті ракети (1073) Молдова (2071) розслідування (2270) росія (65223)


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Топ коментарі
+6
Навіщо тим сцикунам допомога?
Вже декілька разів, над ними літали кацапськи ракети, а вони мовчали як риби.
Лише коли гепнулось кацапське залізо, рота роззявили.
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31.10.2022 22:46
+6
Украинський стронгмен Алексей Новиков победил на турнире Rogue Invitational и стал самым сильным человеком на планете.
После победы Новиков выразил поддержку Украине, используя популярные лозунги.
https://twitter.com/i/status/1587147601480237056
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31.10.2022 22:50
+5
Я уже всьо расследовал. Ракета упала
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31.10.2022 22:52
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Навіщо тим сцикунам допомога?
Вже декілька разів, над ними літали кацапськи ракети, а вони мовчали як риби.
Лише коли гепнулось кацапське залізо, рота роззявили.
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31.10.2022 22:46 Відповісти
А где были такие ссыкуны как ты (или предки твои) когда в приднестровье конфликт был,забыл как украинцы москалей поддерживали и обвиняли молдаван что заставляют русских по молдавски говорить?Да ты и сейчас ссыкун или бот,у тебя имени своего нет,или не так украинес смит?
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01.11.2022 01:16 Відповісти
Молдова маленькая и слабая страна. Военную помощь не получает и не состоит в НАТО. Зато ты большой и сильный и можешь унижать и обижать маленьких. Тебе это даже нравиться. Герою Слава.
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01.11.2022 06:11 Відповісти
Украинський стронгмен Алексей Новиков победил на турнире Rogue Invitational и стал самым сильным человеком на планете.
После победы Новиков выразил поддержку Украине, используя популярные лозунги.
https://twitter.com/i/status/1587147601480237056
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31.10.2022 22:50 Відповісти
Я уже всьо расследовал. Ракета упала
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31.10.2022 22:52 Відповісти
Сверхточные рассейские ракеты не могут попасть даже в заданную страну.
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31.10.2022 22:52 Відповісти
Сверхточный удар пришёлся на Молдову.
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31.10.2022 22:55 Відповісти
навряд чи це потрібно робити... бо ще звинуватять щУкраїну за те, що збила ворожу ракету не над своєю територією, а над Молдовою...
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31.10.2022 22:57 Відповісти
Тю, а чьо не считать , шо это атака Молдовы?Тем более , шо ракеты заходят со стороны Молдовы?
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31.10.2022 23:01 Відповісти
Молдова перед россией боится слово сказать, а тут еще будет Украине что-то высказывать
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31.10.2022 23:39 Відповісти
Молдова спустя пару часов после падения ракеты об'явила рэфовского посла персоной нон гранта. То есть вышибла на расею обратно
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01.11.2022 00:01 Відповісти
Хіба це був сам посол, а не хтось з дипломатів?
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01.11.2022 00:57 Відповісти
Посол на месте...Молдова объявила одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата
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01.11.2022 08:16 Відповісти
Вахтера?..тодi чекайте наступних прильотiв...
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01.11.2022 09:19 Відповісти
Сперва про тв дали "ambasador". Потом было уточнение, что "reprezentant al ambasadei ruse"
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01.11.2022 10:27 Відповісти
а самой смуглянке молдаванке остается только собирать виноград и махать кулачком. Но только пусть разберется сначала в а кто в этом виноват.....
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31.10.2022 23:56 Відповісти
Уже разобрались, раз посла рэфии шурнули из страны. Расследование нужно для документирования и обращения в международные инстанции.
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01.11.2022 00:03 Відповісти
А давайте без принизливих призвисьок, тому що цим ми принижаємо тільки себе.
Питання прольоту ракет через територію Молдови занадто серйозне, враховуючи, що перша пролетіла іще 24 лютого.
Але дуже добре, що хоча б у жовтні почалися розслідування і хоча б якісь дипломатичні здвиги. Звісно що пізно, але хоча б почалися.
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01.11.2022 00:25 Відповісти
не тре жити ілюзіями, єдиний вихід для Молдови, це - об'єднання з Румунією!!!! інакше ім - кіздєц!!!! у них ніфуя нема, ні армііі ні зброі ні ППО ...... заодно вирішили б питання придністров'я раз і назавжди!!!! в іхній ситуаціі, РЕАЛЬНО - АДІН НАРОД!!
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01.11.2022 03:08 Відповісти
Я Вас удивлю, наверное.

Ни одна партия и ни один политик, обещавшие перед выборами воссоединение с Румынией, после победы на выборах, больше не вспоминали об этом, до следующих выборов.
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01.11.2022 06:48 Відповісти
Да кто ж от кормушки откажется? На самом деле вопрос об'единения легко решается. Достаточно провести референдум
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01.11.2022 10:28 Відповісти
Проблема в том, что объединением должны заниматься истинные патриоты.
А это звание оккупировали дегенераты, потому имеем то, что имеем.
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01.11.2022 12:20 Відповісти
Moldova = Romania
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01.11.2022 07:14 Відповісти
 
 