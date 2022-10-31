Україна запропонувала Молдові допомогу в розслідуванні факту падіння російської ракети

Частини ракети впали на приватний сектор, спричинивши руйнування будівель.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запропонував міністру внутрішніх справ Республіки Молдова Анні Ревенко допомогу у розслідуванні факту падіння російської ракети. Як повідомляє Департамент комунікацій МВС України, про це Монастирський сказав під час відеоконференції з Ревенко, обговорюючи сьогоднішню ситуацію з падінням залишків російської ракети на півночі Молдови, передає Цензор.НЕТ.

Ревенко розповіла, що внаслідок падіння уламків ракети постраждалих і загиблих немає, але "бойові частини впали на приватний сектор, спричинивши руйнування будівель". Вона зазначила, що наразі з’ясовуються тип і маркування боєприпасу в рамках розпочатого розслідування.

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"Окрім нас, відповідну реакцію готує міністерство закордонних справ. Адже усі розуміють наслідки, які може тягнути за собою цей інцидент", - додала очільниця МВС Республіки Молдова.

Міністр внутрішніх справ України запропонував спільну роботу у розслідуванні факту падіння російської ракети.

"Ми не сумніваємося у професіоналізмі та об’єктивності розслідування цього інциденту. Впевнений, що довго шукати докази російської агресії не потрібно, але у разі потреби ми готові надати експертну допомогу", - підкреслив Монастирський.