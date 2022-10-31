Кишинев высылает дипломата РФ после падения обломков российской ракеты на территорию Молдовы
Министерство иностранных дел Молдовы в понедельник объявило одного сотрудника посольства России персоной нон грата.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Решение о высылке молдовский МИД довел до ведома посла России Олега Васнецова, сообщило ведомство.
"Во время встречи было подтверждено, что ракетные обстрелы соседней страны приводят к дальнейшей эскалации рисков безопасности, а граждане нашего государства все больше ощущают на себе катастрофические последствия войны. Было отмечено, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины также создают все большие угрозы энергетической безопасности страны", - отмечается в сообщении.
Как следствие, сотрудник посольства РФ в Кишиневе должен будет покинуть территорию Молдовы. О ком именно идет речь, не уточняется.
Напомним, что утром 31 октября МВД сообщило, что на территорию Молдовы упали фрагменты ракеты, сбитой сегодня утром украинской зенитной системой после атаки беспилотника на Днестровскую плотину на украинской территории в 1 км от плотины в Наславче. В домах Наславчи выбило окна. Пострадавших нет.
Позже в ведомстве уточнили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства Молдовы ракетами, поскольку на территории Молдовы упали лишь фрагменты ракеты, сбитой украинскими ПВО.
При этом, по информации пограничников, плотина не пострадала и нет никакой угрозы затопления района.
Пожалуйста, подождите...
бо лапті в дєфіцітє.
пєшком і в постолах...
бо лапті в дєфіцітє. Босо і пішки...гуцул і молдован постолів своїх москалеві не дадуть . Гуцул скоріш пригостить москаля кулею. Доведено..
https://www.youtube.com/watch?v=iDgnyFvgtb4
было подписано соглашение между Молдовой и Болгарией о поставках жиженого газа с болгарских терминалов а так же с азербайджанской ветке которая идёт в ЕС
помимо того и Румыния согласилась предоставить нам нужное количество кубов !!
Молдова без газа никак не останеться!!
что не скажешь о загоне Приднестровья и прочей серпарни
они уж точно останеться без газа а случае расторжения контракта с Газпромом!
Якщо Молдова не скористається цим єдиним шансом, я тоді навіть не розумію, як це пояснити. Ну що їм загрожує в найгіршому випадку? - Ну кацапи побісяться, накидають сотню ракет, щось знищать, але все те обов'язково буде компенсовано. А от в результаті - Молдова стане єдиною, без прицепа і в такому разі автоматично попадає за наш рахунок в НАТО (причин не приймати не лишиться взагалі)
1) Маємо "недружній (але й не "ворожий") кордон, де стоїть деяка кількість наших військ Не виключено що йде і ротація і туди відводяться війська на перепочинок, а ті що стояли там заміняють втомлених
2) При початку бойових дій там ми отримаємо чітко ворожий регіон з населенням, що сприйматиме нас як "окупантів", які прийшли їх убивать, допомагаючи молдаванам, яких вони вважають "ворогами"
3) Який саме ми "зиск" отримаємо від розгрому ПМР? Нам Молдова гроші заплатить? Ні! Нам Молдова почне постачать пальне, зброю та ********** Ні! (у них самих нема нічого Ковбасна не рахується, бо гарантію даю, що вона замінована і у випадку чого її підірвуть) ) Молдова нам віддасть частину території?Ні! То в чому тоді "зиск"?
І що ми отримаємо в результаті цього "визвольного" походу? Резолюцію Радбезу з засудженням наших дій? Загиблих солдат? Втрату *********** та інших матресурсів? А воно нам оце все треба?
І от "армія Молдови" урочисто вступає в Тирасполь Ми збираємо манатки і повертаємося додому, вручивши їм "перемогу" і відвойовану нами територію
І що ми отримаємо в результаті цього "визвольного" походу? Ми ЛІКВІДУЄМО ГНОЙНИК..і перекидаємо війська туди..де вони потрібні... А тепер уявіть собі знаходження військ русні у тій же Угорщині... От Вам і відповідь. Ви ж військовий... а мислите ..як пересічний громадянин..далекий від військової справи. І я з Вами НЕ СПЕРЕЧАЮСЬ. Повірте... Мої знайомі по армії займають дуже високі посади у ЗСУ, Я транслюю Вам їх роздуми...
А ще відреагуйте на таке... І от "бригада Кастуся Калиновського " урочисто вступає в Мінськ Ми збираємо манатки і повертаємося додому, вручивши їм "перемогу" і відвойовану нами територію
І що ми отримаємо в результаті цього "визвольного" походу? _))) МРІЇ)))
Ще раз кажу : ситуація на різних кордонах - різна І різні люди, які носять погони Вони дивляться на ситуацію лише "з окопу", а я дивлюся з точки зору міжнародного права ("права війни") Це тобі не "ручку на себя, колёса - в воздух!" І повторюю - якщо ми почнемо бойові дії в Білорусі - нас зрозуміють Бо сама держава Білорусь веде себе вороже і надає реальну допомогу у веденні бойових дій Росією з власної території! А поясни мені, З ЯКОЮ ДЕРЖАВОЮ ми воюватимемо в Молдові? Територія - ЇЇ Вона сама не воює там ні з ким, і не просить допомоги в цьому Більш того - Молдова не вважає ворогом Росію! Озброєні люди в ПМР ніяких ворожих дій проти України не вчиняють То як це виглядить з точки зору міжнародного права? Пояснюю: "неспровокована агресія проти суверенної держави Молдова" І сама Молдова поскаржиться на це до РБ ООН І буде правою! Тепер спробуй довести протилежне!
Наші хлопці парою бригад розріжуть на шмаття всю ПМР аж до Дністра .......
.....А хто сказав, що армія ПМР розбіжиться ВІДРАЗУ? ..........
....Вони спочатку спробують повоювать ........
...Бойового досвіду не мають Тому при серйозних бойових втратах у них "різко пропаде бажання воювать"
Ви себе чуєте?
Вам для інформації!! Щоб взяти ручку на себе і колеса у повітря..треба бути спеціаістом. Це не виконувати команду..Заряжай.та Вогонь... Це я до того..що будьте толерантні і поважайте людей..які здатні і роблять значно більше..ніж Ви рахуєте! А ті люди..про яких я Вам писав бачать ситуацію дійсно не з окопу.. Вони бачать її з карт ..які не у паншеті командира взводу...і навіть не командира бригади. І повірте..їм придністровський нарив нічим не краще білоруського. І якщо Ви не в курсі..то *місцеві*ПМР ..це військовосужбовці руснявої армії. Озброєні люди в ПМР..це російська армія...ворог наш. І як це виглядає з точки зору міжнарожного права? Озброєні люди в ПМР ніяких ворожих дій проти України не вчиняють.... Осінью 2021 та до 24 .02.2022 озброєні люди на кордоні з Білорусью теж ніяких ворожих дій проти України не вчиняли!! А потім вчинили!!
Пояснюю: "неспровокована агресія проти суверенної держави Молдова" ..ну а це вже я не знаю як трактувати!? Мова про ЗВЕРНЕННЯ до Молдови та надання згоди Молдови на такі дії Вами вже забуті!? Давайте закінчимо цей безгуздий діалог. Бо у Вас все звалено у один мішок...
До речі - сьогоні на півдні Гомельщини "гупнуло" так, що у прикордонних селах вибуховою хвилею двері в будинках повідкривало (люди з Горностаївки телефонували) Найбличе звідти - "Зябровка" (28 км)
почему украинские ПВО которые имеют самые современные ПВО от НАТО не сбили ракеты котрые шли на Молдову ещё на подступах одещины???
то есть ещё на подступах в Чёрном море !!
или не обнаружили???
если Украина с современным ПВО не обнаружила и не сбила - то как могла Молдова обнаружить или сбить у которой нет этих современных ПВО от НАТО
или нас Украина ещё больше хочет втянуть в войну чем сама паРаша????
в очередной раз напоминаю что в семьях молдаван с начало войны живут более 500 тыс беженцев с Украины
это при 2 млн общего числа граждан которые сеголня живут в Молдове
это самый большей процент беженцев на душу населения по всей европе
а чтотдолдны были ещё делать молдаване
идти на штурм Москвы???
или как
на это и есть дипломатия что бы максимально решить по возможности все ещё мирным путем
понятно что нас хотят росияне внянуть в войну!!
по этому пока что на нас официально никто не напал других действий не может быть!!
мы уже имели опыт войны с русней в Приднестроьве
если что никто дома сидеть не собираеться!!
моллаване веками отстаивал свои земли
що путін тільки і чекає щоб напасти ще й на Молдову захопити йому н вдається а от обстрілювати може
Написав:
Молдову від нападу рашистів може захистити краща дивізія США з території Румунії.
Відповів:
Не может и не станет. Сказки.
Я розумію..що може це і не лікується...але будьте обережні..демонструючи свою тупість!)))
страно что??
еще 10 октября когда над Молдовой пролетели 3 ракеты надо была выслать не одного а всех дипломатов
и сейчас повторили ещё раз
Это вся канитель кончиться тем что молдаванам надоест эти провокации русин и в один день соберутся и попросят убрать границу с Оумвнией и воссоединиться с своими братьсями с которыми нам разъединило большевики ещё 1940 после пакта Рибентроп Молотов !!!
и таким образом станем мгновенно частью и ЕС и НАТО
и это произойдёт очень быстро учитывая что более половины молдаван имею румынское гражданство и остальная половина ждёт !!
и на этом закончиться все полеты росийских ракет
а пока что думаю Молдова уже ведёт переговоры с Румынией о закрытия неба
у румын есть чем закрыть и хорошо
а Молдавской вате пора собираться за росийским дипломатом!!
не пора ли в путь дорогу пока ещё есть возможность выехать???
что скажешь??
Незрозуміло. Ракету збили чи безпілотник? Чи безпілотник випустив ракету??? Чи це уламки нашої ракети, яка збила безпілотник?
Дуже дивно, як туди міг долетіти ворожий безпілотник.
Словом, текст написаний так, щоб заплутати всіх.