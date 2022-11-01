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Новости Агрессия России против Украины Война
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США следят за ситуацией со взрывами в Севастополе, - CNN

севастополь

Соединенные Штаты следят за ситуацией со взрывами в акватории оккупированного Россией Севастополя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

"По нашей оценке, там были взрывы, но я не буду делиться оценкой ущерба, а также не буду предоставлять какую-либо другую информацию о том, что могло повлечь эти взрывы", - говорится в сообщении.

США "отслеживают сообщения о возможном нападении на корабли российского флота в Севастополе" и подтвердили, что там "были взрывы", – заявил чиновник.

Представитель Пентагона добавил, что Россия "продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины, в частности по ее энергосистеме, что привело к масштабным отключениям электроэнергии".

Читайте также: Путин заявил, что массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины является ответом на атаку кораблей российского Черноморского флота

взрыв (6749) Пентагон (1460) город Севастополь (1760) Черноморский флот РФ (1560)


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Топ комментарии
+9
БПЛА США стежив за ситуацією в прямому ефірі. Може ще і коректував. Так що "вмикають дурня" і правильно роблять.
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01.11.2022 08:06
+7
усім цікаво, бо, походу, Залужний знов ні кого не попередив
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01.11.2022 07:56
+3
Флагман краснопузого флота путлера по факту стал просто металлоломом...новая эра в борьбе с этим бесполезным дерьмом...
Слава ЗСУ 💪🔱♥️🖤🔱✊
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01.11.2022 09:53
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01.11.2022 07:27 Ответить
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01.11.2022 07:29 Ответить
стежать за ситуацією щодо вибухів у Севастополі,
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01.11.2022 07:31 Ответить
усім цікаво, бо, походу, Залужний знов ні кого не попередив
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01.11.2022 07:56 Ответить
Тому все і вийшло. Залужний единий з верхівки влади насправді патріот і хоче перемоги. А триматись на посаді йому вдається тільки тому, що зеленому лайну амери заборонили його чіпати.
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01.11.2022 10:10 Ответить
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01.11.2022 08:00 Ответить
Вас ист дас?
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01.11.2022 10:37 Ответить
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01.11.2022 08:01 Ответить
БПЛА США стежив за ситуацією в прямому ефірі. Може ще і коректував. Так що "вмикають дурня" і правильно роблять.
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01.11.2022 08:06 Ответить
Флагман краснопузого флота путлера по факту стал просто металлоломом...новая эра в борьбе с этим бесполезным дерьмом...
Слава ЗСУ 💪🔱♥️🖤🔱✊
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01.11.2022 09:53 Ответить
 
 