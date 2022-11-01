11 108 10
США стежать за ситуацією щодо вибухів у Севастополі, - CNN
Сполучені Штати стежать за ситуацією із вибухами в акваторії окупованого Росією Севастополя.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого представника Пентагону.
"За нашою оцінкою, там були вибухи, але я не буду ділитися оцінкою збитків, а також не надаватиму будь-яку іншу інформацію про те, що могло спричинити ці вибухи", - йдеться в повідомленні.
США "відстежують повідомлення про ймовірний напад на кораблі російського флоту в Севастополі" і підтвердили, що там "були вибухи", – заявив чиновник.
Представник Пентагону додав, що Росія "продовжує завдавати ракетних ударів по інфраструктурі України, зокрема по її енергосистемі, що призвело до масштабних відключень електроенергії".
Топ коментарі
+9 Garry Grant
показати весь коментар01.11.2022 08:06
+7 Sleid
показати весь коментар01.11.2022 07:56
+3 Senator #518037
показати весь коментар01.11.2022 09:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ЗСУ 💪🔱♥️🖤🔱✊