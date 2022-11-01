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США стежать за ситуацією щодо вибухів у Севастополі, - CNN

севастополь

Сполучені Штати стежать за ситуацією із вибухами в акваторії окупованого Росією Севастополя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

"За нашою оцінкою, там були вибухи, але я не буду ділитися оцінкою збитків, а також не надаватиму будь-яку іншу інформацію про те, що могло спричинити ці вибухи", - йдеться в повідомленні.

США "відстежують повідомлення про ймовірний напад на кораблі російського флоту в Севастополі" і підтвердили, що там "були вибухи", – заявив чиновник.

Представник Пентагону додав, що Росія "продовжує завдавати ракетних ударів по інфраструктурі України, зокрема по її енергосистемі, що призвело до масштабних відключень електроенергії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін заявив, що масований ракетний удар по інфраструктурі Україні є відповіддю на атаку кораблів російського Чорноморського флоту

Автор: 

вибух (4461) Пентагон (1428) Севастополь (554) Чорноморський флот рф (624)


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Топ коментарі
+9
БПЛА США стежив за ситуацією в прямому ефірі. Може ще і коректував. Так що "вмикають дурня" і правильно роблять.
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01.11.2022 08:06
+7
усім цікаво, бо, походу, Залужний знов ні кого не попередив
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01.11.2022 07:56
+3
Флагман краснопузого флота путлера по факту стал просто металлоломом...новая эра в борьбе с этим бесполезным дерьмом...
Слава ЗСУ 💪🔱♥️🖤🔱✊
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01.11.2022 09:53
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01.11.2022 07:27 Відповісти
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01.11.2022 07:29 Відповісти
стежать за ситуацією щодо вибухів у Севастополі,
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01.11.2022 07:31 Відповісти
усім цікаво, бо, походу, Залужний знов ні кого не попередив
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01.11.2022 07:56 Відповісти
Тому все і вийшло. Залужний единий з верхівки влади насправді патріот і хоче перемоги. А триматись на посаді йому вдається тільки тому, що зеленому лайну амери заборонили його чіпати.
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01.11.2022 10:10 Відповісти
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01.11.2022 08:00 Відповісти
Вас ист дас?
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01.11.2022 10:37 Відповісти
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01.11.2022 08:01 Відповісти
БПЛА США стежив за ситуацією в прямому ефірі. Може ще і коректував. Так що "вмикають дурня" і правильно роблять.
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01.11.2022 08:06 Відповісти
Флагман краснопузого флота путлера по факту стал просто металлоломом...новая эра в борьбе с этим бесполезным дерьмом...
Слава ЗСУ 💪🔱♥️🖤🔱✊
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01.11.2022 09:53 Відповісти
 
 