США стежать за ситуацією щодо вибухів у Севастополі, - CNN

Сполучені Штати стежать за ситуацією із вибухами в акваторії окупованого Росією Севастополя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

"За нашою оцінкою, там були вибухи, але я не буду ділитися оцінкою збитків, а також не надаватиму будь-яку іншу інформацію про те, що могло спричинити ці вибухи", - йдеться в повідомленні.

США "відстежують повідомлення про ймовірний напад на кораблі російського флоту в Севастополі" і підтвердили, що там "були вибухи", – заявив чиновник.

Представник Пентагону додав, що Росія "продовжує завдавати ракетних ударів по інфраструктурі України, зокрема по її енергосистемі, що призвело до масштабних відключень електроенергії".

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