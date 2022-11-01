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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В Бердянске взрыв, ранен предатель Ищук

петро,іщук

В результате взрыва в оккупированном Бердянске пострадал так называемый "первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям" оккупационной "администрации" Павел Ищук.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.

"Об этом пишут ресурсы, которые обслуживают орков. Информация нуждается в проверке. Взрывное устройство сработало, по их утверждениям, рядом с домом. Оно было начинено металлическими шариками или гвоздями", - говорится в сообщении.

При этом местные паблики, на которые ссылается "РИА Мелитополь", пишут, что Ищук доставлен в больницу. Он в сознании, но состояние его оценивается как тяжелое.

"Павел Ищук когда-то был украинским журналистом, главным редактором издания "Город". Успел проработать и представителем местного городского головы", - отмечают в Telegram-канале.

Читайте: Россияне усиливают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, оправдываясь "военным положением", - Центр национального сопротивления

Бердянск (443) взрыв (6749) ранение (3385) Запорожская область (3088) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+12
Кожна гнида в Україні має бути знищена...
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01.11.2022 09:00
+10
"Какая атвратительная рожа"
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01.11.2022 08:59
+7
То раб сатани- горіти в пеклі вічно
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01.11.2022 09:19
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"Какая атвратительная рожа"
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01.11.2022 08:59 Ответить
Кожна гнида в Україні має бути знищена...
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01.11.2022 09:00 Ответить
Боже, упокой раба своего.
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01.11.2022 09:00 Ответить
То раб сатани- горіти в пеклі вічно
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01.11.2022 09:19 Ответить
Я применил игру слов, бо у бога все - братья и сестры. У каазламордого боха - рабы божии... Понятно , шо это от гундяевского сатаната, на котором 500-от летняя анафема от Вселенского Патриарха. те дарма, шо под пристрастиями была"снята".
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01.11.2022 10:24 Ответить
и щука была не крупной, не долго его парашники жарили, ещё и другим не осталось ))
"на уроке, на вопрос училки-биологички "какую самую крупную рыбу вы знаете?", после того как каждый высказал своё предположение, слово таки дала вовочке, потому шо вроде уже было безопасно и его спросить, ожидая получить муйню-ответ
- щука! , сказал вовочка
- почаму? - удивилась училка. ведь другие называли более крупных рыбов?
- да тятенька вчера приехал из командировки и выпивая по этому поводу с саседом говорил ему
- одну щуку целый месяц там жарил, ещё и другим осталось!"
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01.11.2022 09:16 Ответить
він зрадник і колаборант
а що роблять із такими істотами?
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01.11.2022 09:22 Ответить
Сдохните все мрази предатели, где-бы вы не заседали от Банковой , Запорожья Одессы и Донецка
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01.11.2022 09:30 Ответить
це добре що поранено..
буде як хробак на гачку подихати..
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01.11.2022 09:33 Ответить
***** проватная......................скорейшего тебе свинособачий ***** огненного ада.......................................................................................................................................................
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01.11.2022 09:53 Ответить
 
 