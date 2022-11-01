В Бердянске взрыв, ранен предатель Ищук
В результате взрыва в оккупированном Бердянске пострадал так называемый "первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям" оккупационной "администрации" Павел Ищук.
Об этом сообщает РИА "Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.
"Об этом пишут ресурсы, которые обслуживают орков. Информация нуждается в проверке. Взрывное устройство сработало, по их утверждениям, рядом с домом. Оно было начинено металлическими шариками или гвоздями", - говорится в сообщении.
При этом местные паблики, на которые ссылается "РИА Мелитополь", пишут, что Ищук доставлен в больницу. Он в сознании, но состояние его оценивается как тяжелое.
"Павел Ищук когда-то был украинским журналистом, главным редактором издания "Город". Успел проработать и представителем местного городского головы", - отмечают в Telegram-канале.
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"на уроке, на вопрос училки-биологички "какую самую крупную рыбу вы знаете?", после того как каждый высказал своё предположение, слово таки дала вовочке, потому шо вроде уже было безопасно и его спросить, ожидая получить муйню-ответ
- щука! , сказал вовочка
- почаму? - удивилась училка. ведь другие называли более крупных рыбов?
- да тятенька вчера приехал из командировки и выпивая по этому поводу с саседом говорил ему
- одну щуку целый месяц там жарил, ещё и другим осталось!"
а що роблять із такими істотами?
буде як хробак на гачку подихати..