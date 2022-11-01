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У Бердянську вибух, поранено зрадника Іщука

петро,іщук

Внаслідок вибуху в окупованому Бердянську постраждав так званий "перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" окупаційної "адміністрації" Павло Іщук.

Про це повідомляє РІА "Мелітополь", інформує Цензор.НЕТ.

"Про це пишуть ресурси, які обслуговують орків. Інформація потребує перевірки. Вибуховий пристрій спрацював, за їхніми твердженнями, поряд із будинком. Він був начинений металевими кульками чи цвяхами", - йдеться у повідомленні.

При цьому місцеві пабліки, на які посилається "РІА Мелітополь", пишуть, що Іщука доставлено до лікарні. Він перебуває у свідомості, але стан його оцінюється як тяжкий.

"Павло Іщук колись був українським журналістом, головним редактором видання "Город". Встиг опрацювати і представником місцевого міського голови", - зазначають у Telegram-каналі.

Також читайте: США стежать за ситуацією щодо вибухів у Севастополі, - CNN

Автор: 

Бердянськ (469) вибух (4461) поранення (2804) Запорізька область (3610) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+12
Кожна гнида в Україні має бути знищена...
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01.11.2022 09:00
+10
"Какая атвратительная рожа"
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01.11.2022 08:59
+7
То раб сатани- горіти в пеклі вічно
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01.11.2022 09:19
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"Какая атвратительная рожа"
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01.11.2022 08:59 Відповісти
Кожна гнида в Україні має бути знищена...
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01.11.2022 09:00 Відповісти
Боже, упокой раба своего.
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01.11.2022 09:00 Відповісти
То раб сатани- горіти в пеклі вічно
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01.11.2022 09:19 Відповісти
Я применил игру слов, бо у бога все - братья и сестры. У каазламордого боха - рабы божии... Понятно , шо это от гундяевского сатаната, на котором 500-от летняя анафема от Вселенского Патриарха. те дарма, шо под пристрастиями была"снята".
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01.11.2022 10:24 Відповісти
и щука была не крупной, не долго его парашники жарили, ещё и другим не осталось ))
"на уроке, на вопрос училки-биологички "какую самую крупную рыбу вы знаете?", после того как каждый высказал своё предположение, слово таки дала вовочке, потому шо вроде уже было безопасно и его спросить, ожидая получить муйню-ответ
- щука! , сказал вовочка
- почаму? - удивилась училка. ведь другие называли более крупных рыбов?
- да тятенька вчера приехал из командировки и выпивая по этому поводу с саседом говорил ему
- одну щуку целый месяц там жарил, ещё и другим осталось!"
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01.11.2022 09:16 Відповісти
він зрадник і колаборант
а що роблять із такими істотами?
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01.11.2022 09:22 Відповісти
Сдохните все мрази предатели, где-бы вы не заседали от Банковой , Запорожья Одессы и Донецка
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01.11.2022 09:30 Відповісти
це добре що поранено..
буде як хробак на гачку подихати..
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01.11.2022 09:33 Відповісти
***** проватная......................скорейшего тебе свинособачий ***** огненного ада.......................................................................................................................................................
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01.11.2022 09:53 Відповісти
 
 