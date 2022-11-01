У Бердянську вибух, поранено зрадника Іщука

Внаслідок вибуху в окупованому Бердянську постраждав так званий "перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" окупаційної "адміністрації" Павло Іщук.

Про це повідомляє РІА "Мелітополь", інформує Цензор.НЕТ.

"Про це пишуть ресурси, які обслуговують орків. Інформація потребує перевірки. Вибуховий пристрій спрацював, за їхніми твердженнями, поряд із будинком. Він був начинений металевими кульками чи цвяхами", - йдеться у повідомленні.

При цьому місцеві пабліки, на які посилається "РІА Мелітополь", пишуть, що Іщука доставлено до лікарні. Він перебуває у свідомості, але стан його оцінюється як тяжкий.

"Павло Іщук колись був українським журналістом, головним редактором видання "Город". Встиг опрацювати і представником місцевого міського голови", - зазначають у Telegram-каналі.

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