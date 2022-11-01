У Бердянську вибух, поранено зрадника Іщука
Внаслідок вибуху в окупованому Бердянську постраждав так званий "перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" окупаційної "адміністрації" Павло Іщук.
Про це повідомляє РІА "Мелітополь", інформує Цензор.НЕТ.
"Про це пишуть ресурси, які обслуговують орків. Інформація потребує перевірки. Вибуховий пристрій спрацював, за їхніми твердженнями, поряд із будинком. Він був начинений металевими кульками чи цвяхами", - йдеться у повідомленні.
При цьому місцеві пабліки, на які посилається "РІА Мелітополь", пишуть, що Іщука доставлено до лікарні. Він перебуває у свідомості, але стан його оцінюється як тяжкий.
"Павло Іщук колись був українським журналістом, головним редактором видання "Город". Встиг опрацювати і представником місцевого міського голови", - зазначають у Telegram-каналі.
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"на уроке, на вопрос училки-биологички "какую самую крупную рыбу вы знаете?", после того как каждый высказал своё предположение, слово таки дала вовочке, потому шо вроде уже было безопасно и его спросить, ожидая получить муйню-ответ
- щука! , сказал вовочка
- почаму? - удивилась училка. ведь другие называли более крупных рыбов?
- да тятенька вчера приехал из командировки и выпивая по этому поводу с саседом говорил ему
- одну щуку целый месяц там жарил, ещё и другим осталось!"
а що роблять із такими істотами?
буде як хробак на гачку подихати..